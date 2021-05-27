Кулеба закликав генсека ОБСЄ Шмід приділяти більше уваги ситуації в окупованому Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із Генеральню секретаркою ОБСЄ Хельгою Шмід під час її візиту до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що сторони обговорили принципові та актуальні для України питання, пов’язані з роллю ОБСЄ у реагуванні на найбільшу безпекову загрозу на просторі ОБСЄ, триваючу російську агресію проти України.

"Абсолютно очевидно, що відновлення довіри на європейському континенті без припинення російської агресії, без деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей і Автономної Республіки Крим та міста Севастополь є неможливою", - заявив міністр.

Окрему увагу Кулеба та Шмід приділили діяльності найбільшої польової операції ОБСЄ, Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Кулеба висловив вдячність за роботу моніторів СММ у складних безпекових умовах, і окремо підкреслив, що мандат місії охоплює всю територію України, включно з Автономною Республікою Крим і містом Севастополь.

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"Сьогодні я звернувся до пані Генеральної секретарки із проханням, щоб СММ ОБСЄ приділяла значно більшу увагу ситуації в тимчасово окупованому Криму та збільшила обсяг зусиль на кримському напрямі", - зауважив глава МЗС.

Міністр також наголосив на необхідності верифікації ОБСЄ порушень Мінських домовленостей, моніторингу неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону та безпекової ситуації в Азово-Чорноморському басейні, запуску дистанційного моніторингу СММ ситуації в Криму.

Глава МЗС України окремо підкреслив важливість відвідання пані Шмід зони проведення операції Об’єднаних сил і одного з контрольних пунктів в’їзду-виїзду під час її візиту в Україну.

"Я переконаний, що пані Генеральна секретарка повернеться з Донбасу з чітким враженням про ті системні та послідовні зусилля, які Україна докладає для припинення війни, збереження людських життів, забезпечення гідних умов для громадян, які перетинають лінію розмежування", - підсумував Кулеба.

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