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Новости За рубежом
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Германия (6010) Зеленский (16530) оружие (9382) Россия (91250)

Вместо того чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию, - Die Welt

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вместо того чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию, - Die Welt

Каждую неделю на востоке Украины гибнут украинские солдаты. В то же время Германия отказывается помочь молодой демократии, которая стремится в Европу. "Моральный компас" федерального правительства Германии во внешней политике больше не работает.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Die Welt.

"Позиция Германии проистекает из смеси неправильно понятого пацифизма и стремительного умиротворения по отношению к России. И это показывает, что моральный компас внешней политики федерального правительства, и прежде всего Социально-демократической партии Германии с ее прославленными рядами выдающихся апологетов России, долгое время не работал хорошо", - отмечает издание.

В частности, в материале критикуют позицию министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который является представителем Социально-демократической партии.

"Когда дело доходит до благородных слов, в значительной степени бесполезных переговорных органов, таких как Нормандский формат, или несущественных заявлений для прессы министра иностранных дел, Германия поддерживает Украину", - подчеркнули журналисты.

"Вместо того, чтобы помогать Украине, мы умиротворяем Москву", - говорится в материале.

Напомним, ранее Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Украине.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ситуацию на Донбассе необходимо решать политическим путем: "Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
фрау Ріббентроп та хутєнський пуй створені одне для одного!
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02.06.2021 14:27
+27
Німеччина тільки і робить, що думає про себе, забуваючи про небезпеку, яку несе підрашка всій Європі.
Даремно вони добровільну пускають в свою країну російські пазурі.
Кацапи витягнуть з них УСЕ.
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02.06.2021 14:28
+25
Вместо того чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию, - Die Welt - Цензор.НЕТ 6459
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02.06.2021 14:39
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фрау Ріббентроп та хутєнський пуй створені одне для одного!
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02.06.2021 14:27 Ответить
Вместо того чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию, - Die Welt - Цензор.НЕТ 6459
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02.06.2021 14:39 Ответить
Немецкая форма всегда выглядела намного предпочтительней и элегантней чем совковая форма.
Справа на фото, комбриг Кривошеин - выглядит убого как будто какой то гомик в женской юбке.
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02.06.2021 14:48 Ответить
Ну так и шо ви себе думаете, Семен Моисеевич бил такой обаятельный, шо фашисты и не поняли, хто он по национальности.
А если и поняли - то виду не подали, потому шо фашизм и антисемитизм ето, канешно, хорошо, но Польша сама себя не уничтожит.
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02.06.2021 15:10 Ответить
Осень 1939 год, Брест , Кривошеин встретился с командиром XIX моторизованного корпуса генералом Гудерианом , немцы торжественно передают город русне .
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02.06.2021 16:47 Ответить
Бабло подружилось со злом .
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02.06.2021 14:27 Ответить
бабло по сути зло. Поэтому неудивительно что они подружились...
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02.06.2021 15:27 Ответить
Німеччина тільки і робить, що думає про себе, забуваючи про небезпеку, яку несе підрашка всій Європі.
Даремно вони добровільну пускають в свою країну російські пазурі.
Кацапи витягнуть з них УСЕ.
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02.06.2021 14:28 Ответить
Они бояцца шо правнуки могут павтарить и дайти до Берлина Вместо того чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию, - Die Welt - Цензор.НЕТ 3966
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02.06.2021 14:29 Ответить
в Берлине этих правнуков и так уже больше чем немцев
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02.06.2021 14:32 Ответить
Забыли звуки русской гармошки ?
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02.06.2021 14:29 Ответить
Німці думають, що самі хитрі.
Ну, ну...
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02.06.2021 14:31 Ответить
вірно робить, що думає про свою країну, нам би ще думать про свою, самим, а не ходити з протянутою рукою, та при нашому безгрошівї нові університети будувать
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02.06.2021 14:41 Ответить
Почему ты говоришь о Зельце во множественном числе?
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02.06.2021 15:00 Ответить
Какая нх небезпека от полудохлой рфии если в 2014-м они абсолютно дохлую на тот момент украинскую армию не одолели и не устроили военный парад во Львове. Теперь просто смешно говорить об этом. Это советский союз мог но не сравнивайте х с пальцем пуйловской химеры с симулякрами ссср
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02.06.2021 15:00 Ответить
Не будь таким плугом. Просто не надо.
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02.06.2021 15:11 Ответить
Ганси і ваньки браття навєк.Вместо того чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию, - Die Welt - Цензор.НЕТ 4668
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02.06.2021 14:28 Ответить
..там був ШМУЛЬ.."кривошеїн"..комбриг РККА../з тих,що прийшов до влади в 1917 році....
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02.06.2021 14:35 Ответить
Погляд німця дуже відвертий)
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02.06.2021 15:38 Ответить
хйло 20 лет скупала политических проституток и бизнесменов в ЕС. и в первую очередь в германии. так-что, не удивительно
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02.06.2021 14:29 Ответить
национал социалисты коммунисты нацисты шов Берлине шо в Москау.. эка новость... с Пакта Риббентропа /Молотова тянется любофЪ до гроба а почему а потому что не было Нюрнберга по коммунистическому режиму. Его преступления даже переплюнут злодеяния фашистов парадокс в СССР погибли от 20 до 42 млн. в Германии 9 млн.430 тысяч...в от и все пояснения-- что было страшнее --фашисты или антифашисты-- ставшие сегодня фашистами...
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02.06.2021 14:30 Ответить
Нова американська адміністрація робить те саме.
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02.06.2021 14:30 Ответить
И как ты их там терпишь... Замість того щоб допомагати Україні, Німеччина утихомирює Росію, - Die Welt - Цензор.НЕТ 1445
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02.06.2021 15:03 Ответить
Вместо того чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию, - Die Welt - Цензор.НЕТ 7598
Старая комсомолка Меркель-Риббентроп свое дело хорошо знает
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02.06.2021 14:31 Ответить
Такая публикация в ведущей германской газете, и позиция лидера Партии Зеленых, это уже неплохой знак
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02.06.2021 14:31 Ответить
не в бровь а в глаз!
закисла верхушка социалдемократической партии в кацапском коррупционном болотце.....
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02.06.2021 14:32 Ответить
дойчи дождутся "херманиянаш"
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02.06.2021 14:32 Ответить
Уже чудит бабушка Меркель .
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02.06.2021 14:33 Ответить
Вместо того чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию, - Die Welt - Цензор.НЕТ 4261Вместо того чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию, - Die Welt - Цензор.НЕТ 7526

