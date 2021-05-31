7 805 16
Апелляционный суд объявляет решение по делу активиста Стерненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Новости Цензор.НЕТ Общество
Апелляционный суд Одессы объявляет окончательное решение по делу против активистов Сергея Стерненко и Руслана Демчука.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.
Топ комментарии
+5 Эдуард Силенко
показать весь комментарий31.05.2021 14:25
+5 Эдуард Силенко
показать весь комментарий31.05.2021 15:05
+4 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показать весь комментарий31.05.2021 14:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
- скасування вироку та призначення нового розгляду у суді першої інстанції.