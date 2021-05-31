Четыре оборонных предприятия жалуются на провал Гособоронзаказа
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В течение 2020 года сразу несколько государственных оборонных предприятий пожаловались в правительство на отсутствие финансирования тайных военных проектов в рамках оборонного заказа Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает сеть общественных организаций, которые выступают за реформу гособоронзаказа: StateWatch, НАКО и Проект реформы оборонных закупок, передает Цензор.НЕТ.
В конце прошлого года Павлоградский химический завод, который производит снаряжение ракетных двигателей, сообщил в СНБО, что Минобороны игнорирует выполнение Указа Президента № 59/2020 по созданию новых видов ракетного вооружения и боеприпасов. В частности МОУ не вовремя приняло решение о заказе производства ракетных комплексов "Вільха", "Вільха-М", "Гром" и др.
На химзаводе подчеркнули, что не могут получить финансирование от министерства, а потому уникальные производственные мощности предприятия простаивают, а профессиональный персонал уволен.
Выдержка из письма Павлоградского химзавода
По результатам финансового отчета 2020 года Павлоградский химзавод получил 156,8 млн грн чистого убытка.
Запорожское госпредприятие "Радиоприбор", специализирующееся на производстве радиоаппаратуры для ВСУ, в письме к правительству сообщил, что не имеет прямых контрактов с Министерством обороны в рамках государственного оборонного заказа. Вместе с тем, имеет только субподряд от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова, которое производит БТР-4Е для армии. Однако, из-за незагруженности и несвоевременных выплат от ХКБМ, которое в свою очередь не может вовремя получить выплаты от Минобороны, "Радиоприбор" не способен гарантировать системную работу.
К концу года дебиторская задолженность ХКБМ перед "Радиоприбор" составила 4,9 млн грн.
Львовский государственный завод "ЛОРТА", производящий аппаратуру связи спецназначения, в течение прошлого года не мог получить от Минобороны финансирование за заказанную продукцию, на производство которой завод потратил собственные оборотные средства в сумме 25 млн грн.
Группа предприятий Госкосмоса сообщила правительству, чтопрограмма "Производство военных транспортных средств" за 2020 год была профинансирована лишь на 25%. В частности отсутствует оборонный заказ на производство новых танков "Краб" и "Булат".
Общественные организации отмечают, что обнародовали только имеющуюся информацию о проблемах финансирования военных проектов Министерством обороны Украины. Этот список не является исчерпывающим, ведь вся информация о государственном оборонном заказе остается под грифом секретно, так как два министерства - Минстратегпром и Минобороны не смогли внедрить Закон Украины "Об оборонных закупках".
Вместе с тем, государственный оборонный заказ в 2020 и в 2021 годах утверждался правительством с существенным опозданием на 4-5 месяцев. Поэтому государственные оборонные предприятия оставались без должного финансирования.
Напомним, реформа государственного оборонного заказа, как неэффективной процедуры финансирования модернизации вооружения ВСУ, должна была быть заменена на систему конкурентных открытых процедур, предусмотренных законом "Об оборонных закупках", который должен усилить гражданский контроль за эффективность бюджетных расходов Минобороны в соответствии с практикой в странах НАТО.
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(с) зе
Считаю, что после Майдана можно было и "побеспределить" Страну регионалы рвали на куски годами. Люди вышли не из-за Евроинтеграции. Они хотели крови регионалов. Посадок, уничтожение их бизнеса и т.д. И правильно хотели. А что в итоге? Если бы мне, отмораживающему около бочки с костром конечности, тогда сказали, что ни один регионал не сядет, зато нам подарят Томос.... даже не знаю, возможно дал бы этому человеку в бубен и через пол часа уже был бы на вокзале.
С нас даже белорусы угарают что мы не в состоянии понять свои возможности.Пока президент слабак в этой стране ничего не поменяеться.И главное опущенное время.Молодёжь просто конвеером убегает.Страшно представить что будет через 10-15 лет.Страна пенсионеров...
По остальному не знаю, но чувствуется запашек от этой статьи. И вообще. Что может предложить наша оборонка? 25-ю модернизацию совкового говна? Деньги в никуда. Проще закупить в Европе и штатах уже проверенную временем технику и быть уверенным в ее работе и своевременным поставкам качественных комплектующих.
А в это время:
Строительство Президентского университета на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.
Уже только на строительство и ремонт дорог выделено более 10 миллиардов гривен.
Зеленский, ау! Ты в курсе, что идет война?
Ты Главнокомандующий или глава Автодора?
Источник: https://biz.censor.net/n3268475