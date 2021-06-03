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ВР (28728) игорный бизнес (406) налоги (3182) азартные игры (120) Южанина (151) Наталуха Дмитрий (16)

Рада отправила на повторное чтение законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Рада отправила на повторное чтение законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса

Верховная Рада направила на повторное первое чтение законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр (№2713).

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 229 народных депутатов.

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Принятие документа за основу депутаты провалили.

Перед голосованием автор законопроекта народный депутат "Слуги народа" Дмитрий Наталуха отметил, документ не об игровом бизнесе, а об экономике.

По его словам, власть должна не отказываться от тех денег, которые в этой сфере находятся в тени, а вывести их оттуда.

В свою очередь народный депутат "ЕС" Нина Южанина подчеркнула, что в игорной сфере, кто вёл теневой бизнес, так и продолжает, так как ни одна система налогообложения "не позволяет им выйти из тени".
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Топ комментарии
+7
правильна!
такое полезное дело надо даже дотировать...
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03.06.2021 15:27
+6
Рада отправила на повторное чтение законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 1765 правильно...игорному бизнесу надо уменьшать...а вот аграриям или малому бизнесу - хрен! ))))
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03.06.2021 15:23
+5
Класс, для всех налоги только увеличивают, а родимому Арсенчику и своим спонсорам только снижают..
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03.06.2021 15:24
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Рада отправила на повторное чтение законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 1765 правильно...игорному бизнесу надо уменьшать...а вот аграриям или малому бизнесу - хрен! ))))
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03.06.2021 15:23 Ответить
Класс, для всех налоги только увеличивают, а родимому Арсенчику и своим спонсорам только снижают..
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03.06.2021 15:24 Ответить
правильна!
такое полезное дело надо даже дотировать...
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03.06.2021 15:27 Ответить
В игорных заведениях можно проводить акции, флешмобы ..., бесплатную вакцинацию...
И народ повалит, начнёт играть по-маленькой...
Глядишь и без дотаций заработает.
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03.06.2021 15:30 Ответить
... можно зубы рвать... роды принимать...
и при том во время игры!
(проигравшие не так сильно будут страдать слушая вопли пациентов) Рада відправила на повторне читання законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу - Цензор.НЕТ 8168
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03.06.2021 15:40 Ответить
Роды за рулеткой... Рада відправила на повторне читання законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу - Цензор.НЕТ 2032 Креативно. Рада відправила на повторне читання законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу - Цензор.НЕТ 4574
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Селфи на фоне рабочего "места". Рада відправила на повторне читання законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу - Цензор.НЕТ 801
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03.06.2021 15:43 Ответить
Никто не играет, денег нет.
Чтобы "отрасль" не загнулась, нужно ей помочь.
Нужно няньчить игорный бизнес.
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03.06.2021 15:28 Ответить
привлекать больше нариков и бухарей с квартирами так сказать инвестиции в отрасль, боже до чего мы докатились с шутом во главе Рада відправила на повторне читання законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу - Цензор.НЕТ 7480
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03.06.2021 16:18 Ответить
- Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Гостей нужно снабжать - восторженно продолжал Остап, - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты…
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03.06.2021 15:56 Ответить
И что же производить игорная отрасль экономики, или хотя бы что продает?
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03.06.2021 16:19 Ответить
До 2008 года игорный бизнес платил 75% от прибыли. Сейчас сделают 15%. Сами понимаете- свои люди !
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03.06.2021 16:42 Ответить
Та все ясно! Наступним законом відмінять податки для Кварталу-95.
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03.06.2021 17:30 Ответить
Кредо* Слуг народа *- Игорному уменьшим, остальным повысим .А иначе никак нельзя ибо если налог будет высоким то им от этого будет перепадать меньше.
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03.06.2021 17:52 Ответить
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04.10.2022 16:00 Ответить
 
 