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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 166,5 млн человек, - университет Хопкинса

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 166,5 млн человек, - университет Хопкинса

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 166 млн 699 тыс. 752 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 454 тыс. 010 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 104 тыс. 879 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 589 тыс. 703 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцины от COVID-19 защищают от индийского штамма, - ученые

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки достигло 26 млн 530 тыс. 132, а общее число скончавшихся от последствий заражения вирусом в стране составило 299 тыс. 266.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 47 тыс. 439 заболевших, из них умерли 488 тыс. 208 человека.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 445. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 815 человек, Индии - 215, Бразилии - 2 тыс. 96.

Также читайте: Румыния планирует передать Украине партию COVID-вакцины в конце мая, - Боднар
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Топ комментарии
+4
Всім похер на тебе і на те .що ти ширнувся .
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23.05.2021 13:22
+4
А от какого ковида тебя укололи ? Шесть штаммов уже известны; один другого страшнее.
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23.05.2021 13:50
+3
А скільки підхватили трипер?
Чому рахують тільки ковід?
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23.05.2021 13:36
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23.05.2021 12:50 Ответить
12 мая Пфазером ширнулся в первый раз -- и сразу стал переживать за здоровье...*) -- сперва больничку взял, теперь, вот , в отпуске сыдю -- контакты ограничиваю... -- а погода, совсем не лисапедная -- ...хоть помирай с тоски, если бы не ЦН! *)
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23.05.2021 12:52 Ответить
Кстати: -- после Пфайзера, плечо болело 3 дня -- как после ушиба. Следов на шкуре -- никаких.
Пробил, какой-то лёгкий насморк... ...это всё.
Жду второго ширева... -- и свободен! *)
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23.05.2021 12:57 Ответить
Всім похер на тебе і на те .що ти ширнувся .
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23.05.2021 13:22 Ответить
...я заметил -- по твоей реакции и по твоим лайкам ...*)
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23.05.2021 13:44 Ответить
А от какого ковида тебя укололи ? Шесть штаммов уже известны; один другого страшнее.
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23.05.2021 13:50 Ответить
А скільки підхватили трипер?
Чому рахують тільки ковід?
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23.05.2021 13:36 Ответить
Гонорар -- не гоноррея! -- получить спеши скорее... (с)
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23.05.2021 13:45 Ответить
Так других болезней не осталось. В "новом мировом порядке" теперь только "ковид".
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23.05.2021 13:52 Ответить
Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 166,5 млн осіб, - університет Гопкінса - Цензор.НЕТ 9050
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23.05.2021 13:44 Ответить
А куда ж денешься? -- со своего острова...*)
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23.05.2021 13:47 Ответить
Остров большой. Это не Нью-Йорк, который под властью коммунистов и черно*опых.
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23.05.2021 13:48 Ответить
-- ты был в НЙ? -- я шо-то сомневаюсь...*)
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23.05.2021 13:57 Ответить
A надо там побывать чтобы знать что там коммунист правит ?
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23.05.2021 13:59 Ответить
Чем ты, Мурка, опять недовольна? (с) *)
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23.05.2021 14:07 Ответить
Слив засчитан.
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23.05.2021 14:33 Ответить
После изгнания демов, будет полномасштабный аудит этой конторы.
С последующими приговорами за госизмену.
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23.05.2021 13:46 Ответить
...и, как один умрём -- в борьбе за это! *)
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23.05.2021 13:48 Ответить
Мы-то останемся; а вот про них - я не уверен.
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23.05.2021 13:48 Ответить
А шо тебя так типает, Абориген? -- твоё ж полушарие, почти вообще ни в чём не участвует... *)
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23.05.2021 13:56 Ответить
Они во всём мире одну и ту же муть затеяли; типа, ты не знаешь, ага.
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23.05.2021 14:00 Ответить
Не вижу никакой мути... -- наверно, потому шо я не в Австралии? *)
Мне с этой беды -- одни токо прикупы! ...бо, я ж работаю... -- в отличии от тебя.
Докажи мне, шо это плохо -- когда зарплата, одномоментно, на 20% подскочила, а цены, на 10% упали...
-- ты уж постарайся в доказательствах ...*)
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23.05.2021 14:12 Ответить
Я тоже работаю; на полставки, программистом; но речь не об этом.
У нас в Австралии инфляция за время "ковида" составила около 30%, из-за всех этих "локдаунов", когда в магазине даже гайку было не купить.
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23.05.2021 14:33 Ответить
Я тоже работаю; на полставки -- вот и звизди на полшишки...*)
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23.05.2021 14:36 Ответить
https://tsn.ua/groshi/u-sviti-z-yavilosya-dev-yat-novih-milyarderiv-yaki-zarobili-na-covid-vakcinaciyi-1789378.html?fbclid=IwAR3ha-XTyd1P3_LdP6vmufexkuJYjT7PrDzN3_fR9qevtgU8EiVX8JrcAQw надо было устроится на упаковке))
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23.05.2021 17:34 Ответить
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 166 млн 699 тыс. 752 человека. Источник: https://censor.net/ru/n3266939

ЩО ТУТ СКАЗАТИ ПРО КОРОНОІСТЕРІЮ ? -

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 166,5 млн осіб, - університет Гопкінса - Цензор.НЕТ 1731
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23.05.2021 18:56 Ответить
 
 