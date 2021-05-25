Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал

Після заборони на використання повітряного простору ЄС і припинення авіасполучення з Україною білоруська державна авіакомпанія "Бєлавіа" для зменшення витрат буде змушена скорочувати персонал.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Єврорадіо.

Зазначається, що "Бєлавіа" тепер змушена скасовувати десятки рейсів у пік сезону. Ситуацію ускладнює те, що перевізник зовсім нещодавно почав відновлюватися після масових скасувань рейсів через пандемію в 2020 році.

"У сформованих сьогодні обставинах скорочення витрат, а також оголошення простою або оптимізація чисельності персоналу - це неприємні, хоча і закономірні кроки", - заявили в "Бєлавіа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Євросоюз заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, доки вона не стане демократичною. Крім того лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів у ЄС рейсам, якими оперують ці авіакомпанії.