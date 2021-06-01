Шарій оскаржив рішення Литви про позбавлення його статусу біженця, - ЗМІ

Прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій, якого в Україні розшукують за підозрою в державній зраді, оскаржив рішення Литви про позбавлення його статусу біженця.

Про це йдеться в відеоблозі редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка, передає Цензор.НЕТ.

"В останній день, який допускається литовським законом, Шарій оскаржив це рішення, і тепер попереду кілька місяців тяганини, а можливо, навіть рік з копійками", - зазначив журналіст.

За його словами, суди Литви тепер мають підтвердити, що дії міграційної служби країни щодо Шарія були коректними.

"Доведеться почекати. Рано чи пізно, я абсолютно переконаний, литовська влада переможе і у Шарія не буде статусу", - вважає Сидоренко.

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За його словами, позбавлення статусу біженця зробить перебування Шарія в країнах Євросоюзу нелегальним.

"Одночасно Шарія оголосили персоною нон грата в Литві. Це означає, що він не має права в'їхати на територію цієї держави, але, на жаль, може залишатися в інших країнах ЄС, поки його, скажімо, не депортують...",- пояснив Сидоренко.

У цьому контексті, за словами редактора, дуже важлива українська справа щодо Шарія. Якщо українська прокуратура зможе переконати владу країн ЄС, що розслідування має серйозне підґрунтя, фігуранта мають видати Україні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи і оголосила його персоною нон грата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.