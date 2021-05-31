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Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Общество

Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины приложит все усилия, чтобы найти украинским компаниям, пострадавшим от санкций Беларуси, альтернативные рынки продажи их товаров.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в Министерство иностранных дел, и мы вместе с торговым представителем Украины приложим все усилия, чтобы найти этой компании альтернативный рынок продажи ее товаров", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украине не вводила против Беларуси никаких экономических санкций, применяя другие элементы давления. Это Беларусь, подчеркнул Кулеба, решил применить механизм индивидуальных санкций.

Читайте: Украина потери белорусского топлива не заметит вообще, - председатель совета директоров "Укртатнафты" Овчаренко

Ранее торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Украина считает такое решение необоснованным и дискриминационным.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Ти відстав від життя. Стратегічний курс на знищення промисловості і побудову аграрної супердержави був офіційно проголошений ще 7 років тому. Як і шлях в минуле. Причому все це успішно втілюється. Руйнуються останні жалюгідні залишки промисловості, прийнятий фактично кріпацький трудовий кодекс, де пан може розпоряджатись наймитом майже як рабом, в нас вже громади і старости, за словами ЗМІ, "комірне" ми вже платимо, зовсім недалеко і до сплати "подушного"... 18 століття вже зовсім поруч...
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29.05.2021 00:34
+4
На Московії білоруські продукти харчування ціняться високо , бо москалі взагалі гівно їдять . В них навіть сіль з якимось піском 50/50 .
А в Україні білоруські продукти це так собі , нижче середнього . Зовсім поганими не назвеш , про біду - їсти можна . Але для чого , як є повно всяких смаколиків та ласощів і своїх і з усього світу . Україна - відкрита економіка , вільний ринок і цілий світ . Білорусія - підсанкційна економіка і на постійному подсосі в Московії . . Це некоректно нас порівнювати .
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29.05.2021 00:08
+3
ага, знаємо, на чиї ринки воно спрямоване...

Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9431
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28.05.2021 23:31
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Не думаю що пісні Олега Вінника ще десь слухатимуть.
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28.05.2021 23:21 Ответить
мід, я потєрял ринок в Україні, помогітє мені його найти.
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28.05.2021 23:30 Ответить
Вам в МВД.
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29.05.2021 00:12 Ответить
Министр отметил, что Украине не вводила против Беларуси никаких экономических санкций Источник: https://censor.net/ru/n3268189

Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 135 Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1907 Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 135
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28.05.2021 23:31 Ответить
ага, знаємо, на чиї ринки воно спрямоване...

Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9431
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28.05.2021 23:31 Ответить
это уже "купи-продай", а не МИД - свою работу делать не хочет. или не может. а вот "помочь" бизнесу - всегда готов.
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28.05.2021 23:38 Ответить
Так ведь не за просто так...а за толику малую...
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28.05.2021 23:40 Ответить
почитай може функции МИД-а, тупень? Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4774 одна из его функций - продвижение украинских товаров и услуг в мире Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 476
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29.05.2021 12:27 Ответить
А качество той продукции что бы она соответствовала другим странам тоже мид повышать будет??
Если та или иная компания продавала в белоруссию...то шансов продать этот же продукт в ЕС нет ни каких...
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28.05.2021 23:39 Ответить
качество украинской экспортной продукции часто превышает требования ЕС. проблема в затяжной сертификации, с помощью которой евробюрократы "защищают" свой рынок.
при этом контрабанда например сигарет в ЕС осуществляется прямо эшелонами Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2856
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29.05.2021 12:29 Ответить
Згоріла хата най горить стодола, навіщо нам взагалі
Промисловість? Назад в майбутнє!!!
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28.05.2021 23:43 Ответить
Ти відстав від життя. Стратегічний курс на знищення промисловості і побудову аграрної супердержави був офіційно проголошений ще 7 років тому. Як і шлях в минуле. Причому все це успішно втілюється. Руйнуються останні жалюгідні залишки промисловості, прийнятий фактично кріпацький трудовий кодекс, де пан може розпоряджатись наймитом майже як рабом, в нас вже громади і старости, за словами ЗМІ, "комірне" ми вже платимо, зовсім недалеко і до сплати "подушного"... 18 століття вже зовсім поруч...
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29.05.2021 00:34 Ответить
Тому і пишу, хата вже згоріла😀
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29.05.2021 11:57 Ответить
и чей ты раб на сегодня?
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29.05.2021 12:29 Ответить
Якби ти не був лежнем і альфонсом, а ходив на роботу, то знав би, що нині всі наймані працівники на приватному підприємстві, особливо прості робітники, є фактично безправними рабами...
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29.05.2021 13:25 Ответить
Так во всем мире, единственное право раба
Выбрать себе хозяина
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29.05.2021 13:33 Ответить
В нас, в Україні, поки що так. Поки що. Бо до справжнього кріпосного права вже недалеко...
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30.05.2021 00:16 Ответить
На Московії білоруські продукти харчування ціняться високо , бо москалі взагалі гівно їдять . В них навіть сіль з якимось піском 50/50 .
А в Україні білоруські продукти це так собі , нижче середнього . Зовсім поганими не назвеш , про біду - їсти можна . Але для чого , як є повно всяких смаколиків та ласощів і своїх і з усього світу . Україна - відкрита економіка , вільний ринок і цілий світ . Білорусія - підсанкційна економіка і на постійному подсосі в Московії . . Це некоректно нас порівнювати .
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29.05.2021 00:08 Ответить
Evrope net produktov s Belorus,tut ix nenajdios magazinax,Oni daze razresenyje neprosit tut ix vozit.S Ukraini tak jest produkti i ne malo tut ix
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29.05.2021 00:14 Ответить
Vriatli najdios amerike produktov s raski,a vot s Litvi v kazdom supermarkete najdios i raznoj produkciji.Pro Belorus tak sovsem necego govorit Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9981
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29.05.2021 00:28 Ответить
Так, Білорусь це скажімо стабільно низька якість, Польща стабільно висока, а Україна стабільно непердбачувана 😁
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29.05.2021 10:49 Ответить
Ичто даже с ватными скрепами и таким же диктатором как беласуси?
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29.05.2021 00:12 Ответить
Polno jest produktov s Ukraini Evrope,tolko vi mozet nevydeli.Vot s Belorus net takix Evrope,tak sto sama Belorus poteriajet rynok bolse cem oni dumajet
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29.05.2021 00:17 Ответить
На жаль в Aldi не продают рижские шпроты Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9468
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29.05.2021 00:50 Ответить
хотя там самый дешевый Warsteiner и Staropramen Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2455
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29.05.2021 00:52 Ответить
Supermarkete amerike supergigante Walmart jest litovskaja produkcija,no ne sproti,a rybnaja produkcija.Tut lasos i drugoje mozet 100 raznix produktov tam prodajut,jesli ryba..A ALdi tak ona i u nas jest Litve,LIDL takze jest
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29.05.2021 01:23 Ответить
хто дивився цю херню в шустрика?
Блін, мураєва, арестовича, кулікова шухрича... повний звіринець назбирали
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29.05.2021 00:14 Ответить
Обещать не значит жениться.
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29.05.2021 00:37 Ответить
А как помочь тем кто остался без любимых с детства белорусских сгущенке и креветках?
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29.05.2021 00:47 Ответить
Krevetki toze LItve realno vyracyvajet,ix s ameriki malenkix tut zavozit i zdes vyracyvajet,a potom prodajut,tut nasemu rynku.Ix nado ocen akuratno prsmatrivat,temperaturni rezim i drugoje.
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29.05.2021 01:28 Ответить
народ вы зря спамите русаков - интересно ведь слушать их истерики по поводу отсутствия оливье и грибочков под водяру Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7996
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29.05.2021 00:55 Ответить
А почему раньше не находили рынков для превращения негативного внешнего баланса в позитивный или хотя бы в нейтральный? Что не надо было? Раньше не могли находить, а сейчас найдут? Тогда и не нужны были бы деньги МВФ. Отмазочка-обманочка. Нам продолжают врать. Ясно, что в данном случае внешеторговый баланс страны станет еще больше отрицательный.
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29.05.2021 06:57 Ответить
Сиди уже на бутылке молча, чучело лишнехромосомное Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4161Про гражданскую войну и распятых мальчиков забыл написать Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3039
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29.05.2021 12:33 Ответить
сразу за углом..... там тётя Соня тоже семочками торгует.....
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29.05.2021 07:14 Ответить
Дело Протасевича и все то что сейчас происходит в Беларуси, для Украины по важности не входит ни в какое сравнение с тем, что через месяц вступает в действие афера тысячелетия - дерибан Украинской Земли олигархами и иностранцами.
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29.05.2021 08:10 Ответить
Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу землі тисячами га на юр особу. і як завжди руками українців,і звісно" для їхнього ж счастя".і все ,що було раніше-дитячі забавки,бо це мудре рішення- не просто мудре. Ваша думка
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" . Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль https://censor.net/ru/news/3264458/stoimost_zemli_mojet_vozrasti_v_25_raza_eto_tochno_obogatit_nashih_lyudeyi_shmygal Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне.велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ). Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання.

17.05.2021 12:57
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№22/115926-еп
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України, передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.

Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
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29.05.2021 09:55 Ответить
Так не продавай свою землю - и олигархи останутся голодными Компаніям, які втратили ринок у Білорусі, МЗС допоможе знайти альтернативні ринки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4502
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29.05.2021 12:33 Ответить
Як і завжди -за те що хата з краю
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29.05.2021 09:47 Ответить
Смешно читать))
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29.05.2021 18:10 Ответить
 
 