Родители Протасевича: у сына на видео с "признаниями" - синяки на руках

Родители оппозиционного белорусского блогера Романа Прротасевича Дмитрий и Наталья заметили на видео с его "признаниями", опубликованном белорусским государственным телеканалом, синяки на руках сына.

Об этом они заявили в эфире "Настоящего времени", информирует Цензор.НЕТ.

"Я четко заметила следы от наручников, синяки на руках. Более того, в этом фильме почему-то все кадры идут четко, а когда показывают Романа, то его лицо как бы замылено, издалека затемнено. Не является ли это следствием того, что еще не сошли синяки на лице, на носу и следы удушения на шее, которые были четко заметны еще на том видео, предоставленном на той неделе", – сказала мама Протасевича Наталья.

Читайте: Я признаю свою вину в организации массовых протестов, - Протасевич в интервью государственному телевидению. ВИДЕО

Родители бывшего главреда Nexta уверены, что фильм ОНТ снят "по заказу властей Беларуси" с целью "оправдать себя" и принудительную посадку самолета 23 мая, когда их сына и его девушку россиянку Софью Сапегу "взяли в заложники".

"У меня есть некоторые вопросы к создателям этого фильма. Вопросы о двойных стандартах в нашей судебно-правовой системе. Скажите, пожалуйста, а как же тайна следствия? Если ведется следствие, каким образом тогда все это выставляется на массовую публику?" – говорит Наталья Протасевич.

Также читайте: ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси (обновлено)

Она также сообщила, что у адвоката Романа Протасевича должны были состояться встречи с подзащитным с понедельника по среду, но его не допустили без объяснения причин.

"Может, потому, что в этот период снимался фильм? Также до сих пор не ответили на наши требования допустить к Роману независимых врачей, которые могли бы провести обследование", – рассказала Наталья Протасевич.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 июня белорусский государственный телеканал опубликовал видео, на котором Роман Протасевич признается в организации массовых беспорядков.