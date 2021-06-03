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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Батьки Протасевича: у сина на відео з "зізнаннями" - синці на руках

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Батьки Протасевича: у сина на відео з

Батьки опозиційного білоруського блогера Романа Прротасевича Дмитро і Наталя помітили на відео з його "зізнаннями", опублікованому білоруським державним телеканалом, синці на руках сина.

Про це вони заявили в ефірі "Настоящего времени", інформує Цензор.НЕТ.

"Я чітко помітила сліди від наручників, синці на руках. Більш того, в цьому фільмі чомусь усі кадри йдуть чітко, а коли показують Романа, то його обличчя ніби замилене, здалеку затемнене. Чи не є це наслідком того, що ще не зійшли синці на обличчі, на носі і сліди удушення на шиї, які були чітко помітні ще на тому відео, наданому на тому тижні", - сказала мама Протасевича Наталя.

Батьки колишнього головного редактора Nexta впевнені, що фільм ОНТ знято "на замовлення влади Білорусі" з метою "виправдати себе" і примусову посадку літака 23 травня, коли їхнього сина і його дівчину росіянку Софію Сапегу "взяли в заручники".

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"У мене є деякі питання до творців цього фільму. Питання про подвійні стандарти в нашій судово-правовій системі. Скажіть, будь ласка, а як же таємниця слідства? Якщо ведеться слідство, яким чином тоді все це виставляється на масову публіку?" - каже Наталя Протасевич.

Вона також повідомила, що в адвоката Романа Протасевича повинні були відбутися зустрічі з підзахисним із понеділка по середу, але його не допустили без пояснення причин.

"Може, тому, що в цей період знімався фільм? Також досі не відповіли на наші вимоги допустити до Романа незалежних лікарів, які могли б провести обстеження", - розповіла Наталія Протасевич.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 червня білоруський державний телеканал опублікував відео, на якому Роман Протасевич зізнається в організації масових заворушень.
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Топ коментарі
+11
Не скули, кацапсина
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03.06.2021 22:40
+10
Белорусская Свобода, сдохла так и не родившись
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03.06.2021 22:33
+7
беларусы народ терпило... пацана четвертуют а они сопли жуют......
более овощного охлоса ещё нужно поискать....... хотя зачем далеко ходить расея, севкорея, науру, вануату.....
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03.06.2021 22:33
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ждите видосик в прямом эфире я устал каюсь и я сам застрелился выпил синильной кислоты принял смертельную дозу радиации прыгнул с высоты 25 этажного дома и выпрыгнул из самолета без парашюта...и пытался остановить руками БЕЛАЗ
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03.06.2021 22:28 Відповісти
Белорусская Свобода, сдохла так и не родившись
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03.06.2021 22:33 Відповісти
Увидели на примере Украины какая свобода бывает. Теперь боятся. Такая свобода ни кому не нужна. Попробуй найти хоть в одном книжном магазине книги опозиционеров. В Украине и России их полно. Я уж молчу про телеканалы.
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03.06.2021 23:09 Відповісти
А что они еще могли увидеть об Украине на белорусском ТВ?
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03.06.2021 23:16 Відповісти
А интернет с vpn отменили в Белорусии))? Кто вообще телевиденье смотрит. Во всех странах цензура и только в Украине телеканалы просто закрывают. А все сообщения в спам.
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03.06.2021 23:39 Відповісти
Большинство смотрит. Интернет погоды не делает. Если бы ТВ не имело значения, то не было бы ватных стенаний по-поводу закрытия вражеских телеканалов в Украине. "А все сообщения в спам." - это вообще причем? На Цензоре пользователи сами отправляют с спам кого хотят, это можно сказать апофеоз демократии Батьки Протасевича: у сина на відео з "зізнаннями" - синці на руках - Цензор.НЕТ 6563 На других сайтах подобного не встречал.
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03.06.2021 23:50 Відповісти
В некоторых типа государствах оппозиционеров вообще новичком травят, в 21-м веке! Карл!😁😁😁😁
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03.06.2021 23:54 Відповісти
Меньше смотри Скабееву, вы уже достали зомби кацапские😁😁😁😁😁
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04.06.2021 00:39 Відповісти
беларусы народ терпило... пацана четвертуют а они сопли жуют......
более овощного охлоса ещё нужно поискать....... хотя зачем далеко ходить расея, севкорея, науру, вануату.....
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03.06.2021 22:33 Відповісти
не смеши про терпил! они не захотели стать терпилами у олигархов....Не захотели ежемесячного повышения тарифов, цен ....покращення, конца зубожиння....Белоруссы молодцы!
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04.06.2021 00:03 Відповісти
Сиди на бутылке молча, кремлевский агитатор Батьки Протасевича: у сина на відео з "зізнаннями" - синці на руках - Цензор.НЕТ 9145
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04.06.2021 01:03 Відповісти
у тебя хватает мозгов только ярлыки вешать. Бутылка--твоя любимая и больная тема....Диалог с доводами не для тебя, не твоё....
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04.06.2021 16:53 Відповісти
Это потому что белорусы на митинги мало цветов принесли, в следующий раз несите больше тогда синяков не будет))
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03.06.2021 22:36 Відповісти
Говорят на попе у него следы от ремня батьки.
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03.06.2021 22:38 Відповісти
Не скули, кацапсина
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03.06.2021 22:40 Відповісти
Где ты увидел скулеж?
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03.06.2021 23:06 Відповісти
Ну как же - когда тебя на бутылку насаживал! Батьки Протасевича: у сина на відео з "зізнаннями" - синці на руках - Цензор.НЕТ 4602
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04.06.2021 01:04 Відповісти
А кто тебе слово давал тут , **********-*********** ?!
Возьми в рот у Кадырки - раб мацьковского улуса !
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04.06.2021 05:07 Відповісти
Хлопець уже живий труп. Лукашенко його не відпустить. А щодо того що типу ;зламався;- так його дівчина в заручниках і не відомо що їй КГБ--істи роблять.
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03.06.2021 22:42 Відповісти
Родители Протасевича: у сына на видео с "признаниями" - синяки на руках - Цензор.НЕТ 5233 Родители Протасевича: у сына на видео с "признаниями" - синяки на руках - Цензор.НЕТ 631
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03.06.2021 22:47 Відповісти
Родители Протасевича: у сына на видео с "признаниями" - синяки на руках - Цензор.НЕТ 5282
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03.06.2021 23:20 Відповісти
и САДИСТА!
пусть его сынам и внучкам всё вернется кармой!
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03.06.2021 23:45 Відповісти
Для того щоб нам лаяти на сусідів - білорусів, треба щоб у нашій країні був лад, добробут та порядок, а не свавілля олігархів, ментів та суддів! Що ми можемо пропонувати їм як приклад? Не вони захопили Крим, вбивали у ордлі...Вони постачали нам їжу, паливо та лікували наших дітей дешевше ніж наші патриотично налаштовані лікарі.....
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04.06.2021 00:08 Відповісти
а головне шо нам треба - шоб кремлевские агитаторы типа тебя сидели вечно на бутылках Батьки Протасевича: у сина на відео з "зізнаннями" - синці на руках - Цензор.НЕТ 9339
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04.06.2021 01:06 Відповісти
А где тут агитация за кремль и что Петро Дибров сказал не правильно,или ты за скудный свой гонорар готов на всех лаять,чмо ты полиграфное.
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04.06.2021 03:23 Відповісти
Тобто ти за за тарілку кислих щєй пропонуєшь українцям продавати совість , честь й людську гідність ?!
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04.06.2021 05:11 Відповісти
тобто ти живеш не в ******** Україні? Ти не знаєш справжнього становища поза межами Київа? Ти не маєш уяви як нахиляють людей за мінімалку! Якби не потребували цукру та гречки, то й сумління своє не продавали...Те що ти пишеш, вже трапилося....
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04.06.2021 16:57 Відповісти
Послухайте , коли французи з совістю звинувачували уряд їх в підтримці з людожером Бокасо , то уряд той теж виправдовувал , що мовляв такі з"вязки це добре для народів ... Але пройшов час й він довів , що той уряд й ті політики залишилися в пам"яті людьскій виключно як ті , хто ціловався з канібалом . До-речі , фільм "Професіонал" добре освітлює ту тему !

