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Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили "занимает одну из должностей в консультационном органе в Украине", но на политику в стране не влияет.

Об этом глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью грузинскому агентству Interpressnews, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Важно понимать, что да, Михаил Саакашвили на сегодняшний день гражданин Украины, он занимает одну из должностей в консультационном органе в Украине. Он передает свой опыт реформ и консультирует, в том числе, и украинские команды. Но он не имеет отношения к правительству, не влияет на политику Украины и, тем более, на международную политику Украины", – заявил премьер-министр Украины.

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Ранее сегодня министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что если Саакашвили вмешается в выборы самоуправления осенью текущего года, это станет темой обсуждения с украинскими партнерами.

"Посол вернулся в Киев и приступил к осуществлению своих полномочий. Сейчас он вместе с делегацией и присутствовал на встречах. Наши украинские партнеры хорошо знают нашу позицию в связи с этой темой. Для нас очень важно, когда мы являемся стратегическими партнерами, уважать государственность и законы друг друга. Когда происходит вмешательство в деятельность другой страны, в том числе нарушение избирательного законодательства, разумеется, это было недопустимо", – сказал Залкалиани.

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Как сообщалось, Грузия отозвала своего посла из Киева в мае 2020 года. Это произошло после назначения Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев в апреле текущего года.

Денис Шмыгаль 2-4 июня находится в Грузии с официальным визитом. В составе правительственной делегации также министр Кабинета Министров Олег Немчинов и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
да он вообще ни на что не влияет
за что ему бабки платят?
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03.06.2021 16:25
+6
Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине

Та мы видим. Потому и живём, как живём. Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 5351
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03.06.2021 16:26
+6
"Саакашвили на политику в Украине не влияет.. как собственно и я тоже." .- Шмыгаль Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 5272
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03.06.2021 16:28
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Правила форума Совет форумчан
да он вообще ни на что не влияет
за что ему бабки платят?
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03.06.2021 16:25 Ответить
За то, что умеет летать. По крышам. Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 9623
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03.06.2021 16:29 Ответить
Реформы за 70 дней...
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03.06.2021 16:30 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
Оно влияет. До мая 2019 годо оно влияло на мозги ЗеДолбоДятлов, а сейчас оно влияет на бюджет страны имея из него моих денег себе на карман и хачапури. При этом оно ни чего не делает, а только жирует.
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03.06.2021 17:02 Ответить
Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине

Та мы видим. Потому и живём, как живём. Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 5351
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03.06.2021 16:26 Ответить
А кто он , Михаил Саакашвили ?
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03.06.2021 16:26 Ответить
А поговорить? (с)
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03.06.2021 16:28 Ответить
Горный орел. Высоко летает и гадит на всех. Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 1596
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03.06.2021 16:30 Ответить
Гнида.
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03.06.2021 17:02 Ответить
"Саакашвили на политику в Украине не влияет.. как собственно и я тоже." .- Шмыгаль Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 5272
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03.06.2021 16:28 Ответить
Можно подумать, шо Шмыгаль на что-то влияет... -- "як клавіші від роялю" ...*)
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03.06.2021 16:28 Ответить
Дык, у нас и Зеля не влияет. Только Козырь и Беня ( по эконмическим вопросам).
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03.06.2021 16:28 Ответить
У данных персон, экономических вопросов нет! -- токо ответы...)
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03.06.2021 16:30 Ответить
мегрел впливає на бубочку. А так - справді більше ні на що не впливає...
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03.06.2021 16:29 Ответить
Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 9053
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03.06.2021 16:30 Ответить
Лучше б Саакашвили, чем Шмыгаль.
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03.06.2021 16:32 Ответить
Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 2595
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03.06.2021 16:33 Ответить
Все зрозуміло з цим товаришем

З січня 2017 до січня 2018 працював у ПАТ «ДТЕК Західенерго» заступником генерального директора з соціальних питань.
З січня 2018 до липня 2019 працював директором ДТЕК Бурштинська ТЕС, в. о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ «ДТЕК Західенерго».[8][9].
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03.06.2021 16:38 Ответить
на политику Украины в полном смысле этого слова, вообще никто не влияет. сейчас главное, скомуниздить землю........ и думаю что она, родимая уже разделена. а политикой будут заниматься потом, сидя на контейнерах с баксами
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03.06.2021 16:38 Ответить
Эксперты подсчитали, сколько нам стоят депутаты ВР, помимо Саака , от которого результатов ноль 😀
Иван Калаура из Слуги народа - самое дорогое наше сокровище: за год он всосал 2млн 136 тыс наших днег.
За эту сумму он один раз высказал реплику с трибуны и подал аж 3 депутатских запроса.
На втором месте - тоже слуга, на третьем - член партии Голос.
Простите, но я реально не понимаю какого уя мы им платим такие деньги и за что именно.
Это какие-то неправильные пчёлы…Где, *****, мёд?
А мёда нет и не будет , так как при власти одни трутни )
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03.06.2021 16:41 Ответить
нейтрализовали Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 2291
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03.06.2021 16:43 Ответить
Он вообще ни на что не влияет
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03.06.2021 16:49 Ответить
Что ты оправдываешься,как школьник,Саакашвили нам нужен,а вот шестерки путинской шестерки могут постоять в сторонке.
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03.06.2021 16:50 Ответить
Доречі, мрію знайти список реформ, які провів Саакашвілі. Де їх можна знайти?
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03.06.2021 16:50 Ответить
Зачем тебе искать лишнее горе? *)
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03.06.2021 17:02 Ответить
😀👍🏼
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03.06.2021 18:17 Ответить
рчень жаль,шмыгаль видимо считает себя достаточно умным и опытным,каким не является.
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03.06.2021 19:44 Ответить
Так а нахера он тогда нужен?
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03.06.2021 20:33 Ответить
 
 