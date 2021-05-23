Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 166,5 млн осіб, - університет Гопкінса
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Згідно з даними американського університету Джонса Гопкінса, кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 у світі на ранок неділі становить 166 млн 699 тис. 752 людини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У світі від початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань досягла 3 млн 454 тис. 10 осіб.
Серед країн із понад 10 млн випадків зараження COVID-19 - США, Індія і Бразилія.
Лідером за кількістю тих, які заразилися і померли, залишаються США, де виявили 33 млн 104 тис. 879 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 589 тис. 703 осіб.
Друге місце за кількістю тих, які заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 за добу досягла 26 млн 530 тис. 132, а загальна кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 299 тис. 266.
На третій позиції у світі за кількістю інфікованих - Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 16 млн 47 тис. 439 хворих, з них померло 488 тис. 208 людей.
За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистиці щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок суботи 445. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 815 осіб, в Індії - 215, у Бразилії - 2 тис. 96.
Будь ласка, зачекайте...
Пробил, какой-то лёгкий насморк... ...это всё.
Жду второго ширева... -- и свободен! *)
Чому рахують тільки ковід?
С последующими приговорами за госизмену.
Мне с этой беды -- одни токо прикупы! ...бо, я ж работаю... -- в отличии от тебя.
Докажи мне, шо это плохо -- когда зарплата, одномоментно, на 20% подскочила, а цены, на 10% упали...
-- ты уж постарайся в доказательствах ...*)
У нас в Австралии инфляция за время "ковида" составила около 30%, из-за всех этих "локдаунов", когда в магазине даже гайку было не купить.
ЩО ТУТ СКАЗАТИ ПРО КОРОНОІСТЕРІЮ ? -