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Бутусов: Печерский суд арестовал имущество пропагандиста Шария

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бутусов: Печерский суд арестовал имущество пропагандиста Шария

Печерский суд арестовал жилье и банковские счета кремлевского пропагандиста Анатолия Шария, которого в Украине подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает со ссылкой на источник главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его данным, арест наложен на такие объекты:

  • Вилла в Испании по адресу Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona (кадастровый номер 3410507СF8631S0007JA), принадлежит Шарию Анатолию;
  • Жилище по адресу Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona (кадастровый номер 3893604СF7539S0001ZO), принадлежит Шарию Анатолию;
  • Банковские счета в испанском "Caixabank" (адрес AVENIDA DIAGONAL 621-629, BARCELONA Spain),  № ES2421003103900700020826 та № ES0921003103977200307652;
  • Банковский счет в российском "Raiffeisen Bank" №40820978701000019207;
  • Банковский счет в "East-West United Bank S.A." (адрес Бульвар Йосифа ІІ, 10, L – 1840, Люксембург).

Читайте: Литва объявила пропагандиста Шария персоной нон грата и аннулировала все его документы, - источник

Кроме этого, суд разрешил доступ к составляющим банковскую тайну вещам и документам Шария в "Hsbc Bank Canada" (адрес 885 WEST GEORGIA STREET, Канада).

"Власти Украины сделали шаг вперед в борьбе с российской пропагандой против нашей страны. Шарий на российские деньги финансирует не только свой роскошный образ жизни в различных странах мира, но и организовал сеть своей агентуры, которая маскируется под политическое и общественное движение в Украине. Надеюсь, весь этот Шарикюгенд также будет закрыт в ближайшее время", - добавил Бутусов.

Также читайте: Счет, с которого Шарий оплачивает покупку недвижимости в Испании, пополняется из Москвы, - Бутусов

Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
Теперь надо изловить самого Шария .. Бутусов: Печерский суд арестовал имущество пропагандиста Шария - Цензор.НЕТ 8438
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02.06.2021 18:45
+28
Я не задоволена.
Бо все це робиться лише на публіку. Після таких дій йде наступ на українське.
Боротьби з ворогом немає. Державної політики також.
Все для піару зелєнєйшого..
пс. До того ж вас облайкали віддані прихильники чмирія.
Невже вони задоволені ?
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02.06.2021 18:52
+19
Я горд за Печерский суд! Следующим решением ,предлагаю ему наложить арест на СП 2 !
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02.06.2021 18:52
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Страница 2 из 2
В любой цивилизованной стране мира существует судебная процедура имплементации решениц судов иностранных государств. Т.е генпрокурор Украины, полает иск, пникладывает решение и начинает судится с Шарием . Результат, в частности по Испании-ооочень сомнителен. Это не Литва и не Латвия. Они вообще с трудом представляют где Украина расположена.
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02.06.2021 19:21 Ответить
Тем более, в Испании есть тысячи апартаментов граждан Украины, и никто в Испании не собирается разбираться в хитросплетениях украинского кривосудия. Для них важны инвестиции и деньги в развитие бизнеса. Вот не так давно прошла информация, что один бывший судья (с донецкими корнями, разумеется) имеет в Испании более 300 (трехсот) апартаментов, и что? В ведомстве кацапки Венедиктовой нет даже открытых дел по нему. И так - по всем бывшим рыгам. Риэлторы Испании и агентства в открытую говорят, что больше всего недвижимости в Испании скупают чиновники раиси и Украины.
Украина - стран небывалых возможностей и полного отсутствия законов. И будущего?
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02.06.2021 19:27 Ответить
Ось про це я й кажу. Виходить, що "боротьба" проти Півенькулі чисто бутафорська - рішення прийняли, а от із імплементацією окрема сумна історія...
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02.06.2021 19:37 Ответить
Где тут "борьба власти против пропаганды?" Может кто-нибудь знает?
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02.06.2021 19:10 Ответить
Як в лупанарії...))
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02.06.2021 19:14 Ответить
Зе клоуни спочатку зробили шарія політиком в Україні, а потім прибирають.
Це радянське ноу - хау, сам зробив проблему щоб потім ії вирішити і бути
героєм і патріотом. Петушарія на зону за все гарне про Україну і ЗСУ з

добровольцями Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 5224
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02.06.2021 19:15 Ответить
Оказывается, государство, если захочет, может показать свое свиное рыло и ежовые рукавицы не только "пересічним громадянам", а и неприкасаемым. Но это пока что решение Пещерного суда, а есть еще разные другие, тоже украинские, которые за мзду малую могут это решение отменить, да еще и выплатить ущербному уроду Шарикову компенсацию за моральный ущерб.
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02.06.2021 19:21 Ответить
Плюс, як зазначили вище, реальна імплементація рішення в Ґешпанії - той іще пердімонокль...
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02.06.2021 19:40 Ответить
петуШарiй, гнида рашистська, ти скоро будеш безхатченко.
i з купленою на грошi вiд рашистських твоiх кураторiв вiллою пiд Таррагоною ти, пес сраний, також прощайся.)

Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 6651

Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 5057
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02.06.2021 19:31 Ответить
Это что же, Печерский суд может недвижимость по всему миру арестовывать? )))
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02.06.2021 19:55 Ответить
а кто ему может запретить?! Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 8404
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03.06.2021 00:16 Ответить
зе и ермак полезли в Испанию,что бы выглядеть покруче(читай этим надеются поднять себе рейтинг) А у нас партия шария Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 9884,пропаганда,депутаты Ну,если он враг,как и медведчуки(а это так и есть),дык, ликвидируйте их(партии для начала Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 2218) и в задницу тот ООН и будут рейтинги
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02.06.2021 19:56 Ответить
Так пусть этот суд Путина арестует или СП2, чего мелочиться какими-то испанскими виллами Шария.
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02.06.2021 19:58 Ответить
Вот он сей час от смеха надрывается!
Госисполнителей украинских по всему "арестованому" в Испанию послать надо, пусть ему дули хоть в окно покажут...
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02.06.2021 19:59 Ответить
Мне не верится,что украинский суд решился взять за горло врага Украины.... Это - шутка?
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02.06.2021 19:59 Ответить
хуже, это стеб и треш!..
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03.06.2021 00:18 Ответить
а как они арестовывают имущество за границей? какой механизм блокировки? На марсе залежи песка печерский тоже может арестовать?
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02.06.2021 20:01 Ответить
Прикольно будет если Шарий останется без копейки.
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02.06.2021 20:23 Ответить
З США позвонят в Испанию и его быстренько выдадут Украине.
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02.06.2021 20:25 Ответить
Гейропа, негры, фашисты... это сказки для разных простых лаптей из России, а сами кто при власти и их шестёрки всё по Европам и по США...
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02.06.2021 20:29 Ответить
эта страна окончательно сошла с ума... Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 2310 От испанцы поржут.
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02.06.2021 20:33 Ответить
Терміново направити в Іспанію другана шарія Уколова. Він точно розповість що шаріка не мона кривдити а потрібно надати політ.притулок !!!! В Литві проканало.....
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02.06.2021 20:56 Ответить
Печерский суд поставил производство куйни на конвеер.
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02.06.2021 21:12 Ответить
почему во всех новостях фамилию Шмарий пишут с ошибкой?
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02.06.2021 21:12 Ответить
А мені от просто цікаво- а як влада Іспанії,(зокрема судова), зреагує на це наше судове рішення? Пошлють нах... відразу,чи будуть про щось там переговори проводити? Де ми,а де Іспанія... Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 7783
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02.06.2021 21:23 Ответить
Ну что Шарик,как настроение? Или ты думал что все это так пройдет? Ждал что Пуйло захватит юго-восток ? Не дождался псина.
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02.06.2021 21:33 Ответить
питушку приходит пора уже под стол в питушарне залезать и сидельцам подьем кукарекать... Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 5795
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02.06.2021 21:39 Ответить
Щось якось ідіотизмом *******. Але я не обізнан в міжнародній судовій системі, можливо це й логічний крок. Тепер Україна може офіційно щось просити в Іспанії стосовно цього мудня
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02.06.2021 22:09 Ответить
А я - доволен!
Еще было бы приятней ощутить что его повесили(утопили) или декортицировали те превратили в биомассу.
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02.06.2021 22:15 Ответить
poxoze u Sarija otnimet vsio sto imel Ispaniji
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02.06.2021 22:26 Ответить
U menia ciota jest i amerikanskom banke Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 9664V Litve netu ruskix bankov,stob mne bojatsia.
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02.06.2021 22:41 Ответить
смотрите как у ПИТУХА бомбит )))) похоже тоже любит быть питухом))) ахаха
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02.06.2021 23:10 Ответить
законы мордора действуют только на его территории Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 4373
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02.06.2021 22:43 Ответить
Na ciota Ispaniji i imucestvo nalozit sankciji Ispanskije vlasti,tut nepriciom jest raska.Bank vet Ispaniji i imucestvo takze
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02.06.2021 22:47 Ответить
)(уйло оторвал плинтус от своего дворца в Геленджике, петушарию хватило на виллу в Испании.
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02.06.2021 22:35 Ответить
правильно мокшанские крепостные должны жить в бараках и срать как деды в напольную дырку Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 233
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02.06.2021 22:39 Ответить
крепостной поносенко не хрюкайте из-за загородки Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 812
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02.06.2021 22:34 Ответить
мокшанский крепостной должен помнить что барин может ****** не только кнутом но и пряником делая колени ватанов крепче и мощнее Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 1316
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02.06.2021 22:38 Ответить
Для кацапів - в Україні на той момент була своя козацька старшина (дворяни), та й Шевченко недовго побув Кріпаком. Як і вся його сім'я. А ти, чмо мокшанське - і досі кріпак)))
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02.06.2021 22:40 Ответить
не надо, Джонни, он эту виллу честно у )(уйла насосал Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 5933
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02.06.2021 22:32 Ответить
С одной стороны радует такое решение. С другой стороны как-то сомнительно, если печерский суд здесь задействован. Вот ещё одного предателя медведчука так судили, так судили, что даже дома оставили. И при этом активировался би-гнус с пленками того же медведчука, но похоже спактакль нужен был против Порошенко
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02.06.2021 22:39 Ответить
Ти диви, як бобікам шарікова новина не подобається! 😊
Ну хоч щось позитивне!
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02.06.2021 23:07 Ответить
Наконец то !
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02.06.2021 23:25 Ответить
Зеленый бред и пиар!
КАК может печерский суд обеспечить ВЫПОЛНЕНИЕ своего решения??? Никак!
Т.е. шмарий спокойно может переоформить свою нору и счет на сожительницу( сегодня или завтра) и НИКТО, кроме испанского суда, это майно не арестует, но лохторату зеленского такие подробности не интересны: стаду шоу нравится...
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03.06.2021 00:06 Ответить
В Украине любой суд может заочно осудить кого угодно. А чтобы вот так - глаза в глаза!.. Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 4946
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03.06.2021 00:22 Ответить
він - ворог української державності і тому українців. а його краща подружка - наша екс-міністр юстиції Лукаш ! та кращий друг - юрист Портянкін.

