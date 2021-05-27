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Новини Політика України
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журналістика (1616) законопроєкт (1781) олігарх (688) Офіс Президента (1753) Подоляк Михайло (296)

"Дзеркало тижня" - ОП: "Подоляку брехати як дихати"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Редакція "Дзеркала тижня" відповіла на слова заступника голови ОП Михайла Подоляка, який раніше сказав, що до журналістів потрапив не той текст законопроєкту про олігархів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УП".

Редакція видання ZN.UA заявила, що реакція радника голови ОП Михайла Подоляка на статтю про законопроєкт про олігархів не змусить журналістів видати своє джерело та попросила не дякувати, якщо після їхнього матеріалу якість документа покращиться.

"Михайлу Подоляку брехати як дихати. Якщо ОП хоче таким чином змусити ДТ видати джерело – не вийде. А якщо, знявши реакцію на свою хитро-убогу нормотворчість, команда Зеленського відкоригує законопроєкт, то ми тільки за. Не дякуйте", - заявили в "Дзеркалі тижня".

Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" стверджує, що йому вдалося прочитати текст законопроєкту про олігархів. Журналісти кажуть, що закон створює підстави для "медіарейдерства" і може стати причиною великого розпродажу багатими і впливовими олігархами своїх газет, інтернет-сайтів, радіостанцій і телеканалів.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що журналісти читали не той текст не того законопроєкту. І взагалі - рано ще говорити, що саме ухвалить Рада, адже з моменту реєстрації документ може зазнати значних змін.
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Топ коментарі
+31
а вы помните этого гандона (без скобок)?!.. это Подоляк.. "Зеркало недели" - ОП: "Подоляку врать как дышать" - Цензор.НЕТ 1742
"Зеркало недели" - ОП: "Подоляку врать как дышать" - Цензор.НЕТ 2850
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27.05.2021 22:48
+24
У него даже морда типичного полицая из кинофильмов о Великой Отечественной. Боже, сколько ж всякого говна всплыло в Украине при Зеленском...
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27.05.2021 22:49
+18
на фото какой-то криминальный авторитет?
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27.05.2021 22:39
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на фото какой-то криминальный авторитет?
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27.05.2021 22:39 Відповісти
та не лупенский под очярованием взгляда а нам нормальным смотрите дяди поставили шоб с вас поугорать и выселить бо жить им мешаем
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28.05.2021 04:30 Відповісти
вор в законе и агент рф
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28.05.2021 07:04 Відповісти
Та який там кримінальний авторитет - шістка, якою він був і єж.
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28.05.2021 08:49 Відповісти
Криминальный шапокляк.
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28.05.2021 12:08 Відповісти
тоже мне новость...
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27.05.2021 22:39 Відповісти
а как вам вдогонку законопроект от( фашисты курят тихо в сторонке) Авакова мол надо ввести с оглядкой на Венскую Конвенцию от же прости Господи! ****! такие новеллы ну техосмотр это такое а вот дальше будут введены новые права для тех кто в очках линзах глуховатый или протезирован специальные отметки в правах.. а наличие очков и линз будут проверять полицаи и в диоптриях КАК???!! руками или они полицаи приматы дебилы на дебиле и дебилом погоняемые стали окулистами???!!!! или врачами ЛОР специалистами по слуху или хирурги по протезам????? также могут вам разрешить ездить только по правам днем!!!! или только одному!!! никогда не брать пассажиров!!!!! ездить от вашего места проживания 10 км или 20 или 50 или по всей Украине запретить ез0дить по трассам республики это вам как кошерный концлагерь от лядив????!!! представляете широту коррупционных откатов и взяток... написать тебе права ездить в городе или по всей Украине... ЖЖЖДВА РЕШИЛА ПОСТРОИТЬ РЕЙХ В УКРАИНЕ??!! или им надоело тихо сконать со страны и их надо расстреливать или вешать??!!!
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27.05.2021 23:12 Відповісти
Конечно!
Специально подготовили два текста!
И по трагическому стечению обстоятельств, в руки журналистов попал "не тот"!
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27.05.2021 22:40 Відповісти
Это как не тот текст от Арестовича и кацапов.
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27.05.2021 23:58 Відповісти
В спам, шакал кацапский, в спам!
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27.05.2021 22:43 Відповісти
На , закуси . "Дзеркало тижня" - ОП: "Подоляку брехати як дихати" - Цензор.НЕТ 7911 .

