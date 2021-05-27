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Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності

Голосіївський районний суд Києва закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення суд оголосив сьогодні.

"Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності Тупицького ... за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.4 ст.172-6 (порушення вимог фінансового контролю), ч.2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) КУпАП закрити", - йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, в лютому 2021 року на відстороненого від посади голову КСУ Олександра Тупицького склали два адміністративні протоколи: за незадекларовану ділянку в окупованому Криму і за конфлікт інтересів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд почав розгляд позову Тупицького про оскарження відсторонення з посади судді КС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
для особо тупых ватников:
судебная реформа при Порошенко была проведена в высшей 3-ей или кассационной инстанции (Верховный суд) и во второй апелляционной инстанции, а вот реформа в 1-й в т.ч.Голосеевского и Печерского судов должна была закончится в конце 2019 года, но, благодаря мудрому нариду, то есть зебилам, то есть, тебе идиоту лично она (реформа 1-й инстанции) была остановлена! жри не обляпайся!

и да, даже эту реформу бесноватый вовка-клоун УЖЕ развалил, поназначав подобных тупицкому в верховный суд
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27.05.2021 14:31
+18
законопроект про ліквідацію ОАСК ввже 1,5місяці лежит в ВР без жодного розгляду.
Попри те, що ще попередній Президент ще навесні 2019-го закликав наступного продовжити судову реформу першої-другої інстанції через реформування в першу чергу ОАСК.
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27.05.2021 13:03
+16
Клятый Порох виноват как всегда?
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27.05.2021 13:00
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па-пам-пара-пам! ВСЁ!
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27.05.2021 12:59 Відповісти
Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності - Цензор.НЕТ 9011
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27.05.2021 14:11 Відповісти
...я бы даже сказал так:
Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності - Цензор.НЕТ 1336 Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності - Цензор.НЕТ 4057
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27.05.2021 16:08 Відповісти
Фсьо!
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27.05.2021 20:05 Відповісти
Ой, фсьо!
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28.05.2021 00:46 Відповісти
Клятый Порох виноват как всегда?
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27.05.2021 13:00 Відповісти
ВИ ПРАВІ ЦЕ ЙОГО РЕФОРМОВАНИЙ СУД.
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27.05.2021 13:54 Відповісти
для особо тупых ватников:
судебная реформа при Порошенко была проведена в высшей 3-ей или кассационной инстанции (Верховный суд) и во второй апелляционной инстанции, а вот реформа в 1-й в т.ч.Голосеевского и Печерского судов должна была закончится в конце 2019 года, но, благодаря мудрому нариду, то есть зебилам, то есть, тебе идиоту лично она (реформа 1-й инстанции) была остановлена! жри не обляпайся!

