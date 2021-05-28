Лукашенко показал, что Беларусь - это "людоедское государство", - советник главы ОП Подоляк
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Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко показал, что это "людоедское государство".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Все, что продемонстрировал Лукашенко, что Беларусь - людоедское государство, которое может себе позволить не обращать внимания на цивилизационные правила поведения", - отметил Подоляк.
Советник главы ОП ответил, ждет ли украинская власть в Киеве Светлану Тихановскую, которая была соперницей Лукашенко на выборах в 2020 году, и встретится ли с ней президент Зеленский.
"Во-первых, я не знаю, приедет ли она. Это уже, наверное, вопрос к ее штабу. Во-вторых, она себя хорошо чувствует в Вильнюсе, там у нее разветвленная сеть поддержки. Если она приедет в Киев, то, безусловно, мы ее будем встречать, потому что это нужно", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Інтелект, розум, розуміння...відсутні від слова зовсім.
А вообще он действительно молодец. Если не щемить сябров, то эти граждане жопу с дивана не подымут. По этому чем жостче Бацка будет действовать по отношению к своим детям - тем лучше. Тем скорше они его свергнут Логично, Татьяна?
Все такие:
- Что за дела ?!
Мужик:
- Тихо, а то будет как в Украине!
Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
- А что было в Украине ?
Мужик:
- А в Украине мне сразу морду набили….
Хотя бы вон, как у Зелинского...