Россия готова и дальше реализовывать проекты, подобные "Северному потоку - 2", - Путин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и дальше реализовывать с другими государствами проекты, подобные "Северному потоку - 2".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты. Рассчитываем, что логика взаимной пользы, выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры", - сказал Путин.
Ранее Путин объявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2".
"Северный поток-2" - российский газопровод, который строится в обход Украины с 2018 года. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивают в $ 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". При этом пять европейских компаний обещали профинансировать 50% стоимости проекта.
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.
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Кацапні продавати ?
Если правда такова, что "СС" работает и более того строят продолжение, расширяют её.
И, кстати в ЕС и в США это прекрасно видят. И вот там-то умные люди вообще ни разу не хихикают над тем как активно РФ и Китай усиливают логистическую интеграцию.
А пытаются понять что с этим делать.
Я искренне надеюсь, что пока на форумах тупо хихикают и веселятся и троллят на тему "да вот щас китай порвёт рашку, в сибири уже миллиард китаёзов живёт", в высоких кабинетах всё-таки кто-то пытается продумать хоть какую-то стратегию на тему того, как жить, когда пропадут даже те крошечные рычаги давления на москву, которые есть сейчас.
Потому что может стать вообще не смешно. И если американцы с ЕС могут на что-то там рассчитывать, благо у них экономика и армия, то у Украины гарантий ни от кого нет и не предвидится.
чтобы задушить Украину и развалить Гейропу
- )(уло (в девичестве-Путин)
https://twitter.com/i/status/1400537158583156736
можна подумати, що хоч у якийсь період своєї історії расіся була не ************* мордором
можна подумати, що расєянці колись були не чванливими чмошниками
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1 Китай 2 157 000 год 2019
2 Германия 1 576 000 год 2019
3 США 1 401 000 год 2019
4 Япония 683 300 год 2019
5 Республика Корея 552 000 год 2019
6 Франция 541 400 год 2019
7Гонконг 540 000 год 2019[4]
8 Нидерланды 526 100 год 2019
9 Италия 499 100 год 2019
10 Великобритания 436 100 год 2019
52 Украина 36 800 год 2017
Экспорт Украины никчемный! По сравнению с топ 10 стран. Украине одна из богатейших стран по ресурсам и нищенствует ибо власти не могут добычу и обработку и транспортировку наладить для экспорта. Экспорт - это ключ к богатству Украины! А для увеличения экспорта ничего не делается. Море рабочих мест можно обеспечить для людей на добыче и обрабатывающих предприятиях и логистических. На перевозках длинных можно зарабатывать больше цены товара даже. Почему все страны круглыми сутками работают на увеличение экспорта и на увеличение потребления другими странами их продукции, а Украина тупо стоит на месте и даже регрессирует и деградирует, когда весь мир летит просто по развитию вперед. Посмотреть на любую страну, то всюду уже развитие офигеть просто какое. А Украина - это стыд. Зарплаты в Польше той же, что могут люди с зарплаты позволить себе много чего покупать, а в Украине зарплаты нищенские и нихера люди не могут купить.
На самом деле это колоссальная организационная работа.
В той же РФ, можно её хаять как угодно, можно ржать и смеяться над тупыми ватниками, НО инфраструктурные проекты они делают.
Несмотря на сопротивление Запада достроили почти СП2, построили Турецкий поток, построили Силу Сибири, кучу всего.
Да. бензоколонка, да тупо экспортируют ресурсы, да, воруют.
Но Украине разве есть разница, на что куплены ракеты и бомбы, которые могут начать падать на её города - на доходы от нефти или на какие-то другие? Я думаю разницы нет никакой.
Поэтому Украине надо точно также - плюя на всех, покупая всех подряд делать то, что надо стране. А оглядываться на всех этих западных друзей можно тогда, когда они вместо озабоченностей дают реальные бабки. И бабки солидные.
А що вони ще хочуть гнати по тим трубопроводам, осліную мочу...власні фекаліі...?))
Наибольший импортер для Украины это Китай, и наибольший экспортёр для Украины это тоже Китай.
Но на это никто почему то внимания не обращает.