Окупанти пропонують відкрити пряме авіасполучення між Кримом і Білоруссю
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Представник окупаційної влади, "постпред республіки" при президенті РФ Георгій Мурадов у зв'язку з відмовою європейських країн використовувати повітряний простір Білорусі пропонує запустити авіарейси з Мінська до окупованого Крим.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.
"Заклики низки країн Заходу і їх балтійських васалів влаштувати повітряну блокаду Білорусі - це ще один сигнал нашим друзям у Мінську - повітряна гавань у Сімферополі відкрита для вас", - заявив він.
Мурадов вважає, що окупований півострів перебуває в "спільному цивілізаційному просторі" з розташованою під владою диктатора Лукашенка Білоруссю.
"Ми не раз зверталися до влади союзної для нас республіки з пропозиціями про відкриття прямого авіаційного та залізничного сполучення. Курорти і здравниці Чорного моря чекають білоруських туристів. Крим показує всім близьким нам народам: пора повертатися додому і розвивати далі нашу спільну цивілізацію", - додав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Українці, які перебувають на території цієї країни, можуть повернутися додому наземним транспортом.
Будь ласка, зачекайте...
Але якщо Белавиа почне літати в Крим, то санкції вже не будуть зняті точно.
В том и проблема, что с одной стороны организация - пусть жестокая и тупая, но с железной дисциплиной. А с другой стороны куча неглупых, но очень слабо организованных людей, которых обьединяет только ненависть к режиму. Организация всегда победит толпу, даже если толпа многократно больше.
бггг
10:24 PM · 25 мая 2021 г.·Twitter for Android
теперь ялта ваше фсё...правда воду надо будет с собой возить.
оланклюзед
Да мы будем искать бомбы в каждом, пролетающем самолёте, над нами
А крымских чиновников, предавших Украину,
пачками будем сажать в КеПеЗе холить и пестить их там
Любой белорусский Боинг или Эйрбас, прилетевший в Крым без согласия Украины, станет орудием преступления!
В любой стране (кроме параши, ясное дело) воздушное судно - нарушитель, может быть арестовано и конфисковано.
Сервисные центры Эйрбаса и Боинга, не будут обслуживать такие самолеты, а самолет без обслуживания протянет очень не долго!
хамас хамас - де бимба?
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нєнада путєна зліть!
«Если бы Гитлер, в свое время, сказал, что великий немецкий физик Альберт Эйнштейн родился в бедной еврейской семье - мы бы еще в 1942 году имели атомную бомбу…».
И о сегодняшнем дне тоже можно сказать подобное:«Если бы, в своё время, Россия признала, что Русь зародилась в Киеве, украинцы, много веков, были учителями Московии-России,( да и сейчас интеллектуальными кадрами ее снабжают), а украинский язык, хотя-бы, равен русскому, а не рассказывала о нем анекдоты, СССР стоял бы до сих пор…».
Индия была, по признанию самих британцев, «жемчужиной в короне Британской империи». Такой же «жемчужиной», только в короне Российской империи, а потом СССР, была Украина. Однако, не ценили. «Что имеем, не храним, потерявши - плачем…».
По прямой из Минска в Крым где то 1200 км, то есть где то 2 часа лёта, но нужно лететь через Украину.
А так как сейчас закрылось авиасообщение между Украиной и Беларусью, а с рашкой уже давно закрыто, то придётся лететь из Минска в Крым через рашку, миную воздушное пространство Украины.
А это громадный крюк и будет 2400 км, то есть в два раза дольше лететь - 4 часа.
Топлива в два раза больше нужно, а значит и цены на билеты соответственно будут нереально большие...
Дешевле было долететь до Копенгагена или Стокгольма беларусам, чем лететь в оккупированный Крым.
А так как зарплаты в Беларуси не большие, то никто не будет тратить сотни долларов только на один перелёт, что бы побывать в оккупированном Крыму.
Но дело в деньгах... не сможет пересичный белорус выкидывать сотни долларов только на перелёт, а тем более с семьёй лететь на отдых в оккупированный Крым.
Дешевле и главное доступней будет сьездить машиной из Беларуси на Черное море в Украине или на Балтийское в Литву или Польшую
п.с. народ канєха ніпрічьом
... а ЗЄля ващє класний)))
и, Беларусью и адом с кабзоном, балерунами александрова и в скором времени сашей 3%...
Летающие в Крым беларусы станут невъездными в Украину.
А Крыму подсанкционные беларусы врядли помогут, как туристы. Разве что будут туда воду в бутылках возить.