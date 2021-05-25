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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5968) авіасполучення (598) Протасевич Роман (296)

Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі

Авіакомпанії Lufthansa і KLM тимчасово припиняють польоти своїх літаків у повітряному просторі Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"У зв'язку з розвитком поточної ситуації, ми припиняємо польоти в повітряному просторі Білорусі", - йдеться в заяві Lufthansa.

Як передає Нідерландська телерадіомовна корпорація, голландська авіакомпанія KLM ухвалила аналогічне рішення щодо польотів над Білоруссю.

"KLM призупинила польоти над Білорусією. Рішення ухвалено після заклику з боку прем'єра Марка Рютте", - зазначається в повідомленні.

Також читайте: Авіакомпанія AirBaltic почала облітати Білорусь після інциденту з літаком Ryanair, не чекаючи офіційних заборон. КАРТА

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Lufthansa и KLM блеванули на бацьку с высоты птичьего полёта.
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25.05.2021 01:40
+4
Звісно що диктатор вже всіх задовбав.Але коли москалі збили Боїнг,ніхто не перестав літати на москальщину.
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25.05.2021 02:39
+4
Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі - Цензор.НЕТ 9572

Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі - Цензор.НЕТ 8579
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25.05.2021 08:25
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ага, "в повітряному просторі" - тобто, і пролітати над бульбашом не будуть; не кажучи вже про заходи на посадку.
Оце діло.
Подивимось, про що завтра прошмигалить бубочка.
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25.05.2021 01:28 Відповісти
временно приостанавливают. Посмотрят как кацапы, китайцы и арабы заполняют это самое воздушное пространство, особенно быстро для восполнения своих потерь от пандемии.
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25.05.2021 01:57 Відповісти
Ага построят, пока что рекомендация, а если влипят запрет + санкции только кацапы останутся, арабы на батьку х'й забьют!
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25.05.2021 02:40 Відповісти
проДанилить, і це вже сьогодні.
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25.05.2021 08:17 Відповісти
а вот и "Конопелечки" подключились)
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25.05.2021 01:30 Відповісти
А шо такоє? Трубу від ху#ла тягнуть і не бояться сідати на його голку, а у небі літати бояться, фашизди кончені.
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25.05.2021 01:31 Відповісти
хамас гад.
лука - маладец! Авиакомпании Lufthansa и KLM объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Беларуси - Цензор.НЕТ 3577
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25.05.2021 01:35 Відповісти
Lufthansa и KLM блеванули на бацьку с высоты птичьего полёта.
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25.05.2021 01:40 Відповісти
А шо на нього блювати, беларусь не рф, закриють нафіг и з кінцями, вусатий себе почувствував як чигівара, але географічно просрав трохи.
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25.05.2021 02:43 Відповісти
впечатление такое, шо кацапляне вместе, с недавно пристегнутыми, c севера на агрессию агресивную против Украины настроилсь, борзеют не по теме, пальцы веером раскидывают.
а готова ли наша криворогатая толстомордая бригада умереть, но защитить? - или опять гастроли с зеленым границеотодвигаловом?

