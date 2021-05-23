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Укладання "Північного потоку-2" продовжили у водах Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Укладання

У водах Німеччини тривають роботи з укладання російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє видання Zeit з посиланням на представника компанії-оператора Nord Stream 2 AG.

За словами представника компанії, судно "Фортуна" зараз працює відповідно до наявних дозволів і заяв влади.

Роботи почалися після того, як Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії розпорядилося про негайне виконання дозволу на будівництво двокілометрової ділянки у виключній економічній зоні Німеччини.

Також читайте: "Треба розібратися", - у Кремлі відреагували на нові санкції США щодо "Північного потоку-2"

Як повідомлялося, 21 травня США запровадили санкції відносно російських організацій і судів, що бере участь в реалізації проєкту "Північний потік-2".

У списку Мінфіну США значаться федеральне державне бюджетна установа "Морська рятувальна служба", ТОВ "Мортранссервіс", "Самарський теплоенергетичний майновий фонд", "КОКСОХІМТРАНС".

Також під санкціями тепер перебувають суду "Юрій Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтійський дослідник" і "Академік Черський", а також "Артеміс Офшор", "Бахтемір", "Финвал", "Капітан Беклемішев", "Мурман", "Рятувальник Карєв", "Нарвав", "Сивуч", "Умка".

Також читайте: "Нафтогаз" вітає рішення Мінфіну США щодо санкцій до компаній, що будують "Північний потік-2"
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Топ коментарі
+15
Фашист фашисту руку не відкусить.
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23.05.2021 15:55
+14
НІмці мабуть дуже "хатят павтарєнія"
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23.05.2021 15:55
+13
При Трампе такой фигни не было. Но он же агент Кремля. То ли дело наш друг Байден.
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23.05.2021 15:56
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Фашист фашисту руку не відкусить.
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23.05.2021 15:55 Відповісти
НІмці мабуть дуже "хатят павтарєнія"
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23.05.2021 15:55 Відповісти
При Трампе такой фигни не было. Но он же агент Кремля. То ли дело наш друг Байден.
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23.05.2021 15:56 Відповісти
lol, during trump 95% of the pipeline was built, and yes, he is a pro russian kremlin agent
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23.05.2021 15:58 Відповісти
Да ладно, 90% протянули именно при Трампе.
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23.05.2021 16:01 Відповісти
Конечно. Задача было утопить много-много труб в море. Кстати, это не единственный такой прецедент.
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23.05.2021 16:13 Відповісти
При Трампе такая фигня была, иначе СП2 не было бы. Другое дело, что Трамп не обещал остановить это безобразие, как это обещал Байден. Но, как говорил другой президент, "я вам ничего не должен".
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23.05.2021 16:06 Відповісти
there is no way Germany will ever contribute to something evil again since ww2, this pipeline is a joke, and aimed to exhaust russia financially, just wait until russians will start eating rotten food from their *pyatorochkas*, although I think they are already there..
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23.05.2021 16:12 Відповісти
This won't change anything even if completed
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23.05.2021 15:57 Відповісти
Это Меркелиу медведчук заставил
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23.05.2021 15:59 Відповісти
Короче стало ясно что его достроят, вот только там будет проблема с сертификацией и страховкой.
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23.05.2021 16:00 Відповісти
let us take care of this, don't worry, they don't know whats coming Укладку "Северного потока-2" продолжили в водах Германии - Цензор.НЕТ 5169
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23.05.2021 16:01 Відповісти
Вам это кому? Кончай выпендриваться излагай на родном
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23.05.2021 16:10 Відповісти
and you will be deported back to russia, russian lol
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23.05.2021 16:16 Відповісти
Ау модератор, тут пассажир мало того что на непонятном руслише пишет так еще и хамит
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23.05.2021 16:20 Відповісти
did you just try to discriminate my language russian haha?
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23.05.2021 16:34 Відповісти
нічого не розумію що ти тут таке накалякав
слова знайомі але фразу складаєш як удмурт
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23.05.2021 16:48 Відповісти
no, you are not ukrainian, russian lol
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23.05.2021 16:54 Відповісти
to you, who is this? Укладання "Північного потоку-2" продовжили в водах Німеччини - Цензор.НЕТ 9541
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23.05.2021 16:46 Відповісти
торопятся до выборов завершить...
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23.05.2021 16:03 Відповісти
Зелёные не придут к власти. Всё таки в Германии адекватных людей больше.
Кто голосует за зелёных, копает себе и своему потомству яму.
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23.05.2021 16:34 Відповісти
and what do you know, you are not even german
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23.05.2021 16:44 Відповісти
Чуваг, якою англійською ти пишеш? Виглядає досить кумедно.
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23.05.2021 23:04 Відповісти
давай проверим это на опыте.. осенью
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23.05.2021 17:12 Відповісти
осталось проложить 80 км этого Потока, который не могут завершить вот уже несколько лет.. впорос - сколько еще месяцев потребуется чтобы играть этот марлезонский балет, времени осталось 3 месяца
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23.05.2021 16:06 Відповісти
окей.. это 50% дела будет завершено... а пусконаладочные работы, а сертификация,... Фрау Бербок и Байден в одной лодке и против его ввода в эксплуатацию
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23.05.2021 16:30 Відповісти
а куда кацам собственно спешить теперь? у них контракт с Украиной до конца 2024 года, думаю они его выполнят, а вот потом уже нам надо будет думать, как компенсировать потери от утраты транзитных денег. На самом деле Германии, да и большей части Европы этот поток выгоден, потому что за транзит газа платят фактически они, а не газпром
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23.05.2021 16:26 Відповісти
к осени спешить, осенью может прийти Новое Правительство Германии, которое просто зарубит этот проект и не даст ввести в эксплуатацию
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23.05.2021 16:29 Відповісти
у нас тоже перед приходом голобородька ржали..
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23.05.2021 17:46 Відповісти
Я не верю в это, кто бы ни пришел к власти в Германии, он будет руководствоваться интересами Германии, а не Украины, а Германии этот проект выгоден
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23.05.2021 17:24 Відповісти
не верь, проверим на опыте осенью
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23.05.2021 17:37 Відповісти
кроме соображений выгоды существуют соображения безопасности, которые имеют приоритет и стоят выше соображений тупо материальной выгоды, т.к. соображения безопасности это стратегические соображения выгод в комплексе для всей Европы, а соображения выгоды это близорукие тактические соображения и только для одной Германии что является подставой себя и окружающих на будущее ради сиюминутных экономических выгод
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23.05.2021 18:15 Відповісти
А потом будет поставлен ультиматум: газ в Украине, либо вода в Крым... Я думаю это одна из основных целей для пуйла
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23.05.2021 17:22 Відповісти
так вот и надо нашему правительству думать, как обеспечить Украину газом из Европы, либо увеличить собственную добычу. СШа затормозили строительство СП-2, но они не всесильны, и судя по всему помешать его достроить не могут. А вообще думать об энергетической независимости от рф нужно было еще с 2014 года, но даже сейчас есть более трех лет, чтобы решить этот вопрос
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23.05.2021 17:27 Відповісти
+
надо тянуть из Польшу трубу по приёму американского СПГ. Это вполне реально реализовать, и не так затратно. И пуйло пусть идёт нах
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23.05.2021 17:32 Відповісти
"На самом деле Германии, да и большей части Европы этот поток выгоден, потому что за транзит газа платят фактически они, а не газпром" Ты сам-то понял что ляпнул??? Значит за транзит платит не газпром им, а они газпрому.....ну да, действительно афигенная выгода!!!
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23.05.2021 19:28 Відповісти
"Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".
От токо не вижу в этом списке судна "ФОРТУНА", когорое именно строит. Совпадение? Не думаю.
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23.05.2021 20:00 Відповісти
на "Фортуне" уже были санкции и до этого
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23.05.2021 20:19 Відповісти
Zeit является немецким спортивным еженедельником. У тупина пора уже стенгазету выпускать и над Европой с самолета разбрасывать. Только у срассиян с самолетами в последнее время негаразды приключаются. Не хотят дупы рабсиянские они возить, сразу на земле их в креслах катапультируют.
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23.05.2021 16:21 Відповісти
кацапы ещё не представляют
что самая жаркая борьба
развернётся за последние
10 см. трубы
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23.05.2021 16:28 Відповісти
Дивно, США ввели санкції проти "Фортуни" ще в січні. Як вона може працювати? https://www.dw.com/ru/ssha-vveli-sankcii-protiv-rossijskogo-sudna-fortuna-chto-jeto-znachit-i-kak-reagiruet-berlin/a-56291416
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23.05.2021 16:48 Відповісти
Да что ей те санкции... С таким же успехом США могут запретить для неё действие закона Архимеда. Укладання "Північного потоку-2" продовжили в водах Німеччини - Цензор.НЕТ 6276

