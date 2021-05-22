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У Німеччині затримали покупця компонентів для російської ракетної програми, - Spiegel

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Німеччині затримали покупця компонентів для російської ракетної програми, - Spiegel

За даними журналу Spiegel, в Німеччині відкрито кримінальну справу про ймовірні спроби таємно поставити в РФ прецизійні верстати, необхідні для виробництва ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Один із підозрюваних, пов'язаних зі справою, - підприємець Олександр С. Генпрокуратура ФРН 18 травня повідомила про його затримання в Лейпцигу. Його підозрюють у порушеннях закону, що регулює зовнішньоекономічні відносини. За версією прокуратури, Олександр С. керує торговою компанією з офісом у Саксонії і пов'язаний з підприємством у Росії, до якого має стосунок одна з російських спецслужб. Передбачається, що це підприємство діяло як посередник, який купував особливо цінні верстати і передавав їх оборонному підприємству в Росії.

Ще одного фігуранта справи слідчі називають Сергієм К. Журнал пише, що саме він, як вважається, "отримав замовлення таємно дістати прецизійні верстати для ракетної програми Путіна". У Німеччині, за версією слідства, він встановив контакти з декількома підприємствами і постачальниками, зокрема, з фірмою в Аугсбургу і з уже затриманим Олександром С., його місце перебування не уточнюється.

За інформацією журналу, Сергій К. підтримував контакти з цього питання зі співробітником російських спецслужб.

Також читайте: У Польщі заарештували чоловіка, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ

Поки не зрозуміло, де перебувають товари, які планувалося поставити в Росію. У статті зазначається, що фігуранти справи отримали дозвіл на вивезення в Росію газових турбін, які не мають військового призначення.

Однак насправді, за версією слідства, відправити в РФ планувалося саме верстати. "Насправді високопотужні верстати з Баварії призначалися, за даними німецьких слідчих, для ОКБ "Новатор" з Єкатеринбурга", - пише журнал.

ОКБ "Новатор" з 2002 року входить до складу АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

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Топ коментарі
+10
Увы, Германия полностью пронизана российскими агентами.
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22.05.2021 00:47
+4
Да не скромничай ,все 99% контролируют, а вофкаТупин вообще ********** Мира!
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22.05.2021 09:21
+3
Нефть,газ,баллистика,все взаимосвязанно...
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22.05.2021 00:30
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Нефть,газ,баллистика,все взаимосвязанно...
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22.05.2021 00:30 Відповісти
Увы, Германия полностью пронизана российскими агентами.
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22.05.2021 00:47 Відповісти
Результат бесконтрольного объединения Германии. Все спецслужбы ГДР и СССР проникли и легализовались в объединенной Германии. Величайшая победа КГБ.
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22.05.2021 06:18 Відповісти
Штірліц дав потомство.
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22.05.2021 07:11 Відповісти
От Мюллера?
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22.05.2021 08:24 Відповісти
Радистка Кет недарма з двома кіндерами в Берліні ховалася.
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22.05.2021 08:34 Відповісти
Как-то при закупке оборудования пришлось столкнуться с филиалом IPG Photonics, очень известной в мире в сфере производства лазеров (в некоторых областях почти монополисты). Удивило, что у них есть русскоязычный сайт. Оказывается вся корпорация контролируется руснёй и основное производство у них рядом с масквабадом! Ладно я, сами кацапы об этом не знают, поскольку любые связи с рашкой токсичны, не афишируют это по телевизору. А сколько ещё таких компаний в мире, про которые мы не знаем? Так что этот шпион скорее исключение, чем правило.
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22.05.2021 00:50 Відповісти
Да, к чему это говорю - мы то считали, что это немецко-американская компания.
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22.05.2021 00:58 Відповісти
Да почти везде в высоких технологиях руки с Украины или России ростут..
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22.05.2021 01:17 Відповісти
РФ контролирует производство до 70% сверхмощных промышленных и научных лазеров в мире.

