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Родители Протасевича: у сына на видео с "признаниями" - синяки на руках

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Родители Протасевича: у сына на видео с

Родители оппозиционного белорусского блогера Романа Прротасевича Дмитрий и Наталья заметили на видео с его "признаниями", опубликованном белорусским государственным телеканалом, синяки на руках сына.

Об этом они заявили в эфире "Настоящего времени", информирует Цензор.НЕТ.

"Я четко заметила следы от наручников, синяки на руках. Более того, в этом фильме почему-то все кадры идут четко, а когда показывают Романа, то его лицо как бы замылено, издалека затемнено. Не является ли это следствием того, что еще не сошли синяки на лице, на носу и следы удушения на шее, которые были четко заметны еще на том видео, предоставленном на той неделе", – сказала мама Протасевича Наталья.

Читайте: Я признаю свою вину в организации массовых протестов, - Протасевич в интервью государственному телевидению. ВИДЕО

Родители бывшего главреда Nexta уверены, что фильм ОНТ снят "по заказу властей Беларуси" с целью "оправдать себя" и принудительную посадку самолета 23 мая, когда их сына и его девушку россиянку Софью Сапегу "взяли в заложники".

"У меня есть некоторые вопросы к создателям этого фильма. Вопросы о двойных стандартах в нашей судебно-правовой системе. Скажите, пожалуйста, а как же тайна следствия? Если ведется следствие, каким образом тогда все это выставляется на массовую публику?" – говорит Наталья Протасевич.

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Она также сообщила, что у адвоката Романа Протасевича должны были состояться встречи с подзащитным с понедельника по среду, но его не допустили без объяснения причин.

"Может, потому, что в этот период снимался фильм? Также до сих пор не ответили на наши требования допустить к Роману независимых врачей, которые могли бы провести обследование", – рассказала Наталья Протасевич.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 июня белорусский государственный телеканал опубликовал видео, на котором Роман Протасевич признается в организации массовых беспорядков.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
Не скули, кацапсина
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03.06.2021 22:40
+10
Белорусская Свобода, сдохла так и не родившись
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03.06.2021 22:33
+7
беларусы народ терпило... пацана четвертуют а они сопли жуют......
более овощного охлоса ещё нужно поискать....... хотя зачем далеко ходить расея, севкорея, науру, вануату.....
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03.06.2021 22:33
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ждите видосик в прямом эфире я устал каюсь и я сам застрелился выпил синильной кислоты принял смертельную дозу радиации прыгнул с высоты 25 этажного дома и выпрыгнул из самолета без парашюта...и пытался остановить руками БЕЛАЗ
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03.06.2021 22:28 Ответить
Белорусская Свобода, сдохла так и не родившись
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03.06.2021 22:33 Ответить
Увидели на примере Украины какая свобода бывает. Теперь боятся. Такая свобода ни кому не нужна. Попробуй найти хоть в одном книжном магазине книги опозиционеров. В Украине и России их полно. Я уж молчу про телеканалы.
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03.06.2021 23:09 Ответить
А что они еще могли увидеть об Украине на белорусском ТВ?
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03.06.2021 23:16 Ответить
А интернет с vpn отменили в Белорусии))? Кто вообще телевиденье смотрит. Во всех странах цензура и только в Украине телеканалы просто закрывают. А все сообщения в спам.
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03.06.2021 23:39 Ответить
Большинство смотрит. Интернет погоды не делает. Если бы ТВ не имело значения, то не было бы ватных стенаний по-поводу закрытия вражеских телеканалов в Украине. "А все сообщения в спам." - это вообще причем? На Цензоре пользователи сами отправляют с спам кого хотят, это можно сказать апофеоз демократии Батьки Протасевича: у сина на відео з "зізнаннями" - синці на руках - Цензор.НЕТ 6563 На других сайтах подобного не встречал.
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03.06.2021 23:50 Ответить
В некоторых типа государствах оппозиционеров вообще новичком травят, в 21-м веке! Карл!😁😁😁😁
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03.06.2021 23:54 Ответить
Меньше смотри Скабееву, вы уже достали зомби кацапские😁😁😁😁😁
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04.06.2021 00:39 Ответить
беларусы народ терпило... пацана четвертуют а они сопли жуют......
более овощного охлоса ещё нужно поискать....... хотя зачем далеко ходить расея, севкорея, науру, вануату.....
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03.06.2021 22:33 Ответить
не смеши про терпил! они не захотели стать терпилами у олигархов....Не захотели ежемесячного повышения тарифов, цен ....покращення, конца зубожиння....Белоруссы молодцы!
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04.06.2021 00:03 Ответить
Сиди на бутылке молча, кремлевский агитатор Батьки Протасевича: у сина на відео з "зізнаннями" - синці на руках - Цензор.НЕТ 9145
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04.06.2021 01:03 Ответить
у тебя хватает мозгов только ярлыки вешать. Бутылка--твоя любимая и больная тема....Диалог с доводами не для тебя, не твоё....
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04.06.2021 16:53 Ответить
Это потому что белорусы на митинги мало цветов принесли, в следующий раз несите больше тогда синяков не будет))
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03.06.2021 22:36 Ответить
Говорят на попе у него следы от ремня батьки.
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03.06.2021 22:38 Ответить
Не скули, кацапсина
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03.06.2021 22:40 Ответить
Где ты увидел скулеж?
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03.06.2021 23:06 Ответить
Ну как же - когда тебя на бутылку насаживал! Батьки Протасевича: у сина на відео з "зізнаннями" - синці на руках - Цензор.НЕТ 4602
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04.06.2021 01:04 Ответить
А кто тебе слово давал тут , **********-*********** ?!
Возьми в рот у Кадырки - раб мацьковского улуса !
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04.06.2021 05:07 Ответить
Хлопець уже живий труп. Лукашенко його не відпустить. А щодо того що типу ;зламався;- так його дівчина в заручниках і не відомо що їй КГБ--істи роблять.
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03.06.2021 22:42 Ответить
Родители Протасевича: у сына на видео с "признаниями" - синяки на руках - Цензор.НЕТ 5233 Родители Протасевича: у сына на видео с "признаниями" - синяки на руках - Цензор.НЕТ 631
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03.06.2021 22:47 Ответить
Родители Протасевича: у сына на видео с "признаниями" - синяки на руках - Цензор.НЕТ 5282
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03.06.2021 23:20 Ответить
и САДИСТА!
пусть его сынам и внучкам всё вернется кармой!
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03.06.2021 23:45 Ответить
Для того щоб нам лаяти на сусідів - білорусів, треба щоб у нашій країні був лад, добробут та порядок, а не свавілля олігархів, ментів та суддів! Що ми можемо пропонувати їм як приклад? Не вони захопили Крим, вбивали у ордлі...Вони постачали нам їжу, паливо та лікували наших дітей дешевше ніж наші патриотично налаштовані лікарі.....
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04.06.2021 00:08 Ответить
а головне шо нам треба - шоб кремлевские агитаторы типа тебя сидели вечно на бутылках Батьки Протасевича: у сина на відео з "зізнаннями" - синці на руках - Цензор.НЕТ 9339
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04.06.2021 01:06 Ответить
А где тут агитация за кремль и что Петро Дибров сказал не правильно,или ты за скудный свой гонорар готов на всех лаять,чмо ты полиграфное.
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04.06.2021 03:23 Ответить
Тобто ти за за тарілку кислих щєй пропонуєшь українцям продавати совість , честь й людську гідність ?!
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04.06.2021 05:11 Ответить
тобто ти живеш не в ******** Україні? Ти не знаєш справжнього становища поза межами Київа? Ти не маєш уяви як нахиляють людей за мінімалку! Якби не потребували цукру та гречки, то й сумління своє не продавали...Те що ти пишеш, вже трапилося....
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04.06.2021 16:57 Ответить
Послухайте , коли французи з совістю звинувачували уряд їх в підтримці з людожером Бокасо , то уряд той теж виправдовувал , що мовляв такі з"вязки це добре для народів ... Але пройшов час й він довів , що той уряд й ті політики залишилися в пам"яті людьскій виключно як ті , хто ціловався з канібалом . До-речі , фільм "Професіонал" добре освітлює ту тему !

