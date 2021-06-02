Я не лоббирую "Северный поток-2", это неправда, - Волкер

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не лоббирует интересы проекта "Северный поток-2".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я был удивлен прочитать этим утром, что я работаю против интересов Украины. Это неправда. Я не лоббирую "Северный поток-2", и мои взгляды по "Северному потоку 2" довольно хорошо известны. Я очень откровенно публично высказывался о противодействии проекту, я писал об этом", - сказал Волкер. Он подчеркнул, что его позиция по "Северному потоку 2" очень хорошо документирована.

"Это правда, что "Северный поток-2" наняла BGR, чтобы представлять их в Вашингтоне. Но я не причастен к этому. На самом деле, я не причастен именно потому, что они "вычеркнули меня" в связи с моими взглядами на "Северный поток-2". Записи ясны, вы можете обратиться к ним. В BGR есть один человек, который делает это", - пояснил Волкер.

Он также указал, что не знает природы возникших слухов.

"Я был также удивлен прочитать это, как все остальные. Я знаю Елену, так что я был удивлен, что она не спросила у меня. Я не уверен, какова причина этого, в Украине всегда есть слухи. Но ключевой момент это то, что это неправда и я не лоббирую "Северный поток-2", - отметил дипломат.

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Волкер подчеркнул, что считает "Северный поток-2" политическим проектом России для того, чтобы обойти Украину.

"Когда я работал с администрацией Трампа, мы ввели санкции, требовали усилить санкции. И я считаю, что его все еще можно остановить. Но администрация Байдена сейчас решила, что проект в основном завершен и что пытаться блокировать его дальше причинит вред отношениям с Германией, что очень разочаровывает. Я считаю, что это можно было делать, но есть, что есть", - добавил Волкер.

Он заявил, что очевидным вредом для Украины от завершения проекта "Северный поток-2" является потеря транзитных сборов.

"Но проблемой, которая вызывает больше беспокойства, с точки зрения Украины, это то, что он ("Северный поток-2" - ред.) создает стимул для Германии работать вместе с Россией в сфере энергетики. Если Россия окажет давление на Украину другими способами, как они делают, например, нападая на Украину на Востоке, тогда у немцев из-за этого будет стимул для того, чтобы не "давить" на Россию. Это цель, которой хочет достичь Путин, пытаясь нейтрализовать Германию", - рассказал Волкер.

На вопрос о том, почему администрация президента США Джозефа Байдена не продлила санкции против компаний, которые строят "Северный поток-2", Волкер отметил, что администрация пояснила это тем, что трубопровод значительной мерой завершен и его невозможно остановить, не навредив отношениям с Германией.

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"Это интересно. Конгресс принял закон, который требует санкций, а администрация Байдена одновременно обозначила "Северный поток-2" для санкций и отменила санкции одним махом. Администрация сказала, что трубопровод значительной мерой завершен и его невозможно остановить без того, чтобы не навредить отношениям с Германией. Это, очевидно, является причиной, почему они сделали это", - сказал он.

По мнению Волкера, США еще могли бы ввести санкции против "Северного потока-2". "Я думаю, что это еще можно сделать. Но я думаю, что администрация ясно дала понять, что она собирается отменить санкции. Я не думаю, что они изменят свое мнение", - отметил он.

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Напоминаем, ранее советник министра энергетики Украины, экс-советник председателя правления "Нафтогаза" и бывший заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Волкер теперь работает на лоббистскую компанию, которая отстаивает интересы "Северного потока-2".