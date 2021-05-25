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Окупанти пропонують відкрити пряме авіасполучення між Кримом і Білоруссю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Окупанти пропонують відкрити пряме авіасполучення між Кримом і Білоруссю

Представник окупаційної влади, "постпред республіки" при президенті РФ Георгій Мурадов у зв'язку з відмовою європейських країн використовувати повітряний простір Білорусі пропонує запустити авіарейси з Мінська до окупованого Крим.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

"Заклики низки країн Заходу і їх балтійських васалів влаштувати повітряну блокаду Білорусі - це ще один сигнал нашим друзям у Мінську - повітряна гавань у Сімферополі відкрита для вас", - заявив він.

Мурадов вважає, що окупований півострів перебуває в "спільному цивілізаційному просторі" з розташованою під владою диктатора Лукашенка Білоруссю.

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"Ми не раз зверталися до влади союзної для нас республіки з пропозиціями про відкриття прямого авіаційного та залізничного сполучення. Курорти і здравниці Чорного моря чекають білоруських туристів. Крим показує всім близьким нам народам: пора повертатися додому і розвивати далі нашу спільну цивілізацію", - додав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Українці, які перебувають на території цієї країни, можуть повернутися додому наземним транспортом.
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Топ коментарі
+29
Да чего уж там стесняться, пора уже закрывать проект Беларусь и становиться нормальным федеральным округом. А запрет на полеты в Крым давно уже существует. Беларусам пойдет на пользу общение в Крыму с братской титульной нацией.
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25.05.2021 23:15
+29
офигенный маршрут.. золотые билеты.. привычное хамское обслуживание..
Оккупанты предлагают открыть прямое авиасообщение между Крымом и Беларусью - Цензор.НЕТ 201
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25.05.2021 23:19
+28
прощай анталья,прощай шарм-эль-шейх...
теперь ялта ваше фсё...правда воду надо будет с собой возить.
оланклюзед Оккупанты предлагают открыть прямое авиасообщение между Крымом и Беларусью - Цензор.НЕТ 5200
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25.05.2021 23:20
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Да чего уж там стесняться, пора уже закрывать проект Беларусь и становиться нормальным федеральным округом. А запрет на полеты в Крым давно уже существует. Беларусам пойдет на пользу общение в Крыму с братской титульной нацией.
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25.05.2021 23:15 Відповісти
Так все в порядку... Хай "сябри" цього літа потренуються, готуючись до приходу, "у всій своїй красі", до них, на "Маці-радзіну", "русскава мира"... А то, коли прийдуть "іхтамнєти" раптово і неочікувано, то може буть тимчасова розгубленість - не будуть знать, як себе вести з "братами"... А так подивляться на той "срач", який зробили в Криму "рассєянє", і будуть готові до того самого у себе в Мінську і Гродно з Могильовом...
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26.05.2021 05:55 Відповісти
Нехай щастить)
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25.05.2021 23:16 Відповісти
Тобто,білоруси будуть літати до крисюків через територію України?І Україна на це погодиться?
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25.05.2021 23:16 Відповісти
В объезд. 1800 км. из Минска.
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25.05.2021 23:24 Відповісти
Я вибачаюсь,за встрентність,але ще одне питання:якщо для того,щоб легально попасти на територію українського Криму-треба спочатку перетнути українську границю,то виходить,що білоруські літаки,які будуть залітати на територію півострова через мордор-будуть порушувати українське законодавство?
