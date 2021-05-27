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Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння "Північному потоку-2" і стратегічне партнерство України та США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння

Посол України в США Оксана Маркарова провела онлайн зустріч зі співголовами Конгресового українського кокусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в США у Facebook.

Сторони обговорили перебіг основних питань Стратегічного партнерства України та США, зокрема, посилення українсько-американської оборонної співпраці та безпекової допомоги Україні, процес реформ в Україні, важливих як для покращання верховенства права, так і для прискорення розвитку, і для євроатлантичної інтеграції.

Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння Північному потоку-2 і стратегічне партнерство України та США 01

Зазначається, що окрему увагу було зосереджено на питанні протидії будівництву "Північного потоку-2", гібридним атакам з боку Росії. Маркарова відзначила важливу роль санкційного тиску і ризики від цього газопроводу не лише для України, але і енергетичної стабільності та безпеки Європи і чорноморського регіону .

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Співголови Конгресового українського кокусу наголосили на збереженні двопартійної підтримки України у Конгресі та спільної роботи у протидії викликам російської агресії, а також у сприянні економічному і соціальному розвитку України для покращання добробуту українських громадян.

Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння Північному потоку-2 і стратегічне партнерство України та США 02
Фото: посольство України у США

У зустрічі взяли участь конгресвумен Марсі Каптур, конгресмени Енді Гарріс, Браян Фітцпатрік та Майк Квиглі, помічники членів кокусу.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден висловив упевненість, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" продовжиться, попри американські санкції, що вже діють.

Байден заявив журналістам, що реалізація проєкту, на його думку, триватиме, "бо він і так майже повністю завершений".

Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння Північному потоку-2 і стратегічне партнерство України та США 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Оксана Маркарова - не посол Украины в США.
И не станет им до тех пор пока США не примет ее верительные грамоты.
А США не примет ее верительные грамоты ибо проводят антикоррупционное расследование ее назначения.
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27.05.2021 08:56
+3
Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние "Северному потоку-2" и стратегическое партнерство Украины и США - Цензор.НЕТ 8827 Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние "Северному потоку-2" и стратегическое партнерство Украины и США - Цензор.НЕТ 8019
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27.05.2021 07:47
+3
Особенно смешно звучит :" процесс реформ в Украине, важных как для улучшения верховенства права, так и для ускорения развития, и для евроатлантической интеграции...Где можно посмотреть "эти потужні" реформы? За два года суцільний провал и по всем направлениям: все, что давало прибыль государству сейчас в убытках, кадры поменяли на квартальных делетантов , деньги тырят в неимоверных размерах, внешняя политика полностью провалена ( об Украине снова начали говорить без Украины) и т.д ... Даже то, что человек, который не имеет вообще дипломатического опыта стала послом в Америке говорит об отсутствии здорового глузду влади...
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27.05.2021 08:43
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важко і незручно знайти тут зраду чи некомпетентність
Маркарова працювала в уряді Порошенки, Гройсмана, Гончарука
тобто і не ЗЕлена і висококомпетентна
але ж і мовчати не можна, треба щось вигадувати...
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27.05.2021 07:41 Відповісти
Только один нюанс забыли : она НЕ дипломат!
Но кто то мух молотком гоняет, таке...
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28.05.2021 00:40 Відповісти
как понимать противодействие строительству "Северного потока - 2"?
поток строится. и украина этому помешать уже к сожелению не может.
единственная украинская подводная лодка осталась в крыму.
нечем противодействовать.......
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27.05.2021 07:44 Відповісти
Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние "Северному потоку-2" и стратегическое партнерство Украины и США - Цензор.НЕТ 8827 Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние "Северному потоку-2" и стратегическое партнерство Украины и США - Цензор.НЕТ 8019
показати весь коментар
27.05.2021 07:47 Відповісти
Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние "Северному потоку-2" и стратегическое партнерство Украины и США - Цензор.НЕТ 7404.....
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27.05.2021 07:48 Відповісти
шо?
старые дрожжи взыграли после вчерашнего?
или депутат? Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння "Північному потоку-2" і стратегічне партнерство України та США - Цензор.НЕТ 4750
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27.05.2021 08:01 Відповісти
Ну чем Вам Доброго ранку не подобается? 😀

