Білорусь опублікувала стенограму переговорів диспетчерів з пілотом літака Ryanair
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Департамент авіації Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі опублікував стенограму переговорів диспетчерів з екіпажем літака авіакомпанії Ryanair, який 23 травня здійснив посадку в Мінську, після якої був затриманий колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. При цьому про винищувач МіГ-29 в офіційній заяві Департаменту не йдеться.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
Зі стенограми випливає, що о 9:30 UTC (12:30 за київським часом, збігається з київським) диспетчер білоруського управління повітряним рухом повідомив пілоту щодо інформації про бомбу, що надійшла.
"Щоб ви знали, у нас є інформація від спецслужб про те, що у вас бомба на борту, і вона може бути активована над Вільнюсом", - сказав диспетчер.
О 9:31 UTC диспетчер рекомендував екіпажу посадити літак в Мінську як найближчому аеропорту.
Після цього протягом 16 хвилин екіпаж уточнював інформацію про небезпеку і про те, звідки прийшли рекомендації сісти в Мінську. Диспетчер обмінювався з пілотом службовою інформацією і контактами інших аеропортів і авіакомпаній.
О 9:47 UTC пілот повідомив: "Ми оголошуємо надзвичайну ситуацію MAYDAY і збираємося перенаправити літак в аеропорт Мінська", а о 9:48 запросив дозвіл на зниження до висоти 10 тис. футів.
О 9:52 UTC диспетчер попросив екіпаж пояснити ситуацію пасажирам і повідомити, чи є на борту небезпечні вантажі. Пілот йому відповів, що таких вантажів немає. Через дві хвилини він повідомив, що на борту перебуває 133 людини.
Як заявили в Мінтрансі Білорусі, 23 січня на електронну пошту мінського аеропорту прийшов лист з адреси protonmail.com англійською мовою від "солдатів ХАМАС" з вимогою, щоб "Ізраїль припинив вогонь у Секторі Гази".
"Відомо, що учасники Delphi Economic Forum повертаються додому рейсом FR4978. У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом", - процитували це повідомлення у Мінську.
Після того, як літак, що вилетів з Афін до Вільнюса, увійшов в повітряний простір Білорусі, диспетчери зв'язалися з екіпажем, повідомили йому про загрозу і рекомендували сісти на запасний аеродром в Національному аеропорту Мінськ.
"Екіпаж кілька разів уточнював джерела отримання інформації та йому було повідомлено, що первинна інформація з погрозами надійшла до Національного аеропорту Мінськ", - йдеться в повідомленні департаменту.
У відомстві підкреслили, що до цього кілька разів намагалися зв'язатися з литовським представництвом Ryanair по телефону, який їм повідомив екіпаж. Однак додзвонитися до авіакомпанії не вдалося.
Влада створила комісію для розслідування події. Департамент авіації запросив до участі в ньому Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО), Міжнародну асоціацію повітряного транспорту (ІАТА), Європейське агентство з безпеки польотів (EASA), представників авіаційних адміністрацій ЄС і США.
Повна стенограма запису переговорів диспетчер-пілот опублікована тут, однак станом на 15.10 сайт зі стенограмою був недоступний. Аудіозапис розмови не було опубліковано.
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Всё равно никто не верит брехливому идиоту лукашенко и его холуям
Представитель ХАМАС осудил официальный Минск за втягивание в ситуацию с задержанием Романа Протасевича.
Ждем расшифровку ЧЕРНЫХ ЯЩИКОВ независимой комиссией!
КТО почистил?!
Самолет выпустили из Беларуссии и никто ЧЯ не трогал.
А без вскрытия ЧЯ "флешку" не достать.
Все ЧЯ всегда полностью заделаны и отпечатаны.
Что бы в них что-то поменять, их надо из самолёта выдрать, вскрыть и подключить к специальной аппаратуре.
ЯДРЕНОЙ БОМБОЙ по клятому самолету!
МЕГО-ГИГО-ВАТНЫМ ЛАЗЕРОМ все испепелить!
Прямо НА СОЛНЦЕ его сбросить!
...
Ты тут упражняешься в фантастических проджектах или что?
А самолет спокойно улетел из Минска и приземлился в Вильнюсе... какая досада!
Втянул в конфликт третью сторону(воюющую).Приключения только начинаются с таким стратегом...