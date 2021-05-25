Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі

Авіакомпанії Lufthansa і KLM тимчасово припиняють польоти своїх літаків у повітряному просторі Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"У зв'язку з розвитком поточної ситуації, ми припиняємо польоти в повітряному просторі Білорусі", - йдеться в заяві Lufthansa.

Як передає Нідерландська телерадіомовна корпорація, голландська авіакомпанія KLM ухвалила аналогічне рішення щодо польотів над Білоруссю.

"KLM призупинила польоти над Білорусією. Рішення ухвалено після заклику з боку прем'єра Марка Рютте", - зазначається в повідомленні.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.