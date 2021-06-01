Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца, - СМИ
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Прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий, которого в Украине разыскивают по подозрению в госизмене, обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца.
Об этом говорится в видеоблоге редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.
"В последний день, который допускается литовским законом, Шарий обжаловал это решение, и теперь впереди несколько месяцев волокиты, а возможно, даже год с копейками", - отметил он.
По его словам, суды Литвы теперь должны подтвердить, что действия миграционной службы страны в отношении Шария были корректными.
"Придется подождать. Рано или поздно, я абсолютно убежден, литовские власти победят и у Шария не будет статуса", - считает Сидоренко.
По его словам, лишение статуса беженца сделает пребывание Шария в странах Евросоюза нелегальным.
"Одновременно Шария объявили персоной нон грата в Литве. Это означает, что он не имеет права въехать на территорию этого государства, но, к сожалению, может оставаться в других странах ЕС, пока его, скажем, не депортируют...", - объяснил Сидоренко.
В этом контексте, по его словам, очень важно украинское дело в отношении Шария. Если украинская прокуратура сможет убедить власти стран ЕС, что расследование имеет серьезную почву, фигуранта должны выдать Украине.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.
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и его курочки здесь кудахтали то же
РФ, который под контролем ФСБ раскрутил! Его рекоминдовали во всех
рекомендациях и фабрика тролей повара Путина - Пригожина накручивала ему
просмотры и комменты. Он ведет психологическую войну против населения Украины с
целью деморализации и к склонению к прекращению сопротивления армии противника.
Психологические операции проводятся при помощи СМИ при подготовке к введению
войск на территорию противника, чтобы те не сопротивлялись. Шарий - это
работник спецслужб РФ по информационной войне!... 14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране НАТО/ЕС при
этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была членом
НАТО/ЕС... вата что взять
аж сльози нагортаються...
Само собой, теперь нужно придумать какую то затяжку времени, чтоб лохи успели забыть про утку с лишением Шария статуса беженца в Литве. Интересно, если суд что то рассматривает, то это открытая информация в Литве, или нет?