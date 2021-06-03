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КС отложил рассмотрение дела о конституционности земельной реформы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС отложил рассмотрение дела о конституционности земельной реформы

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко рассказал, что Конституционный суд Украины отложил рассмотрение дела по земельной реформе. Сегодня КСУ так и не дошел до рассмотрения дела по существу.

"До сути дела не дошли. Мы рассчитывали, что будет рассматриваться по существу, у нас очень мощная правовая база, но исходя из того количества ходатайств, мы за целый день рассматривали ходатайство и судьи неоднократно возвращались в совещательную комнату", - рассказал министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Лещенко отметил, что из-за большого количества ходатайств КСУ решил отложить рассмотрение дела по существу.

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"Соответственно, решение коллегии - в связи с ходатайствами, рассмотрение дела откладывается. Мы для себя понимаем, что рассмотрение дела займет месяцы, потому что до рассмотрения по существу еще очень далеко", - сказал он.

Напомним, сегодня КСУ должен был начать рассмотрение по существу дела о конституционности земельной реформы. Открытое пленарное заседание началось в 10:00 утра. Как известно, уже с 1 июля в Украине должен заработать рынок земли.
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Топ комментарии
+4
Что говорит Конституция о земле? И всё! Не надо домыслов, перекручиваний, толкований и разной ....Однозначно звучит! Да,да, нет, нет--остальное от лукавого!
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03.06.2021 16:25
+3
Так а как может рынок земли открыться с 1-го числа, если по этому поводу начался суд?
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03.06.2021 16:30
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Правильно делают. Без Тупицкого нечего его рассматривать.
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03.06.2021 16:20 Ответить
- БОЯТСЯ ГНЕВА НАРОДНОГО... КС отложил рассмотрение дела о конституционности земельной реформы - Цензор.НЕТ 2298
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03.06.2021 16:21 Ответить
Пока 6 Американский Флот не выйдет из Персидского Залива, на работу не выхожу -- объявляю забастовку! (с)
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03.06.2021 16:24 Ответить
Что говорит Конституция о земле? И всё! Не надо домыслов, перекручиваний, толкований и разной ....Однозначно звучит! Да,да, нет, нет--остальное от лукавого!
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03.06.2021 16:25 Ответить
КС отложил рассмотрение дела о конституционности земельной реформы - Цензор.НЕТ 8063
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03.06.2021 16:26 Ответить
Это вы Бене?
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03.06.2021 16:29 Ответить
Шото с референдумом власть затаилась.
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03.06.2021 16:27 Ответить
Так а как может рынок земли открыться с 1-го числа, если по этому поводу начался суд?
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03.06.2021 16:30 Ответить
отложил? это как? во время войны, упадка экономики, обнищания людей продавать что то, это дурость, не говоря за что то стратегичесское. а земля, это наше ВСЕ!!!. и именно наши люди не знают как другие относяться к своей собственности. может прийти время когда мы даже глянуть не сможем на поля, леса и водоемы. они будут чей то собственностью и под охраной. и стрелять будут без предупреждения, как в штатах. и зекоманда примет для них именно такой закон. все для Омана, все против Украины. и даже рф сдесь совсем не при чем своих ЗРАДНИКОВ хватает. еслиб хоть немножко думали о людях поставили бы стартовую цену 5-7 тысяч баксов а не 1-2 и налог в 25% чтоб не хотелось продавать. а покупатель чтоб раскошелился и берег эту землю а не сеял подсолнух 6 лет подряд
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03.06.2021 16:35 Ответить
Национализация земли все одно догонит и проданную землю отберут, но до этого ее спаскудят или вывезут. Что детям оставляем страну без земли и с резервациями для абаригенов. Совок это навсегда.
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03.06.2021 16:39 Ответить
Повернути приватизоване міжнародними корпораціями буде практично неможливо. Ця катастрофа стане невиправною. Хіба що притягнуть до кримінальної відповідальності недоумкуватих і продажних функціонерів сьогоднішнього злочину.
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03.06.2021 17:15 Ответить
цілком вірно, оскільки право приватної власності є непорушним. Зелені мародери, всупереч вимогам Конституції, волі народу, йдуть по головам щоб будь-яким способом продати основне національне багатство держави і народу
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03.06.2021 22:52 Ответить
а не треба було тюльчим за зебілів голосувати.
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03.06.2021 16:39 Ответить
Ти, тварина кончена!
Хто першим намагався запустити ринок землі ще задовго до виборів?
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03.06.2021 16:58 Ответить
Так гИтьман разом з своєю сектою і в унісон з слугами за дерибан землі голосував посеред ночі. Тваринкам з порохнявих ботохверм про це в методичках не пишуть?
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03.06.2021 17:43 Ответить
уся свора в долі
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03.06.2021 22:53 Ответить
 
 