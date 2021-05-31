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Новости Политика Украины
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журналистика (3168) законопроект (3045) олигарх (1016) Офис Президента (1695) Подоляк Михаил (243)

"Зеркало недели" - ОП: "Подоляку врать как дышать"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Редакция "Зеркала недели" ответила на слова замглавы ОП Михаила Подоляка, который ранее сказал, что к журналистам попал не тот текст законопроекта об олигархах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УП".

Редакция "Зеркала недели" заявила, что реакция советника председателя ОП Михаила Подоляка на статью о законопроекте об олигархах не заставит журналистов выдать свой источник и попросила не благодарить, если после их материала качество документа улучшится.

"Михаилу Подоляку врать как дышать. Если ОП хочет таким образом вынудить ЗН выдать источник – не получится. А если, сняв реакцию на свое хитро-убогое нормотворчество, команда Зеленского откорректирует законопроект, то мы только за. Не благодарите", - заявили в "Зеркале недели".

Читайте: Опубликован законопроект "Слуг народа" про олигархов: это медийное рейдерство - ЗН

Напомним, ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что ему удалось прочитать текст законопроекта об олигархах. Журналисты говорят, что закон создает основания для "медиарейдерства" и может стать причиной крупной распродажи богатыми и влиятельными олигархами своих газет, интернет-сайтов, радиостанций и телеканалов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что журналисты читали не тот текст не того законопроекта. И вообще - рано еще говорить, что именно примет Рада, ведь с момента регистрации документ может претерпеть множество изменений.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+31
а вы помните этого гандона (без скобок)?!.. это Подоляк.. "Зеркало недели" - ОП: "Подоляку врать как дышать" - Цензор.НЕТ 1742
"Зеркало недели" - ОП: "Подоляку врать как дышать" - Цензор.НЕТ 2850
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27.05.2021 22:48
+24
У него даже морда типичного полицая из кинофильмов о Великой Отечественной. Боже, сколько ж всякого говна всплыло в Украине при Зеленском...
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27.05.2021 22:49
+18
на фото какой-то криминальный авторитет?
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27.05.2021 22:39
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на фото какой-то криминальный авторитет?
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27.05.2021 22:39 Ответить
та не лупенский под очярованием взгляда а нам нормальным смотрите дяди поставили шоб с вас поугорать и выселить бо жить им мешаем
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28.05.2021 04:30 Ответить
вор в законе и агент рф
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28.05.2021 07:04 Ответить
Та який там кримінальний авторитет - шістка, якою він був і єж.
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28.05.2021 08:49 Ответить
Криминальный шапокляк.
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28.05.2021 12:08 Ответить
тоже мне новость...
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27.05.2021 22:39 Ответить
а как вам вдогонку законопроект от( фашисты курят тихо в сторонке) Авакова мол надо ввести с оглядкой на Венскую Конвенцию от же прости Господи! ****! такие новеллы ну техосмотр это такое а вот дальше будут введены новые права для тех кто в очках линзах глуховатый или протезирован специальные отметки в правах.. а наличие очков и линз будут проверять полицаи и в диоптриях КАК???!! руками или они полицаи приматы дебилы на дебиле и дебилом погоняемые стали окулистами???!!!! или врачами ЛОР специалистами по слуху или хирурги по протезам????? также могут вам разрешить ездить только по правам днем!!!! или только одному!!! никогда не брать пассажиров!!!!! ездить от вашего места проживания 10 км или 20 или 50 или по всей Украине запретить ез0дить по трассам республики это вам как кошерный концлагерь от лядив????!!! представляете широту коррупционных откатов и взяток... написать тебе права ездить в городе или по всей Украине... ЖЖЖДВА РЕШИЛА ПОСТРОИТЬ РЕЙХ В УКРАИНЕ??!! или им надоело тихо сконать со страны и их надо расстреливать или вешать??!!!
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27.05.2021 23:12 Ответить
Конечно!
Специально подготовили два текста!
И по трагическому стечению обстоятельств, в руки журналистов попал "не тот"!
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27.05.2021 22:40 Ответить
Это как не тот текст от Арестовича и кацапов.
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27.05.2021 23:58 Ответить
В спам, шакал кацапский, в спам!
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27.05.2021 22:43 Ответить
На , закуси . "Дзеркало тижня" - ОП: "Подоляку брехати як дихати" - Цензор.НЕТ 7911 .

