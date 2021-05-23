Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 166,5 млн человек, - университет Хопкинса
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Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 166 млн 699 тыс. 752 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 454 тыс. 010 человек.
В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 104 тыс. 879 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 589 тыс. 703 человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки достигло 26 млн 530 тыс. 132, а общее число скончавшихся от последствий заражения вирусом в стране составило 299 тыс. 266.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 47 тыс. 439 заболевших, из них умерли 488 тыс. 208 человека.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 445. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 815 человек, Индии - 215, Бразилии - 2 тыс. 96.
Пожалуйста, подождите...
Пробил, какой-то лёгкий насморк... ...это всё.
Жду второго ширева... -- и свободен! *)
Чому рахують тільки ковід?
С последующими приговорами за госизмену.
Мне с этой беды -- одни токо прикупы! ...бо, я ж работаю... -- в отличии от тебя.
Докажи мне, шо это плохо -- когда зарплата, одномоментно, на 20% подскочила, а цены, на 10% упали...
-- ты уж постарайся в доказательствах ...*)
У нас в Австралии инфляция за время "ковида" составила около 30%, из-за всех этих "локдаунов", когда в магазине даже гайку было не купить.
ЩО ТУТ СКАЗАТИ ПРО КОРОНОІСТЕРІЮ ? -