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26.05.2021 00:04 Відповісти
А що ти їм зробиш? Єдина причина з якої білоруські авіакомпанії не літали до Криму - це страх, що їм одразу заборонять політ в ЕС. А тепер його і так заборонять, одже втрачати їм майже нічого.
Але якщо Белавиа почне літати в Крим, то санкції вже не будуть зняті точно.
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26.05.2021 00:16 Відповісти
Ясно.Шкода,що ці санкції будуть виписувати тільки білорусам.Добре би було,якби за ці нелегальні перельоти платив би і мордор.
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26.05.2021 00:26 Відповісти
Скорее всего через территорию мордора.
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25.05.2021 23:25 Відповісти
Хто сказав, що через територію України? Звісно ні, через расєюшку
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25.05.2021 23:25 Відповісти
Ні звичайно. Це ж москаль пропонує. Там здорового глузду не має. І нашо білорусам замість рейсів в країни ЄС - Крим. Теоретично вони то можуть літати над територією Росії з окупованого Криму, але хто і навіщо...
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25.05.2021 23:25 Відповісти
Ну да...До этого не ездили, а сейчас как сайгаки ломануться волосы назад....очередное гавно на вентилятор завтра не вспомнят.Еще и авиапарком своим рисковать .
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25.05.2021 23:46 Відповісти
Теперь "летать" не для бацькиного режима от слова вообще. На уровне Северной Кореи, а может и похуже.
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26.05.2021 00:41 Відповісти
То ужасно,як один придурок ламає долі мільйонам невинних людей!І ужасне є те,що в Україні є уроди,які цим придурком захоплюються!
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26.05.2021 00:49 Відповісти
Я русскоговорящий украинец, так получилось. Но я не увлекаюсь убийцей украинцев, я просто презираю плешивое чмо и его последователей как в рашостане так и у нас в Украине.
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26.05.2021 01:04 Відповісти
Лука не один. За ним стоит мощная организация. Сотни тысяч силовиков и чинуш, миллионы послушного совкового быдла, которое готово обменять свободу на колбасу.
В том и проблема, что с одной стороны организация - пусть жестокая и тупая, но с железной дисциплиной. А с другой стороны куча неглупых, но очень слабо организованных людей, которых обьединяет только ненависть к режиму. Организация всегда победит толпу, даже если толпа многократно больше.
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26.05.2021 01:21 Відповісти
Та,то нема мови,що «проти лому-нема прийому,якщо нема іншого лому»..
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26.05.2021 02:08 Відповісти
Польоти в Крим, через територію України, заборонені вже давно... Якщо білоруси захочуть потрапить у Крим, то будуть змушені летіть в Москву, там пересаджуваться на літак до Сімферополя, і летіть в обхід України, залітаючи в Крим через Таманський півострів...
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26.05.2021 05:59 Відповісти
Ох и напрут картохи уже к концу сентября в Крым отдыхающие с минских окрестностей! А некоторые и молодую в июне с собой возьмут по чувалу на продажу.
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25.05.2021 23:16 Відповісти
Над Украиной их должны встречать МИГи и сажать на поле под Снежково
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25.05.2021 23:17 Відповісти
сопровождать нашими истребителями цель и принуждать тогда садится на подконтрольной территории с возвратом всех пешком обратно. Главное чтобы у сопли яйца были на это, а не опять на 8 году войны боятся разозлить хутина....тем более что борта то не рф а белоруси как бы будут. Пару раз посадят борта - все закончится
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25.05.2021 23:18 Відповісти
Оккупанты предлагают открыть прямое авиасообщение между Крымом и Беларусью - Цензор.НЕТ 2858
