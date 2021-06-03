Шмигаль заявив, що Саакашвілі не впливає на політику в Україні
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Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі "займає одну з посад в консультаційному органі в Україні", але на політику в країні не впливає.
Про це глава уряду України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю грузинському агентству Interpressnews, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Важливо розуміти, що так, Міхеіл Саакашвілі на сьогодні громадянин України, він обіймає одну з посад у консультаційному органі в Україні. Він передає свій досвід реформ та консультує, в тому числі, й українські команди. Але він не має відношення до уряду, не впливає на політику України і, тим більше, на міжнародну політику України", - заявив Прем'єр-міністр України.
Раніше сьогодні міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що якщо Саакашвілі втрутиться у вибори самоврядування восени поточного року, це стане темою обговорення з українськими партнерами.
"Посол повернувся до Києва і розпочав здійснення своїх повноважень. Зараз він разом з делегацією і був присутній на зустрічах. Наші українські партнери добре знають нашу позицію у зв'язку з цією темою. Для нас дуже важливо, коли ми є стратегічними партнерами, поважати державність і закони одне одного. Коли відбувається втручання у діяльність іншої країни, в тому числі порушення виборчого законодавства, зрозуміло, це було неприпустимо", - сказав Залкаліані.
Як повідомлялося, Грузія відкликала свого посла з Києва в травні 2020 року. Це сталося після призначення Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України. Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва в квітні поточного року.
Денис Шмигаль 2-4 червня перебуває в Грузії з офіційним візитом. У складі урядової делегації також міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов та міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.
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за что ему бабки платят?
Оно влияет. До мая 2019 годо оно влияло на мозги ЗеДолбоДятлов, а сейчас оно влияет на бюджет страны имея из него моих денег себе на карман и хачапури. При этом оно ни чего не делает, а только жирует.
Та мы видим. Потому и живём, как живём.
З січня 2017 до січня 2018 працював у ПАТ «ДТЕК Західенерго» заступником генерального директора з соціальних питань.
З січня 2018 до липня 2019 працював директором ДТЕК Бурштинська ТЕС, в. о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ «ДТЕК Західенерго».[8][9].
Иван Калаура из Слуги народа - самое дорогое наше сокровище: за год он всосал 2млн 136 тыс наших днег.
За эту сумму он один раз высказал реплику с трибуны и подал аж 3 депутатских запроса.
На втором месте - тоже слуга, на третьем - член партии Голос.
Простите, но я реально не понимаю какого уя мы им платим такие деньги и за что именно.
Это какие-то неправильные пчёлы…Где, *****, мёд?
А мёда нет и не будет , так как при власти одни трутни )