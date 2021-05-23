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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 166,5 млн осіб, - університет Гопкінса

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 166,5 млн осіб, - університет Гопкінса

Згідно з даними американського університету Джонса Гопкінса, кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 у світі на ранок неділі становить 166 млн 699 тис. 752 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У світі від початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань досягла 3 млн 454 тис. 10 осіб.

Серед країн із понад 10 млн випадків зараження COVID-19 - США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю тих, які заразилися і померли, залишаються США, де виявили 33 млн 104 тис. 879 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 589 тис. 703 осіб.

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Друге місце за кількістю тих, які заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 за добу досягла 26 млн 530 тис. 132, а загальна кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 299 тис. 266.

На третій позиції у світі за кількістю інфікованих - Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 16 млн 47 тис. 439 хворих, з них померло 488 тис. 208 людей.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистиці щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 445. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 815 осіб,  в Індії - 215, у Бразилії - 2 тис. 96.

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Топ коментарі
+4
Всім похер на тебе і на те .що ти ширнувся .
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23.05.2021 13:22
+4
А от какого ковида тебя укололи ? Шесть штаммов уже известны; один другого страшнее.
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23.05.2021 13:50
+3
А скільки підхватили трипер?
Чому рахують тільки ковід?
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23.05.2021 13:36
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Ужос
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23.05.2021 12:50 Відповісти
12 мая Пфазером ширнулся в первый раз -- и сразу стал переживать за здоровье...*) -- сперва больничку взял, теперь, вот , в отпуске сыдю -- контакты ограничиваю... -- а погода, совсем не лисапедная -- ...хоть помирай с тоски, если бы не ЦН! *)
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23.05.2021 12:52 Відповісти
Кстати: -- после Пфайзера, плечо болело 3 дня -- как после ушиба. Следов на шкуре -- никаких.
Пробил, какой-то лёгкий насморк... ...это всё.
Жду второго ширева... -- и свободен! *)
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23.05.2021 12:57 Відповісти
Всім похер на тебе і на те .що ти ширнувся .
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23.05.2021 13:22 Відповісти
...я заметил -- по твоей реакции и по твоим лайкам ...*)
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23.05.2021 13:44 Відповісти
А от какого ковида тебя укололи ? Шесть штаммов уже известны; один другого страшнее.
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23.05.2021 13:50 Відповісти
А скільки підхватили трипер?
Чому рахують тільки ковід?
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23.05.2021 13:36 Відповісти
Гонорар -- не гоноррея! -- получить спеши скорее... (с)
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23.05.2021 13:45 Відповісти
Так других болезней не осталось. В "новом мировом порядке" теперь только "ковид".
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23.05.2021 13:52 Відповісти
Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 166,5 млн осіб, - університет Гопкінса - Цензор.НЕТ 9050
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23.05.2021 13:44 Відповісти
А куда ж денешься? -- со своего острова...*)
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23.05.2021 13:47 Відповісти
Остров большой. Это не Нью-Йорк, который под властью коммунистов и черно*опых.
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23.05.2021 13:48 Відповісти
-- ты был в НЙ? -- я шо-то сомневаюсь...*)
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23.05.2021 13:57 Відповісти
A надо там побывать чтобы знать что там коммунист правит ?
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23.05.2021 13:59 Відповісти
Чем ты, Мурка, опять недовольна? (с) *)
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23.05.2021 14:07 Відповісти
Слив засчитан.
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23.05.2021 14:33 Відповісти
После изгнания демов, будет полномасштабный аудит этой конторы.
С последующими приговорами за госизмену.
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23.05.2021 13:46 Відповісти
...и, как один умрём -- в борьбе за это! *)
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23.05.2021 13:48 Відповісти
Мы-то останемся; а вот про них - я не уверен.
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23.05.2021 13:48 Відповісти
А шо тебя так типает, Абориген? -- твоё ж полушарие, почти вообще ни в чём не участвует... *)
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23.05.2021 13:56 Відповісти
Они во всём мире одну и ту же муть затеяли; типа, ты не знаешь, ага.
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23.05.2021 14:00 Відповісти
Не вижу никакой мути... -- наверно, потому шо я не в Австралии? *)
Мне с этой беды -- одни токо прикупы! ...бо, я ж работаю... -- в отличии от тебя.
Докажи мне, шо это плохо -- когда зарплата, одномоментно, на 20% подскочила, а цены, на 10% упали...
-- ты уж постарайся в доказательствах ...*)
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23.05.2021 14:12 Відповісти
Я тоже работаю; на полставки, программистом; но речь не об этом.
У нас в Австралии инфляция за время "ковида" составила около 30%, из-за всех этих "локдаунов", когда в магазине даже гайку было не купить.
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23.05.2021 14:33 Відповісти
Я тоже работаю; на полставки -- вот и звизди на полшишки...*)
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23.05.2021 14:36 Відповісти
https://tsn.ua/groshi/u-sviti-z-yavilosya-dev-yat-novih-milyarderiv-yaki-zarobili-na-covid-vakcinaciyi-1789378.html?fbclid=IwAR3ha-XTyd1P3_LdP6vmufexkuJYjT7PrDzN3_fR9qevtgU8EiVX8JrcAQw надо было устроится на упаковке))
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23.05.2021 17:34 Відповісти
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 166 млн 699 тыс. 752 человека. Источник: https://censor.net/ru/n3266939

ЩО ТУТ СКАЗАТИ ПРО КОРОНОІСТЕРІЮ ? -

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 166,5 млн осіб, - університет Гопкінса - Цензор.НЕТ 1731
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23.05.2021 18:56 Відповісти
 
 