...
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02.06.2021 14:46 Ответить
Каждой женщине приятно, когда ей дарят цветы, даже если их дарит ***** Вместо того чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию, - Die Welt - Цензор.НЕТ 4863
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02.06.2021 14:48 Ответить
букет від самого *****... не може бути ху***м ))))
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02.06.2021 14:53 Ответить
Поэтому США и прослушивает меркель и прочих, что нет полноного доверия.
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02.06.2021 14:33 Ответить
Вместо того чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию, - Die Welt - Цензор.НЕТ 8884
- Вальдэмар! Гросс данкэ за ваш финансовый патдтэршку
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02.06.2021 14:37 Ответить
альянсік цих утворень - всесвітнє зло.
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02.06.2021 14:37 Ответить
Вместо того чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию, - Die Welt - Цензор.НЕТ 8623
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02.06.2021 14:37 Ответить
Вместо того чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию, - Die Welt - Цензор.НЕТ 6830

...
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02.06.2021 14:39 Ответить
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ситуацию на Донбассе необходимо решать политическим путем: "Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут".Источник: https://censor.net/ru/n3269020

Якщо така логіка німецького уряду,то може якесь ЗМІ поставити запитання ну взагалі навіщо Німеччині - Bundeswehr,з її ******** зброєю та бюджетом € 33.260.000.000 ??Розпустіть федеративну оборону,розпродуйте всю зброю ,бо ж треба все вирішувати політичним шляхом!!
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02.06.2021 14:40 Ответить
Если бы только умиротворяли... А так покупают у них ресурсов на триллионы евро. То есть фактически финансируют Путина и его планы. Германия - не наш союзник в даной ситуации, а враг. По существу сейчас имеется договорняк а-ля Молотов-Рибентроп и не надо заниматся самовнушением , что-то это не так.
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02.06.2021 14:41 Ответить
Москалику, Німеччина просто має бути послідовною - якщо ввели санкції проти кацапів у 2014-2015, то не треба разом з ними газопровід будувати...
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02.06.2021 14:57 Ответить
Для полного понимания комментарии под этой статьёй переведите.
Вот там-то и написано что думают простые бюргеры об Украине. А ничего, им глубоко похрену, что у вас происходит.
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02.06.2021 14:42 Ответить
А не насрать ли и нам на простых бюргеров?
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02.06.2021 14:56 Ответить
при этом статью оценили на 50/50 лайков дизлайков.

Вот например такие комментарии от немцев под этой статьей, google перевод:

"Эта авторская статья крайне недальновидна и в журналистской среде придерживается обычной схемы «хороший полицейский - плохой полицейский». Что скрывается, так это то, что «молодая демократия, стремящаяся к Европе» в Киеве по-прежнему имеет огромную проблему с правыми экстремистскими движениями в стране."

