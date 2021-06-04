Россия готова и дальше реализовывать проекты, подобные "Северному потоку - 2", - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и дальше реализовывать с другими государствами проекты, подобные "Северному потоку - 2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты. Рассчитываем, что логика взаимной пользы, выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры", - сказал Путин.

Ранее Путин объявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2".

"Северный поток-2" - российский газопровод, который строится в обход Украины с 2018 года. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивают в $ 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". При этом пять европейских компаний обещали профинансировать 50% стоимости проекта.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.

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