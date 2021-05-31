"Зеркало недели" - ОП: "Подоляку врать как дышать"
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Редакция "Зеркала недели" ответила на слова замглавы ОП Михаила Подоляка, который ранее сказал, что к журналистам попал не тот текст законопроекта об олигархах.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УП".
Редакция "Зеркала недели" заявила, что реакция советника председателя ОП Михаила Подоляка на статью о законопроекте об олигархах не заставит журналистов выдать свой источник и попросила не благодарить, если после их материала качество документа улучшится.
"Михаилу Подоляку врать как дышать. Если ОП хочет таким образом вынудить ЗН выдать источник – не получится. А если, сняв реакцию на свое хитро-убогое нормотворчество, команда Зеленского откорректирует законопроект, то мы только за. Не благодарите", - заявили в "Зеркале недели".
Напомним, ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что ему удалось прочитать текст законопроекта об олигархах. Журналисты говорят, что закон создает основания для "медиарейдерства" и может стать причиной крупной распродажи богатыми и влиятельными олигархами своих газет, интернет-сайтов, радиостанций и телеканалов.
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что журналисты читали не тот текст не того законопроекта. И вообще - рано еще говорить, что именно примет Рада, ведь с момента регистрации документ может претерпеть множество изменений.
Пожалуйста, подождите...
Специально подготовили два текста!
И по трагическому стечению обстоятельств, в руки журналистов попал "не тот"!
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Чи зменшить втрата медіаресурсу політичний вплив олігархів? Ні, бо навіть скуповування всіх телеканалів країни не дозволить контролювати валізи з кешем, які заносять у високі і не дуже кабінети. Бо партія, яка взялася за деолігархізацію, донедавна жерла із олігархічних долонь і не кривилася. А серед її нинішніх спонсорів уже підростає достойна олігархічна зміна, якій, до речі, якраз не вистачає ЗМІ для повноти впливу. Зрозуміло, що президенту та його партії не вистачає медіаресурсу. Їм треба, щоб кликали на ефіри, хвалили в новинах, замовчували скандали… Тут дійсно ресурсом студії «95 квартал» не обійтися. А постійна залежність від тих, хто має дорослий медіаресурс, як і постійна потреба повертати їм борги за наданий ефірний час - гнітять, не дають спокою і свободи. Саме це непокоїть президента, а не реальний вплив олігархів на країну.
Ми навіть готові до того, що група Мін'юсту під кураторством Андрія Смирнова з офісу президента назве цю публікацію фейком і напише принципово новий проєкт. Бо якщо цього не станеться і під купол винесуть саме цей варіант, ухвалення його точно не буде легким, а неухвалення цілком може стати приводом для дострокових парламентських виборів, які вже активно обговорюються у владних кулуарах.