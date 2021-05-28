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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Репрессии в Беларуси
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Лукашенко показал, что Беларусь - это "людоедское государство", - советник главы ОП Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Лукашенко показал, что Беларусь - это

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко показал, что это "людоедское государство".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Все, что продемонстрировал Лукашенко, что Беларусь - людоедское государство, которое может себе позволить не обращать внимания на цивилизационные правила поведения", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП ответил, ждет ли украинская власть в Киеве Светлану Тихановскую, которая была соперницей Лукашенко на выборах в 2020 году, и встретится ли с ней президент Зеленский.

"Во-первых, я не знаю, приедет ли она. Это уже, наверное, вопрос к ее штабу. Во-вторых, она себя хорошо чувствует в Вильнюсе, там у нее разветвленная сеть поддержки. Если она приедет в Киев, то, безусловно, мы ее будем встречать, потому что это нужно", - добавил он.

Также читайте: Украина не примет участие в саммите НАТО по техническим причинам, количество участников является предельным, - советник главы ОП Подоляк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Мужик заходит в бар Минска, залезает на барную стойку, снимает штаны и срёт.
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….
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28.05.2021 19:03
+6
А Качур хоче жерти лукашенківську згущенку.
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28.05.2021 18:17
+4
От згущенки слипнетца где не нодо.
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28.05.2021 18:21
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А Качур хоче жерти лукашенківську згущенку.
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28.05.2021 18:17 Ответить
От згущенки слипнетца где не нодо.
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28.05.2021 18:21 Ответить
Ваш Качур- не качур, а величайший совковый кугут!
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28.05.2021 18:35 Ответить
государство это и народ там проживающий , сябры - людоеды ? подоляк - идиот !
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28.05.2021 18:18 Ответить
Подоляк совершенно прав, но тупой вате это не понять.
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28.05.2021 18:44 Ответить
умная вата готова всех сябров в людоеды определить ? то что там идиот лука и его прикормыши творят , не значит что все такие , и когда они исчезнут надо будет вести диалог ...с людоедами
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28.05.2021 18:57 Ответить
как назвать стадо баранов которое способствует людоеду и террористу...? только без соплей про "сябров", они ничем не ближе чем словаки, чехи, хорваты... а вообще эту славянско - спекулятивную мантру нужно выбрасывать из голов на мусор.
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28.05.2021 20:05 Ответить
Який файний той ЗЕбанат Подоляк

Лукашенко показал, что Беларусь - это "людоедское государство", - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 947 Лукашенко показал, что Беларусь - это "людоедское государство", - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3205Лукашенко показал, что Беларусь - это "людоедское государство", - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9603Лукашенко показал, что Беларусь - это "людоедское государство", - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8994
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28.05.2021 18:21 Ответить
Заткнулся бы и обратил внимание на внутренние проблемы и тех, кто сидит по делу Шеремета, например.
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28.05.2021 18:21 Ответить
Один негодяй,весом в 134 кг. и ничего не стоящий как личность,как человек,привлек к себе внимание цивилизованного мира! Сумел подлец!!! Но расплата и ему,и его семейству близка!!!
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28.05.2021 18:21 Ответить
Білорусь -- цивілізована держава, нам би такими бути. Шмигаль казав, що наша стратегічна мета -- досягти рівня Білорусі.
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28.05.2021 19:40 Ответить
У нас как то , - Большинство приверженцев русского мира Сбежало , а в Белоруси на Оборот Остались.Судите Сами.
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28.05.2021 18:21 Ответить
Щось дуже підозріло квартальні клоуни взялись топити бульбофюрера. Може їм вигідно, щоб його хтось прикандичив, тоді не буде свідка хто злив в ФСБ спецоперацію по вагнерівцях.
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28.05.2021 18:26 Ответить
треба ж показать якого "жаху" уникла Україна зливши вагнеровців)
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28.05.2021 18:36 Ответить
А в 2016 р літак Київ-Мінськ після зльоту теж з винищувачем повернули в Київ... і нічого не було, ніякого галасу, а тут усі як показилися))
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28.05.2021 19:45 Ответить
Не треба нахабно брехати. В СБУ розповіли про причини повернення літака ''Бєлавіа ...
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28.05.2021 20:19 Ответить
Бацка молодец. Ему путина в рот не клади!!! Лукашенко показал, что Беларусь - это "людоедское государство", - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 7221
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28.05.2021 18:27 Ответить
Пидлога совсем уже сбрендил. В чем же 'бацка молодец'? Ты вообще адекватный ?
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28.05.2021 18:43 Ответить
Типовий зебіл Татьяна Лайф
Інтелект, розум, розуміння...відсутні від слова зовсім.
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28.05.2021 18:47 Ответить
100 % с тобой согласен, на счет нашей уважаемой Татьяны Лукашенко показав, що Білорусь - це "людожерська держава", - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9418
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28.05.2021 18:48 Ответить
Танюшка совсем оплошала...
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28.05.2021 18:53 Ответить
Если правильно перевести слово "путина" то все становится понятно. путин у нас кто? правильно. *****. Лукашенко показав, що Білорусь - це "людожерська держава", - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3144