"Это правильно, что Германия не поставляет оружие Украине. История слишком обожжена, чтобы Германия могла быть втянута в нее. Кроме того, следует, наконец, принять во внимание интересы безопасности России. После распада Советского Союза до начала 2000-х Россию только обманывали и унижали. Не соблюдались и договоренности о расширении НАТО на восток. Войска НАТО сейчас размещены прямо на границах России. Как бы США и вы как репортеры отреагировали и прокомментировали бы, если бы российские войска соответствующей численности и с военной техникой были размещены на Кубе! Эта односторонняя агитация и пропаганда против России невыразительна."
"Украина должна наконец успокоиться. Тогда мир быстро вернется, я в этом уверен."
"А место преступления можно рассматривать в разные очки. В 2014 году был проведен референдум, и подавляющее большинство населения, преимущественно русского происхождения, проголосовало за присоединение к России. Конечно, нужно учитывать всю многовековую историю Крыма. Но на форуме это заходит слишком далеко. Тем не менее, может возникнуть вопрос: почему региональные реорганизации должны применяться только в Косово?"
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02.06.2021 16:31 Ответить
простые бюргеры, у которых мозг находится в желудке, думающие только о сосисках и кислой капусте, сами нахрен никому не нужны, тьфу на них.
интересны лишь люди думающие, люди с моралью и совестью , процент их в разных странах разный, на твоей паРаше, например, таковых под 90% процентов, ну а быдло во всех странах лишь биомасса, хрен с ним.
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02.06.2021 22:16 Ответить
німеччина історично чомусь далжна онлі раші та ізраїлю, і закриває очі на їх поведінку, задовільняє їх витребеньки. а всі інші ідіть лісом
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02.06.2021 14:42 Ответить
набагато бiльше вона винна Польщi, Українi та Бiлорусi, але чомусь весь час про це забуває.
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02.06.2021 22:19 Ответить
Своих почуяли.
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02.06.2021 14:43 Ответить
Вместо того чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию, - Die Welt - Цензор.НЕТ 8062
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02.06.2021 14:45 Ответить
"Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи".
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02.06.2021 14:46 Ответить
С момента захватата территории Украины Х#йлом Адольфовна и К кроме публичной озабоченности ничем более не занимались очевидно что хороший кейс от Х#йла решает много личных вопросов ...
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02.06.2021 14:56 Ответить
Когда немцы говорят "поставки оружия не помогут", они, очевидно, опираются на то, что видят.
Если буба вот уже 2 года заглядывает ху@лу в глаз и запрещает бойцам открывать огонь в ответ на обстрелы русских, и даже дает за это премии, то зачем еще оружие?!
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02.06.2021 15:20 Ответить
когда ху...ло захватит часть территории германии, пусть не включают 5 статью устава НАТО, а решают этот вопрос мирно-дипломатическими методами
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02.06.2021 15:24 Ответить
хоть кто-то есть в Германии вменяемый.
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02.06.2021 15:30 Ответить
Для Германии осталось актуальным :"Курка, млеко, яйка!".
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02.06.2021 15:34 Ответить
Да, партия Меркель из-за НЕ ПОМОЩИ УКРАИНЕ проиграет выборы 😀
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02.06.2021 15:36 Ответить
Много украинцев работает в Германии на добробуд немцев
Стоит только забросить идею не работать в Германии из-за такой гадкой политики , и с рабочими руками в Германии начнутся проблемы , как это было в Польше 😀😀😀 вот даже украинские строители на вес золота в Германии
А у кацапов руки из ж растут и лень - они вообще не умеют работать
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02.06.2021 15:40 Ответить
Ображатись на Німетчину у відмові військової допомоги - глупство. Навіщо це їй? Раша - світова, ядерна потуга, що володіє важливими для Німетчини ресурсами. А що Україна? Злиденна, корумпована країна, що обирає собі лідерами то злодіїв, то пройдисвітів, то клоунів. З таким населенням Україні не потрібно зовнішніх загроз, сама розвалиться. Німці - нація логічна і не буде гвинтити свойому мерседесові квадратні колеса.
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02.06.2021 16:10 Ответить
цікаво, а от фрау штазі після того як вийде на пенсію і стане директором чи ще кимось в структурі газпрому, чи буде вважатися що її проштовхування пп-2 це конфлікт інтересів?
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02.06.2021 18:55 Ответить
Шредер староват уже для газпрома, фрау на очереди
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02.06.2021 19:08 Ответить
не даст оружие Германия - Украине, значит в недалеком будущем - кацапня вновь будет штурмовать Рейхстаг....и не факт, что Украина - немцам это не припомнит....
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03.06.2021 10:44 Ответить
 
 