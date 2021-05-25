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Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Через обмеження польотів

Після заборони на використання повітряного простору ЄС і припинення авіасполучення з Україною білоруська державна авіакомпанія "Бєлавіа" для зменшення витрат буде змушена скорочувати персонал.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Єврорадіо.

Зазначається, що "Бєлавіа" тепер змушена скасовувати десятки рейсів у пік сезону. Ситуацію ускладнює те, що перевізник зовсім нещодавно почав відновлюватися після масових скасувань рейсів через пандемію в 2020 році.

"У сформованих сьогодні обставинах скорочення витрат, а також оголошення простою або оптимізація чисельності персоналу - це неприємні, хоча і закономірні кроки", - заявили в "Бєлавіа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Євросоюз заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, доки вона не стане демократичною. Крім того лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів у ЄС рейсам, якими оперують ці авіакомпанії.
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Топ коментарі
+24
Из-за ограничения полетов "Белавиа" будет сокращать персонал - Цензор.НЕТ 4222
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25.05.2021 21:37
+24
Обычно, диктаторы-беспредельщики прикрываются простыми людьми.
Что предлагаешь ты в такой ситуации?
Номинировать усатого убийцу на Нобеля?
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25.05.2021 21:37
+22
БАНКРОТ!!!
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25.05.2021 21:31
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Та щас!
Это уже передовик производства и кавалер орденов.
Пример для остальных и все такое.
Из-за ограничения полетов "Белавиа" будет сокращать персонал - Цензор.НЕТ 2002
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25.05.2021 22:05 Відповісти
Ахаха. Это та самая Белавиа которая хвасталась ПОЛУЧИЛА МЕСЯЦ ТОМУ НАЗАД НОВЕЙШИЙ БОИНГ 737-8 и три новых Эмбраер. Уже можно продавать.
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25.05.2021 22:04 Відповісти
Так шо там,жывэ баларусь или уже не жывэ?
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25.05.2021 22:05 Відповісти
Жыве вечна! Казаць і пець пра гэта я не баюся!
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25.05.2021 22:22 Відповісти
Храни Вас Бог! 🙏
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26.05.2021 13:33 Відповісти
Зато в Белорусии, теперь появится неплохая авиразборка!
Боинг, Эйрбас, Эмбрайер - любая запчасть!
Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 880
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25.05.2021 22:17 Відповісти
сегодня ты просто садишь на землю журналиста целым истребителем,
а завтра ты остановишь танком таксиста, просто выстрелив в водителя
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25.05.2021 22:31 Відповісти
А може краще "сакратіть" одного вусатого цигана, нє ??? Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 9035
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25.05.2021 22:37 Відповісти
фсеаниадинаковые? Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 7849старая лубянская методичка
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25.05.2021 23:01 Відповісти
і тому треба підтримувати диктаторів - бєспрєдєльщіков?
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26.05.2021 10:22 Відповісти
Зато вован дружбан
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25.05.2021 22:49 Відповісти
фсеаниадинакавые?
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25.05.2021 23:00 Відповісти
Сразу видно дешевого ольгинского бота . Сдрисни вонючка , знаток Беларуси , гниль путлеровская .
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26.05.2021 00:13 Відповісти
Біллі, нє командуй тут. Ти шо директор землетрусу на Цензорі? Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 3985

Нехай кац розказує військові таємниці, нам цікаво.
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26.05.2021 00:23 Відповісти
Я на Цензорe упаўнаважаны прадстаўнiк Дональда Трампа . Цябе не цiкава . Няма чаго рабiц , гультайка, тo маскальскую лухту чытаешь .
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26.05.2021 01:47 Відповісти
Ааа! Кагебешник бяларуський! А я чую, що від тебе гноєм смердить, а у вас же там «скотіна вся обосранная». Ще один трампіст-онаніст-лукашист. Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 4949
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26.05.2021 01:52 Відповісти
А ты байдерастка кацапская
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26.05.2021 01:56 Відповісти
Я - українка, на українському сайті спілкуюсь українською.

