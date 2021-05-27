Суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к админответственности
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Голосеевский районный суд Киева закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд огласил сегодня.
"Производство по делу о привлечении к административной ответственности Тупицкого… за свершение административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.172-6 (нарушение требований финансового контроля), ч.2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КУпАП закрыть", - говорится в решении суда.
Напомним, в феврале 2021 года на отстраненного от должности главы КСУ Александра Тупицкого составили два административных протокола: за незадекларированный участок в оккупированном Крыму и за конфликт интересов.
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судебная реформа при Порошенко была проведена в высшей 3-ей или кассационной инстанции (Верховный суд) и во второй апелляционной инстанции, а вот реформа в 1-й в т.ч.Голосеевского и Печерского судов должна была закончится в конце 2019 года, но, благодаря мудрому нариду, то есть зебилам, то есть, тебе идиоту лично она (реформа 1-й инстанции) была остановлена! жри не обляпайся!
и да, даже эту реформу бесноватый вовка-клоун УЖЕ развалил, поназначав подобных тупицкому в верховный суд
Попри те, що ще попередній Президент ще навесні 2019-го закликав наступного продовжити судову реформу першої-другої інстанції через реформування в першу чергу ОАСК.
А все потому чтопосле 4- лет роста экономики - зебилы за 6 месяцев угробили весь рост, и это - ДО пандемии..
Порошенкоя развалил?"(с)
сделали,но не его,а дело.и выгодно продали.