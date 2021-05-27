"Дзеркало тижня" - ОП: "Подоляку брехати як дихати"
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Редакція "Дзеркала тижня" відповіла на слова заступника голови ОП Михайла Подоляка, який раніше сказав, що до журналістів потрапив не той текст законопроєкту про олігархів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "УП".
Редакція видання ZN.UA заявила, що реакція радника голови ОП Михайла Подоляка на статтю про законопроєкт про олігархів не змусить журналістів видати своє джерело та попросила не дякувати, якщо після їхнього матеріалу якість документа покращиться.
"Михайлу Подоляку брехати як дихати. Якщо ОП хоче таким чином змусити ДТ видати джерело – не вийде. А якщо, знявши реакцію на свою хитро-убогу нормотворчість, команда Зеленського відкоригує законопроєкт, то ми тільки за. Не дякуйте", - заявили в "Дзеркалі тижня".
Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" стверджує, що йому вдалося прочитати текст законопроєкту про олігархів. Журналісти кажуть, що закон створює підстави для "медіарейдерства" і може стати причиною великого розпродажу багатими і впливовими олігархами своїх газет, інтернет-сайтів, радіостанцій і телеканалів.
Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що журналісти читали не той текст не того законопроєкту. І взагалі - рано ще говорити, що саме ухвалить Рада, адже з моменту реєстрації документ може зазнати значних змін.
Будь ласка, зачекайте...
Специально подготовили два текста!
И по трагическому стечению обстоятельств, в руки журналистов попал "не тот"!
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Чи зменшить втрата медіаресурсу політичний вплив олігархів? Ні, бо навіть скуповування всіх телеканалів країни не дозволить контролювати валізи з кешем, які заносять у високі і не дуже кабінети. Бо партія, яка взялася за деолігархізацію, донедавна жерла із олігархічних долонь і не кривилася. А серед її нинішніх спонсорів уже підростає достойна олігархічна зміна, якій, до речі, якраз не вистачає ЗМІ для повноти впливу. Зрозуміло, що президенту та його партії не вистачає медіаресурсу. Їм треба, щоб кликали на ефіри, хвалили в новинах, замовчували скандали… Тут дійсно ресурсом студії «95 квартал» не обійтися. А постійна залежність від тих, хто має дорослий медіаресурс, як і постійна потреба повертати їм борги за наданий ефірний час - гнітять, не дають спокою і свободи. Саме це непокоїть президента, а не реальний вплив олігархів на країну.
Ми навіть готові до того, що група Мін'юсту під кураторством Андрія Смирнова з офісу президента назве цю публікацію фейком і напише принципово новий проєкт. Бо якщо цього не станеться і під купол винесуть саме цей варіант, ухвалення його точно не буде легким, а неухвалення цілком може стати приводом для дострокових парламентських виборів, які вже активно обговорюються у владних кулуарах.