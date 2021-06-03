Рада отправила на повторное чтение законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса
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Верховная Рада направила на повторное первое чтение законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр (№2713).
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 229 народных депутатов.
Принятие документа за основу депутаты провалили.
Перед голосованием автор законопроекта народный депутат "Слуги народа" Дмитрий Наталуха отметил, документ не об игровом бизнесе, а об экономике.
По его словам, власть должна не отказываться от тех денег, которые в этой сфере находятся в тени, а вывести их оттуда.
В свою очередь народный депутат "ЕС" Нина Южанина подчеркнула, что в игорной сфере, кто вёл теневой бизнес, так и продолжает, так как ни одна система налогообложения "не позволяет им выйти из тени".
Пожалуйста, подождите...
такое полезное дело надо даже дотировать...
И народ повалит, начнёт играть по-маленькой...
Глядишь и без дотаций заработает.
и при том во время игры!
(проигравшие не так сильно будут страдать слушая вопли пациентов)
Мне нравится реклама - про первый рабочий день гинеколога.
Селфи на фоне рабочего "места".
Чтобы "отрасль" не загнулась, нужно ей помочь.
Нужно няньчить игорный бизнес.
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули. (с)