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25.05.2021 23:19 Відповісти
С языка снял -даешь прямые рейсы в Магадан -там сейчас уже +5 !
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26.05.2021 09:32 Відповісти
офигенный маршрут.. золотые билеты.. привычное хамское обслуживание..
Оккупанты предлагают открыть прямое авиасообщение между Крымом и Беларусью - Цензор.НЕТ 201
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25.05.2021 23:19 Відповісти
із дирки в дирку
бггг
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25.05.2021 23:39 Відповісти
будут ехать в Киев, и оттуда лететь куда угодно..
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25.05.2021 23:40 Відповісти
А чим їхати? Кордон закритий. Лукашенко не випускає.
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26.05.2021 00:17 Відповісти
і гроші за виїзд збирає.
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26.05.2021 00:37 Відповісти
шикарная траектория Окупанти пропонують відкрити пряме авіасполучення між Кримом і Білоруссю - Цензор.НЕТ 8452
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25.05.2021 23:42 Відповісти
еще немного и они череz китай будут лететь с дозаправкой в монголии....
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25.05.2021 23:46 Відповісти
Монголия достаточно цивилизована. Могут не разрешить.
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26.05.2021 00:47 Відповісти
Павел Латушко, беларусский оппозиционер "Русский солдат никогда не будет стрелять в беларуса и кремль никогда на это не пойдёт". Смешные
10:24 PM · 25 мая 2021 г.·Twitter for Android
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26.05.2021 17:28 Відповісти
прощай анталья,прощай шарм-эль-шейх...
теперь ялта ваше фсё...правда воду надо будет с собой возить.
оланклюзед Оккупанты предлагают открыть прямое авиасообщение между Крымом и Беларусью - Цензор.НЕТ 5200
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25.05.2021 23:20 Відповісти
Кстати, Турция пока молчит...
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25.05.2021 23:26 Відповісти
В Турцию белорусы сейчас летают, и будут летать. Украина не перекроет туркам поток.
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25.05.2021 23:49 Відповісти
хотя сейчас в Тбилиси летит в обход Украины
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25.05.2021 23:56 Відповісти
В Анталию днем летели через Украину
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25.05.2021 23:58 Відповісти
Ну так, запркт же вступит в силу только 26 Мая.
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26.05.2021 00:18 Відповісти
Посмотрим, ждать недолго.
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26.05.2021 00:21 Відповісти
Правильно, хай літають... Їм зараз робить, все одно, нічого - ЕС заморозив трьохмільярдні інвестиції в білоруську економіку, під питанням двосторонні економічні зв"язки з Європою. А це - зупинка виробництва, скорочення персоналу, безробіття... Часу вільного буде вдосталь... Будуть літать в Анталію, відпочивать...
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26.05.2021 07:36 Відповісти
Окупанти пропонують відкрити пряме авіасполучення між Кримом і Білоруссю - Цензор.НЕТ 4179
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26.05.2021 09:34 Відповісти
туркам надо сначала уже понаехавших бульбашей как то из страны повыпихивать Окупанти пропонують відкрити пряме авіасполучення між Кримом і Білоруссю - Цензор.НЕТ 8423
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26.05.2021 11:01 Відповісти
Кстати немцы сегодня летели в Китай через Беларусь. Могли и облететь спокойно но нет. Так что все еще посмотрим.
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26.05.2021 09:59 Відповісти
Через Урал?
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25.05.2021 23:20 Відповісти
ну и через кого они летать будут? Оккупанты предлагают открыть прямое авиасообщение между Крымом и Беларусью - Цензор.НЕТ 4890