Тай Чемберлєн з Делад"є залишились в історії людства виключно як пам"ятка про умиротворення іншого людожеру . А скільки було тоді пафасу у того ж Чемберлена ... він так й сказав , що мовляв , британці , я привіз вам мир ... Про що великий Уінстон помітив , що проміняли нібито на мир властну гідніть , а в ітозі ми отримаємо й війну й гідність вже не повернути ! Через рік його за те й обрали прем"єром , що на 100% правий виявився !

Суд історії він жорстокий й в його пам"яті не залишаються скільки було гречки на душу населеня , а скільки було б мінімалки . Ось й Меркельша залишиться в історії як фрау "Північний потік" . Шрьодер уже в багні й давно !
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04.06.2021 19:45 Відповісти
мабуть це було виключення з правил....
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04.06.2021 21:38 Відповісти
Правило єдине й це правило людьської гігієни .

Жодних стосунків з людожерами й вурдалаками , якщо ти людина .

Ну а якщо тваринка та йще жуєшь траву як баран , то можешь особисто водити своїх (й тільки своїх) властних доньок до Чекатила на сольфеджо !
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04.06.2021 21:44 Відповісти
ЛИЦЕМЕРИЕ тоже одно для всех! Накинулись на Белорусь, вссыкаясь против людожерив с Турции, РФ, КНР, КНДР, и т.д. Выбрали легкую жертву для разграбления страны!
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04.06.2021 21:51 Відповісти
прізнаніє - царіца даказатєльств, як учив таваріСч сралін і його вірний прокурор вяшінскій.


кати з КДБ Бєларуссії вірні послідовники цих двух вурдалаків...
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04.06.2021 20:05 Відповісти
 
 