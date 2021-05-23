Укладання "Північного потоку-2" продовжили у водах Німеччини
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У водах Німеччини тривають роботи з укладання російського газопроводу "Північний потік-2".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє видання Zeit з посиланням на представника компанії-оператора Nord Stream 2 AG.
За словами представника компанії, судно "Фортуна" зараз працює відповідно до наявних дозволів і заяв влади.
Роботи почалися після того, як Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії розпорядилося про негайне виконання дозволу на будівництво двокілометрової ділянки у виключній економічній зоні Німеччини.
Як повідомлялося, 21 травня США запровадили санкції відносно російських організацій і судів, що бере участь в реалізації проєкту "Північний потік-2".
У списку Мінфіну США значаться федеральне державне бюджетна установа "Морська рятувальна служба", ТОВ "Мортранссервіс", "Самарський теплоенергетичний майновий фонд", "КОКСОХІМТРАНС".
Також під санкціями тепер перебувають суду "Юрій Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтійський дослідник" і "Академік Черський", а також "Артеміс Офшор", "Бахтемір", "Финвал", "Капітан Беклемішев", "Мурман", "Рятувальник Карєв", "Нарвав", "Сивуч", "Умка".
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слова знайомі але фразу складаєш як удмурт
Кто голосует за зелёных, копает себе и своему потомству яму.
надо тянуть из Польшу трубу по приёму американского СПГ. Это вполне реально реализовать, и не так затратно. И пуйло пусть идёт нах
От токо не вижу в этом списке судна "ФОРТУНА", когорое именно строит. Совпадение? Не думаю.
что самая жаркая борьба
развернётся за последние
10 см. трубы
Имел бы смысл наложить санкции на Германию, за её использование - но Байден дал понять что этого не будет.
Поэтому что там будет осенью в Германии далеко не ясно. Во-первых, процесс формирования коалиции может затянуться не на дни, и даже не на недели. Во-вторых, теоретически, если партия-победитель не может сформировать коалицию, ее могут сформировать вокруг следующей крупной фракции - в данном случае вокруг все тех же соратников Меркель. В третьих, если и там облом, назначат перевыборы, а это еще больше времени, когда во власти ФРГ без перемен.