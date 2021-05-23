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Путин на встрече с Зеленским не станет обсуждать принадлежность Крыма, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин на встрече с Зеленским не станет обсуждать принадлежность Крыма, - Песков

Российский президент Владимир Путин во время возможной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не намерен обсуждать вопрос захваченного Россией украинского Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Наши украинские визави, к примеру, говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества - а Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, - если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества"

При этом он заявил, что "если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать".

Песков заявил, что "в конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление - говорить об отчуждении территорий Российской Федерации, уголовное преступление".

Отметим, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас идет подготовка встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+28
***** с ЗЕ вобще ничего обсуждать не будет. Оно будет ЗЕ пугать и инструктировать.
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23.05.2021 15:39
+17
Путин на встрече с Зеленским не станет обсуждать принадлежность Крыма, - Песков - Цензор.НЕТ 4912
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23.05.2021 15:56
+14
видосиков наснимает - будет чем зебилам по ушам ездить еще годик.
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23.05.2021 15:48
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Правила форума Совет форумчан
***** с ЗЕ вобще ничего обсуждать не будет. Оно будет ЗЕ пугать и инструктировать.
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23.05.2021 15:39 Ответить
видосиков наснимает - будет чем зебилам по ушам ездить еще годик.
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23.05.2021 15:48 Ответить
Путин на встрече с Зеленским не станет обсуждать принадлежность Крыма, - Песков - Цензор.НЕТ 4912
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23.05.2021 15:56 Ответить
ПОВЕСТКА ДЛЯ .....Х..ЛО какой тебе танец сыграть на твоих похоронах..... Путін на зустрічі із Зеленським не обговорюватиме приналежність Криму, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7765
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23.05.2021 16:27 Ответить
Ну хоть в глаз даст заглянуть???
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23.05.2021 17:12 Ответить
это понятно, что Крым вернуть Украине можно только в случае смерти кремлевского режима или силой, на обсуждение они уже никогда не пойдут
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23.05.2021 15:39 Ответить
Режим может и поменяется, а вот имперская риторика нет.
Я даже не представляю, что должно произойти чтобы они вернули Крым.

Про вернуть силой это вообще Fantasy Story.
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23.05.2021 15:48 Ответить
только полный развал на удельные княжества...
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23.05.2021 15:52 Ответить
Крым вернётся после развала Х**лостана.
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23.05.2021 15:52 Ответить
ну а иначе никак, они будут упорото в своем форпосте на Черном море сидеть в захваченном Крыму, а произойти может следующее - падение режима, ослабление центрально власти и распад РФ по регионам, но даже и тогда нет гарантии что Крым вернется к Украине, ведь крысчане могут снова захотеть самоопределиться, будут волать к ООН и возвращать опять придется силой
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23.05.2021 15:54 Ответить
С чего вы вообще взяли что РФ распадается? Что эти отдельные княжества будут делать по отдельности? Я не вижу к этому никаких предпосылок. Недовольные бушуют конечно немного, но их быстро успокаивают.

Как говориться "вилами по воде писано" и спекулировать на распаде, я бы не стал.
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23.05.2021 16:19 Ответить
не распадется, чисто теоретически может отделиться только кавказ, да и то не весь, но он к Крыму никакого отношения не имеет. а больше им и не на что распадаться, потому что в большинстве регионов рф русских большинство, опять же кроме кавказа, все национальные республики русифицированы, тут как с ссср не прокатит.
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23.05.2021 16:33 Ответить
кавказ не відділиться, данину не будуть отримувати, а от багатші регіони можуть
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23.05.2021 18:06 Ответить
я пишу обо всех теоретических возможностях развития событий в случае аннексий, могут существовать только эти две - распад РФ и выгнать РФ силой из Крыма
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23.05.2021 16:49 Ответить
в том. что любая централизованная империя априори движется к своему распаду, иного пути развития у нее нет, остается ядро империи в виде государства (малая родина)
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23.05.2021 16:52 Ответить
а в РФ малая родина это Раша - расея меньше чем РФ, она примерно на 80 млн. населения в Европейской части РФ... как она, когда останется после распада РФ будет способна удерживать аннексированный Крым - одному Богу известно))
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23.05.2021 16:58 Ответить
как что?парвд суверенитетов Путін на зустрічі із Зеленським не обговорюватиме приналежність Криму, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3011.с последующей междуусобицей за владение трубами и месторождениями.
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23.05.2021 16:38 Ответить
"берите суверенитета столько, сколько захотите!" Б.Н. Ельцин
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23.05.2021 16:54 Ответить
та никто с Путлером встречаться не будет, обсуждать приграничное сотрудничество - легализация аннексии Крыма и это глупо.
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23.05.2021 15:41 Ответить
Российский президент Владимир Путин во время возможной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не намерен обсуждать вопрос оккупации Украины ,будут говорить о светской жизни и о будущем концерте в Доме Союза в Кремле., да и о коррекции глаз кремлёвского ФюрераИсточник: https://censor.net/ru/n3266957
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23.05.2021 15:41 Ответить
А вот интересно.
Никому в голову не приходит, что ЗЕ, как Ялынкович, едет к ***** на поклон за деньгами?