клопу - 2й броник, баится он...
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25.05.2021 01:46 Відповісти
Звісно що диктатор вже всіх задовбав.Але коли москалі збили Боїнг,ніхто не перестав літати на москальщину.
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25.05.2021 02:39 Відповісти
І не перестанут, вони пока будут вести політику умиротворіня то ніхріна не буде, вот батькові зараз по ходу яйка відріжут, бо беларусь для ЕС не рф, можно і каструвати, де рф і де беларусь.
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25.05.2021 02:49 Відповісти
Авиакомпании Lufthansa и KLM объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Беларуси - Цензор.НЕТ 8363
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25.05.2021 03:30 Відповісти
Авиакомпании Lufthansa и KLM объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Беларуси - Цензор.НЕТ 4571
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25.05.2021 05:42 Відповісти
Авиакомпании Lufthansa и KLM объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Беларуси - Цензор.НЕТ 5734
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25.05.2021 06:06 Відповісти
ну типа он так сделал для фюрера своего, и ничего личного,
. Истерика Британии, Польши и Прибалтики вероятно объясняется тем, что Протасевич был посвящен в схемы подрывной деятельности против Белоруссии, что включало в себя связи с польской разведкой (которая курирует "Белсат", "Хартия 97" и прочие помойки, заканчивая ТГ-каналами вроде "Нехта", "Белорусь головного мозга" и т.п.), плюс не исключено, что и с разведками других государств, по которым перемещался Протасевич. Стоит напомнить, что Протасевич в прошлом году покинул "Нехта" заявив, что он разочарован в методах и не согласен с некоторыми вещами которые там писались. Однако он не покинул "сетку" и продолжил заниматься той же деятельностью (перед арестом, например, он встречался с Тихановской в Афинах). Нельзя исключать, что его кураторы перекинули его на новый проект (который он сам анонсировал у себя в ТГ незадолго до полета в Минск). И теперь эта информация может оказаться в распоряжении КГБ Белоруссии. А это могут быть - фамилии кураторов из польской и иных спецслужб, источники получения финансирования (компании, НКО, государственные структуры), структура медийной сетки (включая ее членов находящихся на территории Белоруссии, которые могут быть оперативно арестованы - я бы не исключал, что в ближайшие дни некоторые персонажи будут спешно покидать Белоруссию опасаясь того, что Протасевич наговорит в КГБ) и т.д. и т.п. Подобная информация, даже в ограниченном виде, нанесет мощный удар по "народному движению" и покажет элементы его реальных кукловодов из иностранных спецслужб, которые курировали движение "невероятных белорусов" из Варшавы, Праги и Вильнюса.

4. Безотносительно деталей ареста Протасевича, это мощнейший улов с точки зрения последующего информационного воздействия, который сейчас заранее пытаются купировать встречным палом криков о санкциях и "воздушном пиратстве". Не "воздушное пиратство" их волнует (тем более, что Запад сам подобным промышлял), а то, что может поведать Протасевич (кстати, при нем был ноутбук и телефон, от которых он пытался избавиться в самолете - судя по всему неудачно), что может поставить под угрозу целый комплекс операций иностранных спецслужб против Белоруссии и может засветить как сотрудников спецслужб, так и различную агентуру задействованную в информационно-психологических операциях курируемых центрами информационной и кибервойны в Восточной Европе.
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25.05.2021 06:25 Відповісти
Вам, батенька, лечиться нужно, ну или язычок отращивать. У вас так классно получается лизать всем "вечным" типа таракана. Ты ещё )(уйду подлежи или своему назарбайке
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25.05.2021 07:09 Відповісти
кому какое дело, что егт заставят сказать ?
кто поверит гэбнявым мразям ?
задача изолировать кацапское нагноение,
а Протасевич обыкновенный писатель,
как бы вы не пыжились, кацапы мрази
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25.05.2021 07:38 Відповісти
гэбнявым, мразям, кацапское, нагноение, кацапы, мрази - крутой спитч у вас получился ))) - из 18 слов - 6 оскорбительных ) Это ж откуда столько злобы, ненависти и желчи?
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25.05.2021 08:47 Відповісти
Вторгнуться в соседнюю страну, убить тысячи людей, а потом искренне удивляться почему их ненавидят. Это так по-кацапски.
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25.05.2021 09:19 Відповісти
а без оскорблений вообще никак?
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25.05.2021 19:10 Відповісти
Это просто справедливая оценка выродков и заслуженное ими самими отношение.
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25.05.2021 20:27 Відповісти
А Франция-Германия не участвуют или минимально?
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25.05.2021 07:44 Відповісти
На данный момент flightradar показывает, что немцы литают. Минск-Анталья полетел через Украину.
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25.05.2021 06:55 Відповісти
забор.... в смысле стена....
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25.05.2021 07:05 Відповісти
а пукину того и надо........
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25.05.2021 07:06 Відповісти
Недельку потерпят и полетят.
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25.05.2021 07:11 Відповісти
С одной стороны это правильно, но с другой стороны от этого выигрывают кацапы потому что они продолжают летать.
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25.05.2021 07:18 Відповісти
Ну должны ж они были хоть чтото сделать. А то фигасе диктатор вытворяет.
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25.05.2021 07:47 Відповісти
На то и расчет был, а тупой Лука повелся )))))
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25.05.2021 09:00 Відповісти
Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі - Цензор.НЕТ 9572

Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі - Цензор.НЕТ 8579
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25.05.2021 08:25 Відповісти
Занятно, а протасевич рад?
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25.05.2021 08:42 Відповісти
 
 