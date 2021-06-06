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В Украине 7 июня начнут работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина"

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине 7 июня начнут работу образовательные центры

C понедельника, 7 июня, для абитуриентов с неподконтрольных территорий на базе украинских университетов начинают работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом напомнил заместитель министра образования и науки по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом".

"Это 140 университетов Министерства образования и науки, три университета Министерства внутренних дел, 14 университетов Министерства культуры и информационной политики, университеты системы Министерства здравоохранения. Весь алгоритм поступления дети могут узнать дистанционно на специализированных сайтах, как и в прошлом году", — отметил Витренко.

По его словам, во время вступительной кампании будет работать "горячая линия", где абитуриенты смогут получить консультацию специалистов.

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Витренко напомнил, что абитуриенты с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма смогут поступать в украинские вузы без результатов ВНО.

"Дети с неподконтрольных территорий поступают без внешнего независимого оценивания по результатам тестирования, которое они будут проходить в один день. Всё будет сделано, как и в прошлом году. Для того, чтобы каждый желающий ребёнок попал в Украину и учился в Украине", — отметил чиновник.

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Как сообщалось, для организации поступления в учреждения высшего, профессионального предвысшего и профессионального (профессионально-технического) образования через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" утвержден новый порядок приема лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Министерство образования и науки обнародовало пошаговую инструкцию для поступающих с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей в 2021 году.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+5
Мамин хахаль очень рад - папа едет в Ленинград........ В Украине 7 июня начнут работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" - Цензор.НЕТ 5620
Запускаємо легально в Україну море путінської "консєрви".
Я не кажу, що всі, хтось і нормальний попаде, але щось мене гризе....
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06.06.2021 08:56
+4
Згідно російського законодавства негромадянам РФ заборонено мати нерухомість на півострові. Так що Зеленський має російське громадянство.
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06.06.2021 09:52
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Мамин хахаль очень рад - папа едет в Ленинград........ В Украине 7 июня начнут работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" - Цензор.НЕТ 5620
Запускаємо легально в Україну море путінської "консєрви".
Я не кажу, що всі, хтось і нормальний попаде, але щось мене гризе....
показать весь комментарий
06.06.2021 08:56 Ответить
В Україні 7 червня розпочнуть роботу освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" - Цензор.НЕТ 482

В Україні 7 червня розпочнуть роботу освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" - Цензор.НЕТ 8914
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06.06.2021 09:06 Ответить
Та я б їх дустом посипав.
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06.06.2021 12:44 Ответить
Не мені ж ядюгу приймати.
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06.06.2021 12:44 Ответить
За останні сто років доукраїнізувалися до жахливих наслідків, але безнаціональні українці продовжують цуратися свого русинства на користь Москві і не збираються відроджувати державність русинів України.
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06.06.2021 09:05 Ответить
Зачем нужны эти рассадники заразы.
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06.06.2021 09:08 Ответить
Для виконання фуйлової многоходовочкі по повентенню України в мордор.
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06.06.2021 10:58 Ответить
Та "Марс-Україна"
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06.06.2021 09:25 Ответить
люди на Марс скоро полетят а Украина выписывает себе ублюдков без паспортов и без вно... В Україні 7 червня розпочнуть роботу освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" - Цензор.НЕТ 3509 В Україні 7 червня розпочнуть роботу освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" - Цензор.НЕТ 6662
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06.06.2021 09:37 Ответить



Олександр Бригинець

@bryhynets


Хрен би з ним, що платить комуналку і податки в РФ, але він платить їх за кримську квартиру, яку перереєстрував за РФ законодавством, визнавши юрисдикцію росіян над Кримом( І от тепер уся ОПа від Єрмака і до околиць ламає голову, як же забезпечити цю квартиру дніпровською водою(
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06.06.2021 09:28 Ответить
Згідно російського законодавства негромадянам РФ заборонено мати нерухомість на півострові. Так що Зеленський має російське громадянство.
показать весь комментарий
06.06.2021 09:52 Ответить
 
 