А ти хто такой? Хто ти такой? Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 1778
Картопляник прокацаплений йди представляти свого додіка на сру вясну. Кагебе за тобою вже виїхало. Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 502
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26.05.2021 02:02 Відповісти
ты опочленочка луганская . я про тебя все знаю.
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26.05.2021 02:07 Відповісти
Ти тролік-пєдік з ольгіно, новенький. Ото звіздюлєй сьогодні получиш за косяки від начальника зміни. Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 4132
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26.05.2021 02:16 Відповісти
та не переживайте за них...их кацапня уже пригласила в крым летать...
мол все равно терять уже нечего
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25.05.2021 22:59 Відповісти
Только вот Крыму от этого нифига не обломится.
Нынешняя Беларусь - это уже не то, что было лет 5 назад.

Еще из Северной Кореи могут пригласить туристов. Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 8508 Доедать траву в степях.
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26.05.2021 01:58 Відповісти
Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 1767
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25.05.2021 23:14 Відповісти
В этом нелегком, но увлекательном деле им НАТО поможет. Как говортл сам Таракан "Этот чудовищный монстр подползает с запада к нашей синеглазой Белоруссии". Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 4577
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26.05.2021 10:21 Відповісти
Продовжують авіасполучення з Мінськом авіакомпанії кількох країн, зокрема: Росії, Китаю, Сербії, Південної Кореї, Туреччини.

Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 5463«Закрите небо» Білорусі: які авіакомпанії припинили польоти?
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25.05.2021 23:18 Відповісти
Робітників скоротити, Літаки порізати на металобрухт. злітні полоси віддати у аренду під картоплю нічого виживуть сябри. А от таракан наврядчи.
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25.05.2021 23:41 Відповісти
Сократите лукашило и все будет норм.
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25.05.2021 23:53 Відповісти
Переименуюця в Аерофлот и будут летать как прежде . Путин радостно потирает потные ладошки .
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26.05.2021 00:14 Відповісти
Біллі! Хто такий «Пуцін»? Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 8602
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26.05.2021 00:25 Відповісти
Чей Крым ?
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26.05.2021 01:22 Відповісти
Шо-шо? Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 9115
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26.05.2021 01:38 Відповісти
В Украiне вядомый больш як *уiло.
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26.05.2021 01:26 Відповісти
Лапоть! Ти навіть не помічаєш, як палиш свою ольгінського контору.

Шо це ти своїми ратицями тут натицкало? «Украіне вядомий больш як *уіло» шоб тобі твої ратиці відвалилися після такої мови.
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26.05.2021 01:37 Відповісти
пa беларускi
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26.05.2021 01:54 Відповісти
А шо ізик Пушкіна та Достоєвського вже нє вставляєт? Білоруська на Цензорі нині не тренді.
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26.05.2021 02:05 Відповісти
Представляю рожи москаликов которые планировали в ТУрцию и Египет от сябров лететь ахахаха
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26.05.2021 01:14 Відповісти
Самое интересное, что Белавиа продолжает летать на Турцию, Египет и Эмираты через рфию. Несмотря на запрет полетов транзитом, сегодня рано утром 2 белорусских борта (BRU8105 и BRU8207) пересекли Украину из Минска на Анталию как ни в чем ни бывало.
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26.05.2021 06:45 Відповісти
мож последних свох обилеченных забирают , по договоренности...бо и наших нужно как-то забрать из Беларуси, кто сейчас - на лечении. Посмотрим завтра-послезавтра, как ляжет карта (для бацьки).
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26.05.2021 17:03 Відповісти
Теперь кремлевский обнуленыш и белорусский узурпатор будут соревноваться в том, кто больше вреда нанесет своей стране
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26.05.2021 05:47 Відповісти
Між іншим, за свідомо неправдиве повідомлення про бомбу на борту літака несеться кримінальна відповідальність ))) В правовій державі Лукашенко вже сидів би у тюрмі ))
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26.05.2021 12:25 Відповісти
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