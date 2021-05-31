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Четыре оборонных предприятия жалуются на провал Гособоронзаказа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Четыре оборонных предприятия жалуются на провал Гособоронзаказа

В течение 2020 года сразу несколько государственных оборонных предприятий пожаловались в правительство на отсутствие финансирования тайных военных проектов в рамках оборонного заказа Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает сеть общественных организаций, которые выступают за реформу гособоронзаказа: StateWatch, НАКО и Проект реформы оборонных закупок, передает Цензор.НЕТ.

В конце прошлого года Павлоградский химический завод, который производит снаряжение ракетных двигателей, сообщил в СНБО, что Минобороны игнорирует выполнение Указа Президента № 59/2020 по созданию новых видов ракетного вооружения и боеприпасов. В частности МОУ не вовремя приняло решение о заказе производства ракетных комплексов "Вільха", "Вільха-М", "Гром" и др.

На химзаводе подчеркнули, что не могут получить финансирование от министерства, а потому уникальные производственные мощности предприятия простаивают, а профессиональный персонал уволен.

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Четыре оборонных предприятия жалуются на провал Гособоронзаказа 01

Выдержка из письма Павлоградского химзавода

По результатам финансового отчета 2020 года Павлоградский химзавод получил 156,8 млн грн чистого убытка.

Запорожское госпредприятие "Радиоприбор", специализирующееся на производстве радиоаппаратуры для ВСУ, в письме к правительству сообщил, что не имеет прямых контрактов с Министерством обороны в рамках государственного оборонного заказа. Вместе с тем, имеет только субподряд от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова, которое производит БТР-4Е для армии. Однако, из-за незагруженности и несвоевременных выплат от ХКБМ, которое в свою очередь не может вовремя получить выплаты от Минобороны, "Радиоприбор" не способен гарантировать системную работу.

К концу года дебиторская задолженность ХКБМ перед "Радиоприбор" составила 4,9 млн грн.

Львовский государственный завод "ЛОРТА", производящий аппаратуру связи спецназначения, в течение прошлого года не мог получить от Минобороны финансирование за заказанную продукцию, на производство которой завод потратил собственные оборотные средства в сумме 25 млн грн.

Группа предприятий Госкосмоса сообщила правительству, чтопрограмма "Производство военных транспортных средств" за 2020 год была профинансирована лишь на 25%. В частности отсутствует оборонный заказ на производство новых танков "Краб" и "Булат".

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Общественные организации отмечают, что обнародовали только имеющуюся информацию о проблемах финансирования военных проектов Министерством обороны Украины. Этот список не является исчерпывающим, ведь вся информация о государственном оборонном заказе остается под грифом секретно, так как два министерства - Минстратегпром и Минобороны не смогли внедрить Закон Украины "Об оборонных закупках".

Вместе с тем, государственный оборонный заказ в 2020 и в 2021 годах утверждался правительством с существенным опозданием на 4-5 месяцев. Поэтому государственные оборонные предприятия оставались без должного финансирования.

Напомним, реформа государственного оборонного заказа, как неэффективной процедуры финансирования модернизации вооружения ВСУ, должна была быть заменена на систему конкурентных открытых процедур, предусмотренных законом "Об оборонных закупках", который должен усилить гражданский контроль за эффективность бюджетных расходов Минобороны в соответствии с практикой в странах НАТО.
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Топ комментарии
+57
Ну Свинарчуков же больше нет, Зебизяны что пошло не так?
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31.05.2021 15:42
+42
Депутат СН Вірастюк тусить на заході російського Спортмастера, що під "санкціями" Зеленського - типові "слугинароду".