и да, даже эту реформу бесноватый вовка-клоун УЖЕ развалил, поназначав подобных тупицкому в верховный суд
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27.05.2021 14:31 Відповісти
Ухххх як розклав...Коли піарився на реформі суду так і розказував : третя інстанція,друга...а першу нехай хтось інший...І саме головне " была проведена"..."зробив"...
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28.05.2021 10:51 Відповісти
Верховный суд? Или ты просто дебил?
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27.05.2021 14:31 Відповісти
Одно другому не мешает...
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27.05.2021 15:33 Відповісти
а де реформований суд Зе? Стерненко судить?
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27.05.2021 21:01 Відповісти
Хахаха этого судью перевели приказом порошенко - даже постилки скрины на цензоре...А ну да он типа не в курсе
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28.05.2021 00:57 Відповісти
законопроект про ліквідацію ОАСК ввже 1,5місяці лежит в ВР без жодного розгляду.
Попри те, що ще попередній Президент ще навесні 2019-го закликав наступного продовжити судову реформу першої-другої інстанції через реформування в першу чергу ОАСК.
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27.05.2021 13:03 Відповісти
Видать нет голосов для этого.
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27.05.2021 13:04 Відповісти
Як? 😲 А 73 відсотки зебілів за що голосували? 🤢😰
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27.05.2021 13:12 Відповісти
Почти за тоже самое за что голосовали 25% пороходурнив.
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27.05.2021 13:17 Відповісти
ні, тля, зебіли, це ви опнуті, бо ми вас два роки тому попереджали...
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27.05.2021 13:23 Відповісти
О! Хоч один чесн визнав приналежність до касти зебілів! 😁Тільки ти помилився. "Пороходурнів" ніхто не обдурив. Тому дурнями вони апріорі вважатися не можуть. 😊 Це перше. І друге - владу, яка приймає рішення, обирали все-таки зебіли. 😁 Тому це сугубо проблема їхня, чому голосів не вистачає.
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27.05.2021 13:23 Відповісти
А ДЕ ТИ ПІДБАРИЖНИК БАЧИВ ЩОБ ПОРОХОДУРНІ ВИЗНАЛИ ЩО У НИХ Н ВСІ ДОМА.
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27.05.2021 14:01 Відповісти
Ми з тобою знайомі? 😮 Щодо твого (я тоді теж на "ти") запитання, то я визнаю, що у мене не всі дома. Мама в лікарні. Відновлюється після важкої операції, на жаль. Так що і тут плетеш власноруч придумані звинувачення.
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27.05.2021 14:26 Відповісти
Николай Соловей Есть такая кнопочка, слева на клаве, называется Caps Lock, нажми ее дебил.
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27.05.2021 14:34 Відповісти
оно об этом не знает.. да и некогда ему - не успевает регить новые ники, и под этими никами пишет исключительно капслоком.. Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності - Цензор.НЕТ 1850
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27.05.2021 14:47 Відповісти
""Пороходурнів" ніхто не обдурив." - смешно.
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27.05.2021 14:40 Відповісти
Для зебілів сішно навіть, коли їм Коля Тищенко середній палець показує! 😁Веселі люди! Іудє, епоха бідності скінчилася! Для них. Але це не точно, що для всіх 73 відсотків.
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27.05.2021 14:51 Відповісти
Та мне не интересно от чего смеются зебилы, порохоботы и др. упоротые.
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27.05.2021 16:16 Відповісти
Не скижи! Таки цікаво, раз пишеш по це і коментуєш! 😁
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27.05.2021 16:46 Відповісти
ЩОБ ПРИБРАТЬ БАРИИГ ВІД КОРИТА, ЛЮДИ І ПРОГОЛОСУВАЛИ.
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27.05.2021 13:58 Відповісти
І що? Зелені бариги вже не бариги? 🤢
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27.05.2021 14:27 Відповісти
Это не повод, чтобы топить за старых мошенников-олигархов.
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27.05.2021 21:05 Відповісти
То не тори. Шукай нових. 😁
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27.05.2021 22:45 Відповісти
О, опять люди, где то я это уже слышал, в 2010 году, "Украина для людей"
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27.05.2021 14:37 Відповісти
это каких корыт.. которые были полны при Порохе ( самая большая проблема местных бюджетов 2018-19 гг - не успевали расходовать средства.. скапливались огромные запасы средств на счетах!), и которые, КОРЫТА - резко стали пустыми как только пришел бесноватый вовка-шут..
А все потому чтопосле 4- лет роста экономики - зебилы за 6 месяцев угробили весь рост, и это - ДО пандемии..
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27.05.2021 14:52 Відповісти
Ну и как осёл с тобой корытом поделился ? Тогда жри не обляпайся ...
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28.05.2021 00:18 Відповісти
Интересно узнать на основе чего закрыли, чтобы оценить степень наглости судей.
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27.05.2021 13:03 Відповісти
Суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к админответственности - Цензор.НЕТ 8426№81
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27.05.2021 13:05 Відповісти
На основі закону, звісно ж! Ну не будете ж ви стверджувати, що на основі вказівки Зєлжнского? 😉 Хіба що.... Порошенко! 😮😰🤢
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27.05.2021 13:27 Відповісти
На основаніі убєдітєльних денежних знаков коториє падтвєрждают полностью нєвіновность ХВігуранта дєла... Ви шо нє панімаєтє?! Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності - Цензор.НЕТ 6678
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27.05.2021 13:29 Відповісти
Не на финансовой ли?
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27.05.2021 17:42 Відповісти
Порох не всіма клятий, але склад "справедливого і гуманного" на його совісті
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27.05.2021 13:08 Відповісти
Пруфов у вас, конечно нет? Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності - Цензор.НЕТ 11
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27.05.2021 13:16 Відповісти
"Простите, часовню тоже Порошенко я развалил?"(с)
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27.05.2021 13:21 Відповісти
судебная реформа при Порошенко была проведена в высшей 3-ей или кассационной инстанции (Верховный суд) и во второй апелляционной инстанции, а вот реформа в 1-й в т.ч. Печерский суд должна была закончится в конце 2019 года, но, благодаря мудрому нариду, то есть зебилам, лично она (реформа 1-й инстанции) была остановлена! жри-ТЕ)
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27.05.2021 14:32 Відповісти
Тоді чому "реформований при Порошенко" Верховний Суд повернув на робочі місця скандальних Царевич, Вовка?
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27.05.2021 15:12 Відповісти
Потому что во всех судей рыла в пушку
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27.05.2021 13:10 Відповісти
