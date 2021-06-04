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Сегодня в Украине - День памяти детей, погибших в результате российской агрессии

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Сегодня в Украине - День памяти детей, погибших в результате российской агрессии

Сегодня, 4 июня, в Украине впервые отмечают День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее постановление под № 5343 приняла Верховная Рада в Международный день защиты детей, 1 июня текущего года. Чтить память погибших детей теперь будут ежегодно.

Дата дня памяти была выбрана не случайно, ведь ежегодно именно 4 июня отмечается Международный день детей – невинных жертв агрессии, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что с начала нападения России на Украину на территории Донецкой и Луганской областей погибло более 240 детей, еще 56 пропали без вести, получили ранения и травмы, по данным разных источников, от 167 до более 500 малолетних граждан Украины.

Отмечается, что принятие постановления способствует единству украинского народа, а также улучшению деятельности народных депутатов путем понимания ими ответственности перед народом Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство усиливает госконтроль за защитой прав детей и социальной поддержкой семьи, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+5
Сегодня в Украине впервые отмечают День памяти детей, погибших в результате российской агрессии - Цензор.НЕТ 322
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04.06.2021 10:48
+5
Сегодня в Украине - День памяти детей, погибших в результате российской агрессии - Цензор.НЕТ 8259
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04.06.2021 10:50
+4
Уинстон Черчилль
@Churchill_N1
Люблю таке Улыбающееся лицо со счастливыми глазами. Процес одвухсочування бойовика з РФ.
https://twitter.com/Churchill_N1/status/1400486486760361996
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04.06.2021 10:48
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Отмечают? Ну тогда первый тост за...
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04.06.2021 10:47 Ответить
Сегодня в Украине впервые отмечают День памяти детей, погибших в результате российской агрессии - Цензор.НЕТ 322
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04.06.2021 10:48 Ответить
Сегодня в Украине - День памяти детей, погибших в результате российской агрессии - Цензор.НЕТ 714
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04.06.2021 10:49 Ответить
твій варіант?
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04.06.2021 11:01 Ответить
Уинстон Черчилль
@Churchill_N1
Люблю таке Улыбающееся лицо со счастливыми глазами. Процес одвухсочування бойовика з РФ.
https://twitter.com/Churchill_N1/status/1400486486760361996
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04.06.2021 10:48 Ответить
Сегодня в Украине - День памяти детей, погибших в результате российской агрессии - Цензор.НЕТ 8259
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04.06.2021 10:50 Ответить
Сегодня в Украине - День памяти детей, погибших в результате российской агрессии - Цензор.НЕТ 8001
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04.06.2021 10:52 Ответить
Надеюсь, что видео свежее- помечено как 15 часов. По-любому, стоит регулярно обновлять свежими сьемками.
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04.06.2021 11:01 Ответить
Сегодня в Украине - День памяти детей, погибших в результате российской агрессии - Цензор.НЕТ 77
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04.06.2021 10:52 Ответить
Єрмак і Зеленський ?
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04.06.2021 10:55 Ответить
На их руках тоже кровища.
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04.06.2021 10:56 Ответить
Сьогодні в Україні вперше відзначають День пам'яті дітей, загиблих унаслідок російської агресії - Цензор.НЕТ 7273
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04.06.2021 10:54 Ответить
Сьогодні в Україні вперше відзначають День пам'яті дітей, загиблих унаслідок російської агресії - Цензор.НЕТ 416
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04.06.2021 10:56 Ответить
Сьогодні в Україні вперше відзначають День пам'яті дітей, загиблих унаслідок російської агресії - Цензор.НЕТ 5959
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04.06.2021 10:57 Ответить
Я всегда считал, что день защиты детей - 1 июня
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04.06.2021 10:58 Ответить
Сьогодні в Україні вперше відзначають День пам'яті дітей, загиблих унаслідок російської агресії - Цензор.НЕТ 4090
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04.06.2021 10:58 Ответить
Вічна пам"ять Українським діточкам,які загинули під час війни з росіянськими окупантами.
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04.06.2021 11:03 Ответить
Нужно срочно вводить прогрессивный налог на бездетность, мудрий нарід не хоче розповсюджуватись.
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04.06.2021 11:15 Ответить

@leusenko1

Через російську агресію на сході України загинули 240 дітей.
Проте, Зеленський продовжує активно вести бізнес на крові з країною-агресором.
Чому б РНБО не розглянути це питання на своїй сходці?
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04.06.2021 11:20 Ответить
Ви десь на місяці живете?Мертвенчук вже під арештом,а далі сядуть і його спільники,і навіть так званий "первий"))
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04.06.2021 11:31 Ответить
Злізьте з місяця на Землю.
В твітті питають чому РНБО не вводить санкції проти квартальних негідників, які активно ведуть бізнес з країною-окупантом.
А преЗедент отримує від цього бізнесу криваві гроші.
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04.06.2021 11:39 Ответить
Невже це Лисий трубу Мертвенчуку подарував?
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04.06.2021 11:50 Ответить
Як проходив процес дарування?
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04.06.2021 11:59 Ответить
За проєкт закону №5109 проголосували 252 народні депутати: 193 - від "Слуги народу", 17 - від "ОПЗЖ", 10 - від ВО "Батьківщина", 11 - від групи "За майбутнє", 13 - від групи "Довіра", 8 позафракційних. Наступним буде проголосовано Закон Про Русофобію?
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04.06.2021 11:20 Ответить
Сьогодні в Україні вперше відзначають День пам'яті дітей, загиблих унаслідок російської агресії - Цензор.НЕТ 6036
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04.06.2021 13:36 Ответить
Пир на костях детей

Такое постановление приняла Верховная Рада.
Которая, к примеру, за 7 лет не признала, что Украина находится в состоянии войны с РФ - хотя по Конституции парламент с президентом должны были это сделать еще в 2014-м.
РФ "вооруженно агрессирует", в результате чего на территории Украины гибнут украинские дети - но мы не находимся в состоянии войны с РФ, торгуем с РФ, перекачиваем в Европу газ РФ и даже очень возмущаемся когда у нас пытаются отобрать эксклюзивное право обогащать РФ путем перекачивания ее газа. А то вдруг у РФ закончатся деньги и она перестанет подвозить снаряды на Донбасс. Нельзя этого допустить!
Единственное, что делаем - будем теперь "чествовать" убитых детей.
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04.06.2021 21:53 Ответить
 
 