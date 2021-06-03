Шмигаль заявив, що Саакашвілі не впливає на політику в Україні

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі "займає одну з посад в консультаційному органі в Україні", але на політику в країні не впливає.

Про це глава уряду України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю грузинському агентству Interpressnews, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Важливо розуміти, що так, Міхеіл Саакашвілі на сьогодні громадянин України, він обіймає одну з посад у консультаційному органі в Україні. Він передає свій досвід реформ та консультує, в тому числі, й українські команди. Але він не має відношення до уряду, не впливає на політику України і, тим більше, на міжнародну політику України", - заявив Прем'єр-міністр України.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що якщо Саакашвілі втрутиться у вибори самоврядування восени поточного року, це стане темою обговорення з українськими партнерами.

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"Посол повернувся до Києва і розпочав здійснення своїх повноважень. Зараз він разом з делегацією і був присутній на зустрічах. Наші українські партнери добре знають нашу позицію у зв'язку з цією темою. Для нас дуже важливо, коли ми є стратегічними партнерами, поважати державність і закони одне одного. Коли відбувається втручання у діяльність іншої країни, в тому числі порушення виборчого законодавства, зрозуміло, це було неприпустимо", - сказав Залкаліані.

Як повідомлялося, Грузія відкликала свого посла з Києва в травні 2020 року. Це сталося після призначення Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України. Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва в квітні поточного року.

Денис Шмигаль 2-4 червня перебуває в Грузії з офіційним візитом. У складі урядової делегації також міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов та міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.