ось вам і всі реформи і вся сутність олігархічного правління країною - країною рулять суди ім. тупицького і суспільство українське того таки варте, бо коли б здерли шкуру хоча б з одного покидька в суддівській расі за те що унеможливили в країні покарання злодюг топ-чиновників, олігархів-українофобів і просто пройдисвітів на вищих посадах керівництва державою, то і країна була б іншою.
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27.05.2021 13:11 Відповісти
Навіть першокурснику юридичного факультету зрозуміло, що ця справа була тупо "скльопана" на замовлення, ймовірно, ОПУ. За справами подібної якості лише трійки червроних більшовиків виносили "врагам народа" звинувачувалльні вироки в часи Великого Терору. А тут зелені більшовики вирішили відродити конвеєр аналогічних справ проти "врагов слуг народа."
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27.05.2021 13:26 Відповісти
Абсолютно логично. Тоже будет с Чуком... Урист с дипломом 95-ого Квартала, - это штанга=)
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27.05.2021 13:14 Відповісти
Все ужо было поверили, что шмаркля-гарант конституции. Уже и не только конституцию, но и землю передали в его руки: как распорядится, так и будет.
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27.05.2021 13:14 Відповісти
Ну, вот, а ты, мордатый хрен, боялся...
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27.05.2021 13:18 Відповісти
И правильно сделал! Надеюсь, все остальные суды примут такое же решение. Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності - Цензор.НЕТ 5301
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27.05.2021 13:20 Відповісти
А чего все так возбудились? Это же - первая инстанция. Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності - Цензор.НЕТ 1095
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27.05.2021 13:22 Відповісти
Справа в тому, що суддю КС мав би розглядати спеціальний суд - адміністративний... Тобто: і в другій інстанції звичайного суду - накласти стягнення на Тупицького не проканає...
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27.05.2021 13:28 Відповісти
Посмотрим. Такое говно нужно прессовать.
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27.05.2021 13:36 Відповісти
І НЕ НАДІЙСЯ СУД НЕ ДОЗВОЛИТЬ.
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27.05.2021 14:04 Відповісти
Суд Камбиса - самый гуманный суд в мире! Пора его вводить у нас!
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27.05.2021 14:06 Відповісти
Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності - Цензор.НЕТ 9828 Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності - Цензор.НЕТ 9828 Ахаха а кто то кричал шо суд примет решение не в его пользу. Суд. Судит судью . Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності - Цензор.НЕТ 5867
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27.05.2021 14:06 Відповісти
Еще чуть чуть потянуть и можно закрывать как Ротердам+ по причине истечения срока давности
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27.05.2021 14:07 Відповісти
Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності - Цензор.НЕТ 5821
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27.05.2021 14:17 Відповісти
"Рука руку миє".
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27.05.2021 15:19 Відповісти
cудейки-не вОроны,а-шакалы.
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27.05.2021 18:06 Відповісти
Пока они бьются за место у корыта,враждуют и следят друг за другом. Они отчасти выполняют свои функции разделение властей.Кому от этого хуже? Или стройными рядами к заранее обелеченым местам вперед до корыта . Что так будет краще?
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27.05.2021 14:20 Відповісти
Тепер треба йому виплатити ще декілька мільйонів моральної компенсації. Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності - Цензор.НЕТ 5907
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27.05.2021 14:22 Відповісти
Догоорились
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27.05.2021 15:25 Відповісти
Ну а що ви хотіли - наприкінці року ксу сраний вчергове обнулить незаконне збагачення, - що, усіх причетних і таких рєфармірованих сажати і карати за таку послугу?? Це як ахмєтці усі статки на армію пожертвувати, щоб не посадили за сприяння окупації Донбасу, - з області фантастики
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27.05.2021 15:29 Відповісти
-Подсудимый,ваше последнее слово! -250 тысяч. -Подсудимый,признаете свою вину? - Нет! -Ну на нет и суда нет.
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27.05.2021 16:24 Відповісти
Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності - Цензор.НЕТ 1029
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27.05.2021 16:36 Відповісти
толик-тепловизор,гешала-юга,бэбэбэков-мусоранелюди,и дибил милованов-сделали быка икуновичя-клименко!???
сделали,но не его,а дело.и выгодно продали.
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27.05.2021 18:10 Відповісти
ну то понятно, четыре дяди насрали тебе в штаны. а Милованов причем?
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27.05.2021 19:27 Відповісти
Закрили справу, бо "заморилися" чекати явки Тупицького на суд. Мабуть так постплять, чи вже поступили відносно "бігаючого" Вовка.
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27.05.2021 17:46 Відповісти
Ворон воронові око не виклює. Судівська мафія України у дії!
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27.05.2021 18:24 Відповісти
Как в фильмах про рыбалку по Дискавери,поймал рыбу,поцеловал и отпустил.
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27.05.2021 18:53 Відповісти
Вот тебе бабушка и юрьев день! В этой проклятой стране ничего не добиться!!!
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27.05.2021 19:03 Відповісти
100% плюсуъпро Юрьев.... школоте не понять....
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28.05.2021 01:00 Відповісти
когда то Остап Бендер "раскачивая" подпольного миллионера Корейко послал ему замечательную по смыслу телеграмму - "Грузите апельсины бочками тчк.Братья Карамазовы". А судьи Голосеевского суда нету апельсинов, чтобы послать. Вот и закрыл дело. Никто не хочет оставаться один на один с кланом, если не член клана. А вдруг придут взад и "спросят". То-то. А братья карамазовы бросили затею с домишком и переключились на более весомое - рейдерство в былые времена. Это интересней и продуктивней. То-то.
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27.05.2021 20:35 Відповісти
Оказывается тупицких в Украине много, очень много.
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27.05.2021 20:48 Відповісти
И фамилия прямо пророческая....
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28.05.2021 01:00 Відповісти
Прямий результат потужних судових реформ Петра Сивого
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28.05.2021 01:08 Відповісти
Прикольна, а простих спеців за не подання, або помилку в декларії звільняють та штрафують
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28.05.2021 07:37 Відповісти
 
 