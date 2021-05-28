РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5418 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика Задержание Протасевича
7 069 67
Беларусь (7527) импорт (546) лицензия (178) товарооборот (107) Качка (44) Протасевич Роман (309)

Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка

Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Украина считает такое решение необоснованным и дискриминационным.

Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, под лицензирование попали кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина с 29 мая закрывает воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Беларуси, - Мининфраструктуры. ИНФОГРАФИКА

Как отметил Качка, решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292, вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на 6 месяцев.

"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", - добавил он.

Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка 01

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Также Кабмин установил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
А як слюгі наріда тепер існувати будуть без білоруської спущьонки? Не уявляю!
показать весь комментарий
28.05.2021 14:19
+14
Как обычно - членом на рояле Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 5891
показать весь комментарий
28.05.2021 14:20
+14
та запретить нах вообще белорускую продукцию
показать весь комментарий
28.05.2021 14:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можна вже назвать БНР. А кращі дрцзі - ЛНР,ДНР і Росія
показать весь комментарий
28.05.2021 14:15 Ответить
Не так. 9 федеральный округ.
показать весь комментарий
28.05.2021 14:19 Ответить
ПНР ещё есть, не забывайте
показать весь комментарий
28.05.2021 14:23 Ответить
Почалась торгівельна війна. На чому ж барижитиме кацаваротка?
показать весь комментарий
28.05.2021 14:18 Ответить
Сча лукашенко запретит Белавиа летать в и над Украиной Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 1626 Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 2894
показать весь комментарий
28.05.2021 14:37 Ответить
А без спущенки от бульбанутого Лука некоторые слуги околеют. Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 8037
показать весь комментарий
28.05.2021 15:06 Ответить
Чем ответит Зеля? Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 5522
показать весь комментарий
28.05.2021 14:19 Ответить
Как обычно - членом на рояле Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 5891
показать весь комментарий
28.05.2021 14:20 Ответить
А арь уже ответил конфетами )))) Хахахаха)))
показать весь комментарий
28.05.2021 20:41 Ответить
Нужно отказаться от их бензина.
Проживём, как-нибудь. Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 6297
показать весь комментарий
28.05.2021 14:21 Ответить
Сыграет своей пипиткой Луке, может бульбофюрер и передумает.
показать весь комментарий
28.05.2021 15:07 Ответить
А як слюгі наріда тепер існувати будуть без білоруської спущьонки? Не уявляю!
показать весь комментарий
28.05.2021 14:19 Ответить
Не їсти нам більше білоруських креветок.
показать весь комментарий
28.05.2021 14:42 Ответить
Угу.И белорусской камбалы. Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 2488
показать весь комментарий
28.05.2021 14:49 Ответить
а белорусский пармезан теперь для избранных
показать весь комментарий
28.05.2021 15:03 Ответить
я так понимаю, транзит газа через Беларусь накрывается медным чайником. Во всяком случае в Европе началось обсуждение вопроса.
показать весь комментарий
28.05.2021 14:21 Ответить
Це як Куйло вирішить
показать весь комментарий
28.05.2021 14:27 Ответить
Вопрос сложный, Европе уже нет назад хода. Но поглядим.
показать весь комментарий
28.05.2021 14:34 Ответить
А перед началом оккупации в Украине, московия также начинала с торговых войн, совпадения, не думаю.
показать весь комментарий
28.05.2021 14:22 Ответить
таракан беспощаден к собственному охлосу.....
показать весь комментарий
28.05.2021 14:22 Ответить
Бульбенфюрер атакуе!
показать весь комментарий
28.05.2021 14:22 Ответить
кацапцкие бюджетники покроют расходы на торговые войны луки ... деньжат уже у ***** выпросил
показать весь комментарий
28.05.2021 14:23 Ответить
Не заправляйтесь белорусским! Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 400
Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 4696
показать весь комментарий
28.05.2021 14:23 Ответить
Ходите пешком))) Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 5751
показать весь комментарий
28.05.2021 15:28 Ответить
Вот и я им об этом. Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 8294
показать весь комментарий
28.05.2021 15:34 Ответить
Отключил белорусский свет, российский газ и слил ихниее дизтопливо!
Теперь я свободный и счастливый. Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 2050
показать весь комментарий
28.05.2021 14:25 Ответить
А если ещё кацапскую вату из головы выкинешь.... Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 6472
показать весь комментарий
28.05.2021 14:27 Ответить
Не понял?
Шо, уже можно включать и заливать? Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 1552