А вообще он действительно молодец. Если не щемить сябров, то эти граждане жопу с дивана не подымут. По этому чем жостче Бацка будет действовать по отношению к своим детям - тем лучше. Тем скорше они его свергнут Лукашенко показав, що Білорусь - це "людожерська держава", - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 9758 Логично, Татьяна?
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28.05.2021 18:47 Ответить
Мужик заходит в бар Минска, залезает на барную стойку, снимает штаны и срёт.
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….
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28.05.2021 19:03 Ответить
Лукашенко показав, що Білорусь - це "людожерська держава", - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8207 Лукашенко показав, що Білорусь - це "людожерська держава", - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8207 Лукашенко показав, що Білорусь - це "людожерська держава", - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8207
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28.05.2021 19:19 Ответить
Таня, попробуйте "непрямолинейный тип мышления".
Хотя бы вон, как у Зелинского...
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28.05.2021 18:52 Ответить
Зацінив тонкість товстоти
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28.05.2021 18:47 Ответить
Определенное сочувствие всё же вызывают военные Беларуси:давали присягу народу,а "честь"(хотя,какая уж там честь) теперь отдается дурному ублюдку!
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28.05.2021 18:28 Ответить
пусть с януковичем поговорит, подонок
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28.05.2021 18:34 Ответить
Бялорусы,вы же можете,найдите этого ублюдка"бацьки",всю подноготную:кто родители,деды,прадеды,пра-пра прадеды,и опубликуйте! Там найдется очень-очень много интересных фактов!
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28.05.2021 18:34 Ответить
Уже нашли . Дедушка лукашенко Фенцик состоял в фашисткой венгерской партии . Был расстрелян по приказу Хрущева .
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28.05.2021 21:03 Ответить
Лукашенко показал, что Беларусь - это "людоедское государство", - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6816
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28.05.2021 18:35 Ответить
На глазах всего мира рашка делает классический рейдерский захват Беларуси. И никто ничего не может сделать. И не хотят. Это новая гибридная схема. Когда путём репрессий, тюремных сроков, закрытием страны от внешнего мира государство Беларусь превращается в беларусский район рф. Беларусы упустили момент, мне кажется, Лукашенко им уже не сбросить
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28.05.2021 18:41 Ответить
стопудово путька во всём всегда виноват - к бабке не ходи
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28.05.2021 18:59 Ответить
Батька батькой, а виноват в первую очередь народ, хотели бы перемен вышли бы на баррикады как в Украине, а иначе терпил сношают всегда.
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28.05.2021 19:48 Ответить
Они сказали Лукашенко 80% нет на выборах. Их избивает , убивает режим Лукашенко. В чем они виноваты? Что президент ОМОНа и телевизора решил слить Беларусь путлеру, лишь бы остаться хоть губернатором уже на рашке ?
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28.05.2021 19:54 Ответить
Тем, что вместо того, чтобы вышвырнуть эту нечисть на улицу, когда весь город вышел на улицу - они своим палачам цветы дарили. Инфантильные идиоты орали, что им не надо "как в Украине", что оно сейчас всё само просто случится и всё.
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28.05.2021 20:10 Ответить
Вова 6708a7cc, а почему ты решил что люди должны хотеть перемен? Ты людей в Беларуси спрашивал?
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28.05.2021 20:51 Ответить
Так же ж "сделали", загнали бацьку назад, до раші, тепер лишилося притиснути, щоб втулити його в "союз нерушимьій".
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28.05.2021 19:53 Ответить
'Союз нерушимый' очень похоже, что уже для них неотвратим. Есть только одна последняя надежда , что путлер внезапно умрет
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28.05.2021 19:58 Ответить
Найдут другого двойника ) или тройника
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28.05.2021 20:53 Ответить
Теперь догадайся какая следующая страна на очереди ?
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28.05.2021 21:04 Ответить
Не разделяю вашего мнения, которое читается в вашем намеке. Украина уже оторвалась от ряшки слишком далеко.
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29.05.2021 07:17 Ответить
"Лукашенко показал, что Беларусь - это "людоедское государство" - тобто сам Лукашенко є веганом, а держава Білорусь - людожером.
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28.05.2021 20:01 Ответить
Беларусь не людоедское государство . Лукашенко убица и людоед , росийских холоп и шизофреник .
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28.05.2021 21:00 Ответить
 
 