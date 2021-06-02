Бутусов: Печерський суд заарештував майно пропагандиста Шарія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Печерський суд заарештував житло і банківські рахунки кремлівського пропагандиста Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють у державній зраді.
Про це повідомляє з посиланням на джерело головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його даними, арешт накладено на такі об'єкти:
- Вілла в Іспанії за адресою Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona (кадастровий номер 3410507СF8631S0007JA), належить Шарію Анатолію;
- Житло за адресою Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona (кадастровий номер 3893604СF7539S0001ZO), належить Шарію Анатолію;
- Банківські рахунки в іспанському "Caixabank" (адреса AVENIDA DIAGONAL 621-629, BARCELONA Spain), № ES2421003103900700020826 та № ES0921003103977200307652;
- Банківський рахунок у російському "Raiffeisen Bank" №40820978701000019207;
- Банківський рахунок в "East-West United Bank S.A." (Адреса Бульвар Йосифа ІІ, 10, L - 1840, Люксембург).
Крім цього, суд дозволив доступ до речей і документів Шарія, які становлять банківську таємницю, в "Hsbc Bank Canada" (адреса 885 WEST GEORGIA STREET, Канада).
"Влада України зробила крок уперед у боротьбі з російською пропагандою проти нашої країни. Шарій на російські гроші фінансує не тільки свій розкішний спосіб життя в різних країнах світу, а й організував мережу своєї агентури, яка маскується під політичний і громадський рух в Україні. Сподіваюся, весь цей Шарікюгенд також буде закрито найближчим часом", - додав Бутусов.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на джерело в правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи та оголосила його персоною нон ґрата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Украина - стран небывалых возможностей и полного отсутствия законов. И будущего?
Це радянське ноу - хау, сам зробив проблему щоб потім ії вирішити і бути
героєм і патріотом. Петушарія на зону за все гарне про Україну і ЗСУ з
добровольцями
i з купленою на грошi вiд рашистських твоiх кураторiв вiллою пiд Таррагоною ти, пес сраний, також прощайся.)
Госисполнителей украинских по всему "арестованому" в Испанию послать надо, пусть ему дули хоть в окно покажут...
Еще было бы приятней ощутить что его повесили(утопили) или декортицировали те превратили в биомассу.
Ну хоч щось позитивне!
КАК может печерский суд обеспечить ВЫПОЛНЕНИЕ своего решения??? Никак!
Т.е. шмарий спокойно может переоформить свою нору и счет на сожительницу( сегодня или завтра) и НИКТО, кроме испанского суда, это майно не арестует, но лохторату зеленского такие подробности не интересны: стаду шоу нравится...
Висновок - Лукаш і Портянкін - вороги України.
І як взагалі наш суд може арештовувати гроші та нерухомість за кордоном?
Схоже на чергову виставу від ЗЕ-шобли.
Якщо тут є юристи - поясніть чи таке можливо хоча б теоретично?