показать весь комментарий
28.05.2021 14:29 Ответить
Дерьмо? Так себе замена ваты Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 2803
показать весь комментарий
28.05.2021 14:32 Ответить
ты давно отключил мозг. теперь ть свободен от разума. значит ты рузкий!!!
показать весь комментарий
28.05.2021 15:04 Ответить
У тебя его вообще включить в роддоме забыли. Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 3973
показать весь комментарий
28.05.2021 15:07 Ответить
это плод твоего больного воображения.
но. НО примечательно, что ты и не отрицаешь тот факт, что мозг у тебя отсутствует. ЧТД.
показать весь комментарий
28.05.2021 15:11 Ответить
дедываяваленок ?
показать весь комментарий
28.05.2021 15:33 Ответить
Не разговаривай с животными)) Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 2334
показать весь комментарий
28.05.2021 15:46 Ответить
А как твои соседи по палате № 6, Наполеон, Сралин и Членин, такие-же шизанутые, как и ты?
показать весь комментарий
28.05.2021 15:10 Ответить
Білорусь маоа профіцит у торгівлі з нами - треба виправляти становище та виводити у парітет как мінімум.
Уряд повинен зробити аудит торгівлі з Білорусью та ввести відповідні обмеження
показать весь комментарий
28.05.2021 14:26 Ответить
Ту думаешь, зебанутые знают, что такое паритет? Для них это слово не знакомо, значит ругательное. Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 405
показать весь комментарий
28.05.2021 15:12 Ответить
Акцизные марки на шоколадные батончики? - это СИЛЬНО!.... Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 9624
показать весь комментарий
28.05.2021 14:28 Ответить
дискриминационно? ввезался в драку так дерись, а не ной!
показать весь комментарий
28.05.2021 14:30 Ответить
адекватная реакция, а что, нужно было поаплодировать и сказать: молодцы, так держать?
показать весь комментарий
28.05.2021 15:11 Ответить
Так нужно зеркальные санкции против белорусских товаров вводить.
показать весь комментарий
28.05.2021 14:36 Ответить
А що Україна виробляє пральні машини?
показать весь комментарий
28.05.2021 14:43 Ответить
А что,кроме белорусских и купить нечего? Кошмар.😱
показать весь комментарий
28.05.2021 14:47 Ответить
уявіть собі - в мене є одна Candy
показать весь комментарий
28.05.2021 15:07 Ответить
Elektrolux/
показать весь комментарий
28.05.2021 15:08 Ответить
та запретить нах вообще белорускую продукцию
показать весь комментарий
28.05.2021 14:45 Ответить
Большего идиота как свихнувшийся агрофюрер я в своей жизни не видел Страна которой катастрофически не хватает валюты сама пилит ветку на которой сидит Сама же перекрывает потом валюты в страну... Тысячи беларусов не могут выехать из страны на работу за рубеж Все выходы из РБ закрыты Погранслужба ни на какие обращения не отвечает Люди не знают что им делать. Раньше ГЕТТО было в отношении городов Теперь же , агрофюрер превратил всю страну в ГЕТТО. Фюрера , само влюблённого, только в морг Он лечению не подлежит
показать весь комментарий
28.05.2021 14:54 Ответить
В стране свихнувшегося агрофюрера прирост **************** в прошлом году больше 10%, в переработке - 12%.
Валюту они будут получать через кацапов, в объятия к которым их бросили идиоты, вылизывающие промежность подкацапнице тихановской.
показать весь комментарий
28.05.2021 15:03 Ответить
про прирост ты на белоусском тв увидел?
показать весь комментарий
28.05.2021 15:06 Ответить
http://skrinshoter.ru/s/280521/ij6wZHi4
ниче так рост.
показать весь комментарий
28.05.2021 15:07 Ответить
Вчерась поляки на Белсат признали.
Ты только цензору доверяешь?
Мне тебя искренне жаль.
показать весь комментарий
28.05.2021 15:08 Ответить
ссылку на поялков давай.
http://skrinshoter.ru/s/280521/ij6wZHi4
я тебе вот этот скрин кину. это не цензор. комон. давай ссыль на поляков или ты ********
показать весь комментарий
28.05.2021 15:12 Ответить
Дурачек, ты сайт белсата найти не можешь?
Попроси санитаров!
показать весь комментарий
28.05.2021 15:14 Ответить
ссыль давай. или ты балабол
показать весь комментарий
28.05.2021 15:15 Ответить
А не пошел бы ты!
показать весь комментарий
28.05.2021 15:21 Ответить
эй юрий ан. ты баклан и балабол. со всеми вытекающими.
показать весь комментарий
28.05.2021 15:22 Ответить
Якщо ЄС перекриє ще й залізничне сполучення, то бульбофюрера чекає катастрова. Зараз Білорусь добре заробляє на транзиті залізничних вантажів, які ідуть з Китаю в Європу. Якби клоуни змогли перехопити частину цих перевезень і перенаправити їх через Україну, то ми отримали б великий зиск. Та чи квартальні клоуни на таке спроможні.
показать весь комментарий
28.05.2021 15:18 Ответить
Месяц назад Скабеева сралась что Орда запретила экспорт туалетной бумаги в Украину, украинцы будут вытираться лопухом, - сказала она (хотя там речь шла о просто бумаге). Тогда наверное она извела несколько рулонов.
И вот теперь я надеюсь она расскажет как бульбаши будут подтираться картофельной ботвой.
показать весь комментарий
28.05.2021 14:59 Ответить
у агрофюрера вавка в голове таки не заживает
показать весь комментарий
28.05.2021 15:01 Ответить
За даними Держстату За 2020-й рік імпорт в Україну з Білорусі склав $ 2,8 млрд, експорт з України в Білорусь $ 1,3 млрд. Україна має негативне сальдо зовнішньої торгівлі з Білоруссю 1,5 млрд доларів США.