Да мы будем искать бомбы в каждом, пролетающем самолёте, над нами Оккупанты предлагают открыть прямое авиасообщение между Крымом и Беларусью - Цензор.НЕТ 7329
А крымских чиновников, предавших Украину,

пачками будем сажать в КеПеЗе холить и пестить их там Оккупанты предлагают открыть прямое авиасообщение между Крымом и Беларусью - Цензор.НЕТ 7807
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25.05.2021 23:20 Відповісти
Идеальное решение!
Любой белорусский Боинг или Эйрбас, прилетевший в Крым без согласия Украины, станет орудием преступления!
В любой стране (кроме параши, ясное дело) воздушное судно - нарушитель, может быть арестовано и конфисковано.
Сервисные центры Эйрбаса и Боинга, не будут обслуживать такие самолеты, а самолет без обслуживания протянет очень не долго!
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25.05.2021 23:20 Відповісти
диспетчеров увольняйте - все уже - все...
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25.05.2021 23:21 Відповісти
невостребованы...
хамас хамас - де бимба?
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25.05.2021 23:24 Відповісти
та вэздэ, дарахой..
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25.05.2021 23:34 Відповісти
Бимба по прежнему в вагине, и не хамас то был а Микола Янович.
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25.05.2021 23:45 Відповісти
пирший пилит? Окупанти пропонують відкрити пряме авіасполучення між Кримом і Білоруссю - Цензор.НЕТ 849
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25.05.2021 23:48 Відповісти
Главный диспетчер по бомбочкам.
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25.05.2021 23:49 Відповісти
Вот уж действительно рейс из ниоткуда в никуда!
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25.05.2021 23:21 Відповісти
можно еще летать из Гродно в пригород его... - пешком.
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25.05.2021 23:26 Відповісти
белорусы будут покупать костюмы с отливом и начнут летать отливать в ялту. помогать крысчанам с водоснабжением.
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25.05.2021 23:27 Відповісти
Процесс окукливания Беларуси идет полным ходом. Не удивлюсь, если эту "гениальную" идею подкинули бацьке яйцеголовые из ФСБ.
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25.05.2021 23:27 Відповісти
Оккупанты предлагают открыть прямое авиасообщение между Крымом и Беларусью - Цензор.НЕТ 4512
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25.05.2021 23:27 Відповісти
Ну рейс между двумя закрытыми аэропортами это круто конечно. В Абхазию еще летать можно.
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25.05.2021 23:27 Відповісти
а зюзя їм відкриє українське небо
нєнада путєна зліть!
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25.05.2021 23:28 Відповісти
А чего не открыть то! Иногда будет самолетики сажать, людишек интересных оттуда доставать, пускай летают!
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25.05.2021 23:34 Відповісти
Окупанти пропонують відкрити пряме авіасполучення між Кримом і Білоруссю - Цензор.НЕТ 4685
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26.05.2021 00:04 Відповісти
Терористи до терористів у півнячий кут, курви. Окупанти пропонують відкрити пряме авіасполучення між Кримом і Білоруссю - Цензор.НЕТ 7808
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25.05.2021 23:30 Відповісти
"Развивать нашу цивилизацию" ? 🤣 Вроде человек при должности, а такое несет...
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25.05.2021 23:33 Відповісти
Ну были ж цивилизации денисовских людей, хоббитов там разных.
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26.05.2021 00:52 Відповісти
Зєбіли, це ваше майбутнє. На безвізі ненавистного вам Порошена ви довбні поставили хиест. Вам одна дорога- на росіянські ехбеня. Радійте своєму вибору какаяразницахочпаржом.
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25.05.2021 23:35 Відповісти
"По слухам, один из оставшихся в живых, после Второй мировой войны, высокопоставленных нацистов, как-то, с горечью, произнес, примерно следующее:
«Если бы Гитлер, в свое время, сказал, что великий немецкий физик Альберт Эйнштейн родился в бедной еврейской семье - мы бы еще в 1942 году имели атомную бомбу…».
И о сегодняшнем дне тоже можно сказать подобное:«Если бы, в своё время, Россия признала, что Русь зародилась в Киеве, украинцы, много веков, были учителями Московии-России,( да и сейчас интеллектуальными кадрами ее снабжают), а украинский язык, хотя-бы, равен русскому, а не рассказывала о нем анекдоты, СССР стоял бы до сих пор…».