Alex Noyt
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31.05.2021 15:45
+41
"Кінець епохи брехні" Четыре оборонных предприятия жалуются на провал Гособоронзаказа - Цензор.НЕТ 5661 Четыре оборонных предприятия жалуются на провал Гособоронзаказа - Цензор.НЕТ 577
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31.05.2021 15:41
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Страница 2 из 2
"Зелень"со своим предводителем-пацифистом упорно задвигает ВСУ в рамки начала 2014 года..
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31.05.2021 17:15 Ответить
саботаж
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31.05.2021 17:16 Ответить
У кожного злочину є автор-ворог і у нього є Прізвище та Ім'я, а хто їх прикриває? ДБР, СБУ, ГПУ, ВР- де ВИ?
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02.06.2021 19:19 Ответить
"Та ну вас нафиг! Мы тут университет будущего строим!"
(с) зе
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31.05.2021 17:42 Ответить
Почти все площади они сдают в аренду. Слава зеленым!
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31.05.2021 17:44 Ответить
Все что возродилось и создавалось при Порошенко добивают
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31.05.2021 17:53 Ответить
Ну и что? У нас зато ПРЕЗИДЕНСКИЙ ЗЕУНИВЕРСИТЕТ БУДУЩЕГО будет. Исключитеоьно для ЗЕДЕБИЛОВ.
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31.05.2021 18:51 Ответить
Это чистый саботаж, в условиях войны... Но зебобики мне орали, что это "они своими 1,5% от з/п подняли украинскую армию", а не Порох выбивал финансирование даже в самые худшие для экономики годы!
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31.05.2021 18:53 Ответить
А гімнокомандувач розібрався б,тільки от йому ніколи. Він готується відосік черговий запіліть...
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31.05.2021 19:07 Ответить
Сколько можно терпеть некомпетентность,даже есть подозрение на саботаж,хенералов Тарана,Хомчака и десятков других,таких же "профессионалов"?
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31.05.2021 19:17 Ответить
Подождите ! Голобородько наметил исторический план :-Лучшие выпускники "президентского университета" станут мозгом нашей "силиконовой долины" и это даст невиданные результаты. Украина получит оружие основанное на новых физических принципах и будет непобедимой. ( Детали нового сценария 95 квартала ) Страну может спасти только импичмент,но прикормленное мани-большинство с налитыми кровью глазами дружно трясет рогами - ни за что!
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31.05.2021 20:40 Ответить
да чего там. Так сразу и пишите. Нас спасет только шоколадный гецьман!
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01.06.2021 07:39 Ответить
Любезный,ваша ирония понятна....Должен признаться ,что после 1956 года кумиров в политике не имею.Но ,справедливости ради,скажу что за годы Украины независимой,лучше всех справлялся с обязанностями президента именно П.А.Порошенко. И при том это самые трудные годы.
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01.06.2021 09:45 Ответить
Конечно язык не повернется назвать его худшим. Но для меня это Ющ номер два. Много красивых слов, минимум действий. А именно после такого открытого коридора для реформ и кардинальных действий, которые дал Майдан, необходим был сильный духом человек. Считаю очередные просраные 5 лет жизни нашей любимой Украины
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01.06.2021 09:55 Ответить
Пост президента Украины четко прописан в основном законе.Свои конституционные обязанности П.А выполнял в рамках полномочий. Какого-либо большинства в Раде не имел и вынужден искать постоянные компромиссы. При этом была остановлена горячая фаза войны ,обеспечен экономический рост и рост (пусть и слабый) жизненного уровня ; ВОССТАНОВЛЕНА боеспособная армия ,получены "безвиз" и Томос ! Страна получила международное признание и перед нами открывались куда лучшие перспективы.!
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01.06.2021 10:49 Ответить
Это очень удобная позиция. Не питаю особой любви к нынешнему президенту. Считаю его временной фигурой, ссаной тряпкой, которой Коломойский отхлыстал Петю по щам. И кстати правильно сделал, но это тема отдельного обсуждения. А в чем удобная позиция? Как только речь заходит о нынешних провалах президента, то зеля во всем виноват. Как только тихим мирным упоминают Порошенко, так сразу вспоминается, что согласно президентским обязанностям он должен был сидеть у себя в кабинете и двумя руками держать Конституцию.
Считаю, что после Майдана можно было и "побеспределить" Страну регионалы рвали на куски годами. Люди вышли не из-за Евроинтеграции. Они хотели крови регионалов. Посадок, уничтожение их бизнеса и т.д. И правильно хотели. А что в итоге? Если бы мне, отмораживающему около бочки с костром конечности, тогда сказали, что ни один регионал не сядет, зато нам подарят Томос.... даже не знаю, возможно дал бы этому человеку в бубен и через пол часа уже был бы на вокзале.
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01.06.2021 11:44 Ответить
Да! И я б желал побеспределить.... Но,для этого харизмы мало,нужна команда единомышленников! Напомнить - сколько его попыток зарубили друзья-попутчики ? Когда вчерашние херои требовали отдельной славы....всякие юли ,садовые и даже яценюк (безусловно талантливый премьер!)- все требовали награды. Это зеленому чмо мудрый народ отпустил невиданную власть, а ему без договорняков никак, пришлось правила блюсти. Не было у него силенок для беспредела ,к сожалению!
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01.06.2021 16:31 Ответить
Ну такое..... когда твой кум протирает кресло ген прокурора, свой руководитель СБУ.... думаю не стоит прямо так приуменьшать его возможности. Думаю они был не на столько мизерными, чтобы умудриться за 5 лет не отправить на нары хотя бы одного регионала. Даже не заикаюсь про депутатов ВР, хоть областных мразей, собиравших и отправлявших толпы антимайдановцев. Вот только в этом направлении выхлопа ноль. В прочем как и с реформами, наведением порядка на таможне и т.д. и т.п. Безвиз и Томос конечно хорошо. Но далеко не за это гибли ребята, как на Майдане, так потом и на войне.
