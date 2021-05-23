Путін на зустрічі із Зеленським не обговорюватиме приналежність Криму, - Пєсков

Російський президент Володимир Путін під час можливої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським не має наміру обговорювати питання захопленого Росією українського Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія-1".

"Наші українські візаві, наприклад, кажуть: "Ми будемо обговорювати Крим". Але якщо обговорювати Крим у плані розвитку прикордонної співпраці - а Росія має прикордонну співпрацю по лінії регіонів із зарубіжними країнами - якщо в цьому плані, то я впевнений, що Путін буде готовий", - сказав Пєсков.

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Водночас він заявив, що "якщо обговорювати щось інше, а не те, що Крим - регіон Російської Федерації, то ніхто не буде ніколи ні з ким це обговорювати".

Пєсков заявив, що "в конституції чорним по білому написано, що це кримінальний злочин - розмовляти про відчуження територій Російської Федерації, кримінальний злочин".

Зазначимо, раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що зараз триває підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.