Индия была, по признанию самих британцев, «жемчужиной в короне Британской империи». Такой же «жемчужиной», только в короне Российской империи, а потом СССР, была Украина. Однако, не ценили. «Что имеем, не храним, потерявши - плачем…».
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26.05.2021 07:37 Відповісти
Да никто летать не будет в оккупированный Крым из Минска, даже если такой рейс откроют.
По прямой из Минска в Крым где то 1200 км, то есть где то 2 часа лёта, но нужно лететь через Украину.
А так как сейчас закрылось авиасообщение между Украиной и Беларусью, а с рашкой уже давно закрыто, то придётся лететь из Минска в Крым через рашку, миную воздушное пространство Украины.
А это громадный крюк и будет 2400 км, то есть в два раза дольше лететь - 4 часа.
Топлива в два раза больше нужно, а значит и цены на билеты соответственно будут нереально большие...
Дешевле было долететь до Копенгагена или Стокгольма беларусам, чем лететь в оккупированный Крым.
А так как зарплаты в Беларуси не большие, то никто не будет тратить сотни долларов только на один перелёт, что бы побывать в оккупированном Крыму.
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25.05.2021 23:38 Відповісти
так их и Копенгаген или Стокгольм не примут
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25.05.2021 23:45 Відповісти
сейчас не примут.. но имелось ввиду раньше.
Но дело в деньгах... не сможет пересичный белорус выкидывать сотни долларов только на перелёт, а тем более с семьёй лететь на отдых в оккупированный Крым.
Дешевле и главное доступней будет сьездить машиной из Беларуси на Черное море в Украине или на Балтийское в Литву или Польшую
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25.05.2021 23:52 Відповісти
Дело идёт не к вопросу цены, а к полноценному железному занавесу. С отдыхом на курортах Белого моря. Дол той удачей для Украины будет в этот раз остаться со стороны цивилизованного мира.
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26.05.2021 00:55 Відповісти
Какое Белое море - даешь Охотское или Лаптевых Окупанти пропонують відкрити пряме авіасполучення між Кримом і Білоруссю - Цензор.НЕТ 1017
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26.05.2021 09:39 Відповісти
як опустити власну державу. (с) Лукашенка
п.с. народ канєха ніпрічьом
... а ЗЄля ващє класний)))
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25.05.2021 23:40 Відповісти
КРИВЫЕ МЫСЛИ, КРИВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, КРИВЫЕ ПУТИ !!!
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25.05.2021 23:42 Відповісти
Потом будет аншлюс с стрельбой по несогласным и потом молодых сябров будут призывать в вс рф и привлекать на все их аферы по всему шарику, уверен шо в гипотетическом новом большом военном обострении между Украиной и кацапней мы пудово в прицелах увидим и сябровские рожи вместе с бурятскими и дагестанскими .Лука почти довёл страну до пздца и потери независимости а кацап наберёт десятки тысяч мяса в своё войско на халяву и не плохой оптический завод .
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25.05.2021 23:42 Відповісти
Білоруси возитимуть воду на Крим і матимуть гешефт.
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25.05.2021 23:43 Відповісти
Окупанти пропонують відкрити пряме авіасполучення між Кримом і Білоруссю - Цензор.НЕТ 1272
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25.05.2021 23:49 Відповісти
А навіщо їм літати? На конях! Свіже повітря, пейзажі, красота!
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26.05.2021 00:40 Відповісти
Оккупанты предлагают открыть прямое авиасообщение между Крымом и , Беларусью и адом с кабзоном, балерунами александрова и в скором времени сашей 3%...
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26.05.2021 00:47 Відповісти
Згорів сарай - гори й хата.

Летающие в Крым беларусы станут невъездными в Украину.

А Крыму подсанкционные беларусы врядли помогут, как туристы. Разве что будут туда воду в бутылках возить.
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26.05.2021 01:52 Відповісти
Господа-ну вы сами нарвались.Лука вам в попу дул,из за этого многие проблемы с РФ были.А теперь-не обижайтесь.Вопрос не только в полетах в оккупированный Крым.Беларусь уходит под Рашку-и у вас очередной вораг появился.С севера Окупанти пропонують відкрити пряме авіасполучення між Кримом і Білоруссю - Цензор.НЕТ 5096 А Луке уже деваться некуда..Все,поезд ушел и многовекторность закончилась.
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26.05.2021 04:10 Відповісти
Пряме не получиться . Прийдеться кругарями , через русню . Це значпо дорожче , бо дальше .
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26.05.2021 06:16 Відповісти
 
 