Тай Чемберлєн з Делад"є залишились в історії людства виключно як пам"ятка про умиротворення іншого людожеру . А скільки було тоді пафасу у того ж Чемберлена ... він так й сказав , що мовляв , британці , я привіз вам мир ... Про що великий Уінстон помітив , що проміняли нібито на мир властну гідніть , а в ітозі ми отримаємо й війну й гідність вже не повернути ! Через рік його за те й обрали прем"єром , що на 100% правий виявився !

Суд історії він жорстокий й в його пам"яті не залишаються скільки було гречки на душу населеня , а скільки було б мінімалки . Ось й Меркельша залишиться в історії як фрау "Північний потік" . Шрьодер уже в багні й давно !
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04.06.2021 19:45 Ответить
мабуть це було виключення з правил....
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04.06.2021 21:38 Ответить
Правило єдине й це правило людьської гігієни .

Жодних стосунків з людожерами й вурдалаками , якщо ти людина .

Ну а якщо тваринка та йще жуєшь траву як баран , то можешь особисто водити своїх (й тільки своїх) властних доньок до Чекатила на сольфеджо !
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04.06.2021 21:44 Ответить
ЛИЦЕМЕРИЕ тоже одно для всех! Накинулись на Белорусь, вссыкаясь против людожерив с Турции, РФ, КНР, КНДР, и т.д. Выбрали легкую жертву для разграбления страны!
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04.06.2021 21:51 Ответить
прізнаніє - царіца даказатєльств, як учив таваріСч сралін і його вірний прокурор вяшінскій.


кати з КДБ Бєларуссії вірні послідовники цих двух вурдалаків...
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04.06.2021 20:05 Ответить
 
 