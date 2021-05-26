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Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Белорусская авиакомпания

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа 2021 года.

Как информируетт Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Белавиа".

"В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа 2021 года", - сообщили в "Белавиа".

Кроме того, 25 мая также были отменены ночные рейсы: B2 847 в Киев (время вылета 22.40) и B 2 833 в Одессу (время вылета 23.40).

"Пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов", - подчеркнули в авиакомпании.

Срок действия билетов, согласно информации "Белавиа", составляет 1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных билетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ограничения полетов "Белавиа" будет сокращать персонал

Также национальная авиакомпания Беларуси отменила полеты в Швецию. "В связи с аннулированием разрешения на полеты "Белавиа" со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в/из Стокгольма с 26 мая 2021 года по 30 октября 2021 года", - говорится в перевозчика.

Кроме того, с 26 мая по 25 июня этого года отменены полеты в Ригу "в связи с решением авиавластей Латвии о запрете выполнения рейсов с Беларусью", информирует компания.

Ранее "Белавиа" уже отменила полеты в Париж и Лондон (по 30 октября).

Пассажиры могут изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов на рейсы в данный промежуток времени

Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.
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Топ комментарии
+4
А в Британию Белавия летает не смотря на запрет авиасообщения шоле? Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 2593 И садятся в аэропортах без разрешения диспетчеров.
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26.05.2021 11:25
+4
Багатоходовочка від Луки у стилі пуйла. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 7957
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26.05.2021 11:26
+3
наверно временно, как и Донецк...)
Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 6340
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26.05.2021 11:30
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А в Британию Белавия летает не смотря на запрет авиасообщения шоле? Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 2593 И садятся в аэропортах без разрешения диспетчеров.
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26.05.2021 11:25 Ответить
интересней другое: а чего они ожидают после 25 августа?
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26.05.2021 11:26 Ответить
V Britaniju takze nemozet letet kak i Litvu.Skoro i v drugije ne smozet poskolku uze resenyje priniato ob etom
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26.05.2021 11:28 Ответить
А шо їм ще залишається робити? Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 9139
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26.05.2021 11:26 Ответить
Білоруська авіакомпанія "Білавіа" скасувала польоти в Україну, Швецію та Латвію - Цензор.НЕТ 7796
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26.05.2021 12:40 Ответить
интересно . как теперь наши хитруны будут в Московию летать ? раньше они это делали через Минск
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26.05.2021 11:26 Ответить
...Кишинев...
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26.05.2021 11:27 Ответить
Если Молдова расчитывает на ЕС, то и эта лазейка быстро закроется.
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26.05.2021 11:30 Ответить
А тепер уяви, як їм попасти в Молдову???????????? Все закрито!!!!!!!!!
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26.05.2021 11:52 Ответить
Теперь уставшие от войны 73% смогут через Китай к бабушке в Воронеж от повесток тикать.

Дорого, но бесценные жизни зеленого цвета нации того стоят. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 2019
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26.05.2021 11:29 Ответить
а нашо колгоспній диктатурі цивільна авіація?
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26.05.2021 11:26 Ответить
Багатоходовочка від Луки у стилі пуйла. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 7957
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26.05.2021 11:26 Ответить
та закрывайтесь полностью, самолёты переплавьте на лопаты, время картоху выкапывать Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 6224 усатый фюрер уже молодую копает на ужин.
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26.05.2021 11:28 Ответить
Большинство самолетов Белавия в лизинге.
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26.05.2021 11:31 Ответить
значит надо вернуть производителю самолёты или вернуть деньги, лафа закончилась, осталось два рейса на северную корею и *********.
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26.05.2021 12:07 Ответить
наверно временно, как и Донецк...)
Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 6340
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26.05.2021 11:30 Ответить
тоже 26 мая объявили... но 2014 года....
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26.05.2021 11:32 Ответить
Очевидно, що відбувається поступове перетворення в Північну Корею 2
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26.05.2021 11:31 Ответить
Ещ' надо в Украине позакрывать лабазы с типа белаРУССКОЙ продукцией. Некоторые дыбилы думают что это действительно оттуда и хвалят. Но лохи не знают что оттуда только этикетки. Остальное производится и фасуется в Украине. А на лохов "картонная дурилка" действует. хотя это неудивительно. "мудрый украинский нарiт" любит верить ТВ и разным этикеткам, не включая мозги и не задумываясь а что же под ними.
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26.05.2021 11:34 Ответить
Зараз будуть літати у сонячний Магадан та Усаруйск сіті.
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26.05.2021 11:35 Ответить
И в Турцию, и в Египет, и в Молдову над территорией Украины - без проблем летают. Завтра ***** взорвет над Украиной самолет Белавиа и заявит на весь мир, что сбили беспощадные бандеровцы. Ау-у, СБУ, Ау-у Державиаслужба, Ау-у Аэрорух!!!
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26.05.2021 11:39 Ответить
На Білорусь як і на Рашку, потрібен тільки залізний занавіс....
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26.05.2021 11:41 Ответить
Ниче страшного. Будут картофельные поля инсектицидами с воздуха обрабатывать Білоруська авіакомпанія "Білавіа" скасувала польоти в Україну, Швецію та Латвію - Цензор.НЕТ 864
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26.05.2021 11:42 Ответить
Білоруська авіакомпанія "Білавіа" скасувала польоти в Україну, Швецію та Латвію - Цензор.НЕТ 8102
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26.05.2021 12:02 Ответить
а с августа введут сбор за вылет из белопараши? а то не порядок получается, за автовыезд берут, а за поезд, самалёт и пешки нет ))
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26.05.2021 12:12 Ответить
Страны ЕС, НАТО, Сев. Америки, Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан и тех кто захочет присоединиться, должны объявить о запрете залета на их территорию белорусского авиаперевозчика И кроме этого тот же запрет должен касаться судов РФ ( или других стран) вылетающих из аэропортов Беларуси. Т.е. должна осуществляться полная блокада воздушной связи. А нее имитация.
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26.05.2021 12:51 Ответить
Вчера наблюдал по Flightradar24 как грузовой Boeing 747 азербайджанской авиакомпании Silk Way херачил c территории Румынии к себе на базу в Баку прямо через оккупированный Крым. Потом эта авиакомпания прилетает в Украину как ни в чем ни бывало. А в зе-королевстве тишь да благодать.
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26.05.2021 13:54 Ответить
 
 