Оккупанты предлагают открыть прямое авиасообщение между Крымом и Беларусью
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Представитель оккупационных властей, "постпред республики" при президенте РФ Георгий Мурадов в связи с отказом европейских стран использовать воздушное пространство Беларуси предлагает запустить авиарейсы из Минска в оккупированный Крым.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на росСМИ.
"Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии - это еще один сигнал нашим друзьям в Минске – воздушная гавань в Симферополе открыта для вас", - заявил он.
Мурадов считает, что оккупированный полуостров находится в "общем цивилизационном пространстве" с находящейся под властью диктатора Лукашенко Беларусью.
"Мы не раз обращались к властям союзной для нас республики с предложениями об открытии прямого авиационного и железнодорожного сообщения. Курорты и здравницы Черного моря ждут белорусских туристов. Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию", - добавил он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Находящиеся на территории этой страны украинцы могут вернуться домой наземным транспортом.
Пожалуйста, подождите...
Але якщо Белавиа почне літати в Крим, то санкції вже не будуть зняті точно.
В том и проблема, что с одной стороны организация - пусть жестокая и тупая, но с железной дисциплиной. А с другой стороны куча неглупых, но очень слабо организованных людей, которых обьединяет только ненависть к режиму. Организация всегда победит толпу, даже если толпа многократно больше.
бггг
10:24 PM · 25 мая 2021 г.·Twitter for Android
теперь ялта ваше фсё...правда воду надо будет с собой возить.
оланклюзед
Да мы будем искать бомбы в каждом, пролетающем самолёте, над нами
А крымских чиновников, предавших Украину,
пачками будем сажать в КеПеЗе холить и пестить их там
Любой белорусский Боинг или Эйрбас, прилетевший в Крым без согласия Украины, станет орудием преступления!
В любой стране (кроме параши, ясное дело) воздушное судно - нарушитель, может быть арестовано и конфисковано.
Сервисные центры Эйрбаса и Боинга, не будут обслуживать такие самолеты, а самолет без обслуживания протянет очень не долго!
хамас хамас - де бимба?
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нєнада путєна зліть!
«Если бы Гитлер, в свое время, сказал, что великий немецкий физик Альберт Эйнштейн родился в бедной еврейской семье - мы бы еще в 1942 году имели атомную бомбу…».
И о сегодняшнем дне тоже можно сказать подобное:«Если бы, в своё время, Россия признала, что Русь зародилась в Киеве, украинцы, много веков, были учителями Московии-России,( да и сейчас интеллектуальными кадрами ее снабжают), а украинский язык, хотя-бы, равен русскому, а не рассказывала о нем анекдоты, СССР стоял бы до сих пор…».
Индия была, по признанию самих британцев, «жемчужиной в короне Британской империи». Такой же «жемчужиной», только в короне Российской империи, а потом СССР, была Украина. Однако, не ценили. «Что имеем, не храним, потерявши - плачем…».
По прямой из Минска в Крым где то 1200 км, то есть где то 2 часа лёта, но нужно лететь через Украину.
А так как сейчас закрылось авиасообщение между Украиной и Беларусью, а с рашкой уже давно закрыто, то придётся лететь из Минска в Крым через рашку, миную воздушное пространство Украины.
А это громадный крюк и будет 2400 км, то есть в два раза дольше лететь - 4 часа.
Топлива в два раза больше нужно, а значит и цены на билеты соответственно будут нереально большие...
Дешевле было долететь до Копенгагена или Стокгольма беларусам, чем лететь в оккупированный Крым.
А так как зарплаты в Беларуси не большие, то никто не будет тратить сотни долларов только на один перелёт, что бы побывать в оккупированном Крыму.
Но дело в деньгах... не сможет пересичный белорус выкидывать сотни долларов только на перелёт, а тем более с семьёй лететь на отдых в оккупированный Крым.
Дешевле и главное доступней будет сьездить машиной из Беларуси на Черное море в Украине или на Балтийское в Литву или Польшую
п.с. народ канєха ніпрічьом
... а ЗЄля ващє класний)))
и, Беларусью и адом с кабзоном, балерунами александрова и в скором времени сашей 3%...
Летающие в Крым беларусы станут невъездными в Украину.
А Крыму подсанкционные беларусы врядли помогут, как туристы. Разве что будут туда воду в бутылках возить.