Висновок - Лукаш і Портянкін - вороги України.
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03.06.2021 01:13 Ответить
Надеюсь это существо потеряет все,все что накаледовал продавая Родину
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03.06.2021 01:44 Ответить
ого! Аж печерний суд! Ну якщо печерний суд "наклав", то діло - труба і далі заглухне, і без шансів....
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03.06.2021 02:02 Ответить
Як це речі Шаріка опинилися в канадійському банку?
І як взагалі наш суд може арештовувати гроші та нерухомість за кордоном?
Схоже на чергову виставу від ЗЕ-шобли.
Якщо тут є юристи - поясніть чи таке можливо хоча б теоретично?
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03.06.2021 02:38 Ответить
ТАК ДАЙТЕ ЗА ЕГО ГОЛОВУ ХОТЬ 40000$ !!!
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03.06.2021 03:46 Ответить
i vi etomu verite? butusov eshe tot fakeman.
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03.06.2021 07:50 Ответить
Шария- на кукан!
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03.06.2021 07:59 Ответить
Цэ зрада! Не то, что ришуче та потужно-патриотычна папередня влада, которая 5 лет эту блевоту не трогала вообще. Точно зрада. Сволочь зеленая, как он посмел руку на святого шарика поднять!!!
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03.06.2021 08:34 Ответить
ну могут же. печорский суд самый гуманный суд в мире!
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03.06.2021 09:48 Ответить
арестуйте ещё ютубканал.
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03.06.2021 09:58 Ответить
.i.
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03.06.2021 10:01 Ответить
Меня беспокоит то, что номер карты Шария в "Райфайзене" пробивается как номер карты в панамском "Ситибанке".
Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія - Цензор.НЕТ 774
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03.06.2021 13:46 Ответить
Там, в теплой ванне на политеке, аферистович так глубоко лизнул "найвелычнейшего"-главным достижение бубочки за два года у власти ничегонезначащее решение хз какого суда по петешарию выставил. При этом еще издевательски с.просил-"и кто теперь клоун??" Прямо намекая на Порошенко🤣🤣🤣. Давно так не смеялся. Наверное очень хорошо платят,раз тело не стесняется выглядеть тупее петушария
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03.06.2021 18:17 Ответить
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