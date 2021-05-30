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Число заражений COVID-19 в мире превысило 170 млн человек

Новости Цензор.НЕТ Общество

Число заражений COVID-19 в мире превысило 170 млн человек

По состоянию на утро 30 мая количество больных COVID-19 в мире составило 170 млн 657 тыс. 253 человек.

При этом 152 640 036 человек выздоровели, 3 549 402 человек - умерли.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, передает Цензор.НЕТ.

Наибольшее количество больных COVID-19 зафиксировано в США, где заразились 34 035 318 человек, умерли - 609 421.

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На втором месте Индия, где количество инфицированных составляет 27 894 800 человек, умерли - 325 998. На третьем месте Бразилия - 16 471 600 больных, зафиксировано 461 142 смертей от COVID-19.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 84 человека, зафиксированы 1 703 новых случая заражения, свыше 5 тыс. человек выздоровели.

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И какой это %% от общей численности населения планеты? А выздоровевших, тоже в %% соотношении? Просто кидать цифры - это так не работает, разве что хайпануть или напарить лоха.
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30.05.2021 12:01 Ответить
В Украине за год с небольшим 5,5% переболело. Так что лет за 20 все переболеем и потеряем от ковида порядка миллиона человек.
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30.05.2021 15:42 Ответить
И как на счет эпидемиологического порога? Сильно превышен?
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30.05.2021 15:47 Ответить
Для высокозаразных иили опасных заболеваний эпидпорога как такового нет. Это понятие применяют для эндемичных заболеваний.
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30.05.2021 15:50 Ответить
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a pandemic.[1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a baseline rate of incidence; epidemics for certain diseases, such as influenza, are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.[2] A few cases of a very rare disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the common cold) would not.
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30.05.2021 16:15 Ответить
Ну так в данном случае можно применить те же критерии, что и к гриппу, т.е. эпидемпорог таки существует.
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30.05.2021 16:33 Ответить
То есть Вы предлагаете игнорировать тот факт, что ковид до конца 2019 у людей не встречался? Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 170 млн осіб - Цензор.НЕТ 7938 Зачем?
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30.05.2021 16:37 Ответить
Упоминание коронавирусных инфекций начинается с конца 2019 года? Вы уверены?
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30.05.2021 17:02 Ответить
Бедняга, Вы все еще путаете коронавирусы вообще и вирус 2019-nCoV, который я для краткости называю ковид? Стыдоба.
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31.05.2021 08:18 Ответить
Вы еще начните отдельно упоминать каждый штамм и, тогда, на этом основании можно заявить, что, к примеру, до "индийского" штамма "жизни не было", а вот "индийский" - это дааа Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 170 млн осіб - Цензор.НЕТ 5969
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31.05.2021 10:18 Ответить
Что Вы свими шуточками а-ля Петросян хотите сказать? В Украине уже 52 тысячи человек от ковида умерло. В ВСУ умерших от ковида уже больше, чем боевые потери за тот же период. А сколько людей, переболев, подорвали здоровье, а экономические потери, а хреновое качество образования в этот период и еще много чего? Смешно Вам?
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31.05.2021 11:20 Ответить
Напомню, что в автомобильных катастрофах в Украине гибнет по несколько тысяч человек каждый год. От рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета тоже цифры зашкаливают. Туберкулёз уже вообще никто не учитывает. Однако паника только по ковиду...
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31.05.2021 12:08 Ответить
Все учитывается. Рак, диабет, сердечно-сосудистые - это все незаразные заболевания. И их возникновение во многом обусловлено образом жизни. По туберкулезу заболеваемость снижается, в последние годы от него умирало примерно 3400-3500 человек в год, примерно столько же гибнет за год в ДТП. Но ковид с порядка 30-40 тыс смертей в год добавился к ним, а не возник вместо них. Поэтому надо бороться и с тем,и с другим.
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31.05.2021 12:17 Ответить
Незаразные, а распространены не меньше ковида. 3400-3500 от туберкулёза, 3400-3500 в авариях... и так набежит цифра вполне сопоставимая с ковидом. И всё это на фоне полного бездействия. Где тубдиспансеры позакрывали, где масочки сп-здили и продали налево, где вместо вакцины реплики закупают, или НЕ закупают ничего, где вообще ничего не делали и делать не собираются... Пролблема не в эпидемиях и болезнях, а в полном цинизме и пофигизме властей (с поддержкой и улюлюканьем тех самых 73%), которые используют политику паразитов, питаясь на теле Украины и Украинцев (в том числе и тех самых 73%), но не связывающих благополучие Украины со своим, скорее, наоборот.
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31.05.2021 12:24 Ответить
...или стали меньше диагностировать. There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics...
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31.05.2021 13:21 Ответить
Нафантазировать, конечно, можно все, что угодно. Например "Тайные эскадроны смерти, ранее убивавшие под видом туберкулеза, теперь убивают под видом ковида" или подобную чкпуху. Тогда, вместо дискуссии будет монолог из Ваших сказок.
ПС Вы бывали в тубдиспансерах или у фтизиатров? Не задавались вопросом "Почему персонал тубдиспансеров и фтизиатры носят марлевые повязки?" и далее "А что будет с заболеваемостью от туберкулеза, если большая часть населения тоже повязки наденет?"
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31.05.2021 13:28 Ответить
Вы совершенно правы. Если, к примеру, зэко-***** лжива и воровита во всём, включая медицину, то почему для статистики по медицине вдруг будет какое-то исключение?
Что касается тубдиспансеров, то недалеко от меня было несколько, сейчас вместо них высоточки. А куда делись те, кто там проходил диспансеризацию? Внезапно выздоровели?
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31.05.2021 14:20 Ответить
Те, кто там диспансерил - часть умерла, часть выздоровела, а часть болеет. А на учет они переведены в местные поликлиники. Кстати, немалая часть тубинфицированных - бомжи, мигранты и криминальные элементы, они не особо-то в диспансеры ходили.
При наличии диспансеров в Украине было около 25% мультирезистентного туберкулеза, в ЕС при отсутствии диспансеров - около 1%. Так что те диспансеры больше похожи были на инкубаторы и бактериообменники устойчивых форм.
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31.05.2021 14:58 Ответить
Как в анекдоте про медведя и туркменов-стротелей в Москве - "кто их там считает?.."
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31.05.2021 15:24 Ответить
Да, в ЕС их никто не считает. Дикие люди, нет чтобы у нашей медицины учиться.
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31.05.2021 16:21 Ответить
зэко-***** не ЕС и, даже, не медицина.
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31.05.2021 16:33 Ответить
Бросай бухать.
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31.05.2021 17:03 Ответить
Как грится, не судите по себе Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 170 млн осіб - Цензор.НЕТ 2780
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31.05.2021 17:11 Ответить
Я даже спьяну Европейскую солидарность с Европейским союзом не спутаю. Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 170 млн осіб - Цензор.НЕТ 8950
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31.05.2021 17:17 Ответить
Вам везде кажется Европейская Солидарность, как одному потерпевшему вiслюку Порошенко Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 170 млн осіб - Цензор.НЕТ 8772
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31.05.2021 17:19 Ответить
Число заражений COVID-19 в мире превысило 170 млн человек

Сколко насморком иногда страдают это вообще ужас!
Но главное,. что навара с насморка никакого!...
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30.05.2021 12:39 Ответить
А с Испанского гриппа какой навар был?
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30.05.2021 15:45 Ответить
Тогда уж с французского. Это как короновирус "уханьский", хоть начался с новосиба...
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30.05.2021 16:34 Ответить
 
 