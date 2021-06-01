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Адвокат Полозов подал апелляцию на приговор "суда" оккупантов Чубарову

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Адвокат Полозов подал апелляцию на приговор

Адвокат Николай Полозов сообщил, что подал апелляционную жалобу на заочный приговор так называемого "Верховного суда" оккупированного Крыма в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио. Свобода. 

"На приговор в отношении Рефата Чубарова мной подана апелляционная жалоба, так же как и на постановление судьи "Верховного суда Крыма" Виктора Васильева, которым он по надуманным основаниям отказался допустить меня к делу в качестве защитника Рефата Чубарова. Приговор есть, а значит и появилась возможность обжалования незаконного постановления. Естественно, никаких иллюзий относительно качества и итогов рассмотрения апелляции нет, но это необходимое условие для дальнейшего обращения в ЕСПЧ ", - отметил Полозов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суд" оккупантов в Крыму заочно приговорил лидера Меджлиса Чубарова к 6 годам колонии

После вынесения приговора адвокат главы Меджлиса крымскотатарского народа по назначению Александр Осокин заявил, что также намерен обжаловать заочный приговор.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар назвала "позорным судилищем" процесс над Чубаровым и вынесенный ему приговор.

В Прокуратуре АРК квалифицировали приговор суда по Чубарова, как "нарушение законов и обычаев войны".
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А не пора сразу подать в международный суд в Гааге на **** ? Вот Чубаров уже может начать процесс сразу по нескольким направлениям - защита себя, защита татар, защита Украины
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01.06.2021 17:53 Ответить
Такие судебные дела будут доказательным материалом в Гааге. В суд подать может только государство.
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01.06.2021 18:07 Ответить
Есть суд по правам человека .
Думаю , у Чубарова есть сильные юристы, чтобы эту кацапскую клоунаду опозорить на весь мир
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01.06.2021 18:09 Ответить
Похоже что без отклоненной апелляции пакет документов не будет полным.
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01.06.2021 18:18 Ответить
Согласна
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01.06.2021 18:19 Ответить
С точки зрения России все правильно, вот только это "правота" оккупантов и фашистов!
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01.06.2021 17:59 Ответить
вот и зря - не надо легитимировать псевдо суды
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01.06.2021 19:30 Ответить
Если в Крыму незаконные оккупационные власти, то и суд работающий на оккупантов тоже незаконный. А если суд оккупантов незаконный, то подавая апелляцию на решение незаконного суда оккупантов адвокат Полозов тем самым признаёт законность, как оккупационного суда, так и оккупационных властей. И как следствие саму оккупацию украинского Крыма россией. Может кто нибудь растолкует, может я, что не так понял?
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01.06.2021 23:42 Ответить
 
 