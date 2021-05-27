Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние "Северному потоку-2" и стратегическое партнерство Украины и США
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Посол Украины в США Оксана Маркарова провела онлайн встречу с сопредседателями Конгрессового украинского кокуса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.
Стороны обсудили ход основных вопросов Стратегического партнерства Украины и США, в частности, усиление украинского-американского оборонного сотрудничества и помощи Украине по вопросам безопасности, процесс реформ в Украине, важных как для улучшения верховенства права, так и для ускорения развития, и для евроатлантической интеграции.
Отмечается, что отдельное внимание было сосредоточено на вопросе противодействия строительству "Северного потока - 2", гибридными атакам со стороны России. Маркарова подверкнула важную роль санкционного давления и риски от этого газопровода не только для Украины, но и энергетической стабильности и безопасности Европы и черноморского региона.
Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса отметили сохранение двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе и совместной работы в противодействии вызовам российской агрессии, а также в содействии экономическому и социальному развитию Украины для улучшения благосостояния украинских граждан.
Фото: посольство Украины в США
Во встрече приняли участие конгресвумен Марси Каптур, конгрессмены Энди Харрис, Брайан Фитцпатрик и Майк Квигли, помощники членов кокуса.
Как сообщалось, президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток-2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции.
Байден заявил журналистам, что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".
Пожалуйста, подождите...
Маркарова працювала в уряді Порошенки, Гройсмана, Гончарука
тобто і не ЗЕлена і висококомпетентна
але ж і мовчати не можна, треба щось вигадувати...
Но кто то мух молотком гоняет, таке...
поток строится. и украина этому помешать уже к сожелению не может.
единственная украинская подводная лодка осталась в крыму.
нечем противодействовать.......
старые дрожжи взыграли после вчерашнего?
или депутат?
Рекомендую Остапа Дроздова
https://youtu.be/X4ZEp7I_Xyo
- ну не добрый он ранок! У большинства украинцев с их проблемами созданными правительством и КОВИДом.
Про Дроздова:-
- ми всі дуже грамотні як що молоти язиком. Я не проти Дроздова й не за нього. Слушні речі з ротів політиків - це копійчана поміч державі. Вони тільки час у людей марнують й гребуть громадянські гроші не роблячи нічого суттевого.
То з цього приводу є лише одна думка - та пішли вони, говоруни, в сра-у разом зі своїми однодумцями й !
А в пику їм не дасть...
То й користі з нього й його балачьок - нуль
Журналіст пхає або чиюсь думку. або свою. яка СПІВПАДАЄ або НЕ СПІВПАДАЄ з чиїмось вподобанням.
Як що праця журналіста не народжує людських емоцій. то це вже не журналіст а блудослов.
- изготавливайте под неё большую пробку и дело с концом....
И не станет им до тех пор пока США не примет ее верительные грамоты.
А США не примет ее верительные грамоты ибо проводят антикоррупционное расследование ее назначения.
Рост не всегда влияет на ум. Как пример - Наполеон и ЗЕ, два антипода, сколько бы писяграй не рядился в Наполеоновские одежды...