УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4770 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Вирок Стерненку
7 805 16
суд (8030) Апеляційний суд (276) Стерненко (374)

Апеляційний суд оголошує рішення у справі активіста Стерненка. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Апеляційний суд Одеси оголошує остаточне рішення у справі проти активістів Сергія Стерненка та Руслана Демчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

Також дивіться: Під офісом Зеленського вимагають справедливого суду для Стерненка: "Тобі не личить диктатура" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Якщо обвинуваченого оправдовують останьою судовою інстанцією, це значить що всі хто до цього робив брехливі звинувачення та засуджував мають бути притягнуті самі до кримінальної відповідальності.
показати весь коментар
31.05.2021 14:25
+5
Що вона мичить під носа?! Коли пяні їздять на мерсах чи лексусах, то там такі говіркі та борзі, а тут як серливі коти.
показати весь коментар
31.05.2021 15:05
+4
Падлы. Засудят и заставят к зеледенту за помилованием обращаться. Этот зеледент очень обижен за свои "42 года".
показати весь коментар
31.05.2021 14:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зная судейское гнильё вопрос только в сроке.
показати весь коментар
31.05.2021 14:03 Відповісти
Признают невиновным!
показати весь коментар
31.05.2021 14:04 Відповісти
Падлы. Засудят и заставят к зеледенту за помилованием обращаться. Этот зеледент очень обижен за свои "42 года".
показати весь коментар
31.05.2021 14:10 Відповісти
Мне бермуторно на сердце и тревожно на душе..Засудят патриота,твари..
показати весь коментар
31.05.2021 14:21 Відповісти
Якщо обвинуваченого оправдовують останьою судовою інстанцією, це значить що всі хто до цього робив брехливі звинувачення та засуджував мають бути притягнуті самі до кримінальної відповідальності.
показати весь коментар
31.05.2021 14:25 Відповісти
Абсолютно із Вами згІден,пане Силенко.Аот до речі: як-ся має шарико(кулько)губа доченька пані судді печерського суду,її, розумничку,не засудили за роздмухування сепарських настроїв?
показати весь коментар
31.05.2021 14:38 Відповісти
що ви - вона майбутне "системи" ...- тим паче татусь латентний сепар в ДБР , а мамуся аналогічна лже-мантійка....- система вирощуе собі подібні кадри ...
показати весь коментар
31.05.2021 15:42 Відповісти
там за кадром, випадково, триколор не висить?.
показати весь коментар
31.05.2021 14:25 Відповісти
спрогнозую, що рішення апеляційного суду буде про:
- скасування вироку та призначення нового розгляду у суді першої інстанції.
показати весь коментар
31.05.2021 14:31 Відповісти
Мабуть років 5 все-таки залишать...
показати весь коментар
31.05.2021 14:34 Відповісти
Що вона мичить під носа?! Коли пяні їздять на мерсах чи лексусах, то там такі говіркі та борзі, а тут як серливі коти.
показати весь коментар
31.05.2021 15:05 Відповісти
 
 