МВФ, ЕС и США показали аферисту ЗЕ смачный шиш.
Дыра в бюджете растет вместе с аппетитами ЗЕкоманды и деньги взять теперь можно только у *****.
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23.05.2021 15:41 Ответить
ще і за підтримкою на другий термін ,бо наср..в Україні Бубочка так шо і самому страшно ,тре рятувати д.пу по другому колу !
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23.05.2021 15:46 Ответить
А что там, наш дурак еще хочет с Путиным перетереть по-братски? Надо было в кимоно фоткаться или в хоккейной сбруе, ***** к косовороткам и балалайкам вообще равнодушен.
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23.05.2021 15:42 Ответить
пример недавний из истории - Аргентина анексировала Фокленды, присоединила к себе и пошла уже до конца вплоть до военных действий, но проиграла войну Британии и Фолкленды были возвращены силой, иначе уже никак...
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23.05.2021 15:45 Ответить
этот пример не катит! в военном отношении Британия была сильнее Аргентины, так же как и Азербайджан сильнее Армении, чтобы вернуть силой нужен перевес в соотношении сил, либо хотя бы равенство
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23.05.2021 16:35 Ответить
катят все примеры аннексии, ибо страна решившаяся на аннексию идет уже до конца, даже если она априори слабее кого-то или слабее чем РФ, тогда тем более РФ пойдет до конца, в этом и заключается мораль примера
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23.05.2021 16:40 Ответить
вопрос только в том хватит ли у Украины или Мирового Сообщества сил чтобы отменить аннексию. А пример всех действий с аннексий в следующем - они решаются силой или в случае смерти страны захватчика, я именно это подчеркивал и привел в пример, а не другое, то что ты мне возражаешь
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23.05.2021 16:44 Ответить
А кого ты подразумеваешь под Мировым Сообществом? Если даже взять голосования по вопросу Крыма на Генассамблее ООН, которые нам преподносят как очередные победы, то если вникнуть в суть, то в пользу Украины голосует лишь треть всех стран мира. Мировое Сообщество неоднородно и далеко не все на нашей стороне - кто-то на стороне рф, а кому-то вообще плевать. К сожалению есть примеры когда жертва агрессии в итоге признавала аннексию, либо вынуждена ее терпеть - та же Палестина, а Португалия, которая потеряла Гоа в войне с Индией и вовсе в конце концов ее признала. Так что тут не все так однозначно
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23.05.2021 17:21 Ответить
поэтому когда-то в будущем Крым имеет шансы выцарапать себе в ООН независимость и суверенитет, если Украина не вернет его себе силой либо Мировое Сообщество не вернет силой Крым Украине
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23.05.2021 17:40 Ответить
ты путаешь аннексанта и борьбу на независимость, Португалия колониальная держава. Индия не является аннексантом, Гоа это провинция Индии, целый штат, все колонии рано или поздно обретают независимость... до Португалии на Гоа что ли жизни не было как на Фоклендах, где первой появилась колониальная Англия а не колониальная Испания, поэтому там и не было аргентинцев, и индусы в Гоа были.
что касается Палестины, то она такой же агрессор как и Израиль, там других нет, ООН разделило землю, с чем не согласилась Палестинская Арабская община и стала агрессором, в итоге пришлось много чего вернуть, опять же.. силой, передел границ он такой - это всегда война
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23.05.2021 17:51 Ответить
Раньше инструкции шли через медведчука, а теперь его функции хочет перетянуть на себя зеля. Просто конкурентная борьба за должность любимого жополиза х..йла. Путин на встрече с Зеленским не станет обсуждать принадлежность Крыма, - Песков - Цензор.НЕТ 6610 Зачем еще оно рвется на встречу? Зачем оно вдруг долбануло по медведчуку? Зачем усердно льет грязь на Пороха? Все белыми нитками шито!!!
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23.05.2021 15:46 Ответить
еще один пример из недавней истории - Ирак аннексировал Кувейт, присоединил к себе и объявил очередной иракской провинцией, возврат произошел только силой в результате войны или произошел бы позже в результате падения режима Саддама Хусейна в результате следующей войны. Да и ООН кстати может легализировать любую войну по возврату территории у захватчика, пример Корейская война
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23.05.2021 15:49 Ответить
хоть один пример, когда кто-то стал сраться с болотниками за отхваченные территории... мировая политика, мля...
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23.05.2021 15:55 Ответить
есть примеры в более глубокой истории - Крымская война 1853 года
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23.05.2021 15:58 Ответить
тогда придуркам было запрещено свыше иметь ядерное оружие...
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23.05.2021 16:01 Ответить
Если, при возможной встрече, вопрос Крыма не будет обсуждаться, то по факту это будет означать, что Украина признает его оккупацию? Я правильно понимаю?
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23.05.2021 15:51 Ответить
нет, Украина может и 100 лет не признавать его оккупацию, хватит ли сил вернуть Крым на практике вот в чем вопрос
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23.05.2021 15:56 Ответить
Так а нахй тогда с ним встречаться ***** так рвется?
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23.05.2021 15:51 Ответить
Бо воно дурне.
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23.05.2021 15:58 Ответить
Путин ни на какие уступки идти не будет! Ради чего встречаться с Путиным??? это трата времени Украинцев! Украине нужно экономику поднять и платежки снизить, а не вести бесполезные переговоры. Реально бесить это начинает! 2 года у власти и толку ноль с работы Зеленского. Украине нужен президент, который будет решать решаемые вопросы - это экономику поднять и платежки снизить и дать рабочие места, и пересажать коллаборантов и олигархов и с сильной экономикой будет сильная армия и защита страны уже будет по другому выглядеть и с сильной экономикой тогда уже люди сами захотят с Крыма и Донбасса в Украину. А так они смотрят и куда им возвращаться в нищую страну с платежками в 10 раз завышенными???
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23.05.2021 15:52 Ответить
Тут я бачу 2 частини. 1. З козєлєю ніхто і нічого взагалі обговорювати не буде - всі, крім 73% прекрасно розуміють, що воно з себе таке, те козєля. Тим більше путінХУЙЛО з своїм шутом може тільки інструкції давати через своїх "бояр" хіба про то, як тому козєлі по сцені скакати.
А ось 2. За звичай піськов чуть не найух посилав при обговоренні питання Криму. А тут - з козєлєю тільки обговорювати не буде путінХУЙЛО... І це теж зрозуміло - щось політичне обговорювати з власним шутом - то западло для любого диктатора. І моветон для любого політика.
Єдине тільки в Україні 3/4 активного населення це геть не до розуміння. І це страшніше за погрози путінХУЙЛО всі разом взяті.
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23.05.2021 15:53 Ответить
та ***** відмовиться балакати з кловано і по окупованому Донбасу, пошле його до орків. Йому про ці проблеми України можна нагадувати лише в присутності Меркель, Макрона, Джонсона, Байдена іtс.
А Порох ще два роки тому про це толкував. Але хто ж би слухав...
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23.05.2021 15:55 Ответить
что можно обсуждать с представителями страны, в конституции которой фактически прописан захват чужих территорий под любыми выдуманными предлогами? разве что дозайнера косоворотки...
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23.05.2021 15:58 Ответить
Слил трубу, лояльностью союзников и возможно помощь, ради встречи с Путиным. Ермак до добра не доведет.
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23.05.2021 16:02 Ответить
маниакальное желание зенелоха пагаварить с путиным (как и страх назвать его убийцей или просто ******) говорят только об одном - ой не просто так была натянута касаваротка !!!!
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23.05.2021 16:02 Ответить
Ну, никто ни с Брежневым, ни с Горбачёвым не обсуждал независимость Литвы, Латвии и Эстонии, а оно, вон, как само получилось...
Всё - в наших руках, руках простых украинцев.
- Здравствуйте, мы из России, а вы из Украины?
- Да.
- Давайте познакомимся, я - Вася.
- До свидания.
- А почему вы так себя ведёте.
- А потому что вы и ваша страна - агрессоры и оккупанты. Раша, гуд бай!
Когда каждый украинец на каждом континенте будет вести себя так, тогда рашисты задумаются, что, наверное, что-то не так когда-то учудили.
Я, например, веду себя только так.
100 лет не подадим руки.
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23.05.2021 16:04 Ответить
Ну вот ты так себя будешь вести, я тоже так буду. И дальше шо ? В Украине до сих пор миллионы ватников, которые с теми кацапами ещё и бояры накатят. И количество их судя по всему не уменьшается, а только растёт (судя по рейтингам жоппоблока).
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23.05.2021 18:05 Ответить
Зе настйчиво хочет выполнить своё обещание, стать перед ****** на колени и дрожать
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23.05.2021 16:08 Ответить
Вітаю з днем спалення Москви Давлет Ґераєм 23 травня 1571 року!
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23.05.2021 16:09 Ответить

