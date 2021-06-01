Кабмин одобрил бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

31 мая, на внеочередном заседании правительства впервые была одобрена Бюджетная декларация.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта Государственного бюджета на 2022 год.

Документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточного минимума и другие цели государственной политики.

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Как сообщается, при разработке Бюджетной декларации были учтены цели и приоритеты, определенные Программой Президента Украины, Программой деятельности Кабинета Министров Украины, прогнозными и программными документами экономического и социального развития, в частности, Национальной экономической стратегии до 2030 года.

В среднесрочной перспективе усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19.

В Бюджетной декларации предусмотрено фискальное пространство, которое будет распределяться в рамках государственного бюджета на приоритетные направления.

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Среди приоритетов бюджетной политики, определенных Бюджетной декларацией, являются:

- усиление обороноспособности и безопасности государства;

- развитие агропромышленного комплекса;

- формирование чистой и безопасной окружающей среды;

- развитие административных услуг и их цифровизация;

- усиление энергонезависимости;

- создание эффективной и совершенной системы осуществления социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;

- обеспечение качественного, современного, доступного и инклюзивного образования;

- обеспечение качественного уровня медицины;

- повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.

В одобренной правительством Бюджетной декларации поданы предложения по изменениям в Налоговый кодекс Украины, которые станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.

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Бюджетная декларация вместе с финансово-экономическим обоснованием будет подана в срок, определенный статьей 33 Бюджетного кодекса на рассмотрение в Верховную Раду Украины.