Недавно ко мне на завод поставили станок для лазерной резки, из Южной Кореи. К моему удивлению лазер на нём был из РФ. Продали лазер Кореи. Она сделала из лазера станок, и продала обратно. В Германии задержали покупателя компонентов для российской ракетной программы - Цензор.НЕТ 770
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22.05.2021 01:24 Відповісти
Та, лазер на СО или СО2 не сложно сделать даже в кустарных условиях, другое дело газодинамический лазер.
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22.05.2021 02:42 Відповісти
Нет... СО2 - это прошлый век. Волоконные (а конкретно - Иттербийевые лазеры) - вот где проявляется вся их мощь. Коробка - с ящик для бананов. А режет - 40 мм стали! В Германии задержали покупателя компонентов для российской ракетной программы, - Spiegel - Цензор.НЕТ 3837
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22.05.2021 03:06 Відповісти
Вся их мощь в том, что через 5 мин работы скалывается торец от локального перегрева. Пойди, поработай, попробуй.
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22.05.2021 09:17 Відповісти
Лазер размером с коробку от бананов будет резать только гавно толщиной 40 мм..
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22.05.2021 09:36 Відповісти
слабо в это вериться, если у кацапов нет ума сделать каркас и прикрутить древнее ШВП откуда ум сделать лазер? первый раз слышу за такое, китайцы делают точные копии, но это украденные технологии у американцев немцев и т.д.
я обслуживал совецкий военный лазер который использовался для гравировки, рисовал вукавки на металле))) так в нём было зеркал как в телескопе квантрон электродуговая лампа и куб воды для охлаждения этого хлама, электроэнергию тогда не считали.
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22.05.2021 09:12 Відповісти
Да не скромничай ,все 99% контролируют, а вофкаТупин вообще ********** Мира!
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22.05.2021 09:21 Відповісти
Шо, Фрязмно?
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22.05.2021 02:38 Відповісти
Охренеть, вот это конспирологическая версия из *******,мол никакой изоляции рашистско-неофашистского режима нет ! сп2 строится, тайные западные заводы работают на путлера ,сименс поставляет турбины ,я ничего не забыл? Дополняй ,штирлиц мордовский....
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22.05.2021 09:17 Відповісти
В Германии задержали покупателя компонентов для российской ракетной программы - Цензор.НЕТ 9992 В Германии задержали покупателя компонентов для российской ракетной программы - Цензор.НЕТ 2611 Тю, "Сименсу" можно а Сергею нельзя? ....
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22.05.2021 01:18 Відповісти
Что же это получается - ракеты делать рузкие мартышки научились, а на станки лапки из жопы?
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22.05.2021 04:10 Відповісти
на 16к20 хай пилят ракеты)))или OKUMAвские покупают станки с привязкой к местности))) японцы тему эту давно прохавали и через третью страну хер шо продаш.
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22.05.2021 09:23 Відповісти
Цап-царап по- рашистски не прокатило
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22.05.2021 09:10 Відповісти
кремляди по старой схеме - сто лет назад Германия споткнулась из за дружбы с ссср,
теперь говнороссия ....
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22.05.2021 09:48 Відповісти
Самая великая недоимперия не может произвести точные станки для подтверждения собственного величия, поэтому приходится подползать к Поднебесной и умолять о снисхождении.
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22.05.2021 09:58 Відповісти
они даже НА высокоточных станках ничего не могут сделать, а ты говоришь саами станки! У Німеччині затримали покупця компонентів для російської ракетної програми, - Spiegel - Цензор.НЕТ 7862
станкостроение - одна из самых сложных отраслей У Німеччині затримали покупця компонентів для російської ракетної програми, - Spiegel - Цензор.НЕТ 7788
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22.05.2021 10:54 Відповісти
НЕ про то вы, дети мои!
Главный вопрос в том - а разоблачил ли расийский Соловей Кисельевич этих Сергея К и Александра С. за то, что они хотели перепродать расийской оборонке станки дороже, чем заводская цена?
Ну по типу "дела Свинарчуков" ?
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22.05.2021 10:04 Відповісти
Чекаємо на реконструкцію, де Кантарія пре з Рейхстага станок.
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22.05.2021 13:07 Відповісти
 
 