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Грузія (1419) Саакашвілі Міхеіл (2105) Денис Шмигаль (2701)

Шмигаль заявив, що Саакашвілі не впливає на політику в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Шмигаль заявив, що Саакашвілі не впливає на політику в Україні

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі "займає одну з посад в консультаційному органі в Україні", але на політику в країні не впливає.

Про це глава уряду України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю грузинському агентству Interpressnews, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Важливо розуміти, що так, Міхеіл Саакашвілі на сьогодні громадянин України, він обіймає одну з посад у консультаційному органі в Україні. Він передає свій досвід реформ та консультує, в тому числі, й українські команди. Але він не має відношення до уряду, не впливає на політику України і, тим більше, на міжнародну політику України", - заявив Прем'єр-міністр України.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що якщо Саакашвілі втрутиться у вибори самоврядування восени поточного року, це стане темою обговорення з українськими партнерами.

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"Посол повернувся до Києва і розпочав здійснення своїх повноважень. Зараз він разом з делегацією і був присутній на зустрічах. Наші українські партнери добре знають нашу позицію у зв'язку з цією темою. Для нас дуже важливо, коли ми є стратегічними партнерами, поважати державність і закони одне одного. Коли відбувається втручання у діяльність іншої країни, в тому числі порушення виборчого законодавства, зрозуміло, це було неприпустимо", - сказав Залкаліані.

Як повідомлялося, Грузія відкликала свого посла з Києва в травні 2020 року. Це сталося після призначення Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України. Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва в квітні поточного року.

Денис Шмигаль 2-4 червня перебуває в Грузії з офіційним візитом. У складі урядової делегації також міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов та міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
да он вообще ни на что не влияет
за что ему бабки платят?
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03.06.2021 16:25
+6
Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине

Та мы видим. Потому и живём, как живём. Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 5351
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03.06.2021 16:26
+6
"Саакашвили на политику в Украине не влияет.. как собственно и я тоже." .- Шмыгаль Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 5272
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03.06.2021 16:28
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да он вообще ни на что не влияет
за что ему бабки платят?
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03.06.2021 16:25 Відповісти
За то, что умеет летать. По крышам. Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 9623
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03.06.2021 16:29 Відповісти
Реформы за 70 дней...
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03.06.2021 16:30 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
Оно влияет. До мая 2019 годо оно влияло на мозги ЗеДолбоДятлов, а сейчас оно влияет на бюджет страны имея из него моих денег себе на карман и хачапури. При этом оно ни чего не делает, а только жирует.
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03.06.2021 17:02 Відповісти
Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине

Та мы видим. Потому и живём, как живём. Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 5351
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03.06.2021 16:26 Відповісти
А кто он , Михаил Саакашвили ?
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03.06.2021 16:26 Відповісти
А поговорить? (с)
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03.06.2021 16:28 Відповісти
Горный орел. Высоко летает и гадит на всех. Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 1596
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03.06.2021 16:30 Відповісти
Гнида.
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03.06.2021 17:02 Відповісти
"Саакашвили на политику в Украине не влияет.. как собственно и я тоже." .- Шмыгаль Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 5272
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03.06.2021 16:28 Відповісти
Можно подумать, шо Шмыгаль на что-то влияет... -- "як клавіші від роялю" ...*)
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03.06.2021 16:28 Відповісти
Дык, у нас и Зеля не влияет. Только Козырь и Беня ( по эконмическим вопросам).
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03.06.2021 16:28 Відповісти
У данных персон, экономических вопросов нет! -- токо ответы...)
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03.06.2021 16:30 Відповісти
мегрел впливає на бубочку. А так - справді більше ні на що не впливає...
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03.06.2021 16:29 Відповісти
Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 9053
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03.06.2021 16:30 Відповісти
Лучше б Саакашвили, чем Шмыгаль.
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03.06.2021 16:32 Відповісти
Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 2595
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03.06.2021 16:33 Відповісти
Все зрозуміло з цим товаришем

З січня 2017 до січня 2018 працював у ПАТ «ДТЕК Західенерго» заступником генерального директора з соціальних питань.
З січня 2018 до липня 2019 працював директором ДТЕК Бурштинська ТЕС, в. о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ «ДТЕК Західенерго».[8][9].
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03.06.2021 16:38 Відповісти
на политику Украины в полном смысле этого слова, вообще никто не влияет. сейчас главное, скомуниздить землю........ и думаю что она, родимая уже разделена. а политикой будут заниматься потом, сидя на контейнерах с баксами
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03.06.2021 16:38 Відповісти
Эксперты подсчитали, сколько нам стоят депутаты ВР, помимо Саака , от которого результатов ноль 😀
Иван Калаура из Слуги народа - самое дорогое наше сокровище: за год он всосал 2млн 136 тыс наших днег.
За эту сумму он один раз высказал реплику с трибуны и подал аж 3 депутатских запроса.
На втором месте - тоже слуга, на третьем - член партии Голос.
Простите, но я реально не понимаю какого уя мы им платим такие деньги и за что именно.
Это какие-то неправильные пчёлы…Где, *****, мёд?
А мёда нет и не будет , так как при власти одни трутни )
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03.06.2021 16:41 Відповісти
нейтрализовали Шмыгаль заявил, что Саакашвили не влияет на политику в Украине - Цензор.НЕТ 2291
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03.06.2021 16:43 Відповісти
Он вообще ни на что не влияет
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03.06.2021 16:49 Відповісти
Что ты оправдываешься,как школьник,Саакашвили нам нужен,а вот шестерки путинской шестерки могут постоять в сторонке.
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03.06.2021 16:50 Відповісти
Доречі, мрію знайти список реформ, які провів Саакашвілі. Де їх можна знайти?
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03.06.2021 16:50 Відповісти
Зачем тебе искать лишнее горе? *)
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03.06.2021 17:02 Відповісти
😀👍🏼
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03.06.2021 18:17 Відповісти
рчень жаль,шмыгаль видимо считает себя достаточно умным и опытным,каким не является.
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03.06.2021 19:44 Відповісти
Так а нахера он тогда нужен?
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03.06.2021 20:33 Відповісти
 
 