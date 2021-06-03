Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине
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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили "занимает одну из должностей в консультационном органе в Украине", но на политику в стране не влияет.
Об этом глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью грузинскому агентству Interpressnews, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Важно понимать, что да, Михаил Саакашвили на сегодняшний день гражданин Украины, он занимает одну из должностей в консультационном органе в Украине. Он передает свой опыт реформ и консультирует, в том числе, и украинские команды. Но он не имеет отношения к правительству, не влияет на политику Украины и, тем более, на международную политику Украины", – заявил премьер-министр Украины.
Ранее сегодня министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что если Саакашвили вмешается в выборы самоуправления осенью текущего года, это станет темой обсуждения с украинскими партнерами.
"Посол вернулся в Киев и приступил к осуществлению своих полномочий. Сейчас он вместе с делегацией и присутствовал на встречах. Наши украинские партнеры хорошо знают нашу позицию в связи с этой темой. Для нас очень важно, когда мы являемся стратегическими партнерами, уважать государственность и законы друг друга. Когда происходит вмешательство в деятельность другой страны, в том числе нарушение избирательного законодательства, разумеется, это было недопустимо", – сказал Залкалиани.
Как сообщалось, Грузия отозвала своего посла из Киева в мае 2020 года. Это произошло после назначения Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев в апреле текущего года.
Денис Шмыгаль 2-4 июня находится в Грузии с официальным визитом. В составе правительственной делегации также министр Кабинета Министров Олег Немчинов и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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за что ему бабки платят?
Оно влияет. До мая 2019 годо оно влияло на мозги ЗеДолбоДятлов, а сейчас оно влияет на бюджет страны имея из него моих денег себе на карман и хачапури. При этом оно ни чего не делает, а только жирует.
Та мы видим. Потому и живём, как живём.
З січня 2017 до січня 2018 працював у ПАТ «ДТЕК Західенерго» заступником генерального директора з соціальних питань.
З січня 2018 до липня 2019 працював директором ДТЕК Бурштинська ТЕС, в. о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ «ДТЕК Західенерго».[8][9].
Иван Калаура из Слуги народа - самое дорогое наше сокровище: за год он всосал 2млн 136 тыс наших днег.
За эту сумму он один раз высказал реплику с трибуны и подал аж 3 депутатских запроса.
На втором месте - тоже слуга, на третьем - член партии Голос.
Простите, но я реально не понимаю какого уя мы им платим такие деньги и за что именно.
Это какие-то неправильные пчёлы…Где, *****, мёд?
А мёда нет и не будет , так как при власти одни трутни )