Родители Протасевича: у сына на видео с "признаниями" - синяки на руках
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Родители оппозиционного белорусского блогера Романа Прротасевича Дмитрий и Наталья заметили на видео с его "признаниями", опубликованном белорусским государственным телеканалом, синяки на руках сына.
Об этом они заявили в эфире "Настоящего времени", информирует Цензор.НЕТ.
"Я четко заметила следы от наручников, синяки на руках. Более того, в этом фильме почему-то все кадры идут четко, а когда показывают Романа, то его лицо как бы замылено, издалека затемнено. Не является ли это следствием того, что еще не сошли синяки на лице, на носу и следы удушения на шее, которые были четко заметны еще на том видео, предоставленном на той неделе", – сказала мама Протасевича Наталья.
Родители бывшего главреда Nexta уверены, что фильм ОНТ снят "по заказу властей Беларуси" с целью "оправдать себя" и принудительную посадку самолета 23 мая, когда их сына и его девушку россиянку Софью Сапегу "взяли в заложники".
"У меня есть некоторые вопросы к создателям этого фильма. Вопросы о двойных стандартах в нашей судебно-правовой системе. Скажите, пожалуйста, а как же тайна следствия? Если ведется следствие, каким образом тогда все это выставляется на массовую публику?" – говорит Наталья Протасевич.
Она также сообщила, что у адвоката Романа Протасевича должны были состояться встречи с подзащитным с понедельника по среду, но его не допустили без объяснения причин.
"Может, потому, что в этот период снимался фильм? Также до сих пор не ответили на наши требования допустить к Роману независимых врачей, которые могли бы провести обследование", – рассказала Наталья Протасевич.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 июня белорусский государственный телеканал опубликовал видео, на котором Роман Протасевич признается в организации массовых беспорядков.
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более овощного охлоса ещё нужно поискать....... хотя зачем далеко ходить расея, севкорея, науру, вануату.....
Возьми в рот у Кадырки - раб мацьковского улуса !
пусть его сынам и внучкам всё вернется кармой!
Тай Чемберлєн з Делад"є залишились в історії людства виключно як пам"ятка про умиротворення іншого людожеру . А скільки було тоді пафасу у того ж Чемберлена ... він так й сказав , що мовляв , британці , я привіз вам мир ... Про що великий Уінстон помітив , що проміняли нібито на мир властну гідніть , а в ітозі ми отримаємо й війну й гідність вже не повернути ! Через рік його за те й обрали прем"єром , що на 100% правий виявився !
Суд історії він жорстокий й в його пам"яті не залишаються скільки було гречки на душу населеня , а скільки було б мінімалки . Ось й Меркельша залишиться в історії як фрау "Північний потік" . Шрьодер уже в багні й давно !
Жодних стосунків з людожерами й вурдалаками , якщо ти людина .
Ну а якщо тваринка та йще жуєшь траву як баран , то можешь особисто водити своїх (й тільки своїх) властних доньок до Чекатила на сольфеджо !
кати з КДБ Бєларуссії вірні послідовники цих двух вурдалаків...