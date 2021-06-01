Шарій оскаржив рішення Литви про позбавлення його статусу біженця, - ЗМІ
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Прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій, якого в Україні розшукують за підозрою в державній зраді, оскаржив рішення Литви про позбавлення його статусу біженця.
Про це йдеться в відеоблозі редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка, передає Цензор.НЕТ.
"В останній день, який допускається литовським законом, Шарій оскаржив це рішення, і тепер попереду кілька місяців тяганини, а можливо, навіть рік з копійками", - зазначив журналіст.
За його словами, суди Литви тепер мають підтвердити, що дії міграційної служби країни щодо Шарія були коректними.
"Доведеться почекати. Рано чи пізно, я абсолютно переконаний, литовська влада переможе і у Шарія не буде статусу", - вважає Сидоренко.
За його словами, позбавлення статусу біженця зробить перебування Шарія в країнах Євросоюзу нелегальним.
"Одночасно Шарія оголосили персоною нон грата в Литві. Це означає, що він не має права в'їхати на територію цієї держави, але, на жаль, може залишатися в інших країнах ЄС, поки його, скажімо, не депортують...",- пояснив Сидоренко.
У цьому контексті, за словами редактора, дуже важлива українська справа щодо Шарія. Якщо українська прокуратура зможе переконати владу країн ЄС, що розслідування має серйозне підґрунтя, фігуранта мають видати Україні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи і оголосила його персоною нон грата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.
Будь ласка, зачекайте...
и его курочки здесь кудахтали то же
РФ, который под контролем ФСБ раскрутил! Его рекоминдовали во всех
рекомендациях и фабрика тролей повара Путина - Пригожина накручивала ему
просмотры и комменты. Он ведет психологическую войну против населения Украины с
целью деморализации и к склонению к прекращению сопротивления армии противника.
Психологические операции проводятся при помощи СМИ при подготовке к введению
войск на территорию противника, чтобы те не сопротивлялись. Шарий - это
работник спецслужб РФ по информационной войне!... 14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране НАТО/ЕС при
этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была членом
НАТО/ЕС... вата что взять
аж сльози нагортаються...
Само собой, теперь нужно придумать какую то затяжку времени, чтоб лохи успели забыть про утку с лишением Шария статуса беженца в Литве. Интересно, если суд что то рассматривает, то это открытая информация в Литве, или нет?