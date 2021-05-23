Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 166,5 млн осіб, - університет Гопкінса

Згідно з даними американського університету Джонса Гопкінса, кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 у світі на ранок неділі становить 166 млн 699 тис. 752 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У світі від початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань досягла 3 млн 454 тис. 10 осіб.

Серед країн із понад 10 млн випадків зараження COVID-19 - США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю тих, які заразилися і померли, залишаються США, де виявили 33 млн 104 тис. 879 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 589 тис. 703 осіб.

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Друге місце за кількістю тих, які заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 за добу досягла 26 млн 530 тис. 132, а загальна кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 299 тис. 266.

На третій позиції у світі за кількістю інфікованих - Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 16 млн 47 тис. 439 хворих, з них померло 488 тис. 208 людей.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистиці щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 445. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 815 осіб, в Індії - 215, у Бразилії - 2 тис. 96.

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