Да в 1571 году войска Крымского Хана Гирея двинулись форсированным маршем прямо к Москве, чтобы наказать вассала-данника раба Ивана IV Грозного за неповиновение. 24 мая, Хан подступил к Москве... и он велел зажечь предместья. Как лапотные московиты не готовились к битве, но их деревянные дома и хижины внезапно вспыхнули в десятках разных местах. Небо омрачилось дымом; поднялся вихрь, и через несколько минут огненное, бурное море разлилось из конца в конец огромного города с ужасным шумом и ревом. В три часа не стало Москвы; ни посадов, ни Китая-города; уцелел один построенный монголами каменный Кремль, где в церкви Успения Богоматери сидел сатанинский митрополит Кирилл с кацапскою святынею и с казною(!!!); Арбатский любимый дворец Иоаннов разрушился. Московитов погибло невероятное множество; более ста двадцати тысяч воинов, и это кроме жен, младенцев и жителей сельских, бежавших в Москву от неприятеля; а всех восьмисот тысяч. Главный Воевода, Князь Бельский, задохнулся прячась в погребе на своем дворе...И Давлет-Гирей... привел в Тавриду более ста тысяч рабов пленников козломордых лапотных московитов кацапов...
--
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23.05.2021 16:23 Ответить
Путін на зустрічі із Зеленським не обговорюватиме приналежність Криму, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5431
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23.05.2021 16:11 Ответить
Прокиньтеся, за коцапа аксьонова 120% голосів коцапів, зЄблан43 відкрито відмовляється визнавати ввху вбицею і в свято вишиванки вдягає коцапську ГІМНОстьорку , бали коцапам на ** накидали коцапи, коцапня щодня в вр і на ВСІХ каналах виключно коцапською як і бюджетники окацаплених областей. Жодної реформи + повний беспрєдєл і ігнор будь-яких заперечень збоку громадськості = ОЗУ овоща без відмінностей(((
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23.05.2021 16:23 Ответить
А зеля так готовится, дизайнерскую косоворотку подготовил уже.
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23.05.2021 16:27 Ответить
ЗЕлёные идиоты: для Шмыгаля, рост цен - это рост торговли...

