Сегодня в Украине - День памяти детей, погибших в результате российской агрессии
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Сегодня, 4 июня, в Украине впервые отмечают День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее постановление под № 5343 приняла Верховная Рада в Международный день защиты детей, 1 июня текущего года. Чтить память погибших детей теперь будут ежегодно.
Дата дня памяти была выбрана не случайно, ведь ежегодно именно 4 июня отмечается Международный день детей – невинных жертв агрессии, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН.
В пояснительной записке к постановлению говорится, что с начала нападения России на Украину на территории Донецкой и Луганской областей погибло более 240 детей, еще 56 пропали без вести, получили ранения и травмы, по данным разных источников, от 167 до более 500 малолетних граждан Украины.
Отмечается, что принятие постановления способствует единству украинского народа, а также улучшению деятельности народных депутатов путем понимания ими ответственности перед народом Украины.
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@Churchill_N1
Люблю таке Улыбающееся лицо со счастливыми глазами. Процес одвухсочування бойовика з РФ.
https://twitter.com/Churchill_N1/status/1400486486760361996
@leusenko1
Через російську агресію на сході України загинули 240 дітей.
Проте, Зеленський продовжує активно вести бізнес на крові з країною-агресором.
Чому б РНБО не розглянути це питання на своїй сходці?
В твітті питають чому РНБО не вводить санкції проти квартальних негідників, які активно ведуть бізнес з країною-окупантом.
А преЗедент отримує від цього бізнесу криваві гроші.
Такое постановление приняла Верховная Рада.
Которая, к примеру, за 7 лет не признала, что Украина находится в состоянии войны с РФ - хотя по Конституции парламент с президентом должны были это сделать еще в 2014-м.
РФ "вооруженно агрессирует", в результате чего на территории Украины гибнут украинские дети - но мы не находимся в состоянии войны с РФ, торгуем с РФ, перекачиваем в Европу газ РФ и даже очень возмущаемся когда у нас пытаются отобрать эксклюзивное право обогащать РФ путем перекачивания ее газа. А то вдруг у РФ закончатся деньги и она перестанет подвозить снаряды на Донбасс. Нельзя этого допустить!
Единственное, что делаем - будем теперь "чествовать" убитых детей.