"Дзеркало тижня" - ОП: "Подоляку брехати як дихати" - Цензор.НЕТ 2674.
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27.05.2021 23:01 Відповісти
таких чмошников как подоляк мы в детстве гоняли нещадно по дворам пенделями
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27.05.2021 22:41 Відповісти
Навіть Мостову переклинило...
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27.05.2021 22:44 Відповісти
а вы помните этого гандона (без скобок)?!.. это Подоляк.. "Зеркало недели" - ОП: "Подоляку врать как дышать" - Цензор.НЕТ 1742
"Зеркало недели" - ОП: "Подоляку врать как дышать" - Цензор.НЕТ 2850
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27.05.2021 22:48 Відповісти
саме тому в НАТО сказали Україні "зачекайте, спочатку приберіть агентів кремля з офісу"
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28.05.2021 00:27 Відповісти
крім віті Ростовського других не впізнаю. Хто вони ?
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28.05.2021 02:40 Відповісти
У него даже морда типичного полицая из кинофильмов о Великой Отечественной. Боже, сколько ж всякого говна всплыло в Украине при Зеленском...
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27.05.2021 22:49 Відповісти
Второй мировой, "Отечественная война" это придумка совков, чтобы замылить то, что Вторую мировую они начинали с Гитлером вместе в союзе и большой дружбе.
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28.05.2021 00:11 Відповісти
Тю, так это и есть функция этого подонка.
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27.05.2021 23:01 Відповісти
Так там все ОП набито кремлевскими агентами, а Байден четко сказал Зе убрать кремлевских фээсбэшников, и мы уже начали терять поддержку Штатов, сейчас настало время очнуться от спячки главной действующей силе Украины - патриоты и активный народ, время на раскачку уже нет.
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27.05.2021 23:31 Відповісти
Одна наволоч і посіпаки...
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27.05.2021 23:34 Відповісти
исчо один "реформатор". устамши
"Дзеркало тижня" - ОП: "Подоляку брехати як дихати" - Цензор.НЕТ 7469
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28.05.2021 00:00 Відповісти

Чи зменшить втрата медіаресурсу політичний вплив олігархів? Ні, бо навіть скуповування всіх телеканалів країни не дозволить контролювати валізи з кешем, які заносять у високі і не дуже кабінети. Бо партія, яка взялася за деолігархізацію, донедавна жерла із олігархічних долонь і не кривилася. А серед її нинішніх спонсорів уже підростає достойна олігархічна зміна, якій, до речі, якраз не вистачає ЗМІ для повноти впливу. Зрозуміло, що президенту та його партії не вистачає медіаресурсу. Їм треба, щоб кликали на ефіри, хвалили в новинах, замовчували скандали… Тут дійсно ресурсом студії «95 квартал» не обійтися. А постійна залежність від тих, хто має дорослий медіаресурс, як і постійна потреба повертати їм борги за наданий ефірний час - гнітять, не дають спокою і свободи. Саме це непокоїть президента, а не реальний вплив олігархів на країну.
Ми навіть готові до того, що група Мін'юсту під кураторством Андрія Смирнова з офісу президента назве цю публікацію фейком і напише принципово новий проєкт. Бо якщо цього не станеться і під купол винесуть саме цей варіант, ухвалення його точно не буде легким, а неухвалення цілком може стати приводом для дострокових парламентських виборів, які вже активно обговорюються у владних кулуарах.
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28.05.2021 01:37 Відповісти
"Дзеркало тижня" - ОП: "Подоляку брехати як дихати" - Цензор.НЕТ 5284
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28.05.2021 01:38 Відповісти
Такоъ брехливої влади ще не знала \історія України. Взагалі цього треба було і чекати--бо 95 квартал переміг
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28.05.2021 08:23 Відповісти
 
 