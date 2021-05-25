Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Після заборони на використання повітряного простору ЄС і припинення авіасполучення з Україною білоруська державна авіакомпанія "Бєлавіа" для зменшення витрат буде змушена скорочувати персонал.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Єврорадіо.
Зазначається, що "Бєлавіа" тепер змушена скасовувати десятки рейсів у пік сезону. Ситуацію ускладнює те, що перевізник зовсім нещодавно почав відновлюватися після масових скасувань рейсів через пандемію в 2020 році.
"У сформованих сьогодні обставинах скорочення витрат, а також оголошення простою або оптимізація чисельності персоналу - це неприємні, хоча і закономірні кроки", - заявили в "Бєлавіа".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".
Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
Євросоюз заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі доти, доки вона не стане демократичною. Крім того лідери Євросоюзу вирішили закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів у ЄС рейсам, якими оперують ці авіакомпанії.
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Это уже передовик производства и кавалер орденов.
Пример для остальных и все такое.
Боинг, Эйрбас, Эмбрайер - любая запчасть!
а завтра ты остановишь танком таксиста, просто выстрелив в водителя
Нехай кац розказує військові таємниці, нам цікаво.
А ти хто такой? Хто ти такой?
Картопляник прокацаплений йди представляти свого додіка на сру вясну. Кагебе за тобою вже виїхало.
мол все равно терять уже нечего
Нынешняя Беларусь - это уже не то, что было лет 5 назад.
Еще из Северной Кореи могут пригласить туристов. Доедать траву в степях.
«Закрите небо» Білорусі: які авіакомпанії припинили польоти?
Шо це ти своїми ратицями тут натицкало? «Украіне вядомий больш як *уіло» шоб тобі твої ратиці відвалилися після такої мови.