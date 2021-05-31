Апеляційний суд оголошує рішення у справі активіста Стерненка. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Апеляційний суд Одеси оголошує остаточне рішення у справі проти активістів Сергія Стерненка та Руслана Демчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

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