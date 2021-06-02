Вместо того чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию, - Die Welt
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Каждую неделю на востоке Украины гибнут украинские солдаты. В то же время Германия отказывается помочь молодой демократии, которая стремится в Европу. "Моральный компас" федерального правительства Германии во внешней политике больше не работает.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Die Welt.
"Позиция Германии проистекает из смеси неправильно понятого пацифизма и стремительного умиротворения по отношению к России. И это показывает, что моральный компас внешней политики федерального правительства, и прежде всего Социально-демократической партии Германии с ее прославленными рядами выдающихся апологетов России, долгое время не работал хорошо", - отмечает издание.
В частности, в материале критикуют позицию министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который является представителем Социально-демократической партии.
"Когда дело доходит до благородных слов, в значительной степени бесполезных переговорных органов, таких как Нормандский формат, или несущественных заявлений для прессы министра иностранных дел, Германия поддерживает Украину", - подчеркнули журналисты.
"Вместо того, чтобы помогать Украине, мы умиротворяем Москву", - говорится в материале.
Напомним, ранее Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Украине.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ситуацию на Донбассе необходимо решать политическим путем: "Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут".
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Справа на фото, комбриг Кривошеин - выглядит убого как будто какой то гомик в женской юбке.
А если и поняли - то виду не подали, потому шо фашизм и антисемитизм ето, канешно, хорошо, но Польша сама себя не уничтожит.
Даремно вони добровільну пускають в свою країну російські пазурі.
Кацапи витягнуть з них УСЕ.
Ну, ну...
Старая комсомолка Меркель-Риббентроп свое дело хорошо знает
закисла верхушка социалдемократической партии в кацапском коррупционном болотце.....
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- Вальдэмар! Гросс данкэ за ваш финансовый патдтэршку
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Якщо така логіка німецького уряду,то може якесь ЗМІ поставити запитання ну взагалі навіщо Німеччині - Bundeswehr,з її ******** зброєю та бюджетом € 33.260.000.000 ??Розпустіть федеративну оборону,розпродуйте всю зброю ,бо ж треба все вирішувати політичним шляхом!!
Вот там-то и написано что думают простые бюргеры об Украине. А ничего, им глубоко похрену, что у вас происходит.
Вот например такие комментарии от немцев под этой статьей, google перевод:
"Эта авторская статья крайне недальновидна и в журналистской среде придерживается обычной схемы «хороший полицейский - плохой полицейский». Что скрывается, так это то, что «молодая демократия, стремящаяся к Европе» в Киеве по-прежнему имеет огромную проблему с правыми экстремистскими движениями в стране."
"Это правильно, что Германия не поставляет оружие Украине. История слишком обожжена, чтобы Германия могла быть втянута в нее. Кроме того, следует, наконец, принять во внимание интересы безопасности России. После распада Советского Союза до начала 2000-х Россию только обманывали и унижали. Не соблюдались и договоренности о расширении НАТО на восток. Войска НАТО сейчас размещены прямо на границах России. Как бы США и вы как репортеры отреагировали и прокомментировали бы, если бы российские войска соответствующей численности и с военной техникой были размещены на Кубе! Эта односторонняя агитация и пропаганда против России невыразительна."
"Украина должна наконец успокоиться. Тогда мир быстро вернется, я в этом уверен."
"А место преступления можно рассматривать в разные очки. В 2014 году был проведен референдум, и подавляющее большинство населения, преимущественно русского происхождения, проголосовало за присоединение к России. Конечно, нужно учитывать всю многовековую историю Крыма. Но на форуме это заходит слишком далеко. Тем не менее, может возникнуть вопрос: почему региональные реорганизации должны применяться только в Косово?"
интересны лишь люди думающие, люди с моралью и совестью , процент их в разных странах разный, на твоей паРаше, например, таковых под 90% процентов, ну а быдло во всех странах лишь биомасса, хрен с ним.
Если буба вот уже 2 года заглядывает ху@лу в глаз и запрещает бойцам открывать огонь в ответ на обстрелы русских, и даже дает за это премии, то зачем еще оружие?!
Стоит только забросить идею не работать в Германии из-за такой гадкой политики , и с рабочими руками в Германии начнутся проблемы , как это было в Польше 😀😀😀 вот даже украинские строители на вес золота в Германии
А у кацапов руки из ж растут и лень - они вообще не умеют работать