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Новини Політика України
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біженці (385) Литва (881) нон грата (113) Шарій Анатолій (186)

Шарій оскаржив рішення Литви про позбавлення його статусу біженця, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шарій оскаржив рішення Литви про позбавлення його статусу біженця, - ЗМІ

Прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій, якого в Україні розшукують за підозрою в державній зраді, оскаржив рішення Литви про позбавлення його статусу біженця.

Про це йдеться в відеоблозі редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка, передає Цензор.НЕТ.

"В останній день, який допускається литовським законом, Шарій оскаржив це рішення, і тепер попереду кілька місяців тяганини, а можливо, навіть рік з копійками", - зазначив журналіст.

За його словами, суди Литви тепер мають підтвердити, що дії міграційної служби країни щодо Шарія були коректними.

"Доведеться почекати. Рано чи пізно, я абсолютно переконаний, литовська влада переможе і у Шарія не буде статусу", - вважає Сидоренко.

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За його словами, позбавлення статусу біженця зробить перебування Шарія в країнах Євросоюзу нелегальним.

"Одночасно Шарія оголосили персоною нон грата в Литві. Це означає, що він не має права в'їхати на територію цієї держави, але, на жаль, може залишатися в інших країнах ЄС, поки його, скажімо, не депортують...",- пояснив Сидоренко.

У цьому контексті, за словами редактора, дуже важлива українська справа щодо Шарія. Якщо українська прокуратура зможе переконати владу країн ЄС, що розслідування має серйозне підґрунтя, фігуранта мають видати Україні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи і оголосила його персоною нон грата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.

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Топ коментарі
+14
толян вчера верещал, что нечего обжаловать и это фейк)))
и его курочки здесь кудахтали то же
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01.06.2021 10:37
+14
Петушарий, а хрена ты сбежал в Литву, а не в лаптестан??
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01.06.2021 10:38
+13
Шарий - это самый жирный кремлевский троль! Его офис ютуба в
РФ, который под контролем ФСБ раскрутил! Его рекоминдовали во всех
рекомендациях и фабрика тролей повара Путина - Пригожина накручивала ему
просмотры и комменты. Он ведет психологическую войну против населения Украины с
целью деморализации и к склонению к прекращению сопротивления армии противника.
Психологические операции проводятся при помощи СМИ при подготовке к введению
войск на территорию противника, чтобы те не сопротивлялись. Шарий - это
работник спецслужб РФ по информационной войне!... 14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…

Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране НАТО/ЕС при
этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была членом
НАТО/ЕС... вата что взять
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01.06.2021 10:41
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толян вчера верещал, что нечего обжаловать и это фейк)))
и его курочки здесь кудахтали то же
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01.06.2021 10:37 Відповісти
Шарій оскаржив рішення Литви про позбавлення його статусу біженця, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4242
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01.06.2021 10:51 Відповісти
скоро ему привезут лимон зелени от путина ,а потом расстреляют!
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01.06.2021 11:02 Відповісти
Будет прикольно, если с шарийом будет как с чавусом и его выкрадут Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца, - СМИ - Цензор.НЕТ 1862
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01.06.2021 10:37 Відповісти
Петушарий, а хрена ты сбежал в Литву, а не в лаптестан??
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01.06.2021 10:38 Відповісти
скоро шмарию придется переселятся с испанской виллы в ростовские говени.
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01.06.2021 10:38 Відповісти
Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца, - СМИ - Цензор.НЕТ 599
показати весь коментар
01.06.2021 10:38 Відповісти
Шарий - это самый жирный кремлевский троль! Его офис ютуба в
РФ, который под контролем ФСБ раскрутил! Его рекоминдовали во всех
рекомендациях и фабрика тролей повара Путина - Пригожина накручивала ему
просмотры и комменты. Он ведет психологическую войну против населения Украины с
целью деморализации и к склонению к прекращению сопротивления армии противника.
Психологические операции проводятся при помощи СМИ при подготовке к введению
войск на территорию противника, чтобы те не сопротивлялись. Шарий - это
работник спецслужб РФ по информационной войне!... 14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…

Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране НАТО/ЕС при
этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была членом
НАТО/ЕС... вата что взять
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01.06.2021 10:41 Відповісти
коментар відмічено як спам
наверное еще и сожрал несчастных близняшек !))
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01.06.2021 11:04 Відповісти
онотоле заднеприводный
Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца, - СМИ - Цензор.НЕТ 3305
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01.06.2021 10:45 Відповісти
Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца, - СМИ - Цензор.НЕТ 1588
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01.06.2021 10:46 Відповісти
Це 73% лохторату.
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01.06.2021 10:49 Відповісти
люди, згляньтеся, подивіться ж на нього: ну, хіба ж це не типовий політичний біженець?
аж сльози нагортаються...
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01.06.2021 10:47 Відповісти
А ведь насколько было бы меньше хлопот,если бы петушарий в своё время "упал с высоты собственного роста" где-нибудь в тёмном переулке.
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01.06.2021 10:57 Відповісти
Украинская власть с ужасом думает... " Боже ж ты мой, хоть бы какая из стран не вздумала выдать Украине Шария.. И что тогда с ним делать.. Политической воли "0", суды и прокуратура еще те... Придется помурыжить и выпускать. А рейтинги как же.. Особенно в свете последних попыток показать свою антироссийскость и борьбу с пятой колонной". Лучше уж дистанционно " бороться".
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01.06.2021 11:39 Відповісти
Вопросик, почему вбросы по Шарику ссылаются на некие "источники УП", а не информацию МВД Литвы, например? А то ж помнится, в 2018 годе Фейгин защищал сестру Шарика и обещал посадить того за педофилию. А Шарик в нидерландском суде нассал в рот Фейгину и своей сестре, и срубил с неё бабла. Он даже время от времени публиковал квитанции банковские, где она ему по решению суда листает по 500 евриков в месяц.
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01.06.2021 11:45 Відповісти
ПОДКИНЬТЕ ЕМУ НАРКОТИКОВ, ШИРНИТЕ И ПОСАДИТЕ !!!
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01.06.2021 12:06 Відповісти
"теперь впереди несколько месяцев волокиты, а возможно, даже год с копейкамиИсточник: https://censor.net/ru/n3268678"

Само собой, теперь нужно придумать какую то затяжку времени, чтоб лохи успели забыть про утку с лишением Шария статуса беженца в Литве. Интересно, если суд что то рассматривает, то это открытая информация в Литве, или нет?
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01.06.2021 12:36 Відповісти
Догавкался сучёнок, теперь поскули. Лишить всех гражданств и пускай живёт на дереве.
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01.06.2021 13:17 Відповісти
 
 