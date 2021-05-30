Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 170 млн осіб
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Станом на ранок 30 травня кількість хворих COVID-19 у світі становить 170 млн 657 тис. 253 осіб.
При цьому 152 640 036 осіб одужали 3 549 402 осіб - померли.
Про це свідчать дані сайту Worldometer, передє Цензор.НЕТ.
Найбільшу кількість хворих COVID-19 зафіксовано в США, де заразилися 34 035 318 людей, померли - 609 421.
На другому місці Індія, де кількість інфікованих становить 27 894 800 осіб, померло - 325 998. На третьому місці Бразилія - 16 471 600 хворих, зафіксовано 461 142 смерті від COVID-19.
Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 84 людини, зафіксовані 1 703 нових випадки зараження, понад 5 тис. осіб одужали.
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Ежегодно в Украине от туберкулеза умирает 7,5 тыс. человек 24 марта 2012
По их данным, в 2020 году в Украине выявили 17 593 случая заболевания туберкулезом. В прошлом году от этой болезни умерли 2 886 человек, отмечали в Государственной службе статистики. 10 марта, 2021
Неплохо снизили смертность и даже без диспансеров.
ПС Вы бывали в тубдиспансерах или у фтизиатров? Не задавались вопросом "Почему персонал тубдиспансеров и фтизиатры носят марлевые повязки?" и далее "А что будет с заболеваемостью от туберкулеза, если большая часть населения тоже повязки наденет?"
Что касается тубдиспансеров, то недалеко от меня было несколько, сейчас вместо них высоточки. А куда делись те, кто там проходил диспансеризацию? Внезапно выздоровели?
При наличии диспансеров в Украине было около 25% мультирезистентного туберкулеза, в ЕС при отсутствии диспансеров - около 1%. Так что те диспансеры больше похожи были на инкубаторы и бактериообменники устойчивых форм.
Сколко насморком иногда страдают это вообще ужас!
Но главное,. что навара с насморка никакого!...