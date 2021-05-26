Білоруська авіакомпанія "Білавіа" скасувала польоти в Україну, Швецію та Латвію
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Білоруська авіакомпанія "Білавіа" скасувала всі рейси в Україну до 25 серпня 2021 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Білавіа".
"У зв'язку із забороною влади України на виконання рейсів "Білавіа" авіакомпанія змушена скасувати польоти в / з Києва, Львова, Одеси і Харкова з 26 травня по 25 серпня 2021 року", - повідомили в "Білавіа".
Крім того, 25 травня також були скасовані нічні рейси: B2 847 до Києва (час вильоту 22.40) і B 2 833 до Одеси (час вильоту 23.40).
"Пасажири, у яких були придбані квитки в зазначені дати, зможуть повернути їхню повну вартість без штрафів або змінити дату вильоту впродовж строку дії авіаквитка. Звертатися з цих питань необхідно в місця придбання авіаквитків", - підкреслили в авіакомпанії.
Термін дії квитків, згідно з інформацією "Білавіа", становить 1 рік з моменту придбання для повністю невикористаних квитків, 1 рік з моменту початку польоту для частково використаних квитків.
Також національна авіакомпанія Білорусі скасувала польоти в Швецію. "У зв'язку з анулюванням дозволу на польоти "Білавіа" з боку Швеції ми змушені скасувати всі рейси в / з Стокгольма з 26 травня 2021 року по 30 жовтня 2021 року", - йдеться в перевізника.
Крім того, з 26 травня по 25 червня цього року скасовані польоти до Риги "в зв'язку з рішенням авіавлади Латвії про заборону виконання рейсів з Білоруссю", інформує компанія.
Раніше "Білавіа" вже скасувала польоти в Париж і Лондон (по 30 жовтня).
Пасажири можуть змінити дату вильоту або повернути вартість квитків на рейси в даний проміжок часу.
Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.
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