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01.06.2021 16:48 Ответить
А результаты этого бездействия мы наблюдаем сейчас. Регионалы отсиделись, зализали раны. Повылазили очередные Колесниковы и прочие. Всякие говорящие головы рабиновичи и прочая шваль вообще не стесняясь называют украинцев фашистами. Это как плесень. Необходило было с ней бороться, пока опять не разрослась.
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01.06.2021 16:51 Ответить
Солидарен! Бойких рабиновичей давно пора....Но ,это отдельная тема,а вернувшись к началу обмена мнений повторю: за годы независимой Украины лучше всех с обязанностями президента справился П.А.Порошенко! И крыльев за его спиной я не вижу ,просто констатирую факт!
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01.06.2021 17:07 Ответить
Спасибо за Иловайск и Дебальцево,а также за "победные" минские договорняки.
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01.06.2021 11:08 Ответить
думаю нашлось бы немало желающих расстрелять этих зажравшихся коррумпированых *********, называющих себя украинской властью
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31.05.2021 22:36 Ответить
"Головне припинити стріляти" в дії.
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31.05.2021 23:21 Ответить
Яка різниця всерівно нам п....а, ми невміемо бути нормальні і самостійні, олігофренус шарікувус.
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01.06.2021 00:00 Ответить
К стенке поставить челок 100 и конфисковать имущество семьи и всё сразу заработает.
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01.06.2021 00:10 Ответить
10 достаточно. остальных по порядку на нары.
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01.06.2021 00:20 Ответить
Мы в состоянии войны, за такое расстреливать нужно...
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01.06.2021 00:15 Ответить
Это кстати ответ почему от Украины шарахается Европа и инвесторы.Потому что на 8 год войны мы не можем запустить на полную катушку оборонные предприятия.Они должны работать в 2 смены а оружие и техника пулей выходить.Наши предки сотнями лет шли к независимости а поколение дураков не в состоянии оценить эти миллионные жертвы и свободу.
С нас даже белорусы угарают что мы не в состоянии понять свои возможности.Пока президент слабак в этой стране ничего не поменяеться.И главное опущенное время.Молодёжь просто конвеером убегает.Страшно представить что будет через 10-15 лет.Страна пенсионеров...
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01.06.2021 00:16 Ответить
и превратиться в очередную *********? когда стоит выбор между пенсией и вкидыванием лярдов в хрен знает что, для меня выбор очевиден. Или может со своего дивана готовы скинуться министерству обороны на ракеты? Тогда да, давайте
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01.06.2021 07:38 Ответить
К власти пришли предатели. Что вы хотите? Потому всё сливается. Умные люди сразу всё поняли, что при Зеленском ничего хорошего в стране не будет.
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01.06.2021 03:35 Ответить
умные люди, прежде чем орать Зрада, проверяют информацию или пытаются ее осмыслить. Порохоботы ноют и постят смешные картинки.
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01.06.2021 07:36 Ответить
Начнём с того, что я не порохобот. Или критиковать Зеленского только порохоботы могут? А все остальные люди его обожают? Заблуждаетесь!
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01.06.2021 14:41 Ответить
Простите. Мое высказывание было адресовано скорее не исключительно Вам. Просто пролистал немного ленту..... вновь сплошной негатив и очередные фотожабы
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01.06.2021 16:45 Ответить
які на справді смішні цифри - зелена мавпа готується будувати "університет" імені себе за 7 млрд гривень, в той час як заборгованість перед стратегічними підприємствами не дотягує навіть до 200 мільонів. Це ж реально, усі ті гроші на крадівництво вкрадені двічі - спочатку у нашого війська, потім на етапі тендерів та аукціонів.
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01.06.2021 06:45 Ответить
Что за бред? Радиоприбор??? У меня отец там работал. Предприятие сдохло и "распиляно" на куски уже лет 15 назад. Во что там вкладывать деньги? И что могло бы предложить нашей армии это предприятие? Они ставили спец связь на военную технику. Вот только эти "рации" по уровню развития застряли в 70-х. Кому нафиг нужна такая связь? Зрада?-не думаю. Кто-то занимается вбросами.
По остальному не знаю, но чувствуется запашек от этой статьи. И вообще. Что может предложить наша оборонка? 25-ю модернизацию совкового говна? Деньги в никуда. Проще закупить в Европе и штатах уже проверенную временем технику и быть уверенным в ее работе и своевременным поставкам качественных комплектующих.
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01.06.2021 07:35 Ответить
Виновные подлежат ликвидации!
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01.06.2021 08:01 Ответить
Зелена чума гроші краде скрізь.а особливо на будівництві_зараз знову видають проєкт на якийсь університет де буде знову вкрадено міліарди. Мерзоти
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01.06.2021 08:32 Ответить
От Зели я теперь жду прорыва. Предлагаю план С. Создать виртуальную армию, превосходящую русскую. А затем подарить Пу шлем, чтобы он увидел наши войска в дополненной реальности и испугался.
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01.06.2021 09:10 Ответить
ща, ща вот вот институт заработает за 7 лярдов и будет всё отлично!!)))
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01.06.2021 09:17 Ответить
Четыре оборонных предприятия жалуются на провал Гособоронзаказа из-за отсутствия финансирования.
А в это время:
Строительство Президентского университета на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.
Уже только на строительство и ремонт дорог выделено более 10 миллиардов гривен.
Зеленский, ау! Ты в курсе, что идет война?
Ты Главнокомандующий или глава Автодора?

Источник: https://biz.censor.net/n3268475
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01.06.2021 09:30 Ответить
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