"Дзеркало тижня" - ОП: "Подоляку брехати як дихати" - Цензор.НЕТ 2674.
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27.05.2021 23:01 Ответить
таких чмошников как подоляк мы в детстве гоняли нещадно по дворам пенделями
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27.05.2021 22:41 Ответить
Навіть Мостову переклинило...
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27.05.2021 22:44 Ответить
а вы помните этого гандона (без скобок)?!.. это Подоляк.. "Зеркало недели" - ОП: "Подоляку врать как дышать" - Цензор.НЕТ 1742
"Зеркало недели" - ОП: "Подоляку врать как дышать" - Цензор.НЕТ 2850
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27.05.2021 22:48 Ответить
саме тому в НАТО сказали Україні "зачекайте, спочатку приберіть агентів кремля з офісу"
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28.05.2021 00:27 Ответить
крім віті Ростовського других не впізнаю. Хто вони ?
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28.05.2021 02:40 Ответить
У него даже морда типичного полицая из кинофильмов о Великой Отечественной. Боже, сколько ж всякого говна всплыло в Украине при Зеленском...
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27.05.2021 22:49 Ответить
Второй мировой, "Отечественная война" это придумка совков, чтобы замылить то, что Вторую мировую они начинали с Гитлером вместе в союзе и большой дружбе.
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28.05.2021 00:11 Ответить
Тю, так это и есть функция этого подонка.
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27.05.2021 23:01 Ответить
Так там все ОП набито кремлевскими агентами, а Байден четко сказал Зе убрать кремлевских фээсбэшников, и мы уже начали терять поддержку Штатов, сейчас настало время очнуться от спячки главной действующей силе Украины - патриоты и активный народ, время на раскачку уже нет.
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27.05.2021 23:31 Ответить
Одна наволоч і посіпаки...
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27.05.2021 23:34 Ответить
исчо один "реформатор". устамши
"Дзеркало тижня" - ОП: "Подоляку брехати як дихати" - Цензор.НЕТ 7469
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28.05.2021 00:00 Ответить

Чи зменшить втрата медіаресурсу політичний вплив олігархів? Ні, бо навіть скуповування всіх телеканалів країни не дозволить контролювати валізи з кешем, які заносять у високі і не дуже кабінети. Бо партія, яка взялася за деолігархізацію, донедавна жерла із олігархічних долонь і не кривилася. А серед її нинішніх спонсорів уже підростає достойна олігархічна зміна, якій, до речі, якраз не вистачає ЗМІ для повноти впливу. Зрозуміло, що президенту та його партії не вистачає медіаресурсу. Їм треба, щоб кликали на ефіри, хвалили в новинах, замовчували скандали… Тут дійсно ресурсом студії «95 квартал» не обійтися. А постійна залежність від тих, хто має дорослий медіаресурс, як і постійна потреба повертати їм борги за наданий ефірний час - гнітять, не дають спокою і свободи. Саме це непокоїть президента, а не реальний вплив олігархів на країну.
Ми навіть готові до того, що група Мін'юсту під кураторством Андрія Смирнова з офісу президента назве цю публікацію фейком і напише принципово новий проєкт. Бо якщо цього не станеться і під купол винесуть саме цей варіант, ухвалення його точно не буде легким, а неухвалення цілком може стати приводом для дострокових парламентських виборів, які вже активно обговорюються у владних кулуарах.
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28.05.2021 01:37 Ответить
"Дзеркало тижня" - ОП: "Подоляку брехати як дихати" - Цензор.НЕТ 5284
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28.05.2021 01:38 Ответить
Такоъ брехливої влади ще не знала \історія України. Взагалі цього треба було і чекати--бо 95 квартал переміг
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28.05.2021 08:23 Ответить
 
 