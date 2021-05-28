Лукашенко показал, что Беларусь - это "людоедское государство", - советник главы ОП Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко показал, что это "людоедское государство".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Все, что продемонстрировал Лукашенко, что Беларусь - людоедское государство, которое может себе позволить не обращать внимания на цивилизационные правила поведения", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП ответил, ждет ли украинская власть в Киеве Светлану Тихановскую, которая была соперницей Лукашенко на выборах в 2020 году, и встретится ли с ней президент Зеленский.

"Во-первых, я не знаю, приедет ли она. Это уже, наверное, вопрос к ее штабу. Во-вторых, она себя хорошо чувствует в Вильнюсе, там у нее разветвленная сеть поддержки. Если она приедет в Киев, то, безусловно, мы ее будем встречать, потому что это нужно", - добавил он.

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