Имел бы смысл наложить санкции на Германию, за её использование - но Байден дал понять что этого не будет.
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23.05.2021 17:40 Відповісти
Не турбуйте Эфропу. Вона й так стурбована.
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23.05.2021 17:25 Відповісти
Отличная новость...Теперь 73% тупой черни станут еще беднее...Это радует...Черни , место в хлеву
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23.05.2021 21:29 Відповісти
Клоуна украинского опять нагнули... Укладання "Північного потоку-2" продовжили в водах Німеччини - Цензор.НЕТ 3715
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23.05.2021 21:31 Відповісти
Укладання "Північного потоку-2" продовжили в водах Німеччини - Цензор.НЕТ 3712
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23.05.2021 21:37 Відповісти
У многих завышенные ожидания от выборов в Германии осенью. У немецких зеленых нет настолько большого рейтинга, чтобы говорить о формировании коалиции как легком вопросе. У зеленых есть только один вероятный союзник по парламенту, который как и они против северного потока, но даже на двоих они коалицию по текущим рейтингам не сформируют. Остальные партии, которые по опросам проходят в парламент, поддерживают северный поток, и их больше.

Поэтому что там будет осенью в Германии далеко не ясно. Во-первых, процесс формирования коалиции может затянуться не на дни, и даже не на недели. Во-вторых, теоретически, если партия-победитель не может сформировать коалицию, ее могут сформировать вокруг следующей крупной фракции - в данном случае вокруг все тех же соратников Меркель. В третьих, если и там облом, назначат перевыборы, а это еще больше времени, когда во власти ФРГ без перемен.
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23.05.2021 21:38 Відповісти
Вумничайте теперь, кто, кто, а мы в большой ................... . одним словом дозвезделись.
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23.05.2021 22:52 Відповісти
поскоріше би закінчили і почали будівництво ПП 3, 4, 5, 6, 7.... Україна і так отримує цілий НУЛЬ від поточного транзиту. А так буде більше труб до нациків - більша пропозиція газу - набагато нижча ціна!
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24.05.2021 01:27 Відповісти
 
 