Сегодня в Украине - День памяти детей, погибших в результате российской агрессии

Сегодня, 4 июня, в Украине впервые отмечают День памяти детей, погибших в результате агрессии РФ на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее постановление под № 5343 приняла Верховная Рада в Международный день защиты детей, 1 июня текущего года. Чтить память погибших детей теперь будут ежегодно.

Дата дня памяти была выбрана не случайно, ведь ежегодно именно 4 июня отмечается Международный день детей – невинных жертв агрессии, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что с начала нападения России на Украину на территории Донецкой и Луганской областей погибло более 240 детей, еще 56 пропали без вести, получили ранения и травмы, по данным разных источников, от 167 до более 500 малолетних граждан Украины.

Отмечается, что принятие постановления способствует единству украинского народа, а также улучшению деятельности народных депутатов путем понимания ими ответственности перед народом Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство усиливает госконтроль за защитой прав детей и социальной поддержкой семьи, - Шмыгаль