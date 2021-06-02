Бутусов: Печерский суд арестовал имущество пропагандиста Шария

Печерский суд арестовал жилье и банковские счета кремлевского пропагандиста Анатолия Шария, которого в Украине подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает со ссылкой на источник главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его данным, арест наложен на такие объекты:

Вилла в Испании по адресу Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona (кадастровый номер 3410507СF8631S0007JA), принадлежит Шарию Анатолию;

Жилище по адресу Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona (кадастровый номер 3893604СF7539S0001ZO), принадлежит Шарию Анатолию;

Банковские счета в испанском "Caixabank" (адрес AVENIDA DIAGONAL 621-629, BARCELONA Spain), № ES2421003103900700020826 та № ES0921003103977200307652;

Банковский счет в российском "Raiffeisen Bank" №40820978701000019207;

Банковский счет в "East-West United Bank S.A." (адрес Бульвар Йосифа ІІ, 10, L – 1840, Люксембург).

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Кроме этого, суд разрешил доступ к составляющим банковскую тайну вещам и документам Шария в "Hsbc Bank Canada" (адрес 885 WEST GEORGIA STREET, Канада).

"Власти Украины сделали шаг вперед в борьбе с российской пропагандой против нашей страны. Шарий на российские деньги финансирует не только свой роскошный образ жизни в различных странах мира, но и организовал сеть своей агентуры, которая маскируется под политическое и общественное движение в Украине. Надеюсь, весь этот Шарикюгенд также будет закрыт в ближайшее время", - добавил Бутусов.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.