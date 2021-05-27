Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння "Північному потоку-2" і стратегічне партнерство України та США
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Посол України в США Оксана Маркарова провела онлайн зустріч зі співголовами Конгресового українського кокусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в США у Facebook.
Сторони обговорили перебіг основних питань Стратегічного партнерства України та США, зокрема, посилення українсько-американської оборонної співпраці та безпекової допомоги Україні, процес реформ в Україні, важливих як для покращання верховенства права, так і для прискорення розвитку, і для євроатлантичної інтеграції.
Зазначається, що окрему увагу було зосереджено на питанні протидії будівництву "Північного потоку-2", гібридним атакам з боку Росії. Маркарова відзначила важливу роль санкційного тиску і ризики від цього газопроводу не лише для України, але і енергетичної стабільності та безпеки Європи і чорноморського регіону .
Співголови Конгресового українського кокусу наголосили на збереженні двопартійної підтримки України у Конгресі та спільної роботи у протидії викликам російської агресії, а також у сприянні економічному і соціальному розвитку України для покращання добробуту українських громадян.
Фото: посольство України у США
У зустрічі взяли участь конгресвумен Марсі Каптур, конгресмени Енді Гарріс, Браян Фітцпатрік та Майк Квиглі, помічники членів кокусу.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден висловив упевненість, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" продовжиться, попри американські санкції, що вже діють.
Байден заявив журналістам, що реалізація проєкту, на його думку, триватиме, "бо він і так майже повністю завершений".
Будь ласка, зачекайте...
Маркарова працювала в уряді Порошенки, Гройсмана, Гончарука
тобто і не ЗЕлена і висококомпетентна
але ж і мовчати не можна, треба щось вигадувати...
Но кто то мух молотком гоняет, таке...
поток строится. и украина этому помешать уже к сожелению не может.
единственная украинская подводная лодка осталась в крыму.
нечем противодействовать.......
старые дрожжи взыграли после вчерашнего?
или депутат?
Рекомендую Остапа Дроздова
https://youtu.be/X4ZEp7I_Xyo
- ну не добрый он ранок! У большинства украинцев с их проблемами созданными правительством и КОВИДом.
Про Дроздова:-
- ми всі дуже грамотні як що молоти язиком. Я не проти Дроздова й не за нього. Слушні речі з ротів політиків - це копійчана поміч державі. Вони тільки час у людей марнують й гребуть громадянські гроші не роблячи нічого суттевого.
То з цього приводу є лише одна думка - та пішли вони, говоруни, в сра-у разом зі своїми однодумцями й !
А в пику їм не дасть...
То й користі з нього й його балачьок - нуль
Журналіст пхає або чиюсь думку. або свою. яка СПІВПАДАЄ або НЕ СПІВПАДАЄ з чиїмось вподобанням.
Як що праця журналіста не народжує людських емоцій. то це вже не журналіст а блудослов.
- изготавливайте под неё большую пробку и дело с концом....
И не станет им до тех пор пока США не примет ее верительные грамоты.
А США не примет ее верительные грамоты ибо проводят антикоррупционное расследование ее назначения.
Рост не всегда влияет на ум. Как пример - Наполеон и ЗЕ, два антипода, сколько бы писяграй не рядился в Наполеоновские одежды...