В Украине 7 июня начнут работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина"
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C понедельника, 7 июня, для абитуриентов с неподконтрольных территорий на базе украинских университетов начинают работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом напомнил заместитель министра образования и науки по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом".
"Это 140 университетов Министерства образования и науки, три университета Министерства внутренних дел, 14 университетов Министерства культуры и информационной политики, университеты системы Министерства здравоохранения. Весь алгоритм поступления дети могут узнать дистанционно на специализированных сайтах, как и в прошлом году", — отметил Витренко.
По его словам, во время вступительной кампании будет работать "горячая линия", где абитуриенты смогут получить консультацию специалистов.
Витренко напомнил, что абитуриенты с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма смогут поступать в украинские вузы без результатов ВНО.
"Дети с неподконтрольных территорий поступают без внешнего независимого оценивания по результатам тестирования, которое они будут проходить в один день. Всё будет сделано, как и в прошлом году. Для того, чтобы каждый желающий ребёнок попал в Украину и учился в Украине", — отметил чиновник.
Как сообщалось, для организации поступления в учреждения высшего, профессионального предвысшего и профессионального (профессионально-технического) образования через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" утвержден новый порядок приема лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.
Министерство образования и науки обнародовало пошаговую инструкцию для поступающих с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей в 2021 году.
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Запускаємо легально в Україну море путінської "консєрви".
Я не кажу, що всі, хтось і нормальний попаде, але щось мене гризе....
Олександр Бригинець
@bryhynets
Хрен би з ним, що платить комуналку і податки в РФ, але він платить їх за кримську квартиру, яку перереєстрував за РФ законодавством, визнавши юрисдикцію росіян над Кримом( І от тепер уся ОПа від Єрмака і до околиць ламає голову, як же забезпечити цю квартиру дніпровською водою(