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Апеляційний суд оголошує рішення у справі активіста Стерненка. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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Апеляційний суд Одеси оголошує остаточне рішення у справі проти активістів Сергія Стерненка та Руслана Демчука.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.
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- скасування вироку та призначення нового розгляду у суді першої інстанції.