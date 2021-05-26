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Білоруська авіакомпанія "Білавіа" скасувала польоти в Україну, Швецію та Латвію

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Білоруська авіакомпанія

Білоруська авіакомпанія "Білавіа" скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Білавіа".

"У зв'язку із забороною влади України на виконання рейсів "Білавіа" авіакомпанія змушена скасувати польоти в / з Києва, Львова, Одеси і Харкова з 26 травня по 25 серпня 2021 року", - повідомили в "Білавіа".

Крім того, 25 травня також були скасовані нічні рейси: B2 847 до Києва (час вильоту 22.40) і B 2 833 до Одеси (час вильоту 23.40).

"Пасажири, у яких були придбані квитки в зазначені дати, зможуть повернути їхню повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка. Звертатися з цих питань необхідно в місця придбання авіаквитків", - підкреслили в авіакомпанії.

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Термін дії квитків, згідно з інформацією "Білавіа", становить 1 рік з моменту придбання для повністю невикористаних квитків, 1 рік з моменту початку польоту для частково використаних квитків.

Також національна авіакомпанія Білорусі скасувала польоти в Швецію. "У зв'язку з анулюванням дозволу на польоти "Білавіа" з боку Швеції ми змушені скасувати всі рейси в / з Стокгольма з 26 травня 2021 року по 30 жовтня 2021 року", - йдеться в перевізника.

Крім того, з 26 травня по 25 червня цього року скасовані польоти до Риги "в зв'язку з рішенням авіавлади Латвії про заборону виконання рейсів з Білоруссю", інформує компанія.

Раніше "Білавіа" вже скасувала польоти в Париж і Лондон (по 30 жовтня).

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Пасажири можуть змінити дату вильоту або повернути вартість квитків на рейси в даний проміжок часу.

Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
А в Британию Белавия летает не смотря на запрет авиасообщения шоле? Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 2593 И садятся в аэропортах без разрешения диспетчеров.
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26.05.2021 11:25
+4
Багатоходовочка від Луки у стилі пуйла. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 7957
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26.05.2021 11:26
+3
наверно временно, как и Донецк...)
Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 6340
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26.05.2021 11:30
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А в Британию Белавия летает не смотря на запрет авиасообщения шоле? Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 2593 И садятся в аэропортах без разрешения диспетчеров.
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26.05.2021 11:25 Відповісти
интересней другое: а чего они ожидают после 25 августа?
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26.05.2021 11:26 Відповісти
V Britaniju takze nemozet letet kak i Litvu.Skoro i v drugije ne smozet poskolku uze resenyje priniato ob etom
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26.05.2021 11:28 Відповісти
А шо їм ще залишається робити? Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 9139
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26.05.2021 11:26 Відповісти
Білоруська авіакомпанія "Білавіа" скасувала польоти в Україну, Швецію та Латвію - Цензор.НЕТ 7796
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26.05.2021 12:40 Відповісти
интересно . как теперь наши хитруны будут в Московию летать ? раньше они это делали через Минск
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26.05.2021 11:26 Відповісти
...Кишинев...
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26.05.2021 11:27 Відповісти
Если Молдова расчитывает на ЕС, то и эта лазейка быстро закроется.
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26.05.2021 11:30 Відповісти
А тепер уяви, як їм попасти в Молдову???????????? Все закрито!!!!!!!!!
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26.05.2021 11:52 Відповісти
Теперь уставшие от войны 73% смогут через Китай к бабушке в Воронеж от повесток тикать.

Дорого, но бесценные жизни зеленого цвета нации того стоят. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 2019
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26.05.2021 11:29 Відповісти
а нашо колгоспній диктатурі цивільна авіація?
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26.05.2021 11:26 Відповісти
Багатоходовочка від Луки у стилі пуйла. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 7957
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26.05.2021 11:26 Відповісти
та закрывайтесь полностью, самолёты переплавьте на лопаты, время картоху выкапывать Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 6224 усатый фюрер уже молодую копает на ужин.
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26.05.2021 11:28 Відповісти
Большинство самолетов Белавия в лизинге.
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26.05.2021 11:31 Відповісти
значит надо вернуть производителю самолёты или вернуть деньги, лафа закончилась, осталось два рейса на северную корею и *********.
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26.05.2021 12:07 Відповісти
наверно временно, как и Донецк...)
Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию - Цензор.НЕТ 6340
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26.05.2021 11:30 Відповісти
тоже 26 мая объявили... но 2014 года....
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26.05.2021 11:32 Відповісти
Очевидно, що відбувається поступове перетворення в Північну Корею 2
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26.05.2021 11:31 Відповісти
Ещ' надо в Украине позакрывать лабазы с типа белаРУССКОЙ продукцией. Некоторые дыбилы думают что это действительно оттуда и хвалят. Но лохи не знают что оттуда только этикетки. Остальное производится и фасуется в Украине. А на лохов "картонная дурилка" действует. хотя это неудивительно. "мудрый украинский нарiт" любит верить ТВ и разным этикеткам, не включая мозги и не задумываясь а что же под ними.
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26.05.2021 11:34 Відповісти
Зараз будуть літати у сонячний Магадан та Усаруйск сіті.
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26.05.2021 11:35 Відповісти
И в Турцию, и в Египет, и в Молдову над территорией Украины - без проблем летают. Завтра ***** взорвет над Украиной самолет Белавиа и заявит на весь мир, что сбили беспощадные бандеровцы. Ау-у, СБУ, Ау-у Державиаслужба, Ау-у Аэрорух!!!
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26.05.2021 11:39 Відповісти
На Білорусь як і на Рашку, потрібен тільки залізний занавіс....
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26.05.2021 11:41 Відповісти
Ниче страшного. Будут картофельные поля инсектицидами с воздуха обрабатывать Білоруська авіакомпанія "Білавіа" скасувала польоти в Україну, Швецію та Латвію - Цензор.НЕТ 864
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26.05.2021 11:42 Відповісти
Білоруська авіакомпанія "Білавіа" скасувала польоти в Україну, Швецію та Латвію - Цензор.НЕТ 8102
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26.05.2021 12:02 Відповісти
а с августа введут сбор за вылет из белопараши? а то не порядок получается, за автовыезд берут, а за поезд, самалёт и пешки нет ))
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26.05.2021 12:12 Відповісти
Страны ЕС, НАТО, Сев. Америки, Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан и тех кто захочет присоединиться, должны объявить о запрете залета на их территорию белорусского авиаперевозчика И кроме этого тот же запрет должен касаться судов РФ ( или других стран) вылетающих из аэропортов Беларуси. Т.е. должна осуществляться полная блокада воздушной связи. А нее имитация.
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26.05.2021 12:51 Відповісти
Вчера наблюдал по Flightradar24 как грузовой Boeing 747 азербайджанской авиакомпании Silk Way херачил c территории Румынии к себе на базу в Баку прямо через оккупированный Крым. Потом эта авиакомпания прилетает в Украину как ни в чем ни бывало. А в зе-королевстве тишь да благодать.
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26.05.2021 13:54 Відповісти
 
 