Якщо Україна відповість пропорційно, то хто постраждає більше?
показать весь комментарий
28.05.2021 15:08 Ответить
Ничего, проезд подорожает, да и продукты, тупым пацреотам не привыкать.
показать весь комментарий
28.05.2021 15:10 Ответить
Украина теряет 8% на авиаперевозках, для начала.
показать весь комментарий
28.05.2021 15:23 Ответить
дорожает, так как зеленский и его шобла набивают карманы,
от бульбении это мало зависит, тушёнка за год в атб
подскочила на 50%, и это уже давно, ну и многое другое тоже
показать весь комментарий
28.05.2021 15:39 Ответить
Для початку Україна, Украерорух, навігаційна служба якого супроводжує літак з землі, тільки виграє від того, що літаки оминаючи Білорусь будуть летіти транзитом територією України. А ті хто літав з Києва у Москву програють, бо тепер їм прийдеться літати не через Мінськ, а через Туреччину.
показать весь комментарий
28.05.2021 16:34 Ответить
Білорусь ввела ліцензування для низки товарів з України, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 9218
показать весь комментарий
28.05.2021 15:44 Ответить
А ви автобуси і вантажівки купляйте. Головне ж щоб не Богдани.
показать весь комментарий
28.05.2021 15:15 Ответить
Головне аби не львівські Електрони...
показать весь комментарий
28.05.2021 21:31 Ответить
 
 