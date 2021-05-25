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Новости За рубежом
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Из-за ограничения полетов "Белавиа" будет сокращать персонал

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Из-за ограничения полетов

После запрета на использование воздушного пространства ЕС и прекращения авиасообщения с Украиной белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" для сокращения расходов будет вынуждена сокращать персонал.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еврорадио.

Отмечается, что "Белавиа" теперь вынуждена отменять десятки рейсов в пик сезона. Ситуацию осложняет то, что перевозчик совсем недавно начал восстанавливаться после массовых отмен рейсов из-за пандемии в 2020 году.

"В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение расходов, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала — это неприятные, хотя и закономерные шаги", - заявили в "Белавиа". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрет полетов "Белавиа": белорусская авиакомпания отменила рейсы во Францию и Великобританию до 30 октября

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.

24 мая лидеры ЕС приняли политическое решение через Совет ЕС, "запретить пролет над ЕС белорусскими авиакомпаниями и запретить доступ к аэропортам в ЕС рейсам, которыми оперируют эти авиакомпании".

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+24
Из-за ограничения полетов "Белавиа" будет сокращать персонал - Цензор.НЕТ 4222
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25.05.2021 21:37
+24
Обычно, диктаторы-беспредельщики прикрываются простыми людьми.
Что предлагаешь ты в такой ситуации?
Номинировать усатого убийцу на Нобеля?
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25.05.2021 21:37
+22
БАНКРОТ!!!
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25.05.2021 21:31
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Страница 2 из 2
Та щас!
Это уже передовик производства и кавалер орденов.
Пример для остальных и все такое.
Из-за ограничения полетов "Белавиа" будет сокращать персонал - Цензор.НЕТ 2002
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25.05.2021 22:05 Ответить
Ахаха. Это та самая Белавиа которая хвасталась ПОЛУЧИЛА МЕСЯЦ ТОМУ НАЗАД НОВЕЙШИЙ БОИНГ 737-8 и три новых Эмбраер. Уже можно продавать.
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25.05.2021 22:04 Ответить
Так шо там,жывэ баларусь или уже не жывэ?
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25.05.2021 22:05 Ответить
Жыве вечна! Казаць і пець пра гэта я не баюся!
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25.05.2021 22:22 Ответить
Храни Вас Бог! 🙏
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26.05.2021 13:33 Ответить
Зато в Белорусии, теперь появится неплохая авиразборка!
Боинг, Эйрбас, Эмбрайер - любая запчасть!
Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 880
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25.05.2021 22:17 Ответить
сегодня ты просто садишь на землю журналиста целым истребителем,
а завтра ты остановишь танком таксиста, просто выстрелив в водителя
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25.05.2021 22:31 Ответить
А може краще "сакратіть" одного вусатого цигана, нє ??? Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 9035
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25.05.2021 22:37 Ответить
фсеаниадинаковые? Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 7849старая лубянская методичка
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25.05.2021 23:01 Ответить
і тому треба підтримувати диктаторів - бєспрєдєльщіков?
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26.05.2021 10:22 Ответить
Зато вован дружбан
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25.05.2021 22:49 Ответить
фсеаниадинакавые?
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25.05.2021 23:00 Ответить
Сразу видно дешевого ольгинского бота . Сдрисни вонючка , знаток Беларуси , гниль путлеровская .
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26.05.2021 00:13 Ответить
Біллі, нє командуй тут. Ти шо директор землетрусу на Цензорі? Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 3985

Нехай кац розказує військові таємниці, нам цікаво.
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26.05.2021 00:23 Ответить
Я на Цензорe упаўнаважаны прадстаўнiк Дональда Трампа . Цябе не цiкава . Няма чаго рабiц , гультайка, тo маскальскую лухту чытаешь .
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26.05.2021 01:47 Ответить
Ааа! Кагебешник бяларуський! А я чую, що від тебе гноєм смердить, а у вас же там «скотіна вся обосранная». Ще один трампіст-онаніст-лукашист. Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 4949
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26.05.2021 01:52 Ответить
А ты байдерастка кацапская
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26.05.2021 01:56 Ответить
Я - українка, на українському сайті спілкуюсь українською.

