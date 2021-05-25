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Білорусь опублікувала стенограму переговорів диспетчерів з пілотом літака Ryanair

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Департамент авіації Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі опублікував стенограму переговорів диспетчерів з екіпажем літака авіакомпанії Ryanair, який 23 травня здійснив посадку в Мінську, після якої був затриманий колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. При цьому про винищувач МіГ-29 в офіційній заяві Департаменту не йдеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Зі стенограми випливає, що о 9:30 UTC (12:30 за київським часом, збігається з київським) диспетчер білоруського управління повітряним рухом повідомив пілоту щодо інформації про бомбу, що надійшла.

"Щоб ви знали, у нас є інформація від спецслужб про те, що у вас бомба на борту, і вона може бути активована над Вільнюсом", - сказав диспетчер.

О 9:31 UTC диспетчер рекомендував екіпажу посадити літак в Мінську як найближчому аеропорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь стверджує, що про замінування рейсу з Протасевичем нібито повідомили "солдати ХАМАС"

Після цього протягом 16 хвилин екіпаж уточнював інформацію про небезпеку і про те, звідки прийшли рекомендації сісти в Мінську. Диспетчер обмінювався з пілотом службовою інформацією і контактами інших аеропортів і авіакомпаній.

О 9:47 UTC пілот повідомив: "Ми оголошуємо надзвичайну ситуацію MAYDAY і збираємося перенаправити літак в аеропорт Мінська", а о 9:48 запросив дозвіл на зниження до висоти 10 тис. футів.

О 9:52 UTC диспетчер попросив екіпаж пояснити ситуацію пасажирам і повідомити, чи є на борту небезпечні вантажі. Пілот йому відповів, що таких вантажів немає. Через дві хвилини він повідомив, що на борту перебуває 133 людини.

Як заявили в Мінтрансі Білорусі, 23 січня на електронну пошту мінського аеропорту прийшов лист з адреси protonmail.com англійською мовою від "солдатів ХАМАС" з вимогою, щоб "Ізраїль припинив вогонь у Секторі Гази".

"Відомо, що учасники Delphi Economic Forum повертаються додому рейсом FR4978. У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом", - процитували це повідомлення у Мінську.

Після того, як літак, що вилетів з Афін до Вільнюса, увійшов в повітряний простір Білорусі, диспетчери зв'язалися з екіпажем, повідомили йому про загрозу і рекомендували сісти на запасний аеродром в Національному аеропорту Мінськ.

"Екіпаж кілька разів уточнював джерела отримання інформації та йому було повідомлено, що первинна інформація з погрозами надійшла до Національного аеропорту Мінськ", - йдеться в повідомленні департаменту.

Також читайте: У Білорусі розповіли свою версію посадки літака "Ryanair" у Мінську: продовжують наполягати на повідомленні про бомбу і добровільному рішенні екіпажу

У відомстві підкреслили, що до цього кілька разів намагалися зв'язатися з литовським представництвом Ryanair по телефону, який їм повідомив екіпаж. Однак додзвонитися до авіакомпанії не вдалося.

Влада створила комісію для розслідування події. Департамент авіації запросив до участі в ньому Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО), Міжнародну асоціацію повітряного транспорту (ІАТА), Європейське агентство з безпеки польотів (EASA), представників авіаційних адміністрацій ЄС і США.

