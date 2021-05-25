Окупанти пропонують відкрити пряме авіасполучення між Кримом і Білоруссю

Представник окупаційної влади, "постпред республіки" при президенті РФ Георгій Мурадов у зв'язку з відмовою європейських країн використовувати повітряний простір Білорусі пропонує запустити авіарейси з Мінська до окупованого Крим.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

"Заклики низки країн Заходу і їх балтійських васалів влаштувати повітряну блокаду Білорусі - це ще один сигнал нашим друзям у Мінську - повітряна гавань у Сімферополі відкрита для вас", - заявив він.

Мурадов вважає, що окупований півострів перебуває в "спільному цивілізаційному просторі" з розташованою під владою диктатора Лукашенка Білоруссю.

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"Ми не раз зверталися до влади союзної для нас республіки з пропозиціями про відкриття прямого авіаційного та залізничного сполучення. Курорти і здравниці Чорного моря чекають білоруських туристів. Крим показує всім близьким нам народам: пора повертатися додому і розвивати далі нашу спільну цивілізацію", - додав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Українці, які перебувають на території цієї країни, можуть повернутися додому наземним транспортом.