Число заражений COVID-19 в мире превысило 170 млн человек
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на утро 30 мая количество больных COVID-19 в мире составило 170 млн 657 тыс. 253 человек.
При этом 152 640 036 человек выздоровели, 3 549 402 человек - умерли.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, передает Цензор.НЕТ.
Наибольшее количество больных COVID-19 зафиксировано в США, где заразились 34 035 318 человек, умерли - 609 421.
На втором месте Индия, где количество инфицированных составляет 27 894 800 человек, умерли - 325 998. На третьем месте Бразилия - 16 471 600 больных, зафиксировано 461 142 смертей от COVID-19.
Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 84 человека, зафиксированы 1 703 новых случая заражения, свыше 5 тыс. человек выздоровели.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ежегодно в Украине от туберкулеза умирает 7,5 тыс. человек 24 марта 2012
По их данным, в 2020 году в Украине выявили 17 593 случая заболевания туберкулезом. В прошлом году от этой болезни умерли 2 886 человек, отмечали в Государственной службе статистики. 10 марта, 2021
Неплохо снизили смертность и даже без диспансеров.
ПС Вы бывали в тубдиспансерах или у фтизиатров? Не задавались вопросом "Почему персонал тубдиспансеров и фтизиатры носят марлевые повязки?" и далее "А что будет с заболеваемостью от туберкулеза, если большая часть населения тоже повязки наденет?"
Что касается тубдиспансеров, то недалеко от меня было несколько, сейчас вместо них высоточки. А куда делись те, кто там проходил диспансеризацию? Внезапно выздоровели?
При наличии диспансеров в Украине было около 25% мультирезистентного туберкулеза, в ЕС при отсутствии диспансеров - около 1%. Так что те диспансеры больше похожи были на инкубаторы и бактериообменники устойчивых форм.
Сколко насморком иногда страдают это вообще ужас!
Но главное,. что навара с насморка никакого!...