А ти хто такой? Хто ти такой? Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 1778
Картопляник прокацаплений йди представляти свого додіка на сру вясну. Кагебе за тобою вже виїхало. Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 502
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26.05.2021 02:02 Ответить
ты опочленочка луганская . я про тебя все знаю.
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26.05.2021 02:07 Ответить
Ти тролік-пєдік з ольгіно, новенький. Ото звіздюлєй сьогодні получиш за косяки від начальника зміни. Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 4132
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26.05.2021 02:16 Ответить
та не переживайте за них...их кацапня уже пригласила в крым летать...
мол все равно терять уже нечего
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25.05.2021 22:59 Ответить
Только вот Крыму от этого нифига не обломится.
Нынешняя Беларусь - это уже не то, что было лет 5 назад.

Еще из Северной Кореи могут пригласить туристов. Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 8508 Доедать траву в степях.
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26.05.2021 01:58 Ответить
Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 1767
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25.05.2021 23:14 Ответить
В этом нелегком, но увлекательном деле им НАТО поможет. Как говортл сам Таракан "Этот чудовищный монстр подползает с запада к нашей синеглазой Белоруссии". Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 4577
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26.05.2021 10:21 Ответить
Продовжують авіасполучення з Мінськом авіакомпанії кількох країн, зокрема: Росії, Китаю, Сербії, Південної Кореї, Туреччини.

Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 5463«Закрите небо» Білорусі: які авіакомпанії припинили польоти?
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25.05.2021 23:18 Ответить
Робітників скоротити, Літаки порізати на металобрухт. злітні полоси віддати у аренду під картоплю нічого виживуть сябри. А от таракан наврядчи.
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25.05.2021 23:41 Ответить
Сократите лукашило и все будет норм.
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25.05.2021 23:53 Ответить
Переименуюця в Аерофлот и будут летать как прежде . Путин радостно потирает потные ладошки .
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26.05.2021 00:14 Ответить
Біллі! Хто такий «Пуцін»? Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 8602
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26.05.2021 00:25 Ответить
Чей Крым ?
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26.05.2021 01:22 Ответить
Шо-шо? Через обмеження польотів "Бєлавіа" скорочуватиме персонал - Цензор.НЕТ 9115
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26.05.2021 01:38 Ответить
В Украiне вядомый больш як *уiло.
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26.05.2021 01:26 Ответить
Лапоть! Ти навіть не помічаєш, як палиш свою ольгінського контору.

Шо це ти своїми ратицями тут натицкало? «Украіне вядомий больш як *уіло» шоб тобі твої ратиці відвалилися після такої мови.
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26.05.2021 01:37 Ответить
пa беларускi
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26.05.2021 01:54 Ответить
А шо ізик Пушкіна та Достоєвського вже нє вставляєт? Білоруська на Цензорі нині не тренді.
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26.05.2021 02:05 Ответить
Представляю рожи москаликов которые планировали в ТУрцию и Египет от сябров лететь ахахаха
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26.05.2021 01:14 Ответить
Самое интересное, что Белавиа продолжает летать на Турцию, Египет и Эмираты через рфию. Несмотря на запрет полетов транзитом, сегодня рано утром 2 белорусских борта (BRU8105 и BRU8207) пересекли Украину из Минска на Анталию как ни в чем ни бывало.
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26.05.2021 06:45 Ответить
мож последних свох обилеченных забирают , по договоренности...бо и наших нужно как-то забрать из Беларуси, кто сейчас - на лечении. Посмотрим завтра-послезавтра, как ляжет карта (для бацьки).
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26.05.2021 17:03 Ответить
Теперь кремлевский обнуленыш и белорусский узурпатор будут соревноваться в том, кто больше вреда нанесет своей стране
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26.05.2021 05:47 Ответить
Між іншим, за свідомо неправдиве повідомлення про бомбу на борту літака несеться кримінальна відповідальність ))) В правовій державі Лукашенко вже сидів би у тюрмі ))
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26.05.2021 12:25 Ответить
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