Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Авіакомпанії Lufthansa і KLM тимчасово припиняють польоти своїх літаків у повітряному просторі Білорусі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"У зв'язку з розвитком поточної ситуації, ми припиняємо польоти в повітряному просторі Білорусі", - йдеться в заяві Lufthansa.
Як передає Нідерландська телерадіомовна корпорація, голландська авіакомпанія KLM ухвалила аналогічне рішення щодо польотів над Білоруссю.
"KLM призупинила польоти над Білорусією. Рішення ухвалено після заклику з боку прем'єра Марка Рютте", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".
Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.
Будь ласка, зачекайте...
Оце діло.
Подивимось, про що завтра прошмигалить бубочка.
лука - маладец!
а готова ли наша криворогатая толстомордая бригада умереть, но защитить? - или опять гастроли с зеленым границеотодвигаловом?
клопу - 2й броник, баится он...
. Истерика Британии, Польши и Прибалтики вероятно объясняется тем, что Протасевич был посвящен в схемы подрывной деятельности против Белоруссии, что включало в себя связи с польской разведкой (которая курирует "Белсат", "Хартия 97" и прочие помойки, заканчивая ТГ-каналами вроде "Нехта", "Белорусь головного мозга" и т.п.), плюс не исключено, что и с разведками других государств, по которым перемещался Протасевич. Стоит напомнить, что Протасевич в прошлом году покинул "Нехта" заявив, что он разочарован в методах и не согласен с некоторыми вещами которые там писались. Однако он не покинул "сетку" и продолжил заниматься той же деятельностью (перед арестом, например, он встречался с Тихановской в Афинах). Нельзя исключать, что его кураторы перекинули его на новый проект (который он сам анонсировал у себя в ТГ незадолго до полета в Минск). И теперь эта информация может оказаться в распоряжении КГБ Белоруссии. А это могут быть - фамилии кураторов из польской и иных спецслужб, источники получения финансирования (компании, НКО, государственные структуры), структура медийной сетки (включая ее членов находящихся на территории Белоруссии, которые могут быть оперативно арестованы - я бы не исключал, что в ближайшие дни некоторые персонажи будут спешно покидать Белоруссию опасаясь того, что Протасевич наговорит в КГБ) и т.д. и т.п. Подобная информация, даже в ограниченном виде, нанесет мощный удар по "народному движению" и покажет элементы его реальных кукловодов из иностранных спецслужб, которые курировали движение "невероятных белорусов" из Варшавы, Праги и Вильнюса.
4. Безотносительно деталей ареста Протасевича, это мощнейший улов с точки зрения последующего информационного воздействия, который сейчас заранее пытаются купировать встречным палом криков о санкциях и "воздушном пиратстве". Не "воздушное пиратство" их волнует (тем более, что Запад сам подобным промышлял), а то, что может поведать Протасевич (кстати, при нем был ноутбук и телефон, от которых он пытался избавиться в самолете - судя по всему неудачно), что может поставить под угрозу целый комплекс операций иностранных спецслужб против Белоруссии и может засветить как сотрудников спецслужб, так и различную агентуру задействованную в информационно-психологических операциях курируемых центрами информационной и кибервойны в Восточной Европе.
кто поверит гэбнявым мразям ?
задача изолировать кацапское нагноение,
а Протасевич обыкновенный писатель,
как бы вы не пыжились, кацапы мрази