Шмыгаль: "Розничная торговля выросла на 14% за первые четыре месяца 2021 года".
Статистика: "Цены в розничной торговле с начала года увеличились на 16-35% по разным категориям".
Правительство тупых дебилов, вдруг решивших, что все такие, как они ...
tZE inform
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23.05.2021 16:53 Ответить
Клован заглянет ***** в очко в поисках мира и Крым вернут Украине. На это д'ерьмак надеется судя по всему.
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23.05.2021 17:08 Ответить
Подобаються мені сексоти ..які гонят на *зеленку * оминаючи вбивцю ***** !
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23.05.2021 17:51 Ответить
про яке відчуження територій говорить той лапотний, виключно скільки днів їм треба, щоб покинути Крим, Крим же не їхня територія.
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23.05.2021 18:10 Ответить
Тогда Зеленскому и ни одному представителю Украины нечего обсуждать с РФ, Кремлем, Путиным. Потому что для Украины нет " вопросов за скобками" - возвращение Крыма, Севастополя ( включая базу ВМФ) и ОРДЛО без каких либо предварительных условий Украине.. ВСЕ !!! ( Как говорил герой старого кинофильма " Торг здесь не уместен.." ) Разговоры о переговорах о " мире" не могут происходить в принципе, без выполнения этого условия. Поэтому первым в списке требований идет возвращение Крыма,.. если это " не обсуждается", дальнейший разговор бессмыслен.
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23.05.2021 19:49 Ответить
С вбивцею не розмовляти, а знищувати треба.Мабуть, забули дітей-інвалідів загиблих на літаку МН-17?
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23.05.2021 20:08 Ответить
первая ошибка кремлёвского шакала и его банды - это забрать Крым и отгрызть кусок Донбасса у Украины
вторая ошибка кремлёвского шакала и его банды заставит его вернуть Крым и кусок Донбасса - Украине с выплатой компенсации
какая это будет ошибка и когда неизвестно, но она будет обязательно, и именно она поставит мир перед выбором "быть или не быть"
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23.05.2021 20:29 Ответить
Так этот придурок всё - таки встречается с х**ом ? Тяга к совку и баблу заменяет и мозги , и адекватность....
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23.05.2021 22:19 Ответить
КЛОУНИ ЗЛОЧИННІ....БАЛАЛАЄЧНІКИ
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23.05.2021 23:11 Ответить
 
 