Рекомендую Остапа Дроздова

https://youtu.be/X4ZEp7I_Xyo
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27.05.2021 08:13 Відповісти
чем?
- ну не добрый он ранок! У большинства украинцев с их проблемами созданными правительством и КОВИДом.
Про Дроздова:-
- ми всі дуже грамотні як що молоти язиком. Я не проти Дроздова й не за нього. Слушні речі з ротів політиків - це копійчана поміч державі. Вони тільки час у людей марнують й гребуть громадянські гроші не роблячи нічого суттевого.
То з цього приводу є лише одна думка - та пішли вони, говоруни, в сра-у разом зі своїми однодумцями й !
Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння "Північному потоку-2" і стратегічне партнерство України та США - Цензор.НЕТ 6203
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27.05.2021 08:37 Відповісти
ДРОЗДОВ каже , що досить нянчится с тими , хто не любить Украину
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27.05.2021 08:45 Відповісти
Каже?
А в пику їм не дасть...

То й користі з нього й його балачьок - нуль
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27.05.2021 08:56 Відповісти
Він гарний журналіст .
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27.05.2021 09:00 Відповісти
ГАРНІ журналісти не бувають по суті тому. що комусь вони гарні. а комусь закляті вороги...
Журналіст пхає або чиюсь думку. або свою. яка СПІВПАДАЄ або НЕ СПІВПАДАЄ з чиїмось вподобанням.
Як що праця журналіста не народжує людських емоцій. то це вже не журналіст а блудослов.
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27.05.2021 09:27 Відповісти
нечего по этой трубе вести беседы!
- изготавливайте под неё большую пробку и дело с концом....
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27.05.2021 07:59 Відповісти
Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння "Північному потоку-2" і стратегічне партнерство України та США - Цензор.НЕТ 9642
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27.05.2021 09:13 Відповісти
Особенно смешно звучит :" процесс реформ в Украине, важных как для улучшения верховенства права, так и для ускорения развития, и для евроатлантической интеграции...Где можно посмотреть "эти потужні" реформы? За два года суцільний провал и по всем направлениям: все, что давало прибыль государству сейчас в убытках, кадры поменяли на квартальных делетантов , деньги тырят в неимоверных размерах, внешняя политика полностью провалена ( об Украине снова начали говорить без Украины) и т.д ... Даже то, что человек, который не имеет вообще дипломатического опыта стала послом в Америке говорит об отсутствии здорового глузду влади...
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27.05.2021 08:43 Відповісти
Оксана Маркарова - не посол Украины в США.
И не станет им до тех пор пока США не примет ее верительные грамоты.
А США не примет ее верительные грамоты ибо проводят антикоррупционное расследование ее назначения.
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27.05.2021 08:56 Відповісти
За последние 6 лет в Украине προςραλи весь дипломатический корпус. Где Огрызко, где Юрий Сергеев (представитель Украины в ООН) и многие другие. Если сравнивать Маркарову учителем математики из Воронежа МИД Климкиным, то оба вроде "ничего".
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27.05.2021 11:13 Відповісти
у нее ко всем прелестям еще и рост 150! )))
Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння "Північному потоку-2" і стратегічне партнерство України та США - Цензор.НЕТ 5836
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27.05.2021 11:33 Відповісти
Главное, чтобы голова варила.
Рост не всегда влияет на ум. Как пример - Наполеон и ЗЕ, два антипода, сколько бы писяграй не рядился в Наполеоновские одежды...
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27.05.2021 12:32 Відповісти
 
 