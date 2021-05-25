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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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авиация (2594) Беларусь (7525) Ryanair (132) Протасевич Роман (309)

Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси опубликовал стенограмму переговоров диспетчеров с экипажем самолета авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил посадку в Минске, после которой был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. При этом об истребителе МиГ-29 в официальном заявлении Департамента речь не идет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Из стенограммы следует, что в 9:30 UTC (12:30 по белорусскому времени, совпадает с киевским) диспетчер белорусского управления воздушным движением сообщил пилоту о поступившей информации о бомбе.

"К вашему сведению, у нас есть информация от спецслужб о том, что у вас бомба на борту, и она может быть активирована над Вильнюсом", — сказал диспетчер.

В 9:31 UTC диспетчер рекомендовал экипажу посадить самолет в Минске как ближайшем аэропорте.

После этого на протяжении 16 минут экипаж уточнял информацию об опасности и о том, откуда пришли рекомендации сесть в Минске. Диспетчер обменивался с пилотом служебной информацией и контактами других аэропортов и авиакомпании.

В 9:47 UTC пилот сообщил: "Мы объявляем чрезвычайную ситуацию MAYDAY и собираемся перенаправить самолет в аэропорт Минска", а в 9:48 запросил разрешение на снижение до высоты 10 тыс. футов.

В 9:52 UTC диспетчер попросил экипаж объяснить ситуацию пассажирам и сообщить, есть ли на борту опасные грузы. Пилот ему ответил, что таких грузов нет. Через две минуты он сообщил, что на борту находится 133 человека.

Как заявили в Минтрансе Беларуси, 23 января на электронную почту минского аэропорта пришло письмо с адреса protonmail.com на английском языке от "солдат ХАМАС" с требованием, чтобы "Израиль прекратил огонь в Секторе Газа".

"Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", — процитировали это сообщение в Минске.

После того, как самолет, вылетевший из Афин в Вильнюс, вошел в воздушное пространство Беларуси, диспетчеры связались с экипажем, сообщили ему о поступившей угрозе и рекомендовали сесть на запасной аэродром в Национальном аэропорту Минск.

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"Экипаж несколько раз уточнял источники получения информации и ему было сообщено, что первичная информация с угрозами поступила в Национальный аэропорт Минск", — говорится в сообщении департамента.

В ведомстве подчеркнули, что до этого несколько раз пытались связаться с литовским представительством Ryanair по телефону, который им сообщил экипаж. Однако дозвониться до авиакомпании не удалось.

Власти создали комиссию для расследования происшествия. Департамент авиации пригласил к участию в нем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), Международную ассоциацию воздушного транспорта (ИАТА), Европейское агентство по безопасности полетов (EASA), представителей авиационных администраций ЕС и США.

Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair 01
Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair 02
Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair 03
Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair 04
Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair 05
Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair 06
Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair 07
Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair 08
Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair 09
Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair 10
Полная стенограмма записи переговоров диспетчер-пилот опубликована здесь, однако по состоянию на 15.10 сайт со стенограммой был недоступен. Аудиозапись разговора не была опубликована.
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Топ комментарии
+17
Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с экипажем самолета Ryanair - Цензор.НЕТ 8511
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25.05.2021 15:22
+15
зачем перепечатывать параноидальный бред шизиков?
Всё равно никто не верит брехливому идиоту лукашенко и его холуям
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25.05.2021 15:28
+13
тут интересней...
Представитель ХАМАС осудил официальный Минск за втягивание в ситуацию с задержанием Романа Протасевича.
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25.05.2021 15:32
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Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с экипажем самолета Ryanair - Цензор.НЕТ 8511
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25.05.2021 15:22 Ответить
да то лис від білоруського хамасівця батьки, а далі все іде за інструкцією позаштатних ситуацій.
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25.05.2021 15:31 Ответить
Как заявили в Минтрансе Беларуси, 23 января на электронную почту минского аэропорта пришло письмо с адреса protonmail.com на английском языке от "солдат ХАМАС" с требованием, чтобы "Израиль прекратил огонь в Секторе Газа"
Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair - Цензор.НЕТ 9918
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25.05.2021 15:31 Ответить
самое интересное, что в теле письма легко найти айпи адрес отправителя.. и им окажется айпи минского провайдера.. того самого, что использует беларуский таракан))
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25.05.2021 15:33 Ответить
но забавнее всего факт того, что 23 мая - уже ДВОЕ суток как Израиль прекратил огонь в секторе газа)) видать в кгб новости не смотрят))
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25.05.2021 15:35 Ответить
точно. Копия этого письма в то же время пришла в отделение спортлото Мухосранска. Лавров зуб дает.
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25.05.2021 16:08 Ответить
зачем перепечатывать параноидальный бред шизиков?
Всё равно никто не верит брехливому идиоту лукашенко и его холуям
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25.05.2021 15:28 Ответить
И вспомнился мне российский сюжет как СБУ перевозило БУК, чтобы сбить малазийский Boeing 777 , и Солсберицкий шпиль и самолет Качинского и ....
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25.05.2021 15:29 Ответить
Это не с малой арнаутской стенограмма? Так там ещё есть такие…Какие вам надо?
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25.05.2021 15:29 Ответить
Какое значение имеет этот протокол? Факт тот, что они сняли с самолёта человека против его воли для исполнения акта политического преследования и весь спектакль с добровольной посадкой был для этого инсценирован.
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25.05.2021 15:29 Ответить
тут интересней...
Представитель ХАМАС осудил официальный Минск за втягивание в ситуацию с задержанием Романа Протасевича.
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25.05.2021 15:32 Ответить
гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд - в Мордоре ХАМАС не запрещен, но запрещена хисб-ут-тахрир - они крымских татар за эту организацию прессуют. В Украины же она не запрещена, а наоборот поддерживается как политический выбор татар. Поэтому я не очень понимаю почему тут дружественный ХАМАС, а не вражеский хисб-ут-тахрир, - могли бы украинский след заодно найти. БульбаКГБ с ФСБ не посоветовалось?
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25.05.2021 16:28 Ответить
Бессмысленный вброс!
Ждем расшифровку ЧЕРНЫХ ЯЩИКОВ независимой комиссией!

Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair - Цензор.НЕТ 3804
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25.05.2021 15:36 Ответить
а ты думаешь там что-то осталось? параметры полета не трогали скорее всего, но все переговоры экипажа почистили, это же обычная флешка
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25.05.2021 16:22 Ответить
Не пиши бредятину.
КТО почистил?!
Самолет выпустили из Беларуссии и никто ЧЯ не трогал.
А без вскрытия ЧЯ "флешку" не достать.
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25.05.2021 16:26 Ответить
самолет стоял несколько часов, его обыскивали, времени было вагон, чтобы все почистить
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25.05.2021 17:53 Ответить
Ну ты точно тупой.
Все ЧЯ всегда полностью заделаны и отпечатаны.
Что бы в них что-то поменять, их надо из самолёта выдрать, вскрыть и подключить к специальной аппаратуре.
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25.05.2021 21:26 Ответить
совсем необязательно. воздействие мощного электромагнитного поля в течение нескольких минут полностью уничтожит данные ЧЯ
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26.05.2021 00:06 Ответить
зачем мелочиться?
ЯДРЕНОЙ БОМБОЙ по клятому самолету!
МЕГО-ГИГО-ВАТНЫМ ЛАЗЕРОМ все испепелить!
Прямо НА СОЛНЦЕ его сбросить!
...
Ты тут упражняешься в фантастических проджектах или что?
А самолет спокойно улетел из Минска и приземлился в Вильнюсе... какая досада!
Білорусь опублікувала стенограму переговорів диспетчерів з пілотом літака Ryanair - Цензор.НЕТ 6190
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26.05.2021 01:26 Ответить
Зря Лукашенко ЕС хотят ввести санкции, он сделал геройский поступок, просто никто не понял. Сажая самолет в Минске, он просто хотел минимизировать риски для Вильнюса, думал, что пусть лучше самолет взорвется над Беларусью, чем над Европой. (сарказм, если кто не понял)
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25.05.2021 15:39 Ответить
___гениальный у вас полководец,булбаши.
Втянул в конфликт третью сторону(воюющую).Приключения только начинаются с таким стратегом... Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair - Цензор.НЕТ 1549 Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair - Цензор.НЕТ 7169
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25.05.2021 15:46 Ответить
жаль, что хамасу сейчас не до бульбашей, ото б повеселились!
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25.05.2021 17:06 Ответить
Бомбу гєроїчєські ізьялі , завезли в укромне мєсто і судя по синяку на лобі , ще й попитались трошки понажимать на детонатор.
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25.05.2021 15:46 Ответить
Информацию передали агенты Ник и Майкл.... Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair - Цензор.НЕТ 5535
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25.05.2021 15:49 Ответить
Как хочется сделать ложь правдой а не получается,назад дороги нет там кгб
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25.05.2021 16:08 Ответить
Кому какое дело до белорусских стенограмм?
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25.05.2021 16:53 Ответить
А где 150 джипов с крупнокалиберными пулеметами?
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25.05.2021 18:34 Ответить
Солдаты ХАМАС пишут письмо в Минский аэропорт

Білорусь опублікувала стенограму переговорів диспетчерів з пілотом літака Ryanair - Цензор.НЕТ 4148
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26.05.2021 01:26 Ответить
 
 