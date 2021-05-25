Оккупанты предлагают открыть прямое авиасообщение между Крымом и Беларусью

Представитель оккупационных властей, "постпред республики" при президенте РФ Георгий Мурадов в связи с отказом европейских стран использовать воздушное пространство Беларуси предлагает запустить авиарейсы из Минска в оккупированный Крым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на росСМИ.

"Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии - это еще один сигнал нашим друзьям в Минске – воздушная гавань в Симферополе открыта для вас", - заявил он.

Мурадов считает, что оккупированный полуостров находится в "общем цивилизационном пространстве" с находящейся под властью диктатора Лукашенко Беларусью.

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"Мы не раз обращались к властям союзной для нас республики с предложениями об открытии прямого авиационного и железнодорожного сообщения. Курорты и здравницы Черного моря ждут белорусских туристов. Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию", - добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Находящиеся на территории этой страны украинцы могут вернуться домой наземным транспортом.

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