Білорусь опублікувала стенограму переговорів диспетчерів з пілотом літака Ryanair 01
Білорусь опублікувала стенограму переговорів диспетчерів з пілотом літака Ryanair 02
Білорусь опублікувала стенограму переговорів диспетчерів з пілотом літака Ryanair 03
Білорусь опублікувала стенограму переговорів диспетчерів з пілотом літака Ryanair 04
Білорусь опублікувала стенограму переговорів диспетчерів з пілотом літака Ryanair 05
Білорусь опублікувала стенограму переговорів диспетчерів з пілотом літака Ryanair 06
Білорусь опублікувала стенограму переговорів диспетчерів з пілотом літака Ryanair 07
Білорусь опублікувала стенограму переговорів диспетчерів з пілотом літака Ryanair 08
Білорусь опублікувала стенограму переговорів диспетчерів з пілотом літака Ryanair 09
Білорусь опублікувала стенограму переговорів диспетчерів з пілотом літака Ryanair 10
Повна стенограма запису переговорів диспетчер-пілот опублікована тут, однак станом на 15.10 сайт зі стенограмою був недоступний. Аудіозапис розмови не було опубліковано.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с экипажем самолета Ryanair - Цензор.НЕТ 8511
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25.05.2021 15:22
+15
зачем перепечатывать параноидальный бред шизиков?
Всё равно никто не верит брехливому идиоту лукашенко и его холуям
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25.05.2021 15:28
+13
тут интересней...
Представитель ХАМАС осудил официальный Минск за втягивание в ситуацию с задержанием Романа Протасевича.
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25.05.2021 15:32
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Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с экипажем самолета Ryanair - Цензор.НЕТ 8511
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25.05.2021 15:22 Відповісти
да то лис від білоруського хамасівця батьки, а далі все іде за інструкцією позаштатних ситуацій.
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25.05.2021 15:31 Відповісти
Как заявили в Минтрансе Беларуси, 23 января на электронную почту минского аэропорта пришло письмо с адреса protonmail.com на английском языке от "солдат ХАМАС" с требованием, чтобы "Израиль прекратил огонь в Секторе Газа"
Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair - Цензор.НЕТ 9918
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25.05.2021 15:31 Відповісти
самое интересное, что в теле письма легко найти айпи адрес отправителя.. и им окажется айпи минского провайдера.. того самого, что использует беларуский таракан))
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25.05.2021 15:33 Відповісти
но забавнее всего факт того, что 23 мая - уже ДВОЕ суток как Израиль прекратил огонь в секторе газа)) видать в кгб новости не смотрят))
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25.05.2021 15:35 Відповісти
точно. Копия этого письма в то же время пришла в отделение спортлото Мухосранска. Лавров зуб дает.
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25.05.2021 16:08 Відповісти
зачем перепечатывать параноидальный бред шизиков?
Всё равно никто не верит брехливому идиоту лукашенко и его холуям
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25.05.2021 15:28 Відповісти
И вспомнился мне российский сюжет как СБУ перевозило БУК, чтобы сбить малазийский Boeing 777 , и Солсберицкий шпиль и самолет Качинского и ....
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25.05.2021 15:29 Відповісти
Это не с малой арнаутской стенограмма? Так там ещё есть такие…Какие вам надо?
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25.05.2021 15:29 Відповісти
Какое значение имеет этот протокол? Факт тот, что они сняли с самолёта человека против его воли для исполнения акта политического преследования и весь спектакль с добровольной посадкой был для этого инсценирован.
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25.05.2021 15:29 Відповісти
тут интересней...
Представитель ХАМАС осудил официальный Минск за втягивание в ситуацию с задержанием Романа Протасевича.
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25.05.2021 15:32 Відповісти
гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд - в Мордоре ХАМАС не запрещен, но запрещена хисб-ут-тахрир - они крымских татар за эту организацию прессуют. В Украины же она не запрещена, а наоборот поддерживается как политический выбор татар. Поэтому я не очень понимаю почему тут дружественный ХАМАС, а не вражеский хисб-ут-тахрир, - могли бы украинский след заодно найти. БульбаКГБ с ФСБ не посоветовалось?
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25.05.2021 16:28 Відповісти
Бессмысленный вброс!
Ждем расшифровку ЧЕРНЫХ ЯЩИКОВ независимой комиссией!

Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair - Цензор.НЕТ 3804
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25.05.2021 15:36 Відповісти
а ты думаешь там что-то осталось? параметры полета не трогали скорее всего, но все переговоры экипажа почистили, это же обычная флешка
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25.05.2021 16:22 Відповісти
Не пиши бредятину.
КТО почистил?!
Самолет выпустили из Беларуссии и никто ЧЯ не трогал.
А без вскрытия ЧЯ "флешку" не достать.
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25.05.2021 16:26 Відповісти
самолет стоял несколько часов, его обыскивали, времени было вагон, чтобы все почистить
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25.05.2021 17:53 Відповісти
Ну ты точно тупой.
Все ЧЯ всегда полностью заделаны и отпечатаны.
Что бы в них что-то поменять, их надо из самолёта выдрать, вскрыть и подключить к специальной аппаратуре.
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25.05.2021 21:26 Відповісти
совсем необязательно. воздействие мощного электромагнитного поля в течение нескольких минут полностью уничтожит данные ЧЯ
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26.05.2021 00:06 Відповісти
зачем мелочиться?
ЯДРЕНОЙ БОМБОЙ по клятому самолету!
МЕГО-ГИГО-ВАТНЫМ ЛАЗЕРОМ все испепелить!
Прямо НА СОЛНЦЕ его сбросить!
...
Ты тут упражняешься в фантастических проджектах или что?
А самолет спокойно улетел из Минска и приземлился в Вильнюсе... какая досада!
Білорусь опублікувала стенограму переговорів диспетчерів з пілотом літака Ryanair - Цензор.НЕТ 6190
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26.05.2021 01:26 Відповісти
Зря Лукашенко ЕС хотят ввести санкции, он сделал геройский поступок, просто никто не понял. Сажая самолет в Минске, он просто хотел минимизировать риски для Вильнюса, думал, что пусть лучше самолет взорвется над Беларусью, чем над Европой. (сарказм, если кто не понял)
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25.05.2021 15:39 Відповісти
___гениальный у вас полководец,булбаши.
Втянул в конфликт третью сторону(воюющую).Приключения только начинаются с таким стратегом... Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair - Цензор.НЕТ 1549 Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair - Цензор.НЕТ 7169
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25.05.2021 15:46 Відповісти
жаль, что хамасу сейчас не до бульбашей, ото б повеселились!
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25.05.2021 17:06 Відповісти
Бомбу гєроїчєські ізьялі , завезли в укромне мєсто і судя по синяку на лобі , ще й попитались трошки понажимать на детонатор.
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25.05.2021 15:46 Відповісти
Информацию передали агенты Ник и Майкл.... Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair - Цензор.НЕТ 5535
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25.05.2021 15:49 Відповісти
Как хочется сделать ложь правдой а не получается,назад дороги нет там кгб
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25.05.2021 16:08 Відповісти
Кому какое дело до белорусских стенограмм?
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25.05.2021 16:53 Відповісти
А где 150 джипов с крупнокалиберными пулеметами?
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25.05.2021 18:34 Відповісти
Солдаты ХАМАС пишут письмо в Минский аэропорт

Білорусь опублікувала стенограму переговорів диспетчерів з пілотом літака Ryanair - Цензор.НЕТ 4148
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26.05.2021 01:26 Відповісти
 
 