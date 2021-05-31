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Апелляционный суд объявляет решение по делу активиста Стерненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Апелляционный суд Одессы объявляет окончательное решение по делу против активистов Сергея Стерненко и Руслана Демчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Якщо обвинуваченого оправдовують останьою судовою інстанцією, це значить що всі хто до цього робив брехливі звинувачення та засуджував мають бути притягнуті самі до кримінальної відповідальності.
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31.05.2021 14:25
+5
Що вона мичить під носа?! Коли пяні їздять на мерсах чи лексусах, то там такі говіркі та борзі, а тут як серливі коти.
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31.05.2021 15:05
+4
Падлы. Засудят и заставят к зеледенту за помилованием обращаться. Этот зеледент очень обижен за свои "42 года".
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31.05.2021 14:10
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Зная судейское гнильё вопрос только в сроке.
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31.05.2021 14:03 Ответить
Признают невиновным!
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31.05.2021 14:04 Ответить
Падлы. Засудят и заставят к зеледенту за помилованием обращаться. Этот зеледент очень обижен за свои "42 года".
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31.05.2021 14:10 Ответить
Мне бермуторно на сердце и тревожно на душе..Засудят патриота,твари..
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31.05.2021 14:21 Ответить
Якщо обвинуваченого оправдовують останьою судовою інстанцією, це значить що всі хто до цього робив брехливі звинувачення та засуджував мають бути притягнуті самі до кримінальної відповідальності.
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31.05.2021 14:25 Ответить
Абсолютно із Вами згІден,пане Силенко.Аот до речі: як-ся має шарико(кулько)губа доченька пані судді печерського суду,її, розумничку,не засудили за роздмухування сепарських настроїв?
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31.05.2021 14:38 Ответить
що ви - вона майбутне "системи" ...- тим паче татусь латентний сепар в ДБР , а мамуся аналогічна лже-мантійка....- система вирощуе собі подібні кадри ...
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31.05.2021 15:42 Ответить
там за кадром, випадково, триколор не висить?.
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31.05.2021 14:25 Ответить
спрогнозую, що рішення апеляційного суду буде про:
- скасування вироку та призначення нового розгляду у суді першої інстанції.
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31.05.2021 14:31 Ответить
Мабуть років 5 все-таки залишать...
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31.05.2021 14:34 Ответить
Що вона мичить під носа?! Коли пяні їздять на мерсах чи лексусах, то там такі говіркі та борзі, а тут як серливі коти.
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31.05.2021 15:05 Ответить
 
 