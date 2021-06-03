Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили "занимает одну из должностей в консультационном органе в Украине", но на политику в стране не влияет.

Об этом глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью грузинскому агентству Interpressnews, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Важно понимать, что да, Михаил Саакашвили на сегодняшний день гражданин Украины, он занимает одну из должностей в консультационном органе в Украине. Он передает свой опыт реформ и консультирует, в том числе, и украинские команды. Но он не имеет отношения к правительству, не влияет на политику Украины и, тем более, на международную политику Украины", – заявил премьер-министр Украины.

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Ранее сегодня министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что если Саакашвили вмешается в выборы самоуправления осенью текущего года, это станет темой обсуждения с украинскими партнерами.

"Посол вернулся в Киев и приступил к осуществлению своих полномочий. Сейчас он вместе с делегацией и присутствовал на встречах. Наши украинские партнеры хорошо знают нашу позицию в связи с этой темой. Для нас очень важно, когда мы являемся стратегическими партнерами, уважать государственность и законы друг друга. Когда происходит вмешательство в деятельность другой страны, в том числе нарушение избирательного законодательства, разумеется, это было недопустимо", – сказал Залкалиани.

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Как сообщалось, Грузия отозвала своего посла из Киева в мае 2020 года. Это произошло после назначения Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев в апреле текущего года.

Денис Шмыгаль 2-4 июня находится в Грузии с официальным визитом. В составе правительственной делегации также министр Кабинета Министров Олег Немчинов и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.