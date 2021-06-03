Батьки Протасевича: у сина на відео з "зізнаннями" - синці на руках
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Батьки опозиційного білоруського блогера Романа Прротасевича Дмитро і Наталя помітили на відео з його "зізнаннями", опублікованому білоруським державним телеканалом, синці на руках сина.
Про це вони заявили в ефірі "Настоящего времени", інформує Цензор.НЕТ.
"Я чітко помітила сліди від наручників, синці на руках. Більш того, в цьому фільмі чомусь усі кадри йдуть чітко, а коли показують Романа, то його обличчя ніби замилене, здалеку затемнене. Чи не є це наслідком того, що ще не зійшли синці на обличчі, на носі і сліди удушення на шиї, які були чітко помітні ще на тому відео, наданому на тому тижні", - сказала мама Протасевича Наталя.
Батьки колишнього головного редактора Nexta впевнені, що фільм ОНТ знято "на замовлення влади Білорусі" з метою "виправдати себе" і примусову посадку літака 23 травня, коли їхнього сина і його дівчину росіянку Софію Сапегу "взяли в заручники".
"У мене є деякі питання до творців цього фільму. Питання про подвійні стандарти в нашій судово-правовій системі. Скажіть, будь ласка, а як же таємниця слідства? Якщо ведеться слідство, яким чином тоді все це виставляється на масову публіку?" - каже Наталя Протасевич.
Вона також повідомила, що в адвоката Романа Протасевича повинні були відбутися зустрічі з підзахисним із понеділка по середу, але його не допустили без пояснення причин.
"Може, тому, що в цей період знімався фільм? Також досі не відповіли на наші вимоги допустити до Романа незалежних лікарів, які могли б провести обстеження", - розповіла Наталія Протасевич.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 червня білоруський державний телеканал опублікував відео, на якому Роман Протасевич зізнається в організації масових заворушень.
Будь ласка, зачекайте...
более овощного охлоса ещё нужно поискать....... хотя зачем далеко ходить расея, севкорея, науру, вануату.....
Возьми в рот у Кадырки - раб мацьковского улуса !
пусть его сынам и внучкам всё вернется кармой!
Тай Чемберлєн з Делад"є залишились в історії людства виключно як пам"ятка про умиротворення іншого людожеру . А скільки було тоді пафасу у того ж Чемберлена ... він так й сказав , що мовляв , британці , я привіз вам мир ... Про що великий Уінстон помітив , що проміняли нібито на мир властну гідніть , а в ітозі ми отримаємо й війну й гідність вже не повернути ! Через рік його за те й обрали прем"єром , що на 100% правий виявився !
Суд історії він жорстокий й в його пам"яті не залишаються скільки було гречки на душу населеня , а скільки було б мінімалки . Ось й Меркельша залишиться в історії як фрау "Північний потік" . Шрьодер уже в багні й давно !
Жодних стосунків з людожерами й вурдалаками , якщо ти людина .
Ну а якщо тваринка та йще жуєшь траву як баран , то можешь особисто водити своїх (й тільки своїх) властних доньок до Чекатила на сольфеджо !
кати з КДБ Бєларуссії вірні послідовники цих двух вурдалаків...