РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4710 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
5 416 22
беженцы (1463) Литва (2117) нон грата (403) Шарий Анатолий (220)

Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца, - СМИ

Прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий, которого в Украине разыскивают по подозрению в госизмене, обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца.

Об этом говорится в видеоблоге редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.

"В последний день, который допускается литовским законом, Шарий обжаловал это решение, и теперь впереди несколько месяцев волокиты, а возможно, даже год с копейками", - отметил он.

По его словам, суды Литвы теперь должны подтвердить, что действия миграционной службы страны в отношении Шария были корректными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Счет, с которого Шарий оплачивает покупку недвижимости в Испании, пополняется из Москвы, - Бутусов

"Придется подождать. Рано или поздно, я абсолютно убежден, литовские власти победят и у Шария не будет статуса", - считает Сидоренко.

По его словам, лишение статуса беженца сделает пребывание Шария в странах Евросоюза нелегальным.

"Одновременно Шария объявили персоной нон грата в Литве. Это означает, что он не имеет права въехать на территорию этого государства, но, к сожалению, может оставаться в других странах ЕС, пока его, скажем, не депортируют...", - объяснил Сидоренко.

В этом контексте, по его словам, очень важно украинское дело в отношении Шария. Если украинская прокуратура сможет убедить власти стран ЕС, что расследование имеет серьезную почву, фигуранта должны выдать Украине.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
толян вчера верещал, что нечего обжаловать и это фейк)))
и его курочки здесь кудахтали то же
показать весь комментарий
01.06.2021 10:37
+14
Петушарий, а хрена ты сбежал в Литву, а не в лаптестан??
показать весь комментарий
01.06.2021 10:38
+13
Шарий - это самый жирный кремлевский троль! Его офис ютуба в
РФ, который под контролем ФСБ раскрутил! Его рекоминдовали во всех
рекомендациях и фабрика тролей повара Путина - Пригожина накручивала ему
просмотры и комменты. Он ведет психологическую войну против населения Украины с
целью деморализации и к склонению к прекращению сопротивления армии противника.
Психологические операции проводятся при помощи СМИ при подготовке к введению
войск на территорию противника, чтобы те не сопротивлялись. Шарий - это
работник спецслужб РФ по информационной войне!... 14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…

Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране НАТО/ЕС при
этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была членом
НАТО/ЕС... вата что взять
показать весь комментарий
01.06.2021 10:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
толян вчера верещал, что нечего обжаловать и это фейк)))
и его курочки здесь кудахтали то же
показать весь комментарий
01.06.2021 10:37 Ответить
Шарій оскаржив рішення Литви про позбавлення його статусу біженця, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4242
показать весь комментарий
01.06.2021 10:51 Ответить
скоро ему привезут лимон зелени от путина ,а потом расстреляют!
показать весь комментарий
01.06.2021 11:02 Ответить
Будет прикольно, если с шарийом будет как с чавусом и его выкрадут Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца, - СМИ - Цензор.НЕТ 1862
показать весь комментарий
01.06.2021 10:37 Ответить
Петушарий, а хрена ты сбежал в Литву, а не в лаптестан??
показать весь комментарий
01.06.2021 10:38 Ответить
скоро шмарию придется переселятся с испанской виллы в ростовские говени.
показать весь комментарий
01.06.2021 10:38 Ответить
Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца, - СМИ - Цензор.НЕТ 599
показать весь комментарий
01.06.2021 10:38 Ответить
Шарий - это самый жирный кремлевский троль! Его офис ютуба в
РФ, который под контролем ФСБ раскрутил! Его рекоминдовали во всех
рекомендациях и фабрика тролей повара Путина - Пригожина накручивала ему
просмотры и комменты. Он ведет психологическую войну против населения Украины с
целью деморализации и к склонению к прекращению сопротивления армии противника.
Психологические операции проводятся при помощи СМИ при подготовке к введению
войск на территорию противника, чтобы те не сопротивлялись. Шарий - это
работник спецслужб РФ по информационной войне!... 14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…

Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране НАТО/ЕС при
этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была членом
НАТО/ЕС... вата что взять
показать весь комментарий
01.06.2021 10:41 Ответить
наверное еще и сожрал несчастных близняшек !))
показать весь комментарий
01.06.2021 11:04 Ответить
онотоле заднеприводный
Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца, - СМИ - Цензор.НЕТ 3305
показать весь комментарий
01.06.2021 10:45 Ответить
Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца, - СМИ - Цензор.НЕТ 1588
показать весь комментарий
01.06.2021 10:46 Ответить
Це 73% лохторату.
показать весь комментарий
01.06.2021 10:49 Ответить
люди, згляньтеся, подивіться ж на нього: ну, хіба ж це не типовий політичний біженець?
аж сльози нагортаються...
показать весь комментарий
01.06.2021 10:47 Ответить
А ведь насколько было бы меньше хлопот,если бы петушарий в своё время "упал с высоты собственного роста" где-нибудь в тёмном переулке.
показать весь комментарий
01.06.2021 10:57 Ответить
Украинская власть с ужасом думает... " Боже ж ты мой, хоть бы какая из стран не вздумала выдать Украине Шария.. И что тогда с ним делать.. Политической воли "0", суды и прокуратура еще те... Придется помурыжить и выпускать. А рейтинги как же.. Особенно в свете последних попыток показать свою антироссийскость и борьбу с пятой колонной". Лучше уж дистанционно " бороться".
показать весь комментарий
01.06.2021 11:39 Ответить
Вопросик, почему вбросы по Шарику ссылаются на некие "источники УП", а не информацию МВД Литвы, например? А то ж помнится, в 2018 годе Фейгин защищал сестру Шарика и обещал посадить того за педофилию. А Шарик в нидерландском суде нассал в рот Фейгину и своей сестре, и срубил с неё бабла. Он даже время от времени публиковал квитанции банковские, где она ему по решению суда листает по 500 евриков в месяц.
показать весь комментарий
01.06.2021 11:45 Ответить
ПОДКИНЬТЕ ЕМУ НАРКОТИКОВ, ШИРНИТЕ И ПОСАДИТЕ !!!
показать весь комментарий
01.06.2021 12:06 Ответить
"теперь впереди несколько месяцев волокиты, а возможно, даже год с копейкамиИсточник: https://censor.net/ru/n3268678"

Само собой, теперь нужно придумать какую то затяжку времени, чтоб лохи успели забыть про утку с лишением Шария статуса беженца в Литве. Интересно, если суд что то рассматривает, то это открытая информация в Литве, или нет?
показать весь комментарий
01.06.2021 12:36 Ответить
Догавкался сучёнок, теперь поскули. Лишить всех гражданств и пускай живёт на дереве.
показать весь комментарий
01.06.2021 13:17 Ответить
 
 