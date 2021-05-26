Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа 2021 года.

Как информируетт Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Белавиа".

"В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа 2021 года", - сообщили в "Белавиа".

Кроме того, 25 мая также были отменены ночные рейсы: B2 847 в Киев (время вылета 22.40) и B 2 833 в Одессу (время вылета 23.40).

"Пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов", - подчеркнули в авиакомпании.

Срок действия билетов, согласно информации "Белавиа", составляет 1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных билетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ограничения полетов "Белавиа" будет сокращать персонал

Также национальная авиакомпания Беларуси отменила полеты в Швецию. "В связи с аннулированием разрешения на полеты "Белавиа" со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в/из Стокгольма с 26 мая 2021 года по 30 октября 2021 года", - говорится в перевозчика.

Кроме того, с 26 мая по 25 июня этого года отменены полеты в Ригу "в связи с решением авиавластей Латвии о запрете выполнения рейсов с Беларусью", информирует компания.

Ранее "Белавиа" уже отменила полеты в Париж и Лондон (по 30 октября).

Пассажиры могут изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов на рейсы в данный промежуток времени

Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.