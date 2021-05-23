Путин на встрече с Зеленским не станет обсуждать принадлежность Крыма, - Песков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский президент Владимир Путин во время возможной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не намерен обсуждать вопрос захваченного Россией украинского Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".
"Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества - а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, - если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов", - сказал Песков.
При этом он заявил, что "если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать".
Песков заявил, что "в конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление - говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление".
Отметим, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас идет подготовка встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пожалуйста, подождите...
Я даже не представляю, что должно произойти чтобы они вернули Крым.
Про вернуть силой это вообще Fantasy Story.
Как говориться "вилами по воде писано" и спекулировать на распаде, я бы не стал.
Никому в голову не приходит, что ЗЕ, как Ялынкович, едет к ***** на поклон за деньгами?
МВФ, ЕС и США показали аферисту ЗЕ смачный шиш.
Дыра в бюджете растет вместе с аппетитами ЗЕкоманды и деньги взять теперь можно только у *****.
что касается Палестины, то она такой же агрессор как и Израиль, там других нет, ООН разделило землю, с чем не согласилась Палестинская Арабская община и стала агрессором, в итоге пришлось много чего вернуть, опять же.. силой, передел границ он такой - это всегда война
А ось 2. За звичай піськов чуть не найух посилав при обговоренні питання Криму. А тут - з козєлєю тільки обговорювати не буде путінХУЙЛО... І це теж зрозуміло - щось політичне обговорювати з власним шутом - то западло для любого диктатора. І моветон для любого політика.
Єдине тільки в Україні 3/4 активного населення це геть не до розуміння. І це страшніше за погрози путінХУЙЛО всі разом взяті.
А Порох ще два роки тому про це толкував. Але хто ж би слухав...
Всё - в наших руках, руках простых украинцев.
- Здравствуйте, мы из России, а вы из Украины?
- Да.
- Давайте познакомимся, я - Вася.
- До свидания.
- А почему вы так себя ведёте.
- А потому что вы и ваша страна - агрессоры и оккупанты. Раша, гуд бай!
Когда каждый украинец на каждом континенте будет вести себя так, тогда рашисты задумаются, что, наверное, что-то не так когда-то учудили.
Я, например, веду себя только так.
100 лет не подадим руки.
Да в 1571 году войска Крымского Хана Гирея двинулись форсированным маршем прямо к Москве, чтобы наказать вассала-данника раба Ивана IV Грозного за неповиновение. 24 мая, Хан подступил к Москве... и он велел зажечь предместья. Как лапотные московиты не готовились к битве, но их деревянные дома и хижины внезапно вспыхнули в десятках разных местах. Небо омрачилось дымом; поднялся вихрь, и через несколько минут огненное, бурное море разлилось из конца в конец огромного города с ужасным шумом и ревом. В три часа не стало Москвы; ни посадов, ни Китая-города; уцелел один построенный монголами каменный Кремль, где в церкви Успения Богоматери сидел сатанинский митрополит Кирилл с кацапскою святынею и с казною(!!!); Арбатский любимый дворец Иоаннов разрушился. Московитов погибло невероятное множество; более ста двадцати тысяч воинов, и это кроме жен, младенцев и жителей сельских, бежавших в Москву от неприятеля; а всех восьмисот тысяч. Главный Воевода, Князь Бельский, задохнулся прячась в погребе на своем дворе...И Давлет-Гирей... привел в Тавриду более ста тысяч рабов пленников козломордых лапотных московитов кацапов...
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Шмыгаль: "Розничная торговля выросла на 14% за первые четыре месяца 2021 года".
Статистика: "Цены в розничной торговле с начала года увеличились на 16-35% по разным категориям".
Правительство тупых дебилов, вдруг решивших, что все такие, как они ...
tZE inform
вторая ошибка кремлёвского шакала и его банды заставит его вернуть Крым и кусок Донбасса - Украине с выплатой компенсации
какая это будет ошибка и когда неизвестно, но она будет обязательно, и именно она поставит мир перед выбором "быть или не быть"