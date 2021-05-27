Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності
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Голосіївський районний суд Києва закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення суд оголосив сьогодні.
"Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності Тупицького ... за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.4 ст.172-6 (порушення вимог фінансового контролю), ч.2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) КУпАП закрити", - йдеться в рішенні суду.
Нагадаємо, в лютому 2021 року на відстороненого від посади голову КСУ Олександра Тупицького склали два адміністративні протоколи: за незадекларовану ділянку в окупованому Криму і за конфлікт інтересів.
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судебная реформа при Порошенко была проведена в высшей 3-ей или кассационной инстанции (Верховный суд) и во второй апелляционной инстанции, а вот реформа в 1-й в т.ч.Голосеевского и Печерского судов должна была закончится в конце 2019 года, но, благодаря мудрому нариду, то есть зебилам, то есть, тебе идиоту лично она (реформа 1-й инстанции) была остановлена! жри не обляпайся!
и да, даже эту реформу бесноватый вовка-клоун УЖЕ развалил, поназначав подобных тупицкому в верховный суд
Попри те, що ще попередній Президент ще навесні 2019-го закликав наступного продовжити судову реформу першої-другої інстанції через реформування в першу чергу ОАСК.
А все потому чтопосле 4- лет роста экономики - зебилы за 6 месяцев угробили весь рост, и это - ДО пандемии..
Порошенкоя развалил?"(с)
сделали,но не его,а дело.и выгодно продали.