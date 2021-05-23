Укладку "Северного потока-2" продолжили в водах Германии
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В водах Германии продолжаются работы по укладке российского газопровода "Северный поток-2".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом изданию Zeit сообщил представитель компании - оператора Nord Stream 2 AG.
По словам представителя компании, судно "Фортуна" в настоящее время работает в соответствии с имеющимися разрешениями и заявлениями властей.
Работы начались после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии.
Как сообщалось, 21 мая США ввели санкции в отношении российских организаций и судов, участвующий в реализации проекта "Северный поток-2".
В санкционном списке Минфина США значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", ООО "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "КОКСОХИМТРАНС".
Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".
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слова знайомі але фразу складаєш як удмурт
Кто голосует за зелёных, копает себе и своему потомству яму.
надо тянуть из Польшу трубу по приёму американского СПГ. Это вполне реально реализовать, и не так затратно. И пуйло пусть идёт нах
От токо не вижу в этом списке судна "ФОРТУНА", когорое именно строит. Совпадение? Не думаю.
что самая жаркая борьба
развернётся за последние
10 см. трубы
Имел бы смысл наложить санкции на Германию, за её использование - но Байден дал понять что этого не будет.
Поэтому что там будет осенью в Германии далеко не ясно. Во-первых, процесс формирования коалиции может затянуться не на дни, и даже не на недели. Во-вторых, теоретически, если партия-победитель не может сформировать коалицию, ее могут сформировать вокруг следующей крупной фракции - в данном случае вокруг все тех же соратников Меркель. В третьих, если и там облом, назначат перевыборы, а это еще больше времени, когда во власти ФРГ без перемен.