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КС відклав розгляд справи про конституційність земельної реформи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС відклав розгляд справи про конституційність земельної реформи

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко розповів, що Конституційний суд України відклав розгляд справи щодо земельної реформи. Сьогодні КСУ так і не дійшов до розгляду справи по суті.

"До суті справи не дійшли. Ми розраховували, що буде розглядатися по суті, у нас дуже потужна правова база, але виходячи з тої кількості клопотань, ми за цілий день розглядали клопотання і судді неодноразово поверталися в нарадчу кімнату", - розповів міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Лещенко зазначив, що через велику кількість клопотань КСУ вирішив відкласти розгляд справи по суті.

"Відповідно, рішення колегії - у зв'язку з клопотаннями, розгляд справи відкладається. Ми для себе розуміємо, що розгляд справи займе місяці, бо до розгляду по суті ще дуже далеко", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні КСУ мав почати розгляд по суті справи про конституційність земельної реформи. Відкрите пленарне засідання почалося о 10:00 ранку.  Як відомо, вже з 1 липня в Україні має запрацювати ринок землі. 

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Топ коментарі
+4
Что говорит Конституция о земле? И всё! Не надо домыслов, перекручиваний, толкований и разной ....Однозначно звучит! Да,да, нет, нет--остальное от лукавого!
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03.06.2021 16:25
+3
Так а как может рынок земли открыться с 1-го числа, если по этому поводу начался суд?
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03.06.2021 16:30
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Правильно делают. Без Тупицкого нечего его рассматривать.
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03.06.2021 16:20 Відповісти
- БОЯТСЯ ГНЕВА НАРОДНОГО... КС отложил рассмотрение дела о конституционности земельной реформы - Цензор.НЕТ 2298
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03.06.2021 16:21 Відповісти
Пока 6 Американский Флот не выйдет из Персидского Залива, на работу не выхожу -- объявляю забастовку! (с)
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03.06.2021 16:24 Відповісти
Что говорит Конституция о земле? И всё! Не надо домыслов, перекручиваний, толкований и разной ....Однозначно звучит! Да,да, нет, нет--остальное от лукавого!
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03.06.2021 16:25 Відповісти
КС отложил рассмотрение дела о конституционности земельной реформы - Цензор.НЕТ 8063
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03.06.2021 16:26 Відповісти
Это вы Бене?
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03.06.2021 16:29 Відповісти
Шото с референдумом власть затаилась.
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03.06.2021 16:27 Відповісти
Так а как может рынок земли открыться с 1-го числа, если по этому поводу начался суд?
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03.06.2021 16:30 Відповісти
отложил? это как? во время войны, упадка экономики, обнищания людей продавать что то, это дурость, не говоря за что то стратегичесское. а земля, это наше ВСЕ!!!. и именно наши люди не знают как другие относяться к своей собственности. может прийти время когда мы даже глянуть не сможем на поля, леса и водоемы. они будут чей то собственностью и под охраной. и стрелять будут без предупреждения, как в штатах. и зекоманда примет для них именно такой закон. все для Омана, все против Украины. и даже рф сдесь совсем не при чем своих ЗРАДНИКОВ хватает. еслиб хоть немножко думали о людях поставили бы стартовую цену 5-7 тысяч баксов а не 1-2 и налог в 25% чтоб не хотелось продавать. а покупатель чтоб раскошелился и берег эту землю а не сеял подсолнух 6 лет подряд
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03.06.2021 16:35 Відповісти
Национализация земли все одно догонит и проданную землю отберут, но до этого ее спаскудят или вывезут. Что детям оставляем страну без земли и с резервациями для абаригенов. Совок это навсегда.
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03.06.2021 16:39 Відповісти
Повернути приватизоване міжнародними корпораціями буде практично неможливо. Ця катастрофа стане невиправною. Хіба що притягнуть до кримінальної відповідальності недоумкуватих і продажних функціонерів сьогоднішнього злочину.
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03.06.2021 17:15 Відповісти
цілком вірно, оскільки право приватної власності є непорушним. Зелені мародери, всупереч вимогам Конституції, волі народу, йдуть по головам щоб будь-яким способом продати основне національне багатство держави і народу
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03.06.2021 22:52 Відповісти
а не треба було тюльчим за зебілів голосувати.
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03.06.2021 16:39 Відповісти
Ти, тварина кончена!
Хто першим намагався запустити ринок землі ще задовго до виборів?
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03.06.2021 16:58 Відповісти
Так гИтьман разом з своєю сектою і в унісон з слугами за дерибан землі голосував посеред ночі. Тваринкам з порохнявих ботохверм про це в методичках не пишуть?
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03.06.2021 17:43 Відповісти
уся свора в долі
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03.06.2021 22:53 Відповісти
 
 