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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кулеба призвал генсека ОБСЕ Шмид уделять больше внимания ситуации во оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба призвал генсека ОБСЕ Шмид уделять больше внимания ситуации во оккупированном Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид во время ее визита в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что стороны обсудили принципиальные и актуальные для Украины вопросы, связанные с ролью ОБСЕ в реагировании на продолжающуюся российскую агрессию против Украины.

"Совершенно очевидно, что восстановление доверия на европейском континенте без прекращения российской агрессии, без деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым и города Севастополь невозможно", - заявил министр.

Особое внимание Кулеба и Шмид уделили деятельности крупнейшей полевой операции ОБСЕ, Специальной мониторинговой миссии в Украине.

Кулеба выразил благодарность за работу мониторов СММ в сложных условиях безопасности, и отдельно подчеркнул, что мандат миссии охватывает всю территорию Украины, включая оккупированную Автономную Республику Крым и город Севастополь.

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"Сегодня я обратился к госпоже Генеральному секретарю с просьбой, чтобы СММ ОБСЕ уделяла значительно больше внимания ситуации во временно оккупированном Крыму и увеличила объем усилий на крымском направлении", - отметил глава МИД.

Министр также заявил о необходимости верификации ОБСЕ нарушений Минских договоренностей, мониторинга неконтролируемого участка украинско-российской государственной границы и ситуации безопасности в Азово-Черноморском бассейне, запуска дистанционного мониторинга СММ ситуации в оккупированном Крыму.

Глава МИД Украины отдельно подчеркнул важность посещения Шмид зоны проведения операции Объединенных сил и одного из контрольных пунктов въезда-выезда во время ее визита в Украину.

"Я убежден, что госпожа Генеральный секретарь вернется с Донбасса с четким впечатлением о тех системных и последовательных усилиях, которые Украина прилагает для прекращения войны, сохранения человеческих жизней, обеспечения достойных условий для граждан, пересекающих линию разграничения", - подытожил Кулеба.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Кулеба призвал генсека ОБСЕ Шмид уделять больше внимания ситуации в(о)? оккупированном Крыму
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27.05.2021 11:50 Ответить
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27.05.2021 11:53 Ответить
 
 