КС відклав розгляд справи про конституційність земельної реформи

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко розповів, що Конституційний суд України відклав розгляд справи щодо земельної реформи. Сьогодні КСУ так і не дійшов до розгляду справи по суті.

"До суті справи не дійшли. Ми розраховували, що буде розглядатися по суті, у нас дуже потужна правова база, але виходячи з тої кількості клопотань, ми за цілий день розглядали клопотання і судді неодноразово поверталися в нарадчу кімнату", - розповів міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Лещенко зазначив, що через велику кількість клопотань КСУ вирішив відкласти розгляд справи по суті.

"Відповідно, рішення колегії - у зв'язку з клопотаннями, розгляд справи відкладається. Ми для себе розуміємо, що розгляд справи займе місяці, бо до розгляду по суті ще дуже далеко", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні КСУ мав почати розгляд по суті справи про конституційність земельної реформи. Відкрите пленарне засідання почалося о 10:00 ранку. Як відомо, вже з 1